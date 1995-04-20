Mean Reversion Indicator mt4

Der High Low Cloud Trend Indikator ist ein kanalbasiertes technisches Analysetool, das Trendrichtung und Mean-Reversion-Gelegenheiten durch adaptive Preisgrenzen identifiziert. Das System arbeitet, indem es das höchste Hoch und das niedrigste Tief über einen festgelegten Rückblickzeitraum berechnet und äußere Kanalgrenzen erstellt, die den gesamten Preisbereich definieren. Ein sekundärer innerer Kanal verwendet einen kürzeren Zeitraum (ein Viertel des Haupt-Rückblickzeitraums), um unmittelbarere Preisbewegungen innerhalb des breiteren Bereichs zu erfassen. Die Kernlogik des Indikators bestimmt die Trendrichtung, indem der Schlusskurs mit einem Referenzwert verglichen wird, der zwischen den höchsten und niedrigsten Punkten umschaltet, basierend darauf, wo der Preis diese Extreme berührt - wenn der Preis das niedrigste Tief erreicht, wechselt die Referenz zum höchsten Hoch, und umgekehrt. Dies erzeugt einen binären Trendzustand, bei dem der Indikator entweder den unteren Kanal (Aufwärtstrend) oder den oberen Kanal (Abwärtstrend) als gefüllte Histogramme oder Linien anzeigt. Der Mean-Reversion-Erkennungsmechanismus identifiziert spezifische Crossover-Muster, bei denen sich der Preis nach Berührung der äußeren Grenze zurück zum inneren Kanal bewegt und Pfeilsignale generiert, die potenzielle Umkehreinstiege markieren. Der Dual-Zeitrahmen-Kanalansatz in Kombination mit Flip-basierter Trendlogik macht diesen Indikator besonders effektiv für seitwärts gerichtete Märkte, während er dennoch Trendbewegungen erfasst, mit anpassbaren Alarmen für sowohl Trendänderungen als auch Mean-Reversion-Setups.
Empfohlene Produkte
FiboZag
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Indikator FiboZag - übertragen Sie den Indikator auf den Chart und die Fibonacci-Levels werden automatisch auf der letzten ZigZag-Wendung gebildet. Der Hauptvorteil liegt in der korrekten Konstruktion der Fibonacci-Levels und dem Aufschlag der Kursniveaus. Einfache, visuelle und effektive Anwendung. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher. Funktioniert bei allen Währungspaaren und auf allen Zeitrahmen.
Candle Length and Direction indicator
Folasade Aina
Indikatoren
- Indikator für Kerzenlänge/-richtung - Zeigt die Länge/Richtung der Kerzen an: Sie können eine der beiden Formeln wählen, um die Länge/Richtung der Kerzen in allen Zeitrahmen zu ermitteln : 1- Öffnen - Schließen 2- Hoch - Tief -Zeigt die Länge der Kerzen an: Sie erhalten eine Tabelle, die die Länge der Kerze Ihrer Wahl in allen Zeitrahmen (in Punkten) anzeigt. -Zeigt die Richtung der Kerzen an: Die Farbe zeigt an, ob eine Kerze bullish (mit positiven Punkten) oder bearish (mit negativen Punkten
Dynamic SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indikatoren
Dynamischer SR-Trendkanal Dynamic SR Trend Channel ist ein einfacher Indikator für die Erkennung von Trends sowie von Widerstands- und Unterstützungsniveaus im aktuellen Zeitrahmen. Er zeigt Ihnen Bereiche, in denen Sie eine mögliche Änderung der Trendrichtung und eine Trendfortsetzung erwarten können. Er funktioniert mit jedem Handelssystem (sowohl mit Price Action als auch mit anderen Handelssystemen, die Indikatoren verwenden) und ist auch sehr gut für das Renko-Charting-System geeignet. In
Auto Super Pivot
Harun Celik
Indikatoren
Der Auto Super Pivot-Indikator ist ein Indikator zur Berechnung von Unterstützungs- und Widerstandspunkten für Pivot-Punkte. Dieser Indikator hat die Fähigkeit, Standard-Pivot-, Fibonacci-, Camarilla-, Woodie- und Demark-Pivot-Punkte zu berechnen. Mit der Zeitrahmenfunktion können Sie auch alle Zeitzonen verwenden. Ein weiteres Merkmal des Indikators ist die automatische Zeitscheibenfunktion. Diese Funktion ermöglicht automatische Berechnungen, ohne dass Sie eine Zeitzone einstellen müssen. Mer
