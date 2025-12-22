Probability Candle v1

📊 Der Indikator gibt Handelssignale aus, indem er Wahrscheinlichkeitsberechnungen durchführt.

🕒 Er liest den Kontext des jeweiligen Tages anhand der vom Benutzer festgelegten Start- und Endzeiten für die Datenerfassung und Signalausgabe.

🔎 In bestimmten Momenten bestätigt er das Signal mit einem Symbol oberhalb oder unterhalb der Kerze. Dies bedeutet, dass das Signal aufgrund von Echtzeitänderungen zum Zeitpunkt der Ausgabe noch stärker sein kann.

💬 Das Textsignal in der oberen rechten Ecke zeigt die Stärke des Signals in der aktuellen Kerze an: Je höher der Prozentsatz des Signals, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Kerze der vorgeschlagenen Richtung folgt.

📈 Bemerkenswert ist, dass dieser Indikator nicht nur kurzfristig hochfrequente Signale liefern kann, sondern auch in längeren Zeitrahmen Stabilität bewahrt. Durch die Kombination von Wahrscheinlichkeitsberechnung, visueller Bestätigung und prozentualer Stärkeanzeige erhält der Händler ein klareres Bild des Markttrends und kann in verschiedenen Zeitrahmen präzisere Entscheidungen treffen.

🧩 Insgesamt bietet das System mehrere Ebenen von Referenzen: probabilistische Analyse, visuelle Bestätigung und prozentuale Intensitätsanzeige. Dadurch werden die Signale transparenter und zuverlässiger, was dem Benutzer hilft, in komplexen Marktumgebungen einen Vorteil zu behalten.