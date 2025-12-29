Orderflow Scalp Pro
- Indikatoren
- TitanScalper
- Version: 2.42
- Aktualisiert: 29 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Orderflow Scalp Pro v2.4 bietet Handelsintelligenz auf institutionellem Niveau durch fortschrittliche Volumenanalyse, dynamische VWAP-Berechnungen, Echtzeit-Überwachung aggressiver Scores und präzise Pfeilsignale. Dieses komplette Handelssystem verwandelt komplexe Marktdaten in klare, umsetzbare Signale für konsistente Profitabilität auf Zeitrahmen von 3-4 Minuten.
📖 Full Documentation: [Download PDF]
Vier leistungsstarke Komponenten in einem System
Volumenprofil-HeatMap mit POC/VAH/VAL
Verwandeln Sie Ihre Charts in eine Orderflow-Analyse auf institutionellem Niveau. Die 20-stufige, farbkodierte Heatmap zeigt Ihnen, wo smartes Geld positioniert ist und zeigt Unterstützungs- und Widerstandszonen, bevor sie für andere Händler offensichtlich werden.
Hauptmerkmale:
- Point of Control (POC): Automatische Identifizierung von Preisniveaus mit maximalem Volumen
- Value Area High (VAH) und Low (VAL): Konzentrationszonen mit 70 % Volumen, die in Echtzeit markiert werden
- Knotenpunkte mit hohem Volumen (HVN): Farbcodierte Volumencluster für wichtige Unterstützungen/Widerstände
- Volumen-Gap-Analyse für Ausbruchsmöglichkeiten
- Verfolgung des institutionellen Auftragsflusses in Echtzeit
- Dynamische Histogramm-Updates bei Kerzenschluss für optimale Performance
Fortschrittliches VWAP-System
Professionelle volumengewichtete Durchschnittspreisberechnungen mit dreifachen Standardabweichungsbändern. Der VWAP dient als institutioneller Benchmark - ein Preis darüber zeigt eine bullische Stimmung an, ein Preis darunter signalisiert ein bearisches Momentum.
VWAP-Bänder:
- Band 1: Unmittelbare Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
- Band 2: Starke institutionelle Niveaus
- Band 3: Extreme Umkehrzonen
- Sitzungsbasierte automatische Rückstellung
- Optimierte Berechnungsmaschine: Updates bei Kerzenschluss für 10-50x schnelleres Backtesting
Aggressives Score-System (NEU in v2.4)
Revolutionäre Analyse des Käufer-/Verkäuferdrucks, die in Echtzeit auf Ihrem Chart angezeigt wird. Diese fortschrittliche Orderflow-Metrik zeigt institutionelle Aggressionen vor großen Kursbewegungen auf.
Live-Metriken:
- Aggressiver Score: Indikator für den Netto-Käufer-/Verkäuferdruck
- Käufer-Score: Messung der Kaufaggression in Echtzeit
- Verkäufer-Punktzahl: Analyse des Verkaufsdrucks in Echtzeit
- Farbcodierte Visualisierung (Grün für bullish, Rot für bearish)
- Konfigurierbare Rückblickzeiträume und Eckpunkte
- Aktualisierungen bei jedem Tick für sofortiges Marktstimmungs-Feedback
Präzise Pfeil-Signale
Intelligente Signalgenerierung, die Volumenbestätigung, VWAP-Interaktion, aggressive Score-Analyse und Momentum-Validierung kombiniert. Zwei unterschiedliche Signaltypen bieten klare Einstiegsmöglichkeiten.