ChartGetSignal
Wartono
1 (1)
Indikatoren
Liefert sofortige Signale auf dem Chart in Form eines Panels. Ausgestattet mit Signalbeschreibung und Handelsanalyse-Tools wie Zeichnen von Auto-Trendlinien, Unterstützungs-/Widerstandsbereich, Regressionskanal, Fibonacci-Levels, Pivot-Levels und aktuellem Signalpreis, Signalzeit, Signalablauf und Stoploss-Empfehlung. Außerdem werden Alarmmeldungen an alle verfügbaren mt4-Alarm-Tools gesendet. Ein detailliertes Beschreibungsfeld liefert Informationen darüber, woher das Signal kommt und welche In
Magic Pivot
Evgeny Belyaev
Indikatoren
Magic Pivot ist ein professioneller Indikator zum Auffinden von Unterstützungs- und Widerstandslinien; er wurde von einer Gruppe professioneller Händler entwickelt. Der Indikator zeigt drei Unterstützungslinien und drei Widerstandslinien an, bei denen eine Kursumkehr sehr wahrscheinlich ist. Magic Pivot ist ein hervorragendes Instrument für Scalping und Intraday-Handel. Vorteile Hohe Genauigkeit der Signale. Geeignet für Scalping und Intraday-Handel. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Einf
Supply Demand Zone Pro
Puiu Alex
5 (3)
Indikatoren
Supply Demand Zone Pro Indicator funktioniert mit allen Produkten und Zeitrahmen. Es wird eine neue Berechnungsmethode verwendet, und jetzt können Sie die gewünschte Zone auf jedem Zeitrahmen auswählen! Die stärksten Zonen sind bereits standardmäßig aktiviert Dies ist ein großer Vorteil im Handel Dieser Indikator hat einen eingebauten Backtester standardmäßig aktiviert, bewegen Sie einfach den Chart. Angebot und Nachfrage ? Das Angebot ist eine Preiszone, in der die Verkäufer die Käufer überwie
RunwiseFX Heikin Ashi with Alert
Runwise Limited
Indikatoren
Beschreibung Zeigt Heikin-Ashi-Kerzen (oft falsch geschrieben: Heiken-Ashi) auf dem Chart an und kann einen Alarm auslösen, wenn die Kerzen ihre Farbe ändern. Der Alarm ist sowohl für den Einstieg als auch für den Ausstieg nützlich. Die Anzahl der Kerzen der neuen Farbe, bevor ein Alarm ausgelöst wird, kann eingestellt werden. Der Alarm kann interaktiv, direkt vom Chart aus, gesteuert werden. Enthält außerdem Bonusindikatoren für den aktuellen Spread und die Geld-/Briefkurse in großem Text, die
Smart Trend Pullback PRO
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Titel : Smart Trend Pullback PRO Professioneller Trend-Pullback-Indikator mit adaptiver Logik für Forex & Indizes. Entwickelt, um hochwahrscheinliche Fortsetzungsgeschäfte zu erfassen, während Rauschen vermieden wird. Smart Trend Pullback PRO v1.0 Funktioniert auf Forex + Indizes Adaptive Logik (selten auf MQL5) Nicht nachmalende, historische Signale Sauber, verständlich, professionell EMPFOHLENE STANDARDEINSTELLUNGEN: UseHTFTrend = true VolumenFilter verwenden = falsch Schneller EM
ArchIntel Pivot Point
Raphael Adetunji Olaiyapo
Indikatoren
Dieses Tool zeichnet alle Pivot-Punkt-Linien im Chart ein. Es ist wichtig, Sie daran zu erinnern, dass es laut der BabyPips-Website 5 Pivot-Methoden gibt. Alle diese Methoden haben ihre eigene mathematische Formel. 1. Boden-Methode. 2. Woodie-Methode. 3. Camarilla-Methode. 4. DeMark-Methode. 5. Fibonacci-Methode. Das Besondere an diesem Pivot-Tool ist, dass Sie auf die Schaltfläche "Fibonacci" klicken können, um die gewünschte Pivot-Methode auszuwählen. Sie können auf die Schaltfläche "Monatlich
