買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)
🔍 商品説明:
「買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター」は、MetaTrader 5専用の独自開発ツールです。市場の買い圧力と売り圧力を直感的なビジュアルで表現し、チャート背景色で優位勢力を表示します：
🟢 緑色 → 買い勢力優位（強気相場）
🔴 赤色 → 売り勢力優位（弱気相場）
⚫ 黒色 → 勢力均衡
トレンドを素早く把握し、確信を持った取引判断が可能になります！
🎯 主な特長:
✅ 数値計算不要の即時市場勢力可視化
✅ シンプル設定（主要パラメータ1つのみ）
✅ 動的に変化する背景色で相場感覚を養える
✅ 不正コピー防止機能内蔵
⚙️ カスタマイズ可能なパラメータ:
PeriodBuySell（指標期間 - デフォルト値：13）
📊 使用方法:
-
MT5チャートにインジケーターを追加
-
背景色で優位勢力を確認
-
独自戦略と組み合わせてエントリー/イグジットを判断
🛡️ ライセンスとセキュリティ:
• MQL5公式市場でのみ販売
• ハードウェア認証（1台のPCに紐付け）
• 技術サポート付き
📌 使用例:
// チャート表示例: // [買い勢力]: 2.45 | [売り勢力]: -1.87 → 緑背景（買い優位）
プロ級のビジュアル分析でトレード力を向上！
