AI Swing Gold - Der intelligentere Weg zum Goldhandel

Nutzen Sie die Möglichkeiten des Swing-Tradings mit AI Swing Gold, einem fortschrittlichen Handelssystem, das die größten Bewegungen des Goldpreises erfasst. Angetrieben von intelligenten Algorithmen, identifiziert es hochwahrscheinliche Swing-Chancen und verwaltet sie mit Disziplin - damit Sie intelligenter handeln können, nicht härter.

Merkmale

- Vollständig automatisierter Handel - kein manuelles Eingreifen erforderlich

- Strenger Stop-Loss-Schutz - Kapitalerhalt durch disziplinierte Risikolimits

- 3 tägliche KI-Modell-Updates - Passt sich den sich ändernden Marktbedingungen nahezu in Echtzeit an (Setup: https://c.mql5.com/31/1641/ai-swing-gold-screen-5595.png)

- Close on Opposite Signal - Minimiert das Risiko von Trendumkehrungen

- Trailing Stop Loss - Sichert Gewinne, wenn sich die Trades zu Ihren Gunsten entwickeln

- Weekend Auto-Close - Vermeidet Gap-Risiken durch Marktschließungen am Wochenende

Anforderungen

Handels-Paar: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: H1

Empfohlene Einzahlung: $3000 oder 3000 Cents /0.01

Konto-Typ: Absicherung

Einrichtung

- Gehen Sie zu Tools = > Optionen => Expert Advisors => aktivieren Sie die Option "Allow WebRequest for listed URL" und fügen Sie die URL hinzu: api . vuecs . com (Sie müssendie Leerzeichen ENTFERNEN).

- Öffnen Sie den H1-Zeitrahmen-Chart für XAUUSD