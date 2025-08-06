Accuracy M1 Scalper MT5

Accuracy M1 Scalper MT5 - Indicador de Scalping

VISIÓN GENERAL

Accuracy M1 Scalper es un indicador técnico diseñado para scalping en el timeframe M1 en MetaTrader 5. El indicador proporciona una rápida generación de señales para oportunidades de trading a corto plazo, centrándose en una rápida entrada y salida.

METODOLOGÍA SCALPING

Generación de señales
- Cálculos rápidos del indicador
- Sistema de confirmación múltiple
- Entrega de señales de baja latencia
- Análisis de la acción del precio en tiempo real

Criterios de entrada
- Cambios de impulso a corto plazo
- Movimientos rápidos de precios
- Rebotes de soporte/resistencia
- Detección de expansión de volatilidad

Criterios de salida
- Objetivos de beneficios fijos
- Inversión del impulso
- Salidas basadas en el tiempo
- Objetivos basados en ATR

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicadores utilizados
- EMA rápida para tendencia inmediata
- RSI para el impulso
- Estocástico para la sincronización
- ATR para volatilidad
- Bandas de Bollinger opcionales

Funciones de análisis
- Precisión a nivel de tick
- Detección de tendencias por debajo del minuto
- Evaluación de la volatilidad
- Supervisión del diferencial
- Validación rápida de señales

INTERFAZ VISUAL

Señales gráficas
- Señales de entrada en forma de flecha
- Visualización de niveles objetivo
- Marcadores de stop loss
- Zonas de entrada
- Indicadores de tendencia

Panel de información
- Estado actual de la señal
- Visualización del diferencial
- Nivel de volatilidad
- Tiempo hasta la siguiente vela
- Rendimiento reciente

SISTEMA DE ALERTAS

Tipos de alerta
- Alertas de nueva señal
- Alertas de objetivo alcanzado
- Alertas de aproximación al stop loss
- Alertas de spread

Métodos de notificación
- Alerta visual
- Alertas sonoras
- Notificaciones por correo electrónico
- Push al móvil

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Parámetros de señal
- Periodo EMA rápido
- Periodo y niveles del RSI
- Ajustes estocásticos
- Periodo ATR
- Sensibilidad de la señal

Ajustes de scalping
- Objetivo mínimo de beneficios (pips)
- Tiempo máximo de mantenimiento
- Umbral de spread
- Filtro de volatilidad
- Filtro de tiempo (horas activas)

Ajustes visuales
- Colores y tamaños de las flechas
- Posición del panel
- Estilos de línea
- Tamaños de fuente
- Combinación de colores

GESTIÓN DE RIESGOS

Controles de riesgo de scalping
- Stop Loss ajustados
- Toma rápida de beneficios
- Conocimiento del spread
- Consideración de las comisiones
- Operaciones máximas por hora

Tamaño de la posición
- Se recomiendan posiciones pequeñas
- Riesgo de la cuenta por operación
- Calculadora de tamaño de lote
- Protección de capital

USO RECOMENDADO

Condiciones óptimas
- Marco temporal: M1 (principal), M5 (confirmación)
- Instrumentos: Principales pares de divisas con spread bajo
- Sesión: Sesiones de Londres y Nueva York
- Mercado: Mercados activos y líquidos

Requisitos de la cuenta
- Corredor con spread bajo (0-2 pips en los principales)
- Ejecución rápida (baja latencia)
- Preferiblemente cuenta ECN o Raw Spread
- Conexión estable a Internet
- VPS recomendado para la consistencia

Consejos de scalping
- Opere durante las horas activas del mercado
- Monitorizar el spread constantemente
- Salga rápidamente si las condiciones cambian
- Utilice un tamaño de lote adecuado
- Tenga en cuenta los costes de las comisiones

CONSIDERACIONES SOBRE EL RENDIMIENTO

Velocidad de ejecución
- Requiere una ejecución rápida del broker
- Conexión de baja latencia esencial
- Se recomienda la ubicación del VPS cerca del servidor del broker
- Evitar periodos de spread elevado

Gestión de costes
- Tener en cuenta los costes de los diferenciales
- Considere la estructura de comisiones
- Calcule los puntos de equilibrio
- Controlar el deslizamiento
- Seguimiento de los costes totales de negociación

RECOMENDACIONES DE PLAZOS

Marco temporal M1
- Marco temporal principal para las señales
- Mayor frecuencia de señales
- Requiere supervisión constante
- Necesidad de tomar decisiones rápidas

Marco temporal M5
- Confirmación de la tendencia
- Reducción de señales falsas
- Requiere menos tiempo de pantalla
- Menor estrés de negociación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plataforma: MetaTrader 5
Compilación mínima: 2600
Optimización: Cálculos de baja latencia
Uso de recursos: De bajo a moderado
Datos necesarios: Datos de tick en tiempo real

NOTAS IMPORTANTES

Consideraciones sobre el scalping
El scalping requiere disciplina y rapidez en la toma de decisiones. No es adecuado para todos los operadores. Practique primero con una cuenta demo. Asegúrese de que el broker permite scalping. Tenga en cuenta los costes totales de negociación, incluidos el diferencial y las comisiones.

