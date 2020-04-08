ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Visualizador de Fuerza Compradora vs Vendedora (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)
🔍 Descripción:
El "Visualizador de Fuerza Compradora vs Vendedora" es un indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma el análisis de fuerza del mercado en una experiencia visual intuitiva. Grafica los indicadores de Fuerza Compradora y Fuerza Vendedora, coloreando el fondo del gráfico según qué fuerza domine:
🟢 Verde → Dominio de la Fuerza Compradora (presión alcista)
🔴 Rojo → Dominio de la Fuerza Vendedora (presión bajista)
⚫ Negro → Equilibrio entre fuerzas
¡Perfecto para traders que buscan identificar tendencias rápidamente y tomar decisiones más asertivas!
🎯 Beneficios clave:
✅ Visualización instantánea de la fuerza del mercado (sin cálculos complejos)
✅ Configuración simplificada (solo 1 parámetro principal)
✅ Fondo dinámico coloreado para mejor inmersión en el gráfico
✅ Protección antipiratería integrada
⚙️ Parámetros personalizables:
PeriodBuySell (período del indicador - predeterminado: 13)
📊 Cómo usarlo:
-
Añade el indicador a tu gráfico en MT5
-
Observa los colores de fondo para identificar la fuerza dominante
-
Úsalo con tu estrategia para confirmar entradas/salidas
🛡️ Licencia y seguridad:
• Disponible exclusivamente en MQL5 Market
• Activación por hardware (vinculado a tu computadora)
• Soporte técnico incluido
📌 Ejemplo práctico:
// Ejemplo en gráfico: // [Fuerza Compradora]: 2.45 | [Fuerza Vendedora]: -1.87 → FONDO VERDE (Dominio comprador)
🔗 ¡Consíguelo ahora!
¡Transforma tu análisis técnico con visualizaciones profesionales y claras!
📥 Disponible para descarga inmediata después de la compra
