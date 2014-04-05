ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer

매수 vs 매도 세기 시각화 지표 (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)


"매수 vs 매도 세기 시각화 지표"는 MetaTrader 5 전용 독점 지표로, 시장의 매수와 매도 압력을 직관적인 시각적 경험으로 변환합니다. 매수 세기와 매도 세기를 그래프로 표시하고, 어떤 힘이 우세한지에 따라 차트 배경색을 변경합니다:

🟢 초록색 → 매수 세기 우세 (매수 압력)
🔴 빨간색 → 매도 세기 우세 (매도 압력)
 검은색 → 힘의 균형

트렌드를 빠르게 파악하고 더 확신 있는 결정을 내리고자 하는 트레이더에게 완벽한 도구입니다!

🎯 주요 이점:
✅ 시장 세기 즉시 시각화 (복잡한 계산 불필요)
✅ 간편한 설정 (주요 매개변수 1개만 조정)
✅ 역동적인 배경색으로 차트 이해도 향상
✅ 내장된 복제 방지 기능

⚙️ 사용자 정의 가능한 매개변수:
PeriodBuySell (지표 기간 - 기본값: 13)

📊 사용 방법:

  1. MT5 차트에 지표 추가

  2. 배경색으로 우세한 힘 확인

  3. 자신의 전략과 결합해 진입/청신 신호 확인

🛡️ 라이선스 및 보안:
• MQL5 마켓에서만 구매 가능
• 하드웨어 활성화 (사용자 컴퓨터에 연결)
• 기술 지원 포함

📌 실제 예시:

mql5

// 차트 출력 예시: // [매수 세기]: 2.45 | [매도 세기]: -1.87 → 초록색 배경 (매수 우세)

🔗 지금 구매하세요!
명확하고 전문적인 시각화로 기술적 분석을 한 단계 업그레이드하세요!

📥 구매 후 즉시 다운로드 가능

현지화 특징:

  1. "매수 세기/매도 세기"와 같은 한국어 금융 용어 사용

  2. "매수 압력/매도 압력" 등 트레이딩 용어 정확히 반영

  3. 시각적 기호(🟢🔴⚫)는 국제적 이해를 위해 그대로 유지

  4. MQL5 코드 예제는 기술적 정확성을 위해 번역하지 않음

한국어 표현 추가 조정이 필요하면 언제든 알려주세요!


