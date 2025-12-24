Simple And Unique Tool

Trading Utility mit integrierter KI



Demo In den Kommentaren.

Ein umfassender Handelsassistent, der Ihnen die Kontrolle in die Hand gibt. Das Tool rationalisiert die Auftragsausführung und das Positionsmanagement und bietet gleichzeitig intelligente Unterstützung durch mehrere KI-Anbieter.

TRADE - Führen Sie Long- und Short-Positionen mit Absicherungsfunktionen aus. Konfigurieren Sie Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Levels mit Präzision. Platzieren Sie schwebende Aufträge und verwalten Sie Volumeneinstellungen. Die Schnittstelle unterstützt sowohl den MARKET- als auch den HEDGE-Modus mit einstellbaren SL/TP-Parametern.

CLOSE - Verwalten Sie Ausstiege mit Präzision. Schließen Sie einzelne Positionen, schließen Sie profitable Trades selektiv oder löschen Sie Ihr gesamtes Portfolio - Positionen und schwebende Orders - mit einer einzigen Aktion. Zu den Optionen gehört das Schließen nach Richtung (KAUFEN/VERKAUFEN), nach Rentabilitätsstatus, nach Volumengröße oder nach Zeit (älteste/neueste).

MANAGEMENT - Schützen Sie Gewinne und begrenzen Sie Verluste mit der Trailing-Stop-Funktion und der Breakeven-Automatik. Konfigurieren Sie Breakeven-Einstiegspunkte (BE Start), Aktivierungsebenen (BE Level), Trailing-Stop-Parameter (TS Start, TS Step, TS Dist). Ihre Positionen passen sich an, wenn sich die Märkte zu Ihren Gunsten entwickeln - mit anpassbaren Verhaltenseinstellungen.

KI - Nutzen Sie die Konversationsunterstützung von fünf führenden KI-Diensten, darunter Claude (Anthropic), OpenAI (GPT), xAI (Grok), OpenRouter und Google. Erhalten Sie Markteinblicke, Strategiediskussionen oder allgemeine Handelsunterstützung durch natürliche Sprachinteraktion. Schalten Sie die Kontexterhaltung um, aktivieren Sie den Stealth-Modus und verknüpfen Sie KI mit aktuellen Handelsdaten.

ANDERE - Überprüfen Sie Ihren Handelsverlauf mit detaillierten Kontoverläufen und Statistiken. Verfolgen Sie Leistungsmetriken wie die Gesamtzahl der Trades, die Gewinnrate (Beispiel: 66,67 %), die durchschnittlichen Gewinn-/Verlusttrades und die aufeinanderfolgenden Gewinn-/Verlustserien. Greifen Sie auf die globale Sitzungszeitüberwachung für die Märkte Sydney, Tokio, Frankfurt, London und New York zu.

Anleitung zur AI-Einrichtung (Menü Option + O)

Hinzufügen von AI-Service-URLs

OpenRouter

URL: https: //openrouter.ai/api/v1

API-Schlüssel erhalten: Besuchen Sie https://openrouter.ai → Melden Sie sich an → Erstellen Sie einen API-Schlüssel

Merkmale: Zugriff auf über 400 KI-Modelle von mehreren Anbietern über einen einzigen Endpunkt

Kompatibel mit dem OpenAI SDK-Format

Claude (Anthropisch)

URL: https: //api.anthropic.com/v1/messages

API-Schlüssel erhalten: Besuchen Sie https://console.anthropic.com → Kontoeinstellungen → API-Schlüssel

Modelle: claude-sonnet-4-5, claude-opus-4-1, claude-haiku-4-5

Am besten geeignet für: Komplexe Argumentation, Unterstützung bei der Codierung, detaillierte Analyse

OpenAI (GPT)

URL: https: //api.openai.com/v1

API-Schlüssel erhalten: Besuchen Sie https://platform.openai.com → API-Schlüssel → Neuen Schlüssel erstellen

Modelle: GPT-4, GPT-5, o3-mini, o3-pro

Am besten geeignet für: Allgemeine Konversation, kreative Aufgaben, breite Wissensabfragen

xAI (Grok)

URL: https: //api.x.ai/v1

API-Schlüssel erhalten: Besuchen Sie https://x.ai/api → Konto erstellen → API-Schlüssel verwalten

Modelle: grok-4, grok-beta

Am besten geeignet für: Echtzeit-Informationen, X-Plattform-Integration, aktuelle Ereignisse

Google KI

URL: https: //generativelanguage.googleapis.com/v1

API-Schlüssel abrufen: Besuchen Sie https://makersuite.google.com → API-Schlüssel abrufen

Modelle: Gemini Pro, Gemini Ultra

Am besten geeignet für: Multimodale Aufgaben, große Kontextfenster

Schritte zur Konfiguration