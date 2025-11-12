Market Pulse AI

5

Intelligenter Berater für die, die den Chaos satt haben.

Nach über 25 Jahren an Finanzmärkten habe ich einen Berater erstellt, der wie ein echter Profi handelt – ohne Emotionen, ohne Hektik, ohne Täuschung.

Live signal | Subscribe Channel

Instrumente
 NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD
Kontotyp
 ECN / Raw / niedrige Spreads / Hedging
Zeitrahmen
 beliebig
Hebel
 1:50 oder höher
Einzahlung
 ab $300
Einrichtungskomplexität 1 von 10

Ich nutze keine Marketingfallen oder unehrliche Werbetricks – ich bin Trader, kein Marketer – daher lade ich Sie einfach ein, mein Produkt selbst zu testen und zu bewerten, um Ihre eigene Meinung zu bilden.
Im Vertrauen: Ich habe das schon für Sie gemacht, und Sie können die Ergebnisse im Video sehen, das zu dieser Beschreibung angehängt ist.

WICHTIG: Nach dem Kauf schreiben Sie mir unbedingt eine private Nachricht – Sie erhalten eine vollständige Einrichtungsanleitung und Zugang zum Support.


Worum geht es?

Market Pulse AI ist ein vollständig automatisches Handelssystem, das für komfortables, diszipliniertes Arbeiten an realen Märkten entwickelt wurde.

Der Kern des Expert Advisors basiert auf einer mehrstufigen Zerlegung der Preisspanne unter Verwendung nichtorthogonaler Wavelet-Basen, einer adaptiven Impulsfilterung auf Grundlage der Tsallis-Entropie und einer hybriden Prognosearchitektur, die eine modifizierte Fourier-Spektralanalyse mit einem Aufmerksamkeitsmechanismus kombiniert, der auf 15 Jahren asymmetrischer Marktreaktionen trainiert wurde. Der firmeneigene Adaptive Impulse Filter verbessert die Signalqualität; das System erkennt potenzielle Einstiegszonen bis zu drei Balken vor ihrer Bildung unter Verwendung einer Kombination aus Frequenzanalyse und rekurrenten Modellen. In Echtzeit bewertet der Algorithmus die lokale Stabilität des Marktregimes durch topologische Invarianten des Phasenraums, während ein modifizierter Partikelfilter mit den Liquiditätszyklen der Hauptsitzungen synchronisiert wird, um Einstiege präzise zu kalibrieren.

All das ist nur Hintergrund. Sie müssen das nicht wissen oder verstehen. Vertrauen Sie einfach dem Ergebnis.

Das ist nicht „nur ein weiterer Expert Advisor“. Es ist das Produkt tiefer Forschung, jahrelanger Erfahrung und kompromissloser Tests an realen Märkten.

Keine zufälligen Einstiege. Kein „vielleicht klappt es“.

Nur eiserne Logik, über Jahre geschliffen, deren Ergebnisse Sie in Ihren Handelsberichten sehen werden.


Schlüsselfunktionen des Beraters:

• Volle Automatisierung – keine manuelle Eingriffe

• Adaptive Risiko- und Lot-Management

• Intelligente Signalauswahl – nur hochwertige Einstiege

• Breite Diversifikation des Ertragportfolios über Assets

• Optimierung für reale Bedingungen 2025

• Funktioniert auch mit kleinen Einlagen (ab $300)

• Einfache Einrichtung – alles klar auf den ersten Blick, minimale Parameter

• Fokus auf Kapitalerhalt, nicht auf „maximