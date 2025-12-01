Signal Option

Signalanzeige für binäre Optionen, die sich auch auf dem Forex-Markt und anderen Märkten effektiv einsetzen lässt. Geeignet für kurzfristigen Grid-Handel auf M1–M5 und enthält Signale zum schrittweisen Positionsaufbau.

Die kostenlose Version funktioniert nur auf dem Währungspaar XAUUSD. Die Vollversion für MetaTrader 5 finden Sie hier:

https://www.mql5.com/en/market/product/156185

Der Indikator verwendet eine zweistufige Anpassung: ein grundlegendes Geschwindigkeitsprofil (Einstellung „schnell/ruhig“ direkt zum Start) und eine Auto-Adaptation auf Basis der Handelsergebnisse, die die Filter an den aktuellen Markt anpasst und Serien von Gewinn- und Verlustsignalen berücksichtigt.

Das Modell sucht im Chart nach kurzen gerichteten Impulsen und markiert sie beim Schluss der Kerze mit CALL- (Kauf) und PUT- (Verkauf) Pfeilen, ohne Neuzeichnen. Der Indikator kann auch auf klassischen Forex-/CFD-Konten eingesetzt werden, aber aufgrund des kurzen Anlagehorizonts ist es wichtig, Spread und Kommissionen im Blick zu behalten, damit die Kosten nicht den Großteil der Bewegung „auffressen“.

Funktionsweise

Verwendet ein eigenes mehrstufiges adaptives Prognosemodell statt eines Standardsatzes klassischer Indikatoren;

Analysiert Form und Steigung der Kursbewegung, Trend und lokale Volatilität;

Analysiert Signale über mehrere Ebenen der Rausch- und Ausreißerfilterung;

Zeichnet einen Pfeil erst, nachdem alle internen Prüfungen durchlaufen sind: intelligentes Glätten, Logiken zum Abschneiden von Gegentrend-Bewegungen, adaptiver Extremfilter (versucht, am vermuteten Wendepunkt kein Signal zu geben) sowie ein leichtgewichtiges neuronales Teilsystem, das sich online an den Markt anpasst und Signale gegen seine eigene Prognose blockiert;

Nutzt Auto-Adaptation anhand der Signalqualität: verfolgt Serien von Gewinn-/Verlusttrades und verschärft oder lockert interne Schwellenwerte je nach Statistik und Drawdown-Tiefe;

Ein separater Parameter für die Grundgeschwindigkeit legt den Charakter des Indikators von Anfang an fest (schnell reagierend, nahezu ohne Glättung, oder ruhiger und konservativer), während die Auto-Adaptation die Parameter mit wachsender Historie „feinjustiert“.

Zentrale Möglichkeiten

CALL/PUT-Pfeilsignale — Pfeil unterhalb der Kerze für Käufe, oberhalb der Kerze für Verkäufe;

Ausrichtung auf kurzfristige Trades — Berechnung ist auf die nächste Bewegung über einige Balken ausgelegt, was für binäre Optionen und skalpende Einstiege praktisch ist;

Berücksichtigung von Spikes und Extremen — separate Filter helfen, nicht in einzelne Ausreißerkerzen und „anomale“ Bars einzusteigen, die wie der letzte Stoß einer Bewegung wirken;

Anpassung an Timeframe und Volatilität — Grundgeschwindigkeit/Glättung wird über einen eigenen Parameter festgelegt, die Auto-Adaptation regelt die Strenge der Filter dynamisch anhand der jüngsten Ergebnisse (Win/Loss-Serien);

Integrierte Signalstatistik — Historie, Win/Loss, Gesamtergebnis in Punkten, Übersicht über mehrere Instrumente und Möglichkeit, die Statistik zurückzusetzen;

Mehrsprachigkeit — automatische Erkennung der Terminalsprache und automatische Umschaltung der Oberfläche.

Praktischer Nutzen

Der Indikator hilft, brauchbare Einstiegszonen schnell von Bereichen zu trennen, in denen man besser abwartet: Sie sehen einfach, wo das Modell eine Richtung (CALL/PUT) vorschlägt und wo keine Signale vorhanden sind. Das vereinfacht die Entscheidungsfindung in Echtzeit und reduziert die Anzahl chaotischer Trades.

