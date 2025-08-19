SmartTrade Control Panel
- Utilità
- Vitali Vasilenka
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Pannello di controllo SmartTrade: il tuo centro di controllo per il trading algoritmico
Il pannello di controllo SmartTrade è un pannello di trading multifunzionale creato per chi apprezza controllo, flessibilità ed efficienza in ogni operazione. Combina la praticità visiva con una potente logica di tracciamento degli ordini, trasformando il trading di routine in un processo controllato.
Ora puoi:
Implementare qualsiasi idea di trading, dallo scalping al grid trading
Personalizzare il tracciamento degli ordini in base alla tua logica di ingresso e uscita
Controllare rischi, profitti, spread e statistiche in tempo reale
Utilizzare algoritmi avanzati (martingala, breakeven, timer) senza scrivere codice
Caratteristiche principali:
Apertura ordini con tracciamento
Inserimento istantaneo di ordini a mercato e pendenti (Buy/Sell Limit) con controllo automatico.
Time trading
Pianificazione dell'ingresso a mercato tramite timer: ideale per sessioni di notizie e volatili.
Sistema di breakeven
Trasferimento automatico di un ordine (o dell'intera griglia) al punto di pareggio al raggiungimento di un livello specificato.
Martingala con controllo
Controllo flessibile del moltiplicatore e del passo della griglia: adatta la strategia al mercato attuale. Chiusura TakeProfit / StopLoss
Chiusura individuale o di gruppo degli ordini per obiettivi e rischi specifici.
Chiusura istantanea dell'intera griglia
Un clic e l'intera griglia di ordini viene chiusa. Comodo per brusche inversioni di tendenza.
Selezione di uno strumento di trading direttamente dal pannello
Passa da un simbolo all'altro senza movimenti inutili.
Statistiche di trading
Monitora l'efficienza: profitti, perdite, tempo medio di detenzione e molto altro.
Monitoraggio degli ordini aperti e chiusi
Tutta la cronologia a portata di mano: analizza e migliora le tue strategie.
Controllo di spread e profitti in tempo reale
Il pannello monitora le condizioni di mercato e la tua redditività attuale.
Per chi?
Per i trader che lavorano con griglie e martingala
Per chi desidera automatizzare il monitoraggio degli ordini
Per chi apprezza il controllo visivo e le statistiche trasparenti
Consigliamo di utilizzare il pannello in combinazione con indicatori professionali:
DynamiTrend Dashboard - Determinazione del trend e delle zone di ingresso con adattamento dinamico alla volatilità
CandleCraft Dashboard - Analisi dei pattern candlestick e conferma dei segnali di ingresso/uscita
PatternView Dashboard - Ricerca di figure grafiche (bandiere, triangoli, testa e spalle) in tempo reale
DiverScan Dashboard - Scanner automatico delle divergenze tramite RSI, MACD e altri oscillatori
Il pannello di controllo SmartTrade non è solo uno strumento. È il tuo assistente personale che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non commette errori ed è sempre sotto controllo.