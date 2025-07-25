ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer

Alım vs Satım Güç Görselleştirici (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)

🔍 Açıklama:

"Alım vs Satım Güç Görselleştirici", MetaTrader 5 için özel olarak geliştirilmiş bir gösterge olup piyasa güç analizini sezgisel bir görsel deneyime dönüştürür. Alım Gücü ve Satım Gücü göstergelerini çizerek hangi tarafın baskın olduğuna göre grafik arkaplanını renklendirir:

🟢 Yeşil → Alım gücü baskın (yükseliş baskısı)

🔴 Kırmızı → Satım gücü baskın (düşüş baskısı)

⚫ Siyah → Güç dengesi

Trendleri hızlıca belirlemek ve daha net kararlar almak isteyen yatırımcılar için ideal!

🎯 Temel Avantajlar:

✅ Piyasa gücünün anlık görselleştirilmesi (hesaplama gerekmez)

✅ Basit kurulum (sadece 1 ana parametre)

✅ Dinamik renklendirilmiş arkaplan ile daha iyi grafik okuma

✅ Dahili korsanlık koruması

⚙️ Özelleştirilebilir Parametreler:

PeriodBuySell (gösterge periyodu - varsayılan: 13)

📊 Nasıl Kullanılır:

Göstergeyi MT5 grafiğinize ekleyin Baskın gücü belirlemek için arkaplan renklerini gözlemleyin Giriş/çıkış onayı için kendi stratejinizle birlikte kullanın

🛡️ Lisans & Güvenlik:

• Sadece MQL5 Market'te mevcuttur

• Donanımsal aktivasyon (bilgisayarınıza bağlıdır)

• Teknik destek dahildir

📌 Pratik Örnek:

mql5 // Grafik çıktı örneği: // [Alım Gücü]: 2.45 | [Satım Gücü]: -1.87 → YEŞİL ARKAPLAN (Alım baskın)

🔗 Hemen Edinin!

Net, profesyonel görsellerle teknik analizinizi güçlendirin!

📥 Satın aldıktan hemen sonra indirilebilir

Yerelleştirme Notları:

"Yükseliş/düşüş baskısı" gibi Türkçe finansal terimler kullanılmıştır Orijinal konseptin doğru çevirisi için "Alım/Satım Gücü" tercih edilmiştir Uluslararası tanınırlık için görsel semboller (🟢🔴⚫) korunmuştur Teknik doğruluk için MQL5 kodu İngilizce bırakılmıştır

Türk yatırımcıların terminolojiye aşinalığı göz önünde bulundurularak özenle çevrilmiştir. Finansal ürün tanıtımlarında kullanılan ikna edici ve bilgilendirici dil yapısı korunmuştur. Grafik okuma deneyimini vurgulayan ifadeler öne çıkarılmıştır.