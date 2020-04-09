SmartTradeコントロールパネル — アルゴリズム取引のコントロールセンター

SmartTradeコントロールパネルは、あらゆる取引においてコントロール、柔軟性、効率性を重視する方のために開発された多機能トレーディングパネルです。視覚的な利便性と強力な注文追跡ロジックを組み合わせ、日常的な取引を制御されたプロセスへと導きます。





以下のことが可能になります。





スキャルピングからグリッドトレードまで、あらゆる取引アイデアを実行可能





エントリー／エグジットロジックに合わせて注文追跡をカスタマイズ





リスク、利益、スプレッド、統計をリアルタイムで管理





コードを書かずに高度なアルゴリズム（マーチンゲール、損益分岐点、タイマー）を使用可能





主な機能：

注文追跡機能付き注文の発注





自動制御による成行注文と指値注文（売買指値）の即時発注





時間取引

タイマーによる市場参入スケジュール設定 — ニュースやボラティリティの高いセッションに最適





損益分岐点システム

注文（またはグリッド全体）が指定水準に達すると、自動的に損益分岐点へ移行





制御機能付きマーチンゲール

乗数とグリッドステップを柔軟に制御 — 現在の市場に合わせて戦略を適応利益確定/損切り決済

特定の目標値とリスクに対して、個別または一括で注文を決済します。

グリッド全体を即時決済

ワンクリックでグリッド全体の注文を決済します。急激な反転にも便利です。

パネルから直接取引銘柄を選択

不要な動きをすることなく銘柄を切り替えます。

取引統計

効率性を追跡：利益、損失、平均保有時間など。

未決済注文と決済済み注文のモニタリング

すべての履歴を手元に - 戦略を分析し、改善します。

リアルタイムのスプレッドと利益管理

パネルは市場状況と現在の収益性を追跡します。





誰のために？

グリッドやマーチンゲール法をご利用のトレーダーの方へ

注文追跡を自動化したいトレーダーの方へ

視覚的なコントロールと透明性のある統計情報を重視するトレーダーの方へ





このパネルは、以下の専門指標と併用することをお勧めします。

DynamiTrendダッシュボード - ボラティリティに動的に適応し、トレンドとエントリーゾーンを判断

CandleCraftダッシュボード - ローソク足パターンの分析とエントリー/エグジットシグナルの確認

PatternViewダッシュボード - リアルタイムでグラフィック図形（フラッグ、トライアングル、ヘッドアンドショルダー）を検索

DiverScanダッシュボード - RSI、MACD、その他のオシレーターによるダイバージェンスを自動スキャン





SmartTradeコントロールパネルは単なるツールではありません。24時間365日稼働し、ミスを犯さず、常に制御されているパーソナルアシスタントです。