Selección del broker
Elija un broker con spreads bajos, ejecución rápida y sin restricciones para scalping. Las cuentas ECN o Raw Spread suelen funcionar mejor.

SOPORTE

Para asistencia técnica o preguntas sobre estrategias de scalping, por favor utilice la sección de comentarios o el sistema de mensajería interna de MQL5.com.

-------------------

Productos recomendados
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Time & Sales Tick Indicator es un indicador para MetaTrader 5 que muestra información de ticks en tiempo real. Presenta el precio, el volumen de ticks y la hora directamente en el gráfico. Funcionalidad Muestra datos de ticks, incluyendo precio, volumen y tiempo, en un panel dentro del gráfico. Agrupa los ticks en intervalos definidos por el usuario, con colores diferenciados (verde para alza, rojo para baja). Permite posicionar el panel en cualquiera de las esquinas del gráfico.
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
Este indicador se ha desarrollado para identificar y mostrar estas tendencias de forma rápida y sencilla, permitiéndole ver al instante los pares de divisas que están en tendencia y los que no, y en todos los plazos, con un solo clic. Los 28 pares de divisas se muestran como un abanico que va de fuerte a débil y viceversa, y por eso lo llamamos "matriz de divisas". Los 28 pares se despliegan ante usted, ofreciéndole una descripción visual instantánea de los pares que tienen una tendencia fuerte,
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 es parte del conjunto de herramientas (Wyckoff Academy Wave Market) y (Wyckoff Academy Price and Volume). El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 se creó para facilitar la visualización del movimiento del volumen en el gráfico de forma intuitiva. Con ella podrás observar los momentos de pico de volumen y momentos en los que el mercado no tiene interés profesional Identificar momentos en los que el mercado se mueve por inercia y no por movimie
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicadores
El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indicadores
El indicador Market Profile 3 MetaTrader 5 versión 4.70- es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una determinada sesión de negociación. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradiarias. Los plazos inferiores ofrecen una
FREE
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicadores
¿Le gusta, como a mí, operar con la tendencia? Entonces este indicador le ayudará. Rainbow Trend es un indicador de tendencia, que utiliza varias Medias Móviles en el gráfico. Mide diferentes zonas de fuerza de tendencia para diferentes periodos: muy largo plazo, largo plazo, medio plazo, corto plazo y muy corto plazo. Cada zona tiene su color, y es posible tener alerta sonora cuando los precios salen de una zona y entran en otra. Su configuración es muy sencilla. Si encuentras algún bug o tiene
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicadores
Sea notificado de cada cambio de color de las velas Heiken Ashi (HA). El indicador activará señales pasadas y nuevas cada vez que las velas HA cambien de color. ( Nota Esta herramienta está basada en el código del indicador Heiken Ashi desarrollado por MetaQuotes Software Corp.) Características Las señales se activan al cierre de la última barra / apertura de una nueva barra; Se puede activar cualquier tipo de alertas: Cuadro de diálogo, mensaje de correo electrónico, notificaciones SMS para te
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Capacidad de predecir la probabilidad de un cambio de tendenc
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador visual de la velocidad del tigre: Libere el poder de la velocidad del mercado Por sólo un pago único de $30, obtenga una ventaja de por vida en la identificación de movimientos explosivos del mercado antes de que ocurran. ¿Está cansado de los indicadores rezagados que sólo le muestran lo que ya ha ocurrido? El Visual Tiger Speed Indicator es una herramienta de última generación diseñada para medir la velocidad real y sin filtros de la acción de los precios, lo que le proporciona una v
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indicadores
Velas Delta de Volumen: Una Herramienta Integral para el Análisis en Profundidad de las Operaciones Desbloquee una manera perfecta de interpretar la experiencia de trading dentro de cada vela. Con las Velas Delta de Volumen, no hay necesidad de indicadores de volumen adicionales, todo lo que necesita está incorporado. Esta herramienta avanzada utiliza plazos inferiores o datos de mercado en directo para presentar el porcentaje de volumen de compra frente al de venta en cada vela como una intuiti
