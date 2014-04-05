ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer

買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)

🔍 商品説明:
「買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター」は、MetaTrader 5専用の独自開発ツールです。市場の買い圧力と売り圧力を直感的なビジュアルで表現し、チャート背景色で優位勢力を表示します：

🟢 緑色 → 買い勢力優位（強気相場）
🔴 赤色 → 売り勢力優位（弱気相場）
 黒色 → 勢力均衡

トレンドを素早く把握し、確信を持った取引判断が可能になります！

🎯 主な特長:
✅ 数値計算不要の即時市場勢力可視化
✅ シンプル設定（主要パラメータ1つのみ）
✅ 動的に変化する背景色で相場感覚を養える
✅ 不正コピー防止機能内蔵

⚙️ カスタマイズ可能なパラメータ:
PeriodBuySell（指標期間 - デフォルト値：13）

📊 使用方法:

  1. MT5チャートにインジケーターを追加

  2. 背景色で優位勢力を確認

  3. 独自戦略と組み合わせてエントリー/イグジットを判断

🛡️ ライセンスとセキュリティ:
• MQL5公式市場でのみ販売
• ハードウェア認証（1台のPCに紐付け）
• 技術サポート付き

📌 使用例:

mql5

// チャート表示例: // [買い勢力]: 2.45 | [売り勢力]: -1.87 → 緑背景（買い優位）

🔗 今すぐ購入
プロ級のビジュアル分析でトレード力を向上！

📥 購入後すぐにダウンロード可能

ローカライズの特徴：

  1. 「買い勢力/売り勢力」という金融市場で標準的な表現を採用

  2. 「強気相場/弱気相場」など日本語の相場用語を適切に反映

  3. 視覚的な記号（🟢🔴⚫）は国際的な認知度を考慮しそのまま保持

  4. MQL5コード例は技術的な正確性のため翻訳せず

さらに日本語表現を調整する必要があればお知らせください！


おすすめのプロダクト
MTF Qristalium Arrows MT5
Elena Kusheva
インディケータ
インジケータMTFクリスタリウム矢印は、半自動取引システムであります. これは、すべての通貨ペアで動作します。  インジケータは、三つのルールを使用しています：1）我々は唯一のトレンドで取引、2）"誰もが販売しているときに購入し、誰もが買うときに販売する"、3）価格  インジケータMTF矢印は、内蔵の指標を使用して、複数の時間枠全体のクリスタリウムフィルタルール。 トレンドは、選択した時間間隔で一致した場合、インジケータは、市場に参入するための矢印を与えます。 それからあなた自身の決定をする。 購入する-緑の矢印、売る-赤い矢印。 指標では、ロットを変更したり、EAの取引時間とシャットダウン時間を設定することができます。 また、作業期間と時間フィルタを変更することができます。 ビープ音が鳴ってる  推薦された働く期間D1。 フィルタH1とH4。  設定: TF働く期間（推薦されたD1) Cci_cperiodcomment CCIレベルアップ CCIレベルDn CCI価格 SARステップ SAR最大値 TFのFilter1–（推薦されたH1) TFのFilter2
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
インディケータ
It is very easy to use the Fibrillar indicator, since the simplest is to look at the chart and act according to the indications of the colored arrows. The algorithm takes into account the measurement of prices, and this method also focuses on measuring each of the price drops (H / C, H / O, LC, LO) - which gives more detailed information, but also more averaged. When calculating this indicator, logarithmic gains are first calculated at the closing price, which allows you to filter out the tren
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
インディケータ
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
インディケータ
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
インディケータ
Matrix Currency – Multi-Timeframe Analysis Tool The Matrix Currency is an advanced indicator designed to analyze currency strength in the Forex market. It provides efficient monitoring and strategic support for traders seeking clear and actionable insights. Key Features Multi-Timeframe Analysis : Simultaneously monitors multiple timeframes (from M1 to MN1) with real-time updates, displayed in an intuitive matrix format. Alert System : Customizable notifications via pop-up, email, and mobile devi
FREE
Deriv Boom sell
Yaovi Inoussa Atchou
インディケータ
Our BOOM SELL ALERT indicator is specifically engineered to   take candles on BOOM 1000 , BOOM 500 is tool is optimized for M1 (1-minute) timeframe, ensuring you receive timely and actionable insights.   The indicator is a combination of   many indicators. -        AO Oscillator -        Stochastic   HOW TO USE THIS INDICATOR To use well this indicator , it   need to use SCHAFF TREND RSX ( 5 MIN OR M5) IF SCHAFF trend RSX is GREEN and you have a signal then SELL when you have ENTRY and out with
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
CS Bollinger
MIKHAIL VINOGRADOV
インディケータ
CS Bollinger – ボリンジャーバンドをベースにしたシグナルインジケーターであり、主要なサポートおよびレジスタンスの水準を迅速に特定し、視覚的なトレードシグナルを提供します。レベル切替えの改良されたロジックにより、インジケーターはチャート上で自動的にレベルを調整し、価格の反転が確認されるとシグナル矢印を表示します。これにより、トレーダーは市場へのエントリーおよびエグジットに最適なタイミングを素早く見つけることができます。柔軟な設定により個々のトレード戦略に合わせて調整可能であり、初心者から経験豊富なトレーダーまで幅広く対応しています。 パラメータ デフォルト値 説明 BollingerPeriod 5 ボリンジャーバンドの計算期間。平均値を計算するためのバーの数を指定します。 BollingerDeviation 5 バンドの上限および下限ラインを計算するための偏差係数 CheckZeroBar false シグナル生成時に最新バー（ゼロバー）をチェックするかどうか ColorResistance clrDeepPink 上から下への反転レベルを示すレ
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
インディケータ
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Ai Super trend Final
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
インディケータ
AI SuperTrend Final – Adaptive Intelligence for Smarter Trading The AI SuperTrend Final is not just another trend indicator—it is a next‑generation trading tool powered by adaptive intelligence. Designed for MetaTrader, this indicator combines the proven logic of SuperTrend with advanced filters such as Moving Average (MA), Average Directional Index (ADX), and a unique self‑learning mechanism. The result is a smart, evolving system that adapts to market conditions and continuously improves its
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
インディケータ
Binary Options Assistant (BOA) BOIL Signals Indicator provides signals based on Ana Trader Binary Options Strategy. Indicators: Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visually and heard audi
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
インディケータ
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
Boom Spike System
Claudio Zumerle
インディケータ
Introducing a cutting-edge trading indicator, specifically designed to predict and signal upcoming spikes in Boom 1000 and Boom 500 markets. This innovative tool provides traders with timely alerts, enabling them to capitalize on market movements with precision. Key Features: Accurate Spike Prediction : The indicator utilizes advanced algorithms to identify potential spike occurrences in Boom 1000 and Boom 500 markets. User-Friendly Signals : The indicator generates clear buy signals, allowing t
Weekday Stats
Elidio Xavier Guimaraes
インディケータ
Weekday Stats Overview: A Price Analysis Indicator by weekday. A quantitative technical analysis indicator developed for statistical analysis of price variations, with data classified by weekday. This indicator processes candle data and displays statistical results based on user input parameters. The input parameters allow defining the type and frequency of the statistics to be calculated. This indicator provides a quantitative basis for identifying market patterns. Output Data: The indicator c
Boom tragos
David Chokumanyara
インディケータ
Boom Tragos – The Ultimate Boom Indices Scalping Indicator The Boom Tragos is a powerful scalping tool designed specifically for Boom 300, 500, 600, 900, and 1000 indices . Built for traders who want precision and consistency, this indicator helps you sell safely in Boom markets while avoiding unnecessary spikes. Timeframes: M1 and M5 Scalping Focus: Sell entries only on Boom Indices Safe Holding Power: M1: Hold trades for 60 – 120 candles while avoiding spikes M5: Capture 20 – 40 candl
Antique Trend
Nadiya Mirosh
インディケータ
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
インディケータ
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Adaptive trend metrix indicator
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Adaptive Trend Metrix Adaptive Trend Metrix is a fxtool for assessing the current state of the market that adapts to changes in volatility, helping to determine the direction and strength of the trend by taking into account price dynamics. One aspect of this strategy is its ability to change and use different parameters based on price behavior. For example, it takes into account the current market volatility to adjust sensitivity to price fluctuations and identify entry and exit points. Adaptiv
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
インディケータ
Alpha Trend MT5 is a trend indicator for the MetaTrader 5 platform; it has been developed by a group of professional traders. The Alpha Trend MT5 indicator finds the most probable tendency reversal points, which allows making trades at the very beginning of a trend. This indicator features notifications, which are generated whenever a new signal appears (alert, email, push-notification). This allows you to open a position in a timely manner. Alpha Trend does not redraw, which makes it possible t
Buy Sell Chill Indicator
Santino Emanuele Ventre
インディケータ
Take the stress out of trading with the Buy Sell Chill Indicator —your ultimate companion for effortless trend identification. This easy-to-use tool gives you a clear visual arrow to show the direction the market is about to take, making trading decisions as simple and "chill" as possible. Why Choose the Buy Sell Chill Indicator? Relaxed and Intuitive : Designed to make trading less stressful and more enjoyable by giving you straightforward signals with no clutter. Customizable Features : ATR Pe
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
インディケータ
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
インディケータ
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
BOA Chill Signals Indicator
Eugene Kendrick
インディケータ
Binary Options Assistant (BOA) CHILL Signals Indicator provides signals based on Katie Tutorials Binary Options Strategy. Indicators: 3 Moving Averages & RSI Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen visu
Indices ETH RTH
Davide Zunino
インディケータ
This indicator is for trading indices. The RTH sessions (regular trading hours) where the underlying cash market is open are distinguished from ETH: for example for the American indices from 9:30 to 16:15 East Coast (New York) time, while for the Dax from 09:00 to 17:35 CET. For the ETH session (outside RTH) the Fibonacci levels are plotted, as well as sensitive levels such as 25,50,75% retracement from the minimums and maximums. Also for the RTH session the Fibonacci levels are graphed, as
