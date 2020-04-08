ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
- Индикаторы
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Визуализатор Силы Покупателей и Продавцов (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)
🔍 Описание:
Визуализатор Силы Покупателей и Продавцов — это эксклюзивный индикатор для MetaTrader 5, который превращает анализ рыночной силы в интуитивно понятный визуальный опыт. Он отображает индикаторы Силы Покупки и Силы Продажи, а также окрашивает фон графика в зависимости от того, какая сила доминирует:
🟢 Зеленый → Доминирует Сила Покупки (давление покупателей)
🔴 Красный → Доминирует Сила Продажи (давление продавцов)
⚫ Черный → Баланс сил
Идеально подходит для трейдеров, которые хотят быстро определять тренды и принимать более уверенные решения!
🎯 Ключевые преимущества:
✅ Мгновенная визуализация рыночной силы (без сложных расчетов)
✅ Простая настройка (всего 1 основной параметр)
✅ Динамическая подсветка фона для лучшего погружения в график
✅ Встроенная защита от пиратства
⚙️ Настраиваемые параметры:
PeriodBuySell (период индикатора — по умолчанию: 13)
📊 Как использовать:
-
Добавьте индикатор на график в MT5
-
Следите за цветом фона, чтобы определить доминирующую силу
-
Используйте в своей стратегии для подтверждения точек входа/выхода
🛡️ Лицензия и безопасность:
-
Доступно в MQL5 Market
-
Аппаратная активация (привязана к вашему компьютеру)
-
Включена техническая поддержка
📌 Практический пример:
// Пример вывода на график: // [Сила Покупки]: 2.45 | [Сила Продажи]: -1.87 → ЗЕЛЕНЫЙ ФОН (доминируют покупатели)
🔗 Получите прямо сейчас!
Превратите ваш технический анализ в четкие и профессиональные визуальные сигналы!
📥 Доступно для мгновенной загрузки после покупки.