Pivot Points MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Pivot Points zeigt automatisch tägliche, wöchentliche und monatliche Pivot-Level auf dem Chart an, basierend auf den neuesten Marktdaten. Pivot-Punkte sind ein weit verbreiteter Indikator in der technischen Analyse, besonders im Forex-Markt. Funktionen Sendet Benachrichtigungen, wenn der Preis ein Pivot-Level erreicht.  Bietet vollständige Anpassungsmöglichkeiten für jede Art von Pivot-Level.   Zeigt Pivot-Level für täglich, wöchentlich und monatlich klar und übersichtlich an. Nutzt minimal
Trend Histogram MT4
Leonid Basis
Indikatoren
Ist die Richtung des Marktes aufwärts gerichtet, spricht man von einem Aufwärtstrend ; ist sie abwärts gerichtet, handelt es sich um einen Abwärtstrend , und wenn Sie ihn weder als aufwärts noch als abwärts gerichtet einstufen können oder er eher zwischen zwei Niveaus schwankt, spricht man von einem Seitwärtstrend. Dieser Indikator zeigt Aufwärtstrend (grünes Histogramm), Abwärtstrend (rotes Histogramm) und Seitwärtstrend (gelbes Histogramm) an. Es gibt nur einen Eingabeparameter: ActionLevel. D
Channel Vertex Pro
Noiros Tech
5 (1)
Indikatoren
Channel Vertex ist ein Preis-Aktions-Muster, das durch den Preis Chanel und ein Dreieck-Muster gebildet wird. Preiskanäle zeigen grundsätzlich mögliche Unterstützungs- und Widerstandszonen um eine Preisbewegung an und ein Rückfall oder Ausbruch auf diesen Ebenen kann eine mögliche Trendfortsetzung oder -umkehr anzeigen. In den meisten Fällen bilden Preisschwankungen Dreiecksmuster, die durch 3 Scheitelpunkte definiert sind, diese Dreiecksmuster definieren meistens eine Trendfortsetzung. Ein Dre
TrendReverse
Puiu Alex
Indikatoren
Umkehrungen beziehen sich in der Regel auf große Preisänderungen, bei denen der Trend seine Richtung ändert. Kleine Gegenbewegungen gegen den Trend werden als Pullbacks oder Konsolidierungen bezeichnet, wobei eine Umkehr nicht von einem Pullback zu unterscheiden ist. Eine Umkehrung setzt sich fort und bildet einen neuen Trend, während ein Pullback endet und sich der Kurs wieder in die Trendrichtung bewegt. Unterschied zwischen einem Reversal und einem Pullback Eine Umkehrung ist eine Trendwende
Troopers
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Alle Kreuzungspunkte des Troopers-Indikators sind Punkte, an denen sich die Trendrichtung ändert. Starke Kursschwankungen werden ebenso ignoriert wie das Rauschen um die Durchschnittskurse. Signalpunkte, an denen sich die Farbe ändert, können als potenzielle Marktumkehrpunkte verwendet werden. Der Indikator verfolgt den Markttrend mit sehr hoher Zuverlässigkeit. Diese Entwicklung kann sowohl für den langfristigen Handel als auch für Pipsing in kleinen Zeiträumen genutzt werden. Der Algorithmus d
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Indikatoren
Klassischer Fraktal-Indikator für MT4, mit zusätzlichen Trendlinien, die die letzten Fraktal-Paare verbinden ( Fraktale zeigen das höchste Hoch und das niedrigste Tief in jeder Periode an) Regeln für Trendlinien: -wenn das neue obere Fraktal unter dem letzten liegt = neue Widerstandslinie -wenn das neue untere Fraktal über dem letzten liegt = neue Unterstützungslinie -Trendlinien können ausgeblendet werden -Fraktale können ausgeblendet werden Fraktale Periode = kann sowohl eine gerade
DoAid
Samuel Akinbowale
5 (1)
Indikatoren
DoAid Der DoAid-Indikator ist ein einfacher Kanal-Indikator mit einem Korrelationsbrett für den vorherigen Zeitrahmen. DoAid Indikator: kann mit jedem Instrument von Ihrem Broker und MetaTrader zur Verfügung gestellt werden, sei es Währung, Rohstoffe, Aktien oder Cryptocurrencies. DoAid Indikator kann für Swing, Scalping und Daytrading verwendet werden. DoAid Indikator ist auch ein Multi-Time-Frame-Indikator {MTF}. Der DoAid-Indikator kann mit jedem Zeitrahmen verwendet werden. Er wird nicht