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Velas Delta + CVD & CVD Indicador de flujo de órdenes que combina Delta (compra-venta), Delta de volumen acumulado (CVD) y un sistema único de velas sintéticas basado en CVD. Muestra la presión de compra/venta, la agresividad del volumen y los cambios de impulso con el histograma Delta opcional, la línea CVD y las velas combinadas CVD+Delta. Útil para scalping, trading intradía, detección de divergencias y comprensión del dominio comprador/vendedor. Visión general El indicador Delta + CVD y
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Otros productos de este autor
Gold Master Indicator MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Gold Master Indicator MT5 - Indicador Especializado en Oro VISIÓN GENERAL Gold Master Indicator es un indicador técnico especializado diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). El indicador combina múltiples métodos de análisis para proporcionar señales completas de los movimientos del mercado del oro. COMPONENTES DE ANÁLISIS Análisis de Tendencia - Identificación de tendencia basada en EMA - Confirmación de la tendencia en múltiples marcos temporales - Medición de la fuerza de
GoldMiner EA Pro MT5
German Pablo Gori
Asesores Expertos
GoldMiner EA Pro MT5 - Asesor Experto en Operaciones con Oro VISIÓN GENERAL GoldMiner EA Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio automatizado de oro (XAUUSD) en MetaTrader 5. El EA utiliza múltiples métodos de análisis técnico para identificar oportunidades de trading y gestiona las posiciones con una gestión de riesgos integrada. ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN Lógica de entrada - Análisis de confluencia de múltiples indicadores - Enfoque de seguimiento de tendencias
Stoch Quad Rotation Signal MQL5
German Pablo Gori
5 (2)
Indicadores
Stoch Quad Rotation Signal v1.3 - Sistema Profesional de Trading Sistema Profesional de Trading Multi-Stochastic Stoch Quad Rotation Signal es un indicador de trading profesional basado en la reconocida estrategia desarrollada por Mark Kurisko. Este avanzado sistema combina cuatro osciladores estocásticos sincronizados con medias móviles exponenciales, creando un marco robusto para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad en todos los plazos y mercados. Principio clave: El in
Apex Swing VWAP MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Apex Swing VWAP MT5 Descripción Apex Swing VWAP es un indicador avanzado para MetaTrader 5 que combina el análisis VWAP (Volume Weighted Average Price) con la detección automática de puntos de giro significativos. Esta combinación proporciona una visión precisa del sentimiento del mercado y los posibles puntos de reversión. Características principales Análisis técnico integrado - VWAP dinámico a partir de puntos de oscilación relevantes - VWAP histórico para análisis de tendencias a largo pl
Scanner Intelligence Hub
German Pablo Gori
Indicadores
Escáner Intelligence Hub MT5 ** DESCRIPCIÓN GENERAL Scanner Intelligence Hub es un indicador profesional de análisis multimercado diseñado para operadores que necesitan una herramienta completa de escaneo y análisis técnico. Integra a la perfección el análisis multisímbolo y multiplataforma con avanzados Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) en una interfaz intuitiva y profesional. ** CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ** ANÁLISIS MULTIMERCADO AVANZADO - Análisis simultáneo de múltiples pares de d
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indicadores
¿Qué es este indicador? Este indicador básico de soportes y resistencias -gratis- está diseñado para ayudar a los operadores a identificar automáticamente los niveles clave del mercado, como soportes y resistencias, a través de múltiples símbolos y marcos temporales dentro de la plataforma MetaTrader 5 (MT5) . Es una herramienta esencial para operar en diferentes mercados financieros, como divisas, índices, materias primas y criptodivisas. Características principales Detección automática de nive
FREE
RSI Divergence Suite Pro
German Pablo Gori
Indicadores
RSI Divergence Suite Pro - Indicador avanzado de detección de divergencias RSI Divergence Suite Pro es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5 diseñado para detectar y analizar divergencias entre la acción del precio y el impulso RSI. El indicador proporciona un análisis exhaustivo de las divergencias con integración en múltiples marcos temporales y un sistema de alertas personalizable. DETECCIÓN DE DIVERGENCIAS Tipos de divergencias detectadas - Divergencia alcista regular: El prec
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Indicadores
RSI Momentum Shift Detector - Indicador de Cambio de Momento VISIÓN GENERAL RSI Momentum Shift Detector es un indicador técnico diseñado para detectar cambios significativos en el impulso del precio utilizando el análisis RSI. El indicador identifica cambios de impulso que pueden indicar posibles cambios de tendencia o patrones de continuación. ANÁLISIS DEL IMPULSO Métodos de detección - Cambios de nivel del RSI - Análisis de la pendiente del RSI - Aceleración/desaceleración del impulso - D
