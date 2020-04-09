🔔 Daily PnL Notifier - Erhalten Sie Telegram-Benachrichtigungen, wenn Ihr tägliches Gewinn- oder Verlustziel erreicht ist!

Suchen Sie nach einer einfachen, schnellen und zuverlässigen Möglichkeit, Ihre tägliche Performance auf dem MetaTrader 5 zu überwachen?

Daily PnL Notifier ist das Tool, das Sie brauchen.

✔️ Hauptmerkmale:

Sendet eine sofortige Telegrammbenachrichtigung , wenn Ihr Konto eine benutzerdefinierte Gewinn- oder Verlustschwelle erreicht.

Vollständig anpassbar : Sie legen Ihre eigenen täglichen Gewinn- oder Verlustgrenzen fest.

Sehr einfach: minimale Schnittstelle , keine unnötigen Einstellungen.

Funktioniert auf allen Konten (Demo- oder Live-Konten) - 1 Chart = 1 verfolgtes Konto.

Leichtgewichtig, schnell und ohne Beeinträchtigung Ihrer Handelsleistung.

🎯 Egal, ob Sie ein manueller oder algorithmischer Händler sind, dieses Tool hilft Ihnen, die Kontrolle über Ihr tägliches Risiko zu behalten, sogar aus der Ferne.

📲 Kein Rätselraten mehr - lassen Sie sich direkt auf Ihrem Handy über Telegram benachrichtigen.

➡️ Einfach einzurichten(Anleitung enthalten) - Schneller Support bei Bedarf.