Signalarten:
- Ablehnungspfeile: Hochwahrscheinliche Umkehrungen auf Schlüsselniveaus mit Volumenbestätigung
- Ausbruchspfeile: Momentum-Fortsetzungssignale, die auf eine aggressive Bewertung ausgerichtet sind
- ATR-basierte Positionierung für optimales Einstiegs-Timing
- Multi-Bar-Bestätigung reduziert Fehlsignale
- VWAP-Band-Integration für verbesserte Genauigkeit
Optimiert für den Hochfrequenzhandel
Perfekte Zeitrahmen
Primär: 3-4-Minuten-Charts für präzise Einstiege
Bestätigung: 15-Minuten-Chart für Trendverzerrungen
Kontext: 1-Stunden-Chart für wichtige Niveaus
Beste Märkte
Gold (XAUUSD): Ideal für den Handel mit volatilen Edelmetallen
Wichtige Devisenpaare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD
Aktienindizes: US100, US30, US500
Hochvolumige Sitzungen: Überlappungszeiträume London-New York
Multi-Confirmation Handelsrahmen
Tier 1 Setups (70%+ Gewinnrate)
Alle Elemente müssen übereinstimmen:
- Volumenbestätigung auf POC/VAH/VAL-Ebene
- Klare VWAP-Position
- Pfeil-Signal vorhanden
- Aggressive Score-Ausrichtung (Käufer-Score für Long-Positionen, Verkäufer-Score für Short-Positionen)
- Trendausrichtung auf höherem Zeitrahmen
Tier 2 Setups (60%+ Gewinnrate)
Vier von fünf Elementen stimmen bei Trades mit mittlerer Wahrscheinlichkeit überein
Kontrolle der Signalqualität
Fortschrittliche Filterung verhindert Overtrading und verbessert die Signalgenauigkeit durch Volumenvalidierung, aggressive Score-Bestätigung und Trendanalyse
Professionelle Einstiegs-Strategien
VWAP + Aggressive Score-Strategie
Kombinieren Sie die Interaktion des VWAP-Bandes mit einer aggressiven Score-Divergenz, um mit hoher Wahrscheinlichkeit einsteigen zu können, wenn der Druck von Käufern/Verkäufern mit dem Preisgeschehen übereinstimmt.
POC-Ablehnungsstrategie
Handeln Sie Umkehrungen am Point of Control, wenn der Preis bei starker aggressiver Score-Bestätigung und Volumenunterstützung abgelehnt wird.
VAH/VAL-Ausbruchsstrategie
Handeln Sie Ausbrüche durch Value Area High oder Low, wenn ein aggressiver Score ein starkes Momentum zeigt und das Volumen die Bewegung bestätigt.
Volumenprofil Gap Fill
Handeln Sie Bereiche mit niedrigem Volumen in der Heatmap, wenn sich der Preis bewegt, um Lücken mit starkem Momentum und günstigem aggressiven Score zu füllen.
Multi-Timeframe-Zusammenführung
Kombinieren Sie 15-Minuten-Bias mit 3-4-Minuten-Präzisionseinträgen und aggressiver Score-Ausrichtung für ein optimales Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Hervorragendes Risikomanagement
Integrierte Stop-Loss-Logik
- Automatische Berechnung auf Basis der letzten Swing-Punkte
- VWAP-basierte Stop-Levels
- VAL/VAH dynamische Stopps
- Maximal 2% Kontorisiko pro Handel
Gewinnzielsystem
- Ziel 1: VWAP-Band 1 oder POC
- Ziel 2: VAH/VAL oder VWAP-Band 2
- Ziel 3: VWAP-Band 3 mit Trailing-Stops
Positionsgrößenberechnung
Intelligente Positionsberechnung: Kontorisiko ÷ (Einstieg - Stop Loss)
Fortgeschrittene Handelstechniken
Aggressive Score-Divergenz
Identifizieren Sie frühzeitige Umkehrungen, wenn der aggressive Score von der Preisaktion bei wichtigen VWAP- oder Volumenprofilniveaus abweicht.
POC-Magnetismus-Handel
Handeln Sie mit Mean Reversion zum Point of Control, wenn sich der Preis bei schwächer werdendem Aggressive Score ausdehnt.
Lesen des institutionellen Auftragsflusses
Identifizieren Sie Smart Money-Aktivitäten durch Volumenanalyse, aggressive Score-Spitzen und VWAP-Interaktionsmuster.