Dot Histogram Trend for Buy Sell
Do Thi Phuong Anh
Indikatoren
Der Dot on Histogram Trend-Indikator ist ein unkompliziertes Instrument für den Devisenhandel. Wenn er in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet wird, kann er sehr lohnend sein. Der Indikator besteht aus einem blauen und einem roten Histogramm, die jeweils positive und negative Bereiche darstellen. Kaufgelegenheiten ergeben sich, wenn das Histogramm positiv ist, während sich Verkaufsgelegenheiten ergeben, wenn es negativ ist. Signal-Schritte: 1. Punkt auf Nullniveau: - Grüner Punkt: Ze
Trend Detection System
Augustine Kamatu
Indikatoren
Wir stellen das Trend Detection System vor: Ihr Schlüssel zur präzisen Entdeckung von Markttrends. Das Trend Detection System ist ein hochentwickelter MetaTrader 4-Indikator, der sorgfältig entwickelt wurde, um Händlern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Markttrends effektiv zu erkennen und zu verfolgen. Dieser innovative Indikator basiert auf den Prinzipien des gleitenden Durchschnitts und bietet eine unvergleichliche Flexibilität und Genauigkeit bei der Trendanalyse. H
FVG Indicator MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Indikatoren
Fair Value Gap (FVG) Indikator mit klaren Trendlinien Identifizieren Sie Fair Value Gaps (FVGs) wie ein Profi! Dieser leistungsstarke MQL4-Indikator markiert Bullish- und Bearish-FVGs mit klaren, präzisen Trendlinien und verschafft Ihnen so einen visuellen Vorteil beim Aufspüren von Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Hauptmerkmale: Zwei Trendlinien pro FVG : Markiert deutlich den oberen und unteren Rand jeder FVG-Zone zur einfachen Identifizierung. Keine Strahlen : Die Trendlinie
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT4 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 4 (MT4). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
Dynamic Zigzag Levels
Aleh Sasonka
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator zeigt zwei nächstgelegene Niveaus in Echtzeit an. Das Niveau oberhalb des aktuellen BID-Kurses ist ein Widerstandsniveau. Das Niveau unterhalb des aktuellen BID-Kurses ist ein Unterstützungsniveau. Die Niveaus werden mit dem Standard-ZigZag-Indikator berechnet. Anwendung Der Indikator kann als Hilfsmittel beim manuellen Handel verwendet werden, um Daten über die nächstgelegenen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu erhalten. Der Indikator kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden
FMCBR Predator MTF
Ricky Andreas
Indikatoren
ALL IN ONE INDICATOR : Auto Multi Trend : Alligator_MTF ( Trend Is Your Friend ) Auto Fibo CBR : Ausbruchs-Bestätigung Auto Smart Money Area : Hier herunterladen https://linktr.ee/ARFXTools Alligator Fibo Musang CBR Alert Trend Scanner Ein intelligenter Indikator mit 3 bewährten Handelssystemen in einem! Dieser All-in-One-Indikator wurde für Trader entwickelt, die die Marktrichtung schnell, präzise und einfach analysieren wollen . Er kombiniert 3 bewährte Strategien, um Ihnen einen
Adaptive RSI Signals
Alberto Boada
Indikatoren
Adaptive RSI Signals ist die vollständige Umsetzung der Auto-Adaptive Trading Rules Strategie. Dieser Indikator kombiniert die Marktstruktur (dynamische Unterstützung und Widerstand) mit der Intelligenz des Adaptiven RSI, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt auf Ihrem Chart zu generieren. Was ist die Strategie? Der Indikator sucht nach Extremsituationen, in denen der Kurs ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau der vorangegangenen Tage durchbrochen hat,
VJ Pivot Levels
Vijayaratna Kumar Boda
4.25 (4)
Indikatoren