Die integrierte Statistik zeigt, wie sich die Signale in der Vergangenheit verhalten haben: für einzelne Instrumente und für das Gesamtportfolio. Das unterstützt bei der Auswahl von Paaren, Timeframes und Einstellungen passend zum eigenen Handelsstil und bei der Kontrolle der Stabilität des Ansatzes.

Auto-Adaptation und der Parameter für die Grundgeschwindigkeit ermöglichen es, denselben Indikator sowohl für aggressiveren Grid-Handel auf M1 als auch für einen ruhigeren Ansatz auf höheren Timeframes zu verwenden, ohne Dutzende interner Parameter manuell anpassen zu müssen.

Wichtige Hinweise

Der Indikator handelt nicht automatisch und garantiert keinen Gewinn. Er stellt analytische Informationen über den aktuellen Marktzustand bereit; das Endergebnis hängt vom gewählten Instrument, Timeframe, den Einstellungen und Ihrem persönlichen Handelssystem ab. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige.

Einstellungen

Base Speed — Grundgeschwindigkeit/Reaktivität des Modells.

Bestimmt, wie sich der Indikator „ab Werk“ verhält, bevor die Auto-Adaptation eingreift.

Empfohlener Bereich: 0,5…2,0.

Unter 1,0 → ruhigerer, stärker geglätteter Start, weniger Rauschen, weniger Signale, Fokus auf Stabilität.

Um 1,0 → ausgewogener Modus, geeignet für die meisten Instrumente.

Über 1,0 → schnellerer und sensiblerer Start: weniger Glättung, mehr potenzielle Signale, „schneller“ Indikatormodus.

Für M1 wird meist ein Wert leicht über 1,0 verwendet (z. B. 1,2–1,5), für H1 eher nahe 1,0 oder etwas darunter.

Aggressiveness of auto adaptation — Koeffizient für die Aggressivität der Auto-Adaptation.

Legt fest, wie schnell und stark der Indikator seine internen Schwellenwerte anpasst, wenn sich die Statistik verschlechtert oder verbessert.

Empfohlener Bereich: 0,0…5,0.

0,0–1,0 → sanfte Anpassung, das Modell „zerrt“ kaum an den Parametern, Änderungen verlaufen glatt;

1,0–3,0 → praxisnaher Arbeitsbereich: vernünftiger Kompromiss zwischen Stabilität und Reaktionsfähigkeit;

3,0–5,0 → aggressive Anpassung: bei Verlustserien zieht der Indikator die Filter schnell an, Signale werden seltener, aber strenger.

Max loss for enable auto adaptation — Anzahl aufeinanderfolgender Verlusttrades, nach der der verstärkte Adaptationsmodus aktiviert wird.

Empfohlener Bereich: 1…10.

1 → maximal sensibler Modus: jeder einzelne Verlusttrade wird als Anlass gesehen, die Filter zu verschärfen (geeignet für Tests und aggressives Scalping, aber nicht für alle Märkte);

2–3 → optimal für M1–M5: zwei bis drei Verluste in Folge gelten als Zeichen, dass der Markt die aktuelle Konfiguration „gebrochen“ hat und die Filter verschärft werden müssen;

4 und mehr → ruhigerer Modus, geeignet für höhere Timeframes und seltenere Einstiege, bei denen einzelne Verluste statistisch nicht so ins Gewicht fallen.

Enable alert signal — Ein-/Ausschalten der Pop-up-Benachrichtigungen bei einem neuen Signal.

true — bei jedem neuen Signal zeigt der Indikator ein Pop-up-Fenster (und kann je nach Terminaleinstellungen einen Ton abspielen/Benachrichtigungen senden);

false — der Indikator arbeitet „still“, Signale sind nur im Chart und im Statistikpanel sichtbar.

Alle weiteren internen Parameter, Perioden und Schwellenwerte werden automatisch berechnet und über das beschriebene Auto-Adaptationssystem angepasst — Sie müssen nicht manuell Dutzende Werte abstimmen, sondern nur drei zentrale Einstellparameter an Ihren Handelsstil anpassen.