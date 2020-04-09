SmartTrade Control Panel

Painel de Controle SmartTrade — seu centro de controle para negociação algorítmica

O Painel de Controle SmartTrade é um painel de negociação multifuncional criado para quem valoriza controle, flexibilidade e eficiência em cada negociação. Ele combina conveniência visual com uma poderosa lógica de rastreamento de ordens, transformando a negociação rotineira em um processo controlado.





Agora você pode:

Implementar qualquer ideia de negociação — de scalping a negociação em grade

Personalizar o rastreamento de ordens de acordo com sua lógica de entrada e saída

Controlar riscos, lucros, spreads e estatísticas em tempo real

Usar algoritmos avançados (martingale, breakeven, timers) sem precisar escrever código





Principais recursos:

Abertura de ordens com rastreamento

Colocação instantânea de ordens de mercado e pendentes (Limite de Compra/Venda) com controle automático.

Negociação por tempo

Programar entrada no mercado por timer — ideal para notícias e sessões voláteis.

Sistema de breakeven

Transferência automática de uma ordem (ou de toda a grade) para o breakeven ao atingir um nível especificado.

Martingale com controle

Controle flexível do multiplicador e do passo da grade — adapte a estratégia ao mercado atual.

Fechamento TakeProfit / StopLoss

Fechamento individual ou em grupo de ordens para alvos e riscos específicos.

Fechamento instantâneo de toda a grade

Um clique — e toda a grade de ordens é fechada. Conveniente para reversões bruscas.

Seleção de um instrumento de negociação diretamente no painel

Alterne entre os símbolos sem movimentos desnecessários.

Estatísticas de negociação

Acompanhe a eficiência: lucro, prejuízo, tempo médio de retenção e muito mais.

Monitoramento de ordens abertas e fechadas

Todo o histórico à mão — analise e aprimore suas estratégias.

Controle de spread e lucro em tempo real

O painel monitora as condições de mercado e sua lucratividade atual.





Para quem?

Para traders que trabalham com grades e martingale

Para quem deseja automatizar o acompanhamento de ordens

Para quem valoriza o controle visual e estatísticas transparentes





Recomendamos o uso do painel em conjunto com indicadores profissionais:

Painel DynamiTrend - Determinação da tendência e zonas de entrada com adaptação dinâmica à volatilidade

Painel CandleCraft - Análise de padrões de velas e confirmação de sinais de entrada/saída

Painel PatternView - Busca por figuras gráficas (bandeiras, triângulos, cabeça e ombros) em tempo real

Painel DiverScan - Verificador automático de divergências por RSI, MACD e outros osciladores





O Painel de Controle SmartTrade não é apenas uma ferramenta. É o seu assistente pessoal que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, não comete erros e está sempre sob controle.