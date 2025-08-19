SmartTrade Control Panel
Panneau de contrôle SmartTrade — votre centre de contrôle pour le trading algorithmique
Le panneau de contrôle SmartTrade est un panneau de contrôle multifonctionnel conçu pour ceux qui privilégient le contrôle, la flexibilité et l'efficacité à chaque transaction. Il allie un aspect visuel convivial à une puissante logique de suivi des ordres, transformant le trading de routine en un processus contrôlé.
Vous pouvez désormais :
Mettre en œuvre n'importe quelle idée de trading, du scalping au trading en grille
Personnaliser le suivi des ordres selon votre logique d'entrée et de sortie
Contrôler les risques, les profits, le spread et les statistiques en temps réel
Utiliser des algorithmes avancés (martingale, seuil de rentabilité, minuteurs) sans écrire de code
Principales fonctionnalités :
Ouverture d'ordres avec suivi
Placement instantané des ordres au marché et en attente (limite d'achat/vente) avec contrôle automatique
Trading chronométré
Programmation d'entrée au marché avec minuteur — idéal pour les actualités et les sessions volatiles
Système de seuil de rentabilité
Transfert automatique d'un ordre (ou de la grille entière) au seuil de rentabilité dès qu'un niveau spécifié est atteint
Martingale avec contrôle
Contrôle flexible du multiplicateur et du pas de grille — adaptez la stratégie au marché actuel.
Clôture TakeProfit / StopLoss
Clôture individuelle ou groupée d'ordres pour des objectifs et des risques spécifiques.
Clôture instantanée de la grille entière
Un clic suffit pour clôturer la grille entière d'ordres. Pratique en cas de retournement brutal.
Sélection d'un instrument de trading directement depuis le panneau
Passage d'un symbole à l'autre sans mouvements inutiles.
Statistiques de trading
Suivi de l'efficacité : profits, pertes, durée moyenne de détention et bien plus encore.
Suivi des ordres ouverts et clôturés
Tout l'historique à portée de main : analysez et améliorez vos stratégies.
Contrôle des spreads et des profits en temps réel
Le panneau suit les conditions du marché et votre rentabilité actuelle.
Pour qui ? Pour les traders travaillant avec des grilles et des martingales
Pour ceux qui souhaitent automatiser le suivi des ordres
Pour ceux qui privilégient un contrôle visuel et des statistiques transparentes
Nous recommandons d'utiliser ce panneau en association avec des indicateurs professionnels :
Tableau de bord DynamiTrend : Détermination de la tendance et des zones d'entrée avec adaptation dynamique à la volatilité
Tableau de bord CandleCraft : Analyse des figures en chandeliers et confirmation des signaux d'entrée/sortie
Tableau de bord PatternView : Recherche de figures graphiques (drapeaux, triangles, tête-épaules) en temps réel
Tableau de bord DiverScan : Scanner automatique des divergences par RSI, MACD et autres oscillateurs
Le panneau de contrôle SmartTrade n'est pas un simple outil. C'est votre assistant personnel, disponible 24h/24 et 7j/7, sans erreur et toujours sous contrôle.