Probability Candle v1
Teresinha Moraes Correia
インディケータ
このインジケーターは確率計算を行うことでシグナルを発します。 ユーザーが設定した開始時間と終了時間に基づき、その日のコンテキストを読み取り、データ解析とシグナルの発行を行います。 特定の場面では、ローソク足の上または下にシンボルを表示してシグナルを確認します。これは、シグナル発行時のリアルタイムの変化によって、シグナルがさらに強力になる可能性を意味します。 右上に表示されるテキストシグナルは、現在のローソク足におけるシグナルの強さを示します。シグナルのパーセンテージが高いほど、ローソク足が提案された方向に進む可能性が高くなります。 このインジケーターは短期のタイムフレームで高頻度のシグナルを提供できるだけでなく、長期のタイムフレームでも安定性を維持します。確率計算、リアルタイム確認シンボル、パーセンテージ表示を組み合わせることで、トレーダーは市場のトレンドをより明確に理解し、さまざまな時間軸でより正確な判断を下すことができます。 全体として、このシステムは複数のレベルの参照を提供します。確率分析、視覚的な確認、パーセンテージによる強度表示により、シグ
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
インディケータ
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Accurate Gold MT5
Willie Lim
インディケータ
Accurate Gold   インジケーターは、経験レベルに関係なく直感的で使いやすいユーザーフレンドリーなツールです。このインジケーターは、ゴールド市場のM5タイムフレームで正確なシグナルを探しているトレーダーを対象に設計されています。このインジケーターは、価格の動きと出来高ダイナミクスを分析するために高度な数学的アルゴリズムを使用し、正確な買いと売りのシグナルを生成します。このインジケーターの特長的な要素、リペイントしない性質を含め、トレーダーには市場の逆転の可能性に対する貴重な洞察を提供し、情報を元にした意思決定を可能にします。チャート上での視覚的な表示、聞こえるアラート、およびプッシュ通知により、ユーザーエクスペリエンスが向上し、正確性と信頼性を求めるゴールドトレーダーのツールキットに貴重な追加となります。 $ XX   – 期間限定で、最初の 5 人の支援者には価格が $ XX になります。   ( % 売り切れ)   $88   – その後、発売価格の $88 に戻り、ゴールド シンボルのみに制限されます。 $88 + X ($100) – 5 回購入
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
インディケータ
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
インディケータ
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
インディケータ
簡単に言えば、現在のローソク足の横に「ピップス」として知られる白い数字の動きが現れ始めたら、取引を開始できます。白い「ピップス」は、買いまたは売りの取引が現在アクティブであり、白色で示されるように正しい方向に動いていることを示しています。白いピップスの動きが止まり、静的な緑色に変わったとき、それは現在のモメンタムの終了を示します。数字の緑色は、買いまたは売りの取引から得られた「ピップス」での総利益を表します。 さらに、インジケーター内の他の高度でプロフェッショナルな分析ツールに従って取引を開始することも可能です。インジケーターに表示されるシグナルや色を観察することで、高精度で多数のスキャルピングチャンスを捉えることができます。テスト中またはリアルチャート上でインジケーターの動作を理解しておくことをお勧めします。 ほとんどのFX市場に対応：金（ゴールド）や人気の株価指数市場（ダウ・ジョーンズ、S&P500、ナスダック、DAXなど）、およびEUR/USD、GBP/USD、USD/JPYなどの主要通貨ペアでの取引に最適です。また、ビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインなどの主要な暗号
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
インディケータ
AI Adaptive Market Holographic System Indicator Based on Microstructure and Field Theory Abstract: This paper aims to explore the construction principles and implementation mechanism of a novel financial market analysis tool—the Micro gravity regression AIselfregulation system. This system fuses Market Microstructure theory, classical mechanics (elasticity and gravity models), information entropy theory, and adaptive AI algorithms. By aggregating Tick-level data in real-time, physically modeling
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
インディケータ
ご紹介     Quantum Breakout PRO は 、ブレイクアウト ゾーンの取引方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタム ブレイクアウト プロ   は、革新的でダイナミックなブレイクアウト ゾーン戦略により、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、5 つの利益ターゲット ゾーンを備えたブレイクアウト ゾーン上のシグナル矢印と、ブレイクアウト ボックスに基づいたストップロスの提案を提供します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック 重要！購入後、インストールマニュアルを受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 推奨事項: 時間枠: M15 通貨ペア: GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD アカウントの種類: ECN、Raw、またはスプレッドが非常に低い R
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
