SmartTrade Control Panel

Painel de Controle SmartTrade — seu centro de controle para negociação algorítmica
O Painel de Controle SmartTrade é um painel de negociação multifuncional criado para quem valoriza controle, flexibilidade e eficiência em cada negociação. Ele combina conveniência visual com uma poderosa lógica de rastreamento de ordens, transformando a negociação rotineira em um processo controlado.

Agora você pode:
Implementar qualquer ideia de negociação — de scalping a negociação em grade
Personalizar o rastreamento de ordens de acordo com sua lógica de entrada e saída
Controlar riscos, lucros, spreads e estatísticas em tempo real
Usar algoritmos avançados (martingale, breakeven, timers) sem precisar escrever código

Principais recursos:
Abertura de ordens com rastreamento
Colocação instantânea de ordens de mercado e pendentes (Limite de Compra/Venda) com controle automático.
Negociação por tempo
Programar entrada no mercado por timer — ideal para notícias e sessões voláteis.
Sistema de breakeven
Transferência automática de uma ordem (ou de toda a grade) para o breakeven ao atingir um nível especificado.
Martingale com controle
Controle flexível do multiplicador e do passo da grade — adapte a estratégia ao mercado atual.
Fechamento TakeProfit / StopLoss
Fechamento individual ou em grupo de ordens para alvos e riscos específicos.
Fechamento instantâneo de toda a grade
Um clique — e toda a grade de ordens é fechada. Conveniente para reversões bruscas.
Seleção de um instrumento de negociação diretamente no painel
Alterne entre os símbolos sem movimentos desnecessários.
Estatísticas de negociação
Acompanhe a eficiência: lucro, prejuízo, tempo médio de retenção e muito mais.
Monitoramento de ordens abertas e fechadas
Todo o histórico à mão — analise e aprimore suas estratégias.
Controle de spread e lucro em tempo real
O painel monitora as condições de mercado e sua lucratividade atual.

Para quem?
Para traders que trabalham com grades e martingale
Para quem deseja automatizar o acompanhamento de ordens
Para quem valoriza o controle visual e estatísticas transparentes

Recomendamos o uso do painel em conjunto com indicadores profissionais:
Painel DynamiTrend - Determinação da tendência e zonas de entrada com adaptação dinâmica à volatilidade
Painel CandleCraft - Análise de padrões de velas e confirmação de sinais de entrada/saída
Painel PatternView - Busca por figuras gráficas (bandeiras, triângulos, cabeça e ombros) em tempo real
Painel DiverScan - Verificador automático de divergências por RSI, MACD e outros osciladores

O Painel de Controle SmartTrade não é apenas uma ferramenta. É o seu assistente pessoal que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, não comete erros e está sempre sob controle.
