Daily PnL Notifier

🔔 Daily PnL Notifier - Erhalten Sie Telegram-Benachrichtigungen, wenn Ihr tägliches Gewinn- oder Verlustziel erreicht ist!

Suchen Sie nach einer einfachen, schnellen und zuverlässigen Möglichkeit, Ihre tägliche Performance auf dem MetaTrader 5 zu überwachen?
Daily PnL Notifier ist das Tool, das Sie brauchen.

✔️ Hauptmerkmale:

  • Sendet eine sofortige Telegrammbenachrichtigung, wenn Ihr Konto eine benutzerdefinierte Gewinn- oder Verlustschwelle erreicht.

  • Vollständig anpassbar: Sie legen Ihre eigenen täglichen Gewinn- oder Verlustgrenzen fest.

  • Sehr einfach: minimale Schnittstelle, keine unnötigen Einstellungen.

  • Funktioniert auf allen Konten (Demo- oder Live-Konten) - 1 Chart = 1 verfolgtes Konto.

  • Leichtgewichtig, schnell und ohne Beeinträchtigung Ihrer Handelsleistung.

🎯 Egal, ob Sie ein manueller oder algorithmischer Händler sind, dieses Tool hilft Ihnen, die Kontrolle über Ihr tägliches Risiko zu behalten, sogar aus der Ferne.

📲 Kein Rätselraten mehr - lassen Sie sich direkt auf Ihrem Handy über Telegram benachrichtigen.

➡️ Einfach einzurichten(Anleitung enthalten) - Schneller Support bei Bedarf.


Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilitys
Candlestick Pattern Scanner ist ein Dashboard- und Alarmsystem für mehrere Zeitrahmen und Symbole, das alle Zeitrahmen und Währungspaare auf verschiedene Candlestick-Muster überprüft, die sich in ihnen bilden. Der Scanner ist mit Unterstützungs- und Widerstandszonen integriert , so dass Sie die Candlestick-Muster in den wichtigsten Bereichen des Charts überprüfen können, um Ausbruchs- und Umkehrmuster im Preisdiagramm zu finden. Laden Sie die Demoversion herunter ( funktioniert in den Zeitrahmen
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility ist ein leistungsstarkes, intuitives Tool für Trader, die ihr Risikomanagement genau kontrollieren wollen. Dieses Dienstprogramm bietet eine elegante Schnittstelle zum Einstellen, Ändern und Verwalten Ihrer Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Level mit nur wenigen Klicks. Hauptmerkmale: Dual-Modus-Betrieb: Setzen Sie die Werte in Pips oder als absoluten
Trade History By Magic
Maksim Plotnikov
Utilitys
Trade History By Magic Indikator Erschließen Sie Ihre Trading-Insights mit Trade History By Magic! Verbessern Sie Ihr MetaTrader 5-Erlebnis mit diesem leistungsstarken Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Präzision und Klarheit verlangen. Trade History By Magic bietet eine klare Echtzeit-Anzeige Ihres Handelsverlaufs, organisiert durch magische Zahlen, direkt in Ihrem Chart. Dieses Tool eignet sich sowohl für automatisierte als auch für manuelle Händler und hilft Ihnen, Ihre Performa
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
T Position Size Calculator
Thyda Saing
Utilitys
Demo-Version T Position Size Calculator funktioniert nicht im Strategietester. Der Strategietester unterstützt nicht die Verarbeitung von ChartEvents. Er unterstützt die meisten Funktionen des Panels nicht. Kontaktieren Sie mich bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen oder wenn Sie einen Fehler gefunden haben. Kontrollieren und verwalten Sie Ihren Handel wie ein professioneller Trader mit dem T Position Size Calculator. T Position Size Calculator - ein MT5 Expert Adviser, ist ein benutzerfreun
Auto SLTP Maker MT5
Oleg Remizov
5 (1)
Utilitys
Auto SLTP Maker MT5 ist ein Assistent für alle, die vergessen haben, StopLoss und/oder TakeProfit in den Handelsparametern zu setzen, oder die auf einem sehr schnellen Markt handeln und es nicht schaffen, sie rechtzeitig zu platzieren. Dieses Tool verfolgt automatisch Trades ohne StopLoss und/oder TakeProfit und prüft, welches Level gemäß den Einstellungen gesetzt werden sollte. Das Tool arbeitet sowohl mit Markt- als auch mit Pending-Orders. Die Art der Aufträge, mit denen gearbeitet werden sol
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