インディケータ
初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケーターは、独自の機能と新しい計算式を取り入れた、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の為替ペアの通貨強度を読み取ることができます。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に特定することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアルはこちら  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 これが最初の1本、オリジナルだ! 価値のないクローンを買わないでください。 特別な サブウィンドウの矢印で強い通貨の勢いを表示 GAPがあなたのトレードを導く! 基準通貨や気配値が売られすぎ・買われすぎのゾーン（外相フィボナッチレベル）にあるとき、個別チャートのメインウィンドウに警告表示。 通貨がレンジの外側から反落した場合、プルバック/リバーサルのアラート。 クロスパターンの特別なアラート 複数の時間枠を選択可能で、トレンドを素早く確認できます。通貨強度のライン
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
インディケータ
MonsterDash Harmonics Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for tho
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
インディケータ
説明 ICSM（Impulse-Correction SCOB Mapper）は、価格の動きを分析し、有効なインパルス、修正、およびSCOB（Single Candle Order Block）を識別するインジケーターです。柔軟性があり、情報量が多く、使いやすく、最も流動性の高い関心領域に対するトレーダーの認識を大幅に向上させるため、あらゆるタイプのテクニカル分析で使用できる強力なツールです。 設定 一般 | ビジュアル カラーテーマ — ICSMのカラーテーマを定義します。 SCOB | ビジュアル SCOBを表示 — SCOBを有効/無効にします； SCOBをマークする — SCOB表現のスタイルオプションのリストを表します； SCOB色 — SCOBの色を定義します； ICM | ビジュアル ICMラインを表示 — ICM（Impulse-Correction Mapper）ラインを有効/無効にします； ICトレンドを表示 — チャートの下部にある色付きの仕切りを通じてインパルス-修正トレンドの視覚化を有効/無効にします； ライン色 — ICMラインの色
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
インディケータ
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
インディケータ
初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケータは、独自の機能と秘密の数式を組み込んだ、ユニークで高品質かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の通貨ペアのアラートを表示します。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に把握することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください! 新しい基本的なアルゴリズムに基づいて構築されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速のスピードを測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアにすれば、利益を生む可能性のある取引を特定することができるのです。 通貨の勢いを示す縦の線と矢印は、あなたの取引の指針となるでしょう。 ダイナミックマーケットフィボナッチ23レベルはアラートトリガーとして使用され、市場の動きに適応します。もしインパルスが黄色のトリガーラインに当たった場
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
インディケータ
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
インディケータ
TREND FLOW PRO は、市場が実際に方向転換するポイントを特定するのに役立ちます。このインジケーターは、トレンドの反転や、大口の市場参加者が再び参入するエリアを可視化します。 チャート上の BOS マークは、真のトレンド転換および上位時間足の重要なレベルを示します。インジケーターのデータはリペイントされず、各バーの確定後もチャート上に残ります。 インジケーターの主な要素： BOS FLOW – トレンド波動および実際のトレンド転換。大口の市場参加者のエントリーと、その存在の確認を示します（数字で表示）。 BOS FILL – トレンドの方向に沿ってバーを色分けします。 「大口プレイヤー」のエントリーポイントや、トレンドが変化するポイントを示します。 シグナルレベル： BOS – 強さが未確定の参加者によるエントリー（多くの場合、メイントレンド内の調整）。 Move SL – 大口参加者がポジションをどのように移動させているかを視覚的に表示します。トレーダーがストップロスを調整する際の参考として使用できます。 Super BOS – 通常の BOS よりも優先度の高い大口参加者
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
インディケータ
Stargogs Spike Catcher V4.0 This Indicator is Developed To milk the BOOM and CRASH indices . Now Also work on weltrade for PAIN and GAIN indices. Send me Message if you need any help with the indicator.  CHECK OUT THE STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: CLICK HERE ALSO CHECK OUT SECOND TO NONEFX SPIKE CATCHER:   CLICK HERE STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 WHATS NEW! Brand New Strategy. This is the Indicator you need for 2025. New Trend Filter to minimize losses and maximize profits. New Trendline th
Royal Scalping Indicator M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (6)
インディケータ
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
インディケータ
ロシア語の説明書 /  英語の 説明書 /  MT4バージョン 主な機能: 売り手と買い手のアクティブなゾーンを表示します。 このインジケーターは、買いと売りの適切な最初のインパルスレベル／ゾーンをすべて表示します。これらのレベル／ゾーンがアクティブになると、エントリーポイントの探索が始まり、レベルの色が変わり、特定の色で塗りつぶされます。状況をより直感的に把握できるように、矢印も表示されます。 LOGIC AI - テンプレートをアクティブ化するときにエントリポイントを検索するためのゾーン（円）の表示 視認性を向上させるため、人工知能を用いて進入ポイントを探索したゾーンを表示する機能が追加されました。 より高い時間枠からのレベル/ゾーンの表示（MTFモード） より長い時間間隔でレベル／ゾーンを表示する機能を追加しました。また、インジケーターに自動トレンド検出機能（   TPSproTREND PRO   ）を実装しました。 取引のための個別の専門的なステップバイステップのアルゴリズム このアルゴリズムは、トレンドの方向と逆方向の両方でデイトレードを行うために設計されています。有効な
作者のその他のプロダクト
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
概要説明 Digital Clock は、Everton Messias によって開発された MetaTrader 5 用のリアルタイム・デジタル時計インジケーターです。このツールは、トレーダーがチャート分析を行いながら、取引セッションの時間を即座に確認できるよう設計されています。外部アプリを開いたり、PC のシステム時計を確認したりする必要がなく、取引画面内ですべての時間情報を一元的に把握できます。特に、ロンドン・ニューヨーク・アジアなどのセッション切り替わりを重視するトレーダーや、時間に敏感なエントリー戦略を使うユーザーにとって、非常に役立つインジケーターです。 主な特徴: リアルタイム表示 — 時・分・秒を毎秒更新し、常に正確な時間を表示 豊富なカスタマイズ性 — 色、フォント、サイズを自由に調整可能 柔軟な位置設定 — チャートの上下左右、または中央へも配置可能 自動更新 — 毎秒リフレッシュし、常に最新状態を維持 全タイムフレーム・全銘柄に対応 — どの市場・どの分析スタイルでも使用可能 ライト/ダークテーマ両対応 — MT5 のど
FREE
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
Gatilho Swing インジケーターマニュアル 概要 Gatilho Swing は、MetaTrader 5用の高度な視覚的インジケーターで、複数のテクニカル分析ツールを1つのパネルに統合しています。重要なレベルを識別し、セッションの長方形を描画し、前日の高値/安値をマークし、トップとボトムを色付きの矢印でシグナル表示します。 主な機能 1. 前日の高値と安値ライン 前日の高値と安値のレベルに水平線を描画 簡単な識別のためのオプションの説明テキスト 色、スタイル、太さをカスタマイズ可能 2. H1セッション長方形 各1時間足に対して視覚的な長方形を作成 チャート上に保持する長方形の数を調整可能 カスタマイズ可能なスタイルと色 3. トップとボトム識別矢印 ボトム（スイング安値）用の緑色の矢印（コード233） トップ（スイング高値）用の赤色の矢印（コード234） 設定可能な過去期間の分析に基づく パラメータ設定 長方形設定 RectanglesToKeep: 保持する長方形の数（0-10）- デフォルト：500 RectColor: 長方形の色 - デフォルト：マゼンタ Rec
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
1. 基本情報 インジケーター名:   BullBear Display バージョン:   1.00 開発者:   [あなたの名前] 会社:   MT5TOOLSLAB 種類:   チャートインジケーター 市場:   外国為替、株式、先物、暗号通貨 2. 説明 BullBear Display   は以下をリアルタイムで表示する視覚的インジケーターです： ブル（買い手）の強さ ベア（売り手）の強さ 市場支配権（価格をコントロールしている側） このインジケーターはチャートの左上隅に情報を表示し、市場センチメントの迅速な分析を可能にします。 3. インストール BullBear_Display.mq5   を保存:   \MQL5\Indicators\ MetaTrader 5を再起動 「ナビゲータ」ウィンドウで「カスタムインジケーター」を探す 目的のチャートにドラッグ＆ドロップ 4. 入力パラメータ PeriodBuySell   (デフォルト: 13): EMA参照計算の期間。低い値はより敏感なシグナルを、高い値はより滑らかなシグナルを生成します。 5. シグナル解釈 支配: ブル
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
PullbackShit – M5のシグナル PullbackShitは、5分足のプルバックでの客観的なエントリーポイントを探すトレーダー向けに設計されたインジケーターです。 価格と移動平均線の相互作用に基づいて、チャート上で明確な視覚的な矢印で潜在的な買いと売りのポイントをマークします。   主な機能: 検証済みプルバック:   価格が移動平均に戻り、動きを確認した場合のみシグナルを生成。 明確な視覚的シグナル:   チャート上に緑（買い）と赤（売り）の矢印を表示。 ノイズフィルター:   連続したシグナルを回避し、信頼性を向上。 M5専用:   5分足専用に設計・最適化。 推奨事項:   資産のトレンドに逆らってシグナルを取引することは推奨されません。 重要な注意事項！ PullbackShitは、非常に複雑で精密かつ繊細な分析コードを使用してMetaTrader 5プラットフォーム向けに開発されたため、5分足チャートでのみ機能します。 使用方法： 5分足チャートのみ。インジケーターを追加後、タイムフレームを変更しないでください。「シグナル設定の変更を許可する」ボックスは空
