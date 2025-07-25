ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer

Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)

🔍 Description :
Le "Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente" est un indicateur exclusif pour MetaTrader 5 qui transforme l'analyse des forces du marché en une expérience visuelle intuitive. Il affiche les indicateurs de Puissance d'Achat et de Puissance de Vente, tout en colorant l'arrière-plan du graphique selon la force dominante :

🟢 Vert → Puissance d'Achat dominante (pression haussière)
🔴 Rouge → Puissance de Vente dominante (pression baissière)
 Noir → Équilibre des forces

Parfait pour les traders souhaitant identifier rapidement les tendances et prendre des décisions plus affirmées !

🎯 Avantages clés :
✅ Visualisation instantanée de la force du marché (aucun calcul nécessaire)
✅ Configuration simplifiée (un seul paramètre principal)
✅ Arrière-plan dynamique coloré pour une meilleure immersion
✅ Protection anti-piratage intégrée

⚙️ Paramètres personnalisables :
PeriodBuySell (période de l'indicateur - par défaut : 13)

📊 Comment l'utiliser :

  1. Ajoutez l'indicateur à votre graphique MT5

  2. Observez les couleurs d'arrière-plan pour identifier la force dominante

  3. Utilisez-le avec votre stratégie pour confirmer les entrées/sorties

🛡️ Licence & Sécurité :
• Disponible exclusivement sur MQL5 Market
• Activation matérielle (liée à votre ordinateur)
• Assistance technique incluse

📌 Exemple pratique :

mql5

// Exemple de sortie graphique : // [Puissance Achat] : 2.45 | [Puissance Vente] : -1.87 → FOND VERT (Achat dominant)

🔗 Obtenez-le maintenant !
Transformez votre analyse technique avec des visualisations claires et professionnelles !

📥 Téléchargement immédiat après achat

Notes de localisation :

  1. Utilisation de termes financiers français standards comme "pression haussière/baissière"

  2. "Puissance d'Achat/de Vente" pour une traduction précise du concept original

  3. Conservation des symboles visuels (🟢🔴⚫) pour une reconnaissance internationale

  4. Le code MQL5 reste en anglais pour conserver sa précision technique

J'ai ajouté des espaces insécables avant les deux-points (:) pour respecter les conventions typographiques françaises. L'ensemble a été adapté pour correspondre au style des descriptions de produits financiers en français, tout en conservant la terminologie technique précise utilisée par les traders francophones


