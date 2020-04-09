FTU Auto Trade Panel Ats15

FTU Auto Trade mit Chart-Panel Mt5 (Basisversion)


Dieser EA wird Ihr Trading verbessern, die Arbeitsbelastung senken und das Risikomanagement verbessern

  • Passen Sie die Lot-Größe und den Einstieg basierend auf dem Markt oder dem Preis an
  • EA verwaltet Entry, Stop Loss, Partial Close und passt Stop Loss nach tp1, Partial an
  • Testen Sie die Demo, um sicher zu sein, dass alle Funktionen und Eingaben funktionieren.


Eigenschaften:

  • Lot-Gruppen - Ermöglicht einen schnellen Wechsel zu verschiedenen Risikomodellen
  • Tp-, Partial- und SL-Verwaltung
  • Mehrere Handelsverbotszeiten - Verschiedene Zeiteingaben, um den EA während der Nachrichten und der Markteröffnung vom Handel auszuschließen
  • Lotgrößenbeschränkung - Eingaben für verschiedene Produkte zur Beschränkung von Over-Trading oder Lotgrößenfehlern


Verwendung:

Legen Sie die Losgröße und die Richtung fest und wählen Sie dann ON, wenn Sie bereit sind, Positionen zu eröffnen. Jede Schaltfläche hat eine Umschaltfunktion zur nächsten Option
Stellen Sie sicher, dass Sie OFF wählen, wenn Sie Positionen schließen, da die Ea sonst bald darauf Trades eröffnet.

Wenn Sie Exit% verwenden, setzen Sie die Richtung auf NONE, wählen Sie % retrace exit value und wählen Sie ON.

Zweck ist die Unterstützung von Händlern beim Einstieg und Positionsmanagement, ein Chart-Panel mit verschiedenen Schaltflächen zur Verbesserung der Handelsfähigkeiten

Verwendung auf jedem Zeitrahmen, Produkt/Paar, keine Wiederholung/keine UI-Probleme, schnelles Laden