Einleitung: Unabhängig davon, welche Handelsmethode Sie verwenden, ist es wichtig, die Pivot-Levels zu kennen, um die Hauptaufmerksamkeit für Ihre Ein- und Ausstiege zu erhalten. Dieser Indikator wurde unter Verwendung der klassischen Standardformel für das automatische Zeichnen der Pivot-Levels erstellt. Basierend auf der Handelsspanne des Vortages wurde die voraussichtliche Handelsspanne des heutigen Tages in einer anderen Farbe hervorgehoben. Ausgabe des Indikators: Dieser Indikator gibt das
Smart Trendlines
Suvashish Halder
5 (1)
Indikatoren
Smart Trendlines - Trendlinien-Indikator Nr. 1 Smart Trendlines ist ein Präzisionsinstrument, das automatisch Trendlinien auf der Grundlage jedes gültigen Pivot-Punktes zeichnet und Händlern hilft, wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. Der Indikator passt sich kontinuierlich an, wenn sich neue Markt-Pivotpunkte bilden, und spiegelt so die Preisstruktur live und präzise wider. Ob Sie nun Trends verfolgen, sich auf Umkehrungen vorbereiten oder Ausbrüche antizipieren - mi
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indikatoren
Der King of Forex Trend Cloud Indicator ist ein Trendfolgeindikator, der auf gleitenden Durchschnitten basiert. Der Indikator ist dazu gedacht, sowohl den Beginn als auch das Ende eines Trends zu erfassen. Dieser Indikator kann verwendet werden, um sowohl kurz- als auch langfristige Markttrends vorherzusagen. Der King of Forex Trend Cloud kann in Kombination mit dem King of Forex Trend Indicator ein umfassendes Bild der Marktanalyse und -prognose liefern. Ich habe Bilder sowohl für die The king
First Dawn
Innovicient Limited
Indikatoren
Der First Dawn-Indikator verwendet einen einzigartigen Mechanismus zur Suche und Darstellung von Signalen. Er sucht ständig nach Signalen und ist damit ein hervorragender Indikator für das Scaping und die Identifizierung von Richtungswechseln, Swing Trading und Trend Trading. Der First Dawn hilft Ihnen, früh Signale zu erhalten. Der Backtest gibt ein genaues Bild davon, wie der Indikator mit realen/Demo-Konten funktioniert. Obwohl es sich um einen winzigen Indikator handelt, ist er vollgepack
Champio
Ivan Simonika
Indikatoren
Für jeden Händler ist es äußerst wichtig, die Richtung und Stärke der Trendbewegung richtig zu bestimmen. Leider fehlt die einzig wahre Lösung für dieses Problem. Viele Trader handeln in unterschiedlichen Zeitintervallen. Aus diesem Grund werden die empfangenen Signale subjektiv wahrgenommen. Trendindikatoren bieten die Möglichkeit, die Richtung der Kursbewegung zu klassifizieren und ihre Stärke zu bestimmen. Die Lösung dieses Problems hilft Anlegern, rechtzeitig in den Markt einzusteigen und
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi geglättet Strategie ist ein sehr einfaches, aber leistungsfähiges System, um Forex-Markt Trend Richtung zu bekommen. Dieser Indikator ist eigentlich 2 Indikatoren in 1 Pack, Heiken Ashi und Heiken Ashi Smoothed Moving Average beide enthalten. Da HA (Heiken Ashi) und HAS (Heiken Ashi Smoothed) in einem einzigen Systemereignis mit den notwendigen Puffern und einer Schleife berechnet werden, ist es der schnellste, optimierte und effizienteste HA-Indikator des MetaTrader 4. Sie können wä
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Käufer-Verkäufer-Druck-Indikator zeigt Marktstimmung über mehrere Zeitrahmen von M1 bis D1. Er berechnet Kauf- und Verkaufsdruckprozente mittels gleitender Durchschnitt-Momentum-Analyse über einen konfigurierbaren Zeitraum. Das visuelle Panel zeigt Fortschrittsbalken mit Käuferstärke in Blaugrün und Verkäuferdominanz in Rot, zusammen mit Prozentwerten wenn bedeutsam. Jeder Zeitrahmen enthält ADX-Trendstärkemessung mit Richtungsindikatoren, die Aufwärts-, Abwärtstrends oder Seitwärtsmärkte an
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Elliott Oszillator - Ein Momentum-Analyse-Tool, das Trendumkehrungen durch gleitende Durchschnitts-Konvergenz-Muster erkennt. Der Indikator zeigt blaue Histogramme für bullisches Momentum und rote Histogramme für bärische Bedingungen, während er automatisch Trendlinien zwischen bedeutenden Spitzen und Tälern zeichnet. Alarm-System : Wählen Sie zwischen zwei Modi - Aktuelle Balken-Alarme (alertsOnCurrent = true) lösen sofort bei sich entwickelnden Balken aus, können aber neu zeichnen, während Bes
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden. Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte: Hoch-Tief-Analyse : Berechne
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indikatoren
<div class="atten">     Other profitable programs&nbsp;<a href=" https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller " target="_blank"> https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller&lt ;/a> </div> Der FNCD-Indikator stellt ein fortschrittliches Werkzeug der technischen Analyse dar, das die Fisher-Transformation mit statistischer Preisnormalisierung kombiniert, um einen ausgeklügelten Oszillator zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Z-Score-Normalisierung, bei der Preisdaten standardisiert werden,
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Andere profitable Programme https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller Der FNCD-Indikator ist ein fortschrittliches technisches Analyseinstrument, das die Fisher-Transformation mit der statistischen Preisnormalisierung kombiniert, um einen hochentwickelten Oszillator zu erstellen. Die Grundlage beginnt mit der Z-Score-Normalisierung, bei der die Kursdaten standardisiert werden, indem berechnet wird, wie viele Standardabweichungen der aktuelle Kurs über einen bestimmten Zeitraum von seinem gle
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
MTF Levels And Moving Averages ist ein professioneller Indikator, der die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über mehrere Zeitrahmen hinweg identifizieren kann. Das Tool hilft Händlern bei der Suche nach präzisen Einstiegs- und Ausstiegspunkten, indem es die Marktstruktur und Preisaktionsmuster analysiert. Hauptmerkmale Der Indikator bietet eine Multi-Timeframe-Analyse, die H1-, H4-, D1- und W1-Perioden gleichzeitig abdeckt. Er identifiziert Angebots- und Nachfragezonen, in denen
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Solarwind No Repaint ist ein technischer Oszillator, der die Fisher-Transformation auf normalisierte Preisdaten anwendet und einen histogrammbasierten Indikator erstellt, der potenzielle Marktwendepunkte identifiziert. Dieser Indikator wandelt Preisbewegungen in eine Gaußsche Normalverteilung um, wodurch zyklische Muster und Momentum-Verschiebungen für Trader sichtbarer werden. Funktionsweise Der Indikator verarbeitet Preisdaten durch mehrere Berechnungsschritte: Hoch-Tief-Analyse : Berechne
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der MOON SNIPER Indikator ist ein Ausbruchs-Erkennungstool, das Preisaktionsanalyse mit Gaußscher Verteilungsmathematik kombiniert, um hochwahrscheinliche Einstiegspunkte im Forex-Handel zu identifizieren. Kernmechanismus: Der Indikator berechnet Unterstützungs- und Widerstandsniveaus unter Verwendung statistischer Preisverteilung anstelle traditioneller Pivot-Punkte. Er wendet Prinzipien der Gaußschen Verteilung an, um zu bestimmen, wo der Preis am wahrscheinlichsten Gleichgewicht findet und wo
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Drei separate RSI-Bandsysteme werden gleichzeitig auf Ihrem Chart für eine umfassende Marktanalyse angezeigt. Jedes System berechnet Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf RSI-Werten mit anpassbaren Perioden und Schwellenwerten. Der Indikator liefert visuelle Handelssignale durch Pfeilmarkierungen, wenn der Preis durch die berechneten Bänder bricht. Long-Signale erscheinen, wenn der Preis über das untere Band steigt, nachdem er darunter war, während Short-Signale ausgelöst werden, w
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Ashod Scalper - Oscillator of a Moving Average  MACD Strategie Dieser Indikator berechnet MACD aus Oscillator of a Moving Average -Oszillator-Werten, um präzise Scalping-Einstiegspunkte zu identifizieren. Das System erkennt Momentum-Verschiebungen, wenn der schnelle exponentielle gleitende Durchschnitt den langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt kreuzt, und filtert diese Signale dann durch eine sekundäre Signallinien-Glättung. Pfeile erscheinen im Chart genau zum Zeitpunkt der Kreuzung,
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Candles ist ein umfassender Chart-Visualisierungsindikator für MetaTrader 5, der die Art und Weise verändert, wie Händler Preisaktionen betrachten. Anstatt Standardkerzen anzuzeigen, stellt dieser Indikator Kursbalken unter Verwendung von über 34 verschiedenen gleitenden Durchschnittsberechnungen dar, zusammen mit dem traditionellen Heiken Ashi Chart und dem bekannten Kagi Chart. Dieser einzigartige Ansatz bietet Händlern eine geglättete Kursvisualisierung, die Marktstörungen herausfiltert und g
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Fortgeschrittener Kagi-Indikator mit ATR-Anpassung und intelligenten Alarmen Transformieren Sie Ihre Preisanalyse mit diesem professionellen Kagi-Indikator, der Marktrauschen filtert und echte Trendänderungen hervorhebt. Basierend auf traditionellen japanischen Charting-Methoden von den Reismärkten der 1870er Jahre konzentriert sich dieses Tool ausschließlich auf signifikante Preisbewegungen und ignoriert zeitbasierte Schwankungen. Kernfunktionen: Duale Umkehrmethoden Festes Delta: Setzen Sie ei
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Der Linear Regression Volume Profile-Indikator kombiniert die lineare Regressionsanalyse mit der Profilierung der Volumenverteilung, um ein hochentwickeltes Instrument zur Visualisierung der Marktstruktur zu schaffen. Die Grundlage beginnt mit der Berechnung der linearen Regression über eine bestimmte Anzahl historischer Balken, wobei sowohl die Steigung (Neigung) als auch der y-Achsenabschnitt berechnet werden, die den Verlauf der Trendlinie durch das Kursgeschehen definieren. Diese Regressions
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
Indikatoren
Fair Value Gap Indikator Dieser Indikator identifiziert Preisungleichgewichte bei drei Kerzen, bei denen die Spanne der mittleren Kerze nicht vollständig von benachbarten Kerzen überlappt wird. Diese Lücken zeigen temporäre Störungen des Orderflusses, die durch plötzlichen Kauf- oder Verkaufsdruck in volatilen Phasen verursacht werden. Volumenfilter Der Volumenfilter stellt sicher, dass Lücken nur erscheinen, wenn sie durch bedeutende Handelsaktivität unterstützt werden. Bullische Lücken erforde
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilitys
Trading Utility mit integrierter KI Demo In den Kommentaren. Ein umfassender Handelsassistent, der Ihnen die Kontrolle in die Hand gibt. Das Tool rationalisiert die Auftragsausführung und das Positionsmanagement und bietet gleichzeitig intelligente Unterstützung durch mehrere KI-Anbieter. TRADE - Führen Sie Long- und Short-Positionen mit Absicherungsfunktionen aus. Konfigurieren Sie Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Levels mit Präzision. Platzieren Sie schwebende Aufträge und verwalten Sie