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   商品説明 : 「買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター」は、MetaTrader 5専用の独自開発ツールです。市場の買い圧力と売り圧力を直感的なビジュアルで表現し、チャート背景色で優位勢力を表示します：   緑色   → 買い勢力優位（強気相場）   赤色   → 売り勢力優位（弱気相場）   黒色   → 勢力均衡 トレンドを素早く把握し、確信を持った取引判断が可能になります！   主な特長 : 数値計算不要の即時市場勢力可視化 シンプル設定（主要パラメータ1つのみ） 動的に変化する背景色で相場感覚を養える 不正コピー防止機能内蔵 ️   カスタマイズ可能なパラメータ : PeriodBuySell （指標期間 - デフォルト値：13）   使用方法 : MT5チャートにインジケーターを追加 背景色で優位勢力を確認 独自戦略と組み合わせてエントリー/イグジットを判断 ️   ライセンスとセキ
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 インジケーター 説明 Daily First Hour Lines   は、MetaTrader 5 用の革新的なテクニカルインジケーターで、各トレーディングセッションの最初の1時間足キャンドルに基づいてサポートとレジスタンスレベルを自動的にプロットします。金融市場で取引するトレーダー向けに開発されたこのインジケーターは、潜在的な反転ポイントとトレンド継続を識別するための重要な視覚的参照を提供します。 主な特徴 最初のH1キャンドルライン : 毎日の最初の1時間足キャンドルの高値と安値のレベルに点線を引く 前日参照 : 前日の高値と安値のレベルを含む破線 直感的なカラーコーディング : 高値には青（DodgerBlue） 安値にはマゼンタ 自動クリーンアップ : 48時間以上経過したオブジェクトを自動的に削除し、チャートを整理された状態に保つ 毎日更新 : 01:00後に1日1回自動的に処理される トレーダーへのメリット サポート/レジスタンスの識別 : 最初のH1キャンドルラインは、重要な intraday
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
PriceActionCore (MT5) – 純粋なプライスアクションインジケーター - ( 最低販売価格 $30 USD。一度の支払いでインジケーターを永久に所有できます。 (Saitei hanbai kakaku $30 USD. Ichido no shiharai de injikētā o eikyū ni shoyū dekimasu.) ) 作者: Everton バージョン: 1.50 プラットフォーム: MetaTrader 5 プラットフォームで説明の表示を有効にすることを忘れないでください！ (Purattofōmu de setsumei no hyōji o yūkō ni suru koto o wasurenaide kudasai!) 純粋なプライスアクションプロファイル クリーンなチャート、ろうそく足のみ（インジケーターなし）。 水平線：サポート、レジスタンス、日次終値、前日の高値と安値。 プルバック、ブレイクアウト、反転を取引するトレーダーが使用。 インジケーターより目を信じる人に非常に効率的。 (Junsui na p
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
First Order Block of the Day インディケーター - 価値エリアの識別 説明 First Order Block of the Day （デイリー最初のオーダーブロック）インディケーターは、オーダーブロックとマーケットプロファイル分析の概念に基づいて取引するトレーダーにとって不可欠なツールです。このインディケーターは、毎日の取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックを自動的に識別します。これは戦略的意思決定において極めて重要な領域です。 主な特徴 自動識別 : 1時間足に基づいて、当日最初のオーダーブロックの矩形を自動的に描画します。 参照線 : 前日の高値と安値をサポート/レジスタンス領域として追加します。 オブジェクト管理 : 48時間以上経過したオブジェクトを自動的に削除し、チャートを整理された状態に保ちます。 明確な視覚化 : 異なる色とスタイルでグラフィカル要素を簡単に識別できます。 最初の1時間オーダーブロックの重要性 取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックは、プライスアクション分析において最も重要な領域の1つとして
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
デイリーチェンジインジケーター - リアルタイム市場変動表示 概要 デイリーチェンジインジケーターは、MetaTrader 5用に設計されたプロ仕様の取引ツールで、チャート上で直接日々の価格変動をリアルタイムで監視します。この軽量ながら強力なインジケーターは、当日の価格変動を絶対ポイントとパーセンテージの両方で表示し、即座の市場評価のためにBid価格線の隣に便利に配置されます。 主な特徴 リアルタイム日次変動: 日足始値以降の価格変動を追跡・表示 デュアル表示形式: 絶対ポイント変化とパーセント変動の両方を表示 Bid価格連携: 現在のBid価格を変動データとともに表示 スマートカラーコーディング: プラス変動は緑、マイナス変動は赤 柔軟な配置: チャート上のカスタマイズ可能な位置（デフォルト：左上隅） 自動日次リセット: 市場開始時に自動再計算 再描画なし: 遅延のない正確なリアルタイムデータを提供
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
First Order Block of the Day インディケーター - 価値エリアの識別 説明 First Order Block of the Day （デイリー最初のオーダーブロック）インディケーターは、オーダーブロックとマーケットプロファイル分析の概念に基づいて取引するトレーダーにとって不可欠なツールです。このインディケーターは、毎日の取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックを自動的に識別します。これは戦略的意思決定において極めて重要な領域です。 主な特徴 自動識別 : 1時間足に基づいて、当日最初のオーダーブロックの矩形を自動的に描画します。 参照線 : 前日の高値と安値をサポート/レジスタンス領域として追加します。 オブジェクト管理 : 48時間以上経過したオブジェクトを自動的に削除し、チャートを整理された状態に保ちます。 明確な視覚化 : 異なる色とスタイルでグラフィカル要素を簡単に識別できます。 最初の1時間オーダーブロックの重要性 取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックは、プライスアクション分析において最も重要な領域の1つとして
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
