El indicador MOON SNIPER es una herramienta de detección de rupturas que combina análisis de acción del precio con matemáticas de Distribución Gaussiana para identificar puntos de entrada de alta probabilidad en el trading de forex.

Mecanismo Principal: El indicador calcula niveles de soporte y resistencia utilizando distribución estadística de precios en lugar de puntos pivot tradicionales. Aplica principios de Distribución Gaussiana para determinar dónde es más probable que el precio encuentre equilibrio y dónde pueden ocurrir desviaciones significativas.

Características Clave:

Identifica zonas de ruptura utilizando probabilidad estadística

Combina momentum de precio con modelos de distribución matemática

Proporciona señales visuales cuando el precio rompe por encima/debajo de niveles calculados

Utiliza visualización de histograma tipo volumen para mostrar fuerza de distribución

Sistema codificado por colores (azul/rojo) para indicar dirección de ruptura

Lógica de Trading: Cuando el precio se mueve más allá de los límites estadísticamente calculados, el indicador señala que es probable que continúe un movimiento impulsado por momentum. El componente de Distribución Gaussiana ayuda a filtrar rupturas falsas asegurando que el movimiento del precio represente una desviación estadística genuina del comportamiento normal del precio.

El indicador apunta a capturar movimientos significativos de precio tempranamente identificando cuándo el comportamiento del mercado se desplaza fuera de parámetros estadísticos normales, de ahí la referencia "sniper" al timing de precisión.



