SmartTrade Control Panel

Panneau de contrôle SmartTrade — votre centre de contrôle pour le trading algorithmique

Le panneau de contrôle SmartTrade est un panneau de contrôle multifonctionnel conçu pour ceux qui privilégient le contrôle, la flexibilité et l'efficacité à chaque transaction. Il allie un aspect visuel convivial à une puissante logique de suivi des ordres, transformant le trading de routine en un processus contrôlé.





Vous pouvez désormais :

Mettre en œuvre n'importe quelle idée de trading, du scalping au trading en grille

Personnaliser le suivi des ordres selon votre logique d'entrée et de sortie

Contrôler les risques, les profits, le spread et les statistiques en temps réel

Utiliser des algorithmes avancés (martingale, seuil de rentabilité, minuteurs) sans écrire de code





Principales fonctionnalités :

Ouverture d'ordres avec suivi

Placement instantané des ordres au marché et en attente (limite d'achat/vente) avec contrôle automatique

Trading chronométré

Programmation d'entrée au marché avec minuteur — idéal pour les actualités et les sessions volatiles

Système de seuil de rentabilité

Transfert automatique d'un ordre (ou de la grille entière) au seuil de rentabilité dès qu'un niveau spécifié est atteint

Martingale avec contrôle

Contrôle flexible du multiplicateur et du pas de grille — adaptez la stratégie au marché actuel.

Clôture TakeProfit / StopLoss

Clôture individuelle ou groupée d'ordres pour des objectifs et des risques spécifiques.

Clôture instantanée de la grille entière

Un clic suffit pour clôturer la grille entière d'ordres. Pratique en cas de retournement brutal.

Sélection d'un instrument de trading directement depuis le panneau

Passage d'un symbole à l'autre sans mouvements inutiles.

Statistiques de trading

Suivi de l'efficacité : profits, pertes, durée moyenne de détention et bien plus encore.

Suivi des ordres ouverts et clôturés

Tout l'historique à portée de main : analysez et améliorez vos stratégies.

Contrôle des spreads et des profits en temps réel

Le panneau suit les conditions du marché et votre rentabilité actuelle.





Pour qui ? Pour les traders travaillant avec des grilles et des martingales

Pour ceux qui souhaitent automatiser le suivi des ordres

Pour ceux qui privilégient un contrôle visuel et des statistiques transparentes





Nous recommandons d'utiliser ce panneau en association avec des indicateurs professionnels :

Tableau de bord DynamiTrend : Détermination de la tendance et des zones d'entrée avec adaptation dynamique à la volatilité

Tableau de bord CandleCraft : Analyse des figures en chandeliers et confirmation des signaux d'entrée/sortie

Tableau de bord PatternView : Recherche de figures graphiques (drapeaux, triangles, tête-épaules) en temps réel

Tableau de bord DiverScan : Scanner automatique des divergences par RSI, MACD et autres oscillateurs





Le panneau de contrôle SmartTrade n'est pas un simple outil. C'est votre assistant personnel, disponible 24h/24 et 7j/7, sans erreur et toujours sous contrôle.