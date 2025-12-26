Delta Swing Pro

Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten.

Der Delta Swing Pro wurde entwickelt, um die Vektoren verschiedener Zeitrahmen zu "synchronisieren". Der Delta Swing Pro wurde entwickelt, um die Vektoren verschiedener Zeitrahmen zu "synchronisieren". Er identifiziert nur die Momente der "Ruhe" und der "großen Wellen", wenn sich alle Wellen in einer tobenden See in die gleiche Richtung bewegen, und bietet so eine Einstiegsumgebung, in der es kein Zögern gibt.

Fünf Kernvorteile, die eingeführt werden sollen

1. Befreiung von dem Widerspruch "kurzfristig kaufen, langfristig verkaufen" Automatisiert die Komplexität der Multi-Timeframe-Analyse, die viele Händler plagt.

Vorteil: Die proprietäre 'Trend Consensus Function' identifiziert nur die Phasen, in denen die Vektoren aller überwachten Zeitrahmen übereinstimmen.

Ergebnis: Das Zögern "Ich weiß nicht, in welche Richtung ich einsteigen soll" verschwindet, so dass Sie einfach mit dem Strom des großen Geldes (Smart Money) handeln können.

2. erzwingt "Wartedisziplin" und schützt Ihr Geld Während die Marktrichtung nicht übereinstimmt, zeigt das Panel immer einen **"WAIT "** Status an.

Vorteil: Das System blockiert visuell impulsive Einstiege (Positive Positive Disease) in Situationen mit geringer Dominanz.

Ergebnis: Sie entwickeln automatisch die professionelle Disziplin, Ihr Geld aufzusparen, bis sich eine wahrscheinliche Konstellation ergibt, ohne sich auf Ihre eigene Willenskraft verlassen zu müssen.

3. "Smart Cycle"-Sichtbarkeit zur Vermeidung von Informationsüberflutung Wenn mehrere Zeitrahmen angezeigt werden, neigt der Chart dazu, voller Linien zu sein, aber eine neue Funktion in v12.00 löst dieses Problem.

Vorteil: Sie können die Anzeige mit einem Mausklick von 'nur oberes Bein' auf 'nur mittleres Bein' und 'nur kurzes Bein' umstellen.

Das Ergebnis: Sie können sich nur die Informationen anzeigen lassen, die Sie benötigen. So haben Sie immer einen klaren Überblick und können sich ohne Stress auf die Kursentwicklung konzentrieren.

4. vollautomatisches Zeichnen von Linien (zeitsparend) Zeichnet automatisch Analyselinien wie Swing-Punkte (Hochs und Tiefs), Kanallinien und Fibonacci.

Vorteil: Das mühsame manuelle Zeichnen von Linien entfällt ebenso wie die subjektiven Fehler beim Zeichnen von Linien.

Ergebnis: Die Umgebung wird in dem Moment erkannt, in dem der Chart geöffnet wird, so dass die Analysezeit auf Null reduziert wird und die Gehirnressourcen ausschließlich für Einstiegsentscheidungen verwendet werden können.

5. die Navigation zur richtigen Stop-Loss-Position Unterstützung für den "Ausstieg", der ebenso wichtig ist wie der Einstieg.

Vorteil: Das System zeigt automatisch die passende "Stop-Loss-Richtlinie" auf Basis der Volatilität an.

Ergebnis: Sie vermeiden unnötige Verluste durch zufällige Stop-Loss-Positionen und handeln weiterhin rational und mit dem richtigen Risiko-Ertrags-Verhältnis zu jeder Zeit.

Wichtigste funktionale Spezifikation

Völlige Unveränderlichkeit: Die Pfeilsignale sind auf dem festen Schenkel fixiert.

Umfassende Benachrichtigungen: Alarme, E-Mails und Push-Benachrichtigungen bei übereinstimmenden Trends.

Leistungsoptimierung: leichter Betrieb für ein stressfreies Gefühl.

Parameter-Einstellungen

InpPanelX / InpPanelY: Einstellung der Anzeigeposition des Panels.

InpMaxActiveTFs: maximale Anzahl der gleichzeitig zu überwachenden Zeitabschnitte (Standard: 3)

InpWaitForClose: Filter zum Warten auf einen bestätigten Abschnitt (empfohlen: true)

InpDepth: Empfindlichkeitseinstellung für die Wellenformerkennung

ShowMarkers: Einstellung der Anzeige von Einstiegssignalen

UseAlerts / UsePush: Verschiedene Benachrichtigungen ein-/ausschalten

Sehen ist Glauben. Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter und sehen Sie, wie sie sich im Strategy Tester verhält. Sobald Sie das Gefühl haben, dass das Rauschen auf dem Chart verschwindet und Sie wissen, wann Sie warten und wann Sie angreifen müssen, werden Sie davon überzeugt sein, dass dieses Tool ein unverzichtbarer Partner für Ihren Handel sein wird.

Zur Feier der neuen Version bieten wir Ihnen für eine begrenzte Zeit einen Sonderpreis an. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um professionelles Umweltbewusstsein zu erlangen.