Accuracy M1 Scalper MT5 - Indicador de Scalping





VISIÓN GENERAL





Accuracy M1 Scalper es un indicador técnico diseñado para scalping en el timeframe M1 en MetaTrader 5. El indicador proporciona una rápida generación de señales para oportunidades de trading a corto plazo, centrándose en una rápida entrada y salida.





METODOLOGÍA SCALPING





Generación de señales

- Cálculos rápidos del indicador

- Sistema de confirmación múltiple

- Entrega de señales de baja latencia

- Análisis de la acción del precio en tiempo real





Criterios de entrada

- Cambios de impulso a corto plazo

- Movimientos rápidos de precios

- Rebotes de soporte/resistencia

- Detección de expansión de volatilidad





Criterios de salida

- Objetivos de beneficios fijos

- Inversión del impulso

- Salidas basadas en el tiempo

- Objetivos basados en ATR





ANÁLISIS TÉCNICO





Indicadores utilizados

- EMA rápida para tendencia inmediata

- RSI para el impulso

- Estocástico para la sincronización

- ATR para volatilidad

- Bandas de Bollinger opcionales





Funciones de análisis

- Precisión a nivel de tick

- Detección de tendencias por debajo del minuto

- Evaluación de la volatilidad

- Supervisión del diferencial

- Validación rápida de señales





INTERFAZ VISUAL





Señales gráficas

- Señales de entrada en forma de flecha

- Visualización de niveles objetivo

- Marcadores de stop loss

- Zonas de entrada

- Indicadores de tendencia





Panel de información

- Estado actual de la señal

- Visualización del diferencial

- Nivel de volatilidad

- Tiempo hasta la siguiente vela

- Rendimiento reciente





SISTEMA DE ALERTAS





Tipos de alerta

- Alertas de nueva señal

- Alertas de objetivo alcanzado

- Alertas de aproximación al stop loss

- Alertas de spread





Métodos de notificación

- Alerta visual

- Alertas sonoras

- Notificaciones por correo electrónico

- Push al móvil





OPCIONES DE CONFIGURACIÓN





Parámetros de señal

- Periodo EMA rápido

- Periodo y niveles del RSI

- Ajustes estocásticos

- Periodo ATR

- Sensibilidad de la señal





Ajustes de scalping

- Objetivo mínimo de beneficios (pips)

- Tiempo máximo de mantenimiento

- Umbral de spread

- Filtro de volatilidad

- Filtro de tiempo (horas activas)





Ajustes visuales

- Colores y tamaños de las flechas

- Posición del panel

- Estilos de línea

- Tamaños de fuente

- Combinación de colores





GESTIÓN DE RIESGOS





Controles de riesgo de scalping

- Stop Loss ajustados

- Toma rápida de beneficios

- Conocimiento del spread

- Consideración de las comisiones

- Operaciones máximas por hora





Tamaño de la posición

- Se recomiendan posiciones pequeñas

- Riesgo de la cuenta por operación

- Calculadora de tamaño de lote

- Protección de capital





USO RECOMENDADO





Condiciones óptimas

- Marco temporal: M1 (principal), M5 (confirmación)

- Instrumentos: Principales pares de divisas con spread bajo

- Sesión: Sesiones de Londres y Nueva York

- Mercado: Mercados activos y líquidos





Requisitos de la cuenta

- Corredor con spread bajo (0-2 pips en los principales)

- Ejecución rápida (baja latencia)

- Preferiblemente cuenta ECN o Raw Spread

- Conexión estable a Internet

- VPS recomendado para la consistencia





Consejos de scalping

- Opere durante las horas activas del mercado

- Monitorizar el spread constantemente

- Salga rápidamente si las condiciones cambian

- Utilice un tamaño de lote adecuado

- Tenga en cuenta los costes de las comisiones





CONSIDERACIONES SOBRE EL RENDIMIENTO





Velocidad de ejecución

- Requiere una ejecución rápida del broker

- Conexión de baja latencia esencial

- Se recomienda la ubicación del VPS cerca del servidor del broker

- Evitar periodos de spread elevado





Gestión de costes

- Tener en cuenta los costes de los diferenciales

- Considere la estructura de comisiones

- Calcule los puntos de equilibrio

- Controlar el deslizamiento

- Seguimiento de los costes totales de negociación





RECOMENDACIONES DE PLAZOS





Marco temporal M1

- Marco temporal principal para las señales

- Mayor frecuencia de señales

- Requiere supervisión constante

- Necesidad de tomar decisiones rápidas





Marco temporal M5

- Confirmación de la tendencia

- Reducción de señales falsas

- Requiere menos tiempo de pantalla

- Menor estrés de negociación





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





Plataforma: MetaTrader 5

Compilación mínima: 2600

Optimización: Cálculos de baja latencia

Uso de recursos: De bajo a moderado

Datos necesarios: Datos de tick en tiempo real





NOTAS IMPORTANTES





Consideraciones sobre el scalping

El scalping requiere disciplina y rapidez en la toma de decisiones. No es adecuado para todos los operadores. Practique primero con una cuenta demo. Asegúrese de que el broker permite scalping. Tenga en cuenta los costes totales de negociación, incluidos el diferencial y las comisiones.





Selección del broker

Elija un broker con spreads bajos, ejecución rápida y sin restricciones para scalping. Las cuentas ECN o Raw Spread suelen funcionar mejor.





SOPORTE





Para asistencia técnica o preguntas sobre estrategias de scalping, por favor utilice la sección de comentarios o el sistema de mensajería interna de MQL5.com.





