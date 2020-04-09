Daily PnL Notifier
- Utilitys
- Gabriel Paul Ange Perrin
- Version: 1.0
🔔 Daily PnL Notifier - Erhalten Sie Telegram-Benachrichtigungen, wenn Ihr tägliches Gewinn- oder Verlustziel erreicht ist!
Suchen Sie nach einer einfachen, schnellen und zuverlässigen Möglichkeit, Ihre tägliche Performance auf dem MetaTrader 5 zu überwachen?
Daily PnL Notifier ist das Tool, das Sie brauchen.
✔️ Hauptmerkmale:
-
Sendet eine sofortige Telegrammbenachrichtigung, wenn Ihr Konto eine benutzerdefinierte Gewinn- oder Verlustschwelle erreicht.
-
Vollständig anpassbar: Sie legen Ihre eigenen täglichen Gewinn- oder Verlustgrenzen fest.
-
Sehr einfach: minimale Schnittstelle, keine unnötigen Einstellungen.
-
Funktioniert auf allen Konten (Demo- oder Live-Konten) - 1 Chart = 1 verfolgtes Konto.
-
Leichtgewichtig, schnell und ohne Beeinträchtigung Ihrer Handelsleistung.
🎯 Egal, ob Sie ein manueller oder algorithmischer Händler sind, dieses Tool hilft Ihnen, die Kontrolle über Ihr tägliches Risiko zu behalten, sogar aus der Ferne.
📲 Kein Rätselraten mehr - lassen Sie sich direkt auf Ihrem Handy über Telegram benachrichtigen.
➡️ Einfach einzurichten(Anleitung enthalten) - Schneller Support bei Bedarf.