Sitzungsbasierter Handelsplan
Vorbereitung auf den Markt
- Einrichten einer Multi-Timeframe-Analyse
- Markieren der POC/VAH/VAL-Niveaus der vorherigen Sitzung
- Aggressive Score-Basislinie prüfen
- Wirtschaftskalender prüfen
- Markttendenz bestimmen
Wichtigste Handelssitzungen
Vormittag (hohe Volatilität): Schwerpunkt auf Ausbruchsstrategien mit aggressiver Score-Bestätigung
Nachmittags (geringere Volatilität): Schwerpunkt auf VWAP-Pullback-Trades und POC-Reaktionen
Closing Hour: Achten Sie auf institutionelle Positionierung durch aggressive Score-Änderungen
Performance-Optimierung (v2.4 Upgrade)
Rasend schnelle Performance
- 10-50x schnelleres Backtesting im Vergleich zu früheren Versionen
- Optimierte VWAP-Berechnungs-Engine
- Effizientes Rendern von Volumenprofilen
- Intelligentes Caching für aggressive Score-Berechnungen
- Reduzierte CPU-Auslastung für reibungslosen Live-Handel
- Verbessertes Speichermanagement für große Datensätze
Erwartete Ergebnisse
Konservativer Ansatz: 8-15% monatliche Rendite mit <10% Drawdown
Aggressiver Ansatz: 15-25% monatliche Rendite mit <15% Drawdown
Wichtige Leistungskennzahlen
- Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:1,5
- Angestrebte Gesamtgewinnrate von über 65
- Monatliche Leistungsüberprüfung und -optimierung
Technische Spezifikationen
Unterstützte Instrumente
- XAUUSD (Gold) - Hauptaugenmerk
- XAGUSD (Silber)
- EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY
- AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD
- Aktienindizes (US100, US30, US500, DAX, FTSE)
- Alle Forex-Paare mit hohem Handelsvolumen
Alarmsystem
- Popup-Benachrichtigungen mit Handelsdetails
- Sound-Benachrichtigungen für verschiedene Signaltypen
- E-Mail-Benachrichtigungen mit Analyse
- Push-Benachrichtigungen für den mobilen Handel
- Konfigurierbare Abkühlungszeiten für Alarme
Installation und Einrichtung
Schneller Start
- Automatische Erkennung des Symboltyps (Forex, Gold, Silber, Indizes)
- Vorkonfigurierte BinRange-Parameter für optimale Leistung
- Professionelle Chartvorlagen enthalten
- Vollständiges Benutzerhandbuch mit Video-Tutorials
- Sofortige Anzeige des aggressiven Scores beim Starten
Anpassungsoptionen
- Einstellbare Farbschemata für Volumenprofil und Heatmap
- Flexible Warneinstellungen
- Benutzerdefinierte Risikoparameter
- Anpassung der visuellen Elemente
- Aggressive Position und Gestaltung der Score-Anzeige
- Breite und Stufen des Volumenprofil-Histogramms
Pädagogische Unterstützung
Vollständiges Lernpaket
- Leitfaden für professionelle Handelsstrategien
- Handbuch zur Interpretation aggressiver Punktzahlen
- Techniken zur Analyse des Volumenprofils
- Kurs zum Risikomanagement
- Psychologie- und Disziplintraining
Laufende Unterstützung
- Direkter Kontakt zum Entwickler
- Regelmäßige Updates und Verbesserungen
- Zugang zur Community
- Unterstützung bei der Leistungsoptimierung
Professioneller Haftungsausschluss
Dieser Indikator ist für Bildungs- und Analysezwecke gedacht. Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Das System bietet technische Analysewerkzeuge und Signale, garantiert aber keine Gewinne. Praktizieren Sie stets ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren. Gründliches Backtesting und Demo-Praxis werden vor dem Live-Handel empfohlen.
Was ist neu in Version 2.4:
✅ Aggressives Score-System in Echtzeit mit Käufer-/Verkäuferdruck-Metriken
✅ Vollständige Volumenprofil-Integration (POC-, VAH-, VAL-, HVN-Erkennung)
✅ 10-50x schnellere Backtesting-Leistung
✅ Optimierte VWAP-Berechnungs-Engine
✅ Verbesserte Speichereffizienz und CPU-Nutzung
✅ Smart Caching für alle Berechnungsmodule
Optimiert für: XAUUSD , XAGUSD, wichtige Devisenpaare, Aktienindizes
Beste Zeitrahmen: 3-4 Minuten (Primary), 15 Minuten (Confirmation)
Handelsstil: Hochfrequenz-Scalping mit institutioneller Flussanalyse
Gewinnratenziel: 65%+ Insgesamt
Risiko-Belohnung: 1 :1.5 bis 1:3
Plattform: MetaTrader 5
Version: 2 .4 (Performance & Feature Enhanced)
Verändern Sie Ihren Handel mit einer Orderflow-Analyse auf institutionellem Niveau. Erleben Sie die Leistungsfähigkeit professioneller Volumenprofil-Technologie, fortschrittlicher VWAP-Berechnungen, aggressiver Echtzeit-Score-Überwachung und präziser Pfeil-Signale in einem kompletten System.