Mean Reversion Indicator mt4

Der High Low Cloud Trend Indikator ist ein kanalbasiertes technisches Analysetool, das Trendrichtung und Mean-Reversion-Gelegenheiten durch adaptive Preisgrenzen identifiziert. Das System arbeitet, indem es das höchste Hoch und das niedrigste Tief über einen festgelegten Rückblickzeitraum berechnet und äußere Kanalgrenzen erstellt, die den gesamten Preisbereich definieren. Ein sekundärer innerer Kanal verwendet einen kürzeren Zeitraum (ein Viertel des Haupt-Rückblickzeitraums), um unmittelbarere Preisbewegungen innerhalb des breiteren Bereichs zu erfassen. Die Kernlogik des Indikators bestimmt die Trendrichtung, indem der Schlusskurs mit einem Referenzwert verglichen wird, der zwischen den höchsten und niedrigsten Punkten umschaltet, basierend darauf, wo der Preis diese Extreme berührt - wenn der Preis das niedrigste Tief erreicht, wechselt die Referenz zum höchsten Hoch, und umgekehrt. Dies erzeugt einen binären Trendzustand, bei dem der Indikator entweder den unteren Kanal (Aufwärtstrend) oder den oberen Kanal (Abwärtstrend) als gefüllte Histogramme oder Linien anzeigt. Der Mean-Reversion-Erkennungsmechanismus identifiziert spezifische Crossover-Muster, bei denen sich der Preis nach Berührung der äußeren Grenze zurück zum inneren Kanal bewegt und Pfeilsignale generiert, die potenzielle Umkehreinstiege markieren. Der Dual-Zeitrahmen-Kanalansatz in Kombination mit Flip-basierter Trendlogik macht diesen Indikator besonders effektiv für seitwärts gerichtete Märkte, während er dennoch Trendbewegungen erfasst, mit anpassbaren Alarmen für sowohl Trendänderungen als auch Mean-Reversion-Setups.

