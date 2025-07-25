ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
- Indicateurs
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Version: 1.0
- Activations: 5
Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)
🔍 Description :
Le "Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente" est un indicateur exclusif pour MetaTrader 5 qui transforme l'analyse des forces du marché en une expérience visuelle intuitive. Il affiche les indicateurs de Puissance d'Achat et de Puissance de Vente, tout en colorant l'arrière-plan du graphique selon la force dominante :
🟢 Vert → Puissance d'Achat dominante (pression haussière)
🔴 Rouge → Puissance de Vente dominante (pression baissière)
⚫ Noir → Équilibre des forces
Parfait pour les traders souhaitant identifier rapidement les tendances et prendre des décisions plus affirmées !
🎯 Avantages clés :
✅ Visualisation instantanée de la force du marché (aucun calcul nécessaire)
✅ Configuration simplifiée (un seul paramètre principal)
✅ Arrière-plan dynamique coloré pour une meilleure immersion
✅ Protection anti-piratage intégrée
⚙️ Paramètres personnalisables :
PeriodBuySell (période de l'indicateur - par défaut : 13)
📊 Comment l'utiliser :
-
Ajoutez l'indicateur à votre graphique MT5
-
Observez les couleurs d'arrière-plan pour identifier la force dominante
-
Utilisez-le avec votre stratégie pour confirmer les entrées/sorties
🛡️ Licence & Sécurité :
• Disponible exclusivement sur MQL5 Market
• Activation matérielle (liée à votre ordinateur)
• Assistance technique incluse
📌 Exemple pratique :
// Exemple de sortie graphique : // [Puissance Achat] : 2.45 | [Puissance Vente] : -1.87 → FOND VERT (Achat dominant)
🔗 Obtenez-le maintenant !
Transformez votre analyse technique avec des visualisations claires et professionnelles !
📥 Téléchargement immédiat après achat
Notes de localisation :
-
Utilisation de termes financiers français standards comme "pression haussière/baissière"
-
"Puissance d'Achat/de Vente" pour une traduction précise du concept original
-
Conservation des symboles visuels (🟢🔴⚫) pour une reconnaissance internationale
-
Le code MQL5 reste en anglais pour conserver sa précision technique
J'ai ajouté des espaces insécables avant les deux-points (:) pour respecter les conventions typographiques françaises. L'ensemble a été adapté pour correspondre au style des descriptions de produits financiers en français, tout en conservant la terminologie technique précise utilisée par les traders francophones