ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer

Визуализатор Силы Покупателей и Продавцов (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)

🔍 Описание:

Визуализатор Силы Покупателей и Продавцов — это эксклюзивный индикатор для MetaTrader 5, который превращает анализ рыночной силы в интуитивно понятный визуальный опыт. Он отображает индикаторы Силы Покупки и Силы Продажи, а также окрашивает фон графика в зависимости от того, какая сила доминирует:

🟢 Зеленый → Доминирует Сила Покупки (давление покупателей)

🔴 Красный → Доминирует Сила Продажи (давление продавцов)

⚫ Черный → Баланс сил

Идеально подходит для трейдеров, которые хотят быстро определять тренды и принимать более уверенные решения!

🎯 Ключевые преимущества:

✅ Мгновенная визуализация рыночной силы (без сложных расчетов)

✅ Простая настройка (всего 1 основной параметр)

✅ Динамическая подсветка фона для лучшего погружения в график

✅ Встроенная защита от пиратства

⚙️ Настраиваемые параметры:

PeriodBuySell (период индикатора — по умолчанию: 13)

📊 Как использовать:

Добавьте индикатор на график в MT5 Следите за цветом фона, чтобы определить доминирующую силу Используйте в своей стратегии для подтверждения точек входа/выхода

🛡️ Лицензия и безопасность:

Доступно в MQL5 Market

Аппаратная активация (привязана к вашему компьютеру)

Включена техническая поддержка

📌 Практический пример:

mql5 // Пример вывода на график: // [Сила Покупки]: 2.45 | [Сила Продажи]: -1.87 → ЗЕЛЕНЫЙ ФОН (доминируют покупатели)

🔗 Получите прямо сейчас!

Превратите ваш технический анализ в четкие и профессиональные визуальные сигналы!

📥 Доступно для мгновенной загрузки после покупки.