BlocoSwingBR インジケーター バリューエリア識別 BlocoSwingBR は、チャート上の 重要な価格ゾーン を強調し、分析を簡単にします。 主な機能: ダイナミック長方形 日足固定長方形（高値/安値） 前日のライン スイング矢印 柔軟な設定 トレーダーのメリット: 攻防ゾーンを特定 スイングパターン認識 Price Action 戦略の明確化 自動サポート/レジスタンス BlocoSwingBR - 高度なグラフィカル分析指標 BlocoSwingBR をご紹介します。これは MetaTrader 5 向けのプロフェッショナルなテクニカル指標で、統合された複数のグラフィカルツールを通じて、市場構造の包括的なビューを提供します。 主な機能： •   動的矩形：   選択した時間足の各キャンドルの範囲を表す矩形を自動的に描画し、取引エリアを素早く視覚化できます。 •   固定日次矩形：   各日の高値と安値に基づいて固定矩形を作成し、日次の境界線を明確に視覚的に参照できます。 •   参照線：   前日の高値と安
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
BlockOscilationDay – プロフェッショナル市場ビジュアル分析 説明 BlockOscilationDayは、市場の動きを明確かつエレガントに視覚分析する高度なテクニカル指標です。シンプルさと効率性を重視するトレーダー向けに設計されており、クリーンで直感的なインターフェースに複数の情報レイヤーを組み合わせています。 主な特徴 マルチタイムフレーム分析 任意のタイムフレームで設定可能な動的なトレンドライン 前日の重要なレベルを視覚化 直感的な色の日次オシレーション矩形 ミニマリストデザイン 整理された視覚インターフェース 簡単な解釈のための信号機カラーコード（緑/赤） 価格分析を妨げない控えめなグラフィック要素 スマート機能 高値・安値スイングの自動検出 前日のサポートラインとレジスタンスライン 市場の主要な方向を示す矩形 転換点のオプション矢印 カスタマイズ設定 トレンドライン 保持するラインの数 カスタマイズ可能な太さとスタイル 分析用の特定のタイムフレーム 日次矩形 調整可能な表示期間 カスタマイズ可能なラインスタイル 現在価格の
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
BlockLongTimeFlexible - 時間ブロックビューアー 市場の時間分析をマスター BlockLongTimeFlexibleは、プロフェッショナルで直感的に時間枠を視覚化・分析する必要があるトレーダーやアナリストのための究極のツールです。チャート上に直接、サイクル、季節性、時間パターンを強調するカスタマイズ可能な視覚的長方形を作成します。 BlockLongTimeFlexibleインジケーター簡易マニュアル このインジケーターの機能 特定の期間をマークするために、チャート上に色付きの長方形を作成します。季節パターン、市場サイクルの分析、期間比較に最適です。 3ステップの基本設定 1. 期間タイプの選択 年/月/週：時間単位を選択 ブロックあたりの単位数：各長方形が表す単位数（例：2週間） ブロック数：作成する長方形の数 2. 日付の定義（オプション） 固定日付を使用：特定の期間にチェック 開始/終了日：最初の長方形を定義 次の長方形は自動的に作成されます 3. 色のカスタマイズ メインカラー：すべてのブロック用 カラーグループ：特定のブロック
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
EssentialLines Indicator v3.00 – マニュアル EssentialLines v3.00 は MetaTrader 5 用のインジケーターで、前日の High、Low、Open、Close、Mid Range を自動表示します。各ラインは可視性、色、スタイル、太さを個別に設定できます。 インストール MT5/MQL5/Indicators にコピー MT5 を再起動 チャートへ追加 設定 必要なラインのみ有効化 色・スタイル（SOLID, DASH など）・太さ（1–5 px） プリセット Day Trade、Swing Trade、Minimalist 情報表示 クリックすると前日のデータ表示 60%以上：強い 40–60%：中立 40%未満：弱い 戦略 Breakout、Range、Opening 自動動作 00:00 に更新 古いライン削除 ログに記録 トラブル 表示されない → 可視性確認 色が変わらない → 設定確認 重複 → 再追加 制限 アラートなし 前日レベルのみ バックテスト不可 必要条件 MT5 シンボル履歴
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
PriceMovementMapperは、価格変動に対する独自の視覚的アプローチでテクニカル分析に革命をもたらします。このMT5用の革新的なインジケーターは、始値/終値のデイリーレンジを、価格の極値を示すスマートな垂直線で動的にマッピングします。従来のツールとは異なり、色分けされた長方形と直感的な接続線を通じて、市場構造、トレンドの強さ、主要なサポート/レジスタンスレベルを水晶のようにクリアに可視化します。各取引日は、始値から終値までの価格の完全な軌跡を示す個別のブロックとして表現され、垂直方向の延長線は価格が始値・終値レベルをどれだけ超えて動いたかを明らかにします。高確率の取引機会を特定する優位性を求めるスイングトレーダー、テクニカルアナリスト、プライスアクション愛好家に最適です。このインジケーターは全ての金融商品および日足以下のタイムフレームで動作し、カスタマイズ可能な色、スタイル、塗りつぶしオプションによるパーソナライズされた取引体験と、市場の動きを理解する比類のない明確さを提供します。 PriceMovementMapper - 価格変動マッパー MQL5公開用説明 Pr
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
Price Movement Mapper B3 - ブラジル株式市場専用インジケーター 技術説明: Price Movement Mapper B3は、ブラジル証券取引所（B3）で取引される資産のテクニカル分析のために特別に開発された高度なインジケーターです。この視覚的ツールは、カラーブロックと戦略的に配置された垂直線を組み合わせた独自のグラフィック表現を通じて、日々の価格変動をマッピングします。 主な特徴: カラー日次ブロック : 始値/終値関係の明確な視覚的表現 完全な時間カバレッジ : 00:00から23:59までブロックを描画（24時間） スマートウィック配置 : B3取引セッションの真ん中に垂直線を配置（〜13:30） 参照ライン : 前日の高値と安値に説明ラベル付き 警告システム : ヒストリカルデータの可用性に関するアラート B3専用機能: ブラジル市場の特性を考慮して開発： 特定のB3取引時間（10:00-17:59） 株式分割・逆分割の自動調整 視覚要素の正確な時間配置 ブラジル資産の行動に最適化 要件: MetaTrader 5 D1より小さいタイムフレーム（
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信