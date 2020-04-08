ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer

Visualizador de Fuerza Compradora vs Vendedora (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)

🔍 Descripción:
El "Visualizador de Fuerza Compradora vs Vendedora" es un indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma el análisis de fuerza del mercado en una experiencia visual intuitiva. Grafica los indicadores de Fuerza Compradora y Fuerza Vendedora, coloreando el fondo del gráfico según qué fuerza domine:

🟢 Verde → Dominio de la Fuerza Compradora (presión alcista)
🔴 Rojo → Dominio de la Fuerza Vendedora (presión bajista)
 Negro → Equilibrio entre fuerzas

¡Perfecto para traders que buscan identificar tendencias rápidamente y tomar decisiones más asertivas!

🎯 Beneficios clave:
✅ Visualización instantánea de la fuerza del mercado (sin cálculos complejos)
✅ Configuración simplificada (solo 1 parámetro principal)
✅ Fondo dinámico coloreado para mejor inmersión en el gráfico
✅ Protección antipiratería integrada

⚙️ Parámetros personalizables:
PeriodBuySell (período del indicador - predeterminado: 13)

📊 Cómo usarlo:

  1. Añade el indicador a tu gráfico en MT5

  2. Observa los colores de fondo para identificar la fuerza dominante

  3. Úsalo con tu estrategia para confirmar entradas/salidas

🛡️ Licencia y seguridad:
• Disponible exclusivamente en MQL5 Market
• Activación por hardware (vinculado a tu computadora)
• Soporte técnico incluido

📌 Ejemplo práctico:

mql5

// Ejemplo en gráfico: // [Fuerza Compradora]: 2.45 | [Fuerza Vendedora]: -1.87 → FONDO VERDE (Dominio comprador)

🔗 ¡Consíguelo ahora!
¡Transforma tu análisis técnico con visualizaciones profesionales y claras!

📥 Disponible para descarga inmediata después de la compra

Notas de localización:

  1. Uso de términos como "Fuerza Compradora/Vendedora" en lugar de "Compra/Venta" para mayor precisión en el contexto bursátil

  2. Mantenimiento de los símbolos visuales (🟢🔴⚫) para consistencia internacional

  3. Adaptación de frases como "presión alcista/bajista" que son estándar en análisis técnico en español

  4. Conservación del formato técnico (MQL5) sin traducir

¿Necesitas ajustar algún término o añadir explicaciones adicionales? ¡Estoy aquí para ayudarte!


