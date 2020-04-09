SmartTrade Control Panel

SmartTradeコントロールパネル — アルゴリズム取引のコントロールセンター
SmartTradeコントロールパネルは、あらゆる取引においてコントロール、柔軟性、効率性を重視する方のために開発された多機能トレーディングパネルです。視覚的な利便性と強力な注文追跡ロジックを組み合わせ、日常的な取引を制御されたプロセスへと導きます。

以下のことが可能になります。

スキャルピングからグリッドトレードまで、あらゆる取引アイデアを実行可能

エントリー／エグジットロジックに合わせて注文追跡をカスタマイズ

リスク、利益、スプレッド、統計をリアルタイムで管理

コードを書かずに高度なアルゴリズム（マーチンゲール、損益分岐点、タイマー）を使用可能

主な機能：
注文追跡機能付き注文の発注

自動制御による成行注文と指値注文（売買指値）の即時発注

時間取引
タイマーによる市場参入スケジュール設定 — ニュースやボラティリティの高いセッションに最適

損益分岐点システム
注文（またはグリッド全体）が指定水準に達すると、自動的に損益分岐点へ移行

制御機能付きマーチンゲール
乗数とグリッドステップを柔軟に制御 — 現在の市場に合わせて戦略を適応利益確定/損切り決済
特定の目標値とリスクに対して、個別または一括で注文を決済します。
グリッド全体を即時決済
ワンクリックでグリッド全体の注文を決済します。急激な反転にも便利です。
パネルから直接取引銘柄を選択
不要な動きをすることなく銘柄を切り替えます。
取引統計
効率性を追跡：利益、損失、平均保有時間など。
未決済注文と決済済み注文のモニタリング
すべての履歴を手元に - 戦略を分析し、改善します。
リアルタイムのスプレッドと利益管理
パネルは市場状況と現在の収益性を追跡します。

誰のために？
グリッドやマーチンゲール法をご利用のトレーダーの方へ
注文追跡を自動化したいトレーダーの方へ
視覚的なコントロールと透明性のある統計情報を重視するトレーダーの方へ

このパネルは、以下の専門指標と併用することをお勧めします。
DynamiTrendダッシュボード - ボラティリティに動的に適応し、トレンドとエントリーゾーンを判断
CandleCraftダッシュボード - ローソク足パターンの分析とエントリー/エグジットシグナルの確認
PatternViewダッシュボード - リアルタイムでグラフィック図形（フラッグ、トライアングル、ヘッドアンドショルダー）を検索
DiverScanダッシュボード - RSI、MACD、その他のオシレーターによるダイバージェンスを自動スキャン

SmartTradeコントロールパネルは単なるツールではありません。24時間365日稼働し、ミスを犯さず、常に制御されているパーソナルアシスタントです。
FREE
