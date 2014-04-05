買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)

🔍 商品説明:

「買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター」は、MetaTrader 5専用の独自開発ツールです。市場の買い圧力と売り圧力を直感的なビジュアルで表現し、チャート背景色で優位勢力を表示します：

🟢 緑色 → 買い勢力優位（強気相場）

🔴 赤色 → 売り勢力優位（弱気相場）

⚫ 黒色 → 勢力均衡

トレンドを素早く把握し、確信を持った取引判断が可能になります！

🎯 主な特長:

✅ 数値計算不要の即時市場勢力可視化

✅ シンプル設定（主要パラメータ1つのみ）

✅ 動的に変化する背景色で相場感覚を養える

✅ 不正コピー防止機能内蔵

⚙️ カスタマイズ可能なパラメータ:

PeriodBuySell（指標期間 - デフォルト値：13）

📊 使用方法:

MT5チャートにインジケーターを追加 背景色で優位勢力を確認 独自戦略と組み合わせてエントリー/イグジットを判断

🛡️ ライセンスとセキュリティ:

• MQL5公式市場でのみ販売

• ハードウェア認証（1台のPCに紐付け）

• 技術サポート付き

📌 使用例:

mql5 // チャート表示例: // [買い勢力]: 2.45 | [売り勢力]: -1.87 → 緑背景（買い優位）

プロ級のビジュアル分析でトレード力を向上！

📥 購入後すぐにダウンロード可能

ローカライズの特徴：

