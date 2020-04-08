Индикатор MOON SNIPER - это инструмент обнаружения пробоев, который сочетает анализ ценового действия с математикой Гауссова распределения для идентификации высоковероятных точек входа в торговле на форекс.

Основной Механизм: Индикатор рассчитывает уровни поддержки и сопротивления, используя статистическое распределение цен, а не традиционные опорные точки. Он применяет принципы Гауссова распределения для определения того, где цена наиболее вероятно найдет равновесие и где могут произойти значительные отклонения.

Ключевые Особенности:

Идентифицирует зоны пробоя, используя статистическую вероятность

Сочетает ценовой импульс с математическими моделями распределения

Предоставляет визуальные сигналы, когда цена пробивает выше/ниже рассчитанных уровней

Использует гистограммное отображение, подобное объему, для показа силы распределения

Цветовая система кодирования (синий/красный) для указания направления пробоя

Торговая Логика: Когда цена движется за пределы статистически рассчитанных границ, индикатор сигнализирует, что движение, управляемое импульсом, вероятно продолжится. Компонент Гауссова распределения помогает фильтровать ложные пробои, обеспечивая, что движение цены представляет подлинное статистическое отклонение от нормального ценового поведения.

Индикатор нацелен на раннее обнаружение значительных ценовых движений путем идентификации того, когда поведение рынка смещается за пределы нормальных статистических параметров, отсюда ссылка на "снайпера" в отношении точного времени.