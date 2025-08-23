AI Swing Gold
AI Swing Gold - Der intelligentere Weg zum Goldhandel
Nutzen Sie die Möglichkeiten des Swing-Tradings mit AI Swing Gold, einem fortschrittlichen Handelssystem, das die größten Bewegungen des Goldpreises erfasst. Angetrieben von intelligenten Algorithmen, identifiziert es hochwahrscheinliche Swing-Chancen und verwaltet sie mit Disziplin - damit Sie intelligenter handeln können, nicht härter.
Merkmale
- Vollständig automatisierter Handel - kein manuelles Eingreifen erforderlich
- Strenger Stop-Loss-Schutz - Kapitalerhalt durch disziplinierte Risikolimits
- 3 tägliche KI-Modell-Updates - Passt sich den sich ändernden Marktbedingungen nahezu in Echtzeit an (Setup: https://c.mql5.com/31/1641/ai-swing-gold-screen-5595.png)
- Close on Opposite Signal - Minimiert das Risiko von Trendumkehrungen
- Trailing Stop Loss - Sichert Gewinne, wenn sich die Trades zu Ihren Gunsten entwickeln
- Weekend Auto-Close - Vermeidet Gap-Risiken durch Marktschließungen am Wochenende
Anforderungen
Handels-Paar: XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen: H1
Empfohlene Einzahlung: $3000 oder 3000 Cents /0.01
Konto-Typ: Absicherung
Einrichtung
- Gehen Sie zu Tools = > Optionen => Expert Advisors => aktivieren Sie die Option "Allow WebRequest for listed URL" und fügen Sie die URL hinzu: api . vuecs . com (Sie müssendie Leerzeichen ENTFERNEN).
- Öffnen Sie den H1-Zeitrahmen-Chart für XAUUSD