Apex Arrows MQL5
German Pablo Gori
Indicadores
FLECHAS PEX - INDICADOR PROFESIONAL DE SEÑALES DE TRADING DESCRIPCIÓN GENERAL Apex Arrows es un potente indicador técnico diseñado específicamente para MetaTrader 5 que proporciona señales de negociación claras y fiables a través de marcadores visuales de flecha en su gráfico. El indicador combina múltiples componentes de análisis técnico, como el análisis de tendencias, la evaluación del impulso y la medición de la volatilidad, para generar oportunidades de negociación de alta probabilidad.
Swing Sentinel EA MT5
German Pablo Gori
Asesores Expertos
Swing Sentinel EA MT5 Descripción Swing Sentinel EA es un Asesor Experto inteligente diseñado para operar en tendencias con pullbacks estratégicos. Este sistema utiliza un análisis técnico avanzado para identificar oportunidades de entrada en las principales tendencias con una gestión profesional del riesgo. Características principales Estrategia profesional - Seguimiento de tendencias con pullbacks inteligentes - Optimización específica del marco temporal D1 - Análisis multitrama integrado
Expert Trend Analizer MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Expert Trend Analizer MT5 Descripción General El Expert Trend Analyzer MT5 es un indicador técnico completo diseñado para identificar y analizar tendencias en el mercado. Este indicador combina múltiples herramientas técnicas para proporcionar señales de trading confiables y precisas. Características Principales Componentes Técnicos SuperTrend Adaptativo - Algoritmo adaptativo que se ajusta a diferentes condiciones de mercado - Múltiples períodos de cálculo para mayor precisión - Señales cl
Volume Structure Nexus MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Volumen Estructura Nexus MT5 Volume Structure Nexus es un indicador avanzado que combina el análisis del volumen institucional con el análisis de la estructura del mercado para MetaTrader 5. Esta herramienta proporciona una visión completa del comportamiento del volumen y la estructura de precios. Características principales Análisis avanzado de volumen - Detección de acumulaciones y distribuciones significativas - Análisis del flujo de volumen en tiempo real - Indicadores de volumen instituc
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Squeeze Momentum Force MT5 - Indicador de Momento y Volatilidad Squeeze VISIÓN GENERAL Squeeze Momentum Force es un indicador técnico para MetaTrader 5 que combina la detección de squeeze de volatilidad con el análisis de momentum. Basado en conceptos del indicador TTM Squeeze de John Carter, esta herramienta identifica periodos de baja volatilidad (squeeze) que a menudo preceden a movimientos significativos del precio. CONCEPTOS BÁSICOS Detección de squeeze de volatilidad El indicador dete
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 es un indicador técnico profesional que mejora el tradicional oscilador Williams %R con un análisis avanzado del momento y múltiples filtros de calidad. Características principales Sistema inteligente de señales - Generación automática de señales de compra/venta - Filtros de calidad para reducir las señales falsas - Indicadores visuales claros en el gráfico Análisis avanzado de divergencias - Detección automática de divergencias - Análisis integrado d
EurUsd PRO
German Pablo Gori
Indicadores
EUR/USD PRO - Indicador compuesto institucional Un indicador de nivel profesional optimizado específicamente para el EUR/USD, que integra conceptos de análisis institucional en una única herramienta. Este sistema combina análisis DXY MTF, VWAP basado en sesión, métricas ADR/ATR, estructura de mercado (BOS/CHOCH), SMC (FVG/OB), correlaciones entre activos y un panel de confluencia con señal flotante. Presenta una interfaz de usuario neumórfica con paneles móviles, visualización del diferencial
QuantFusion BTC MT5
German Pablo Gori
Indicadores
QUANTFUSION BTC - INDICADOR PROFESIONAL DE DINERO INTELIGENTE SISTEMA DE TRADING BITCOIN PREMIUM - DETECCIÓN DE DINERO INTELIGENTE QuantFusion BTC es un indicador técnico avanzado, específicamente diseñado y optimizado para operar con Bitcoin/USD. Integra conceptos institucionales de Smart Money con un sofisticado análisis multi-marco temporal para identificar opor
Filtro:
DNkRockzzzzZ
710
DNkRockzzzzZ 2025.09.17 15:12 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

German Pablo Gori
3185
Respuesta del desarrollador German Pablo Gori 2025.09.17 23:26
Hi! Thanks for the comment! I'm glad it's helpful to you. If you have any questions, I'm here for you. Cheers
Respuesta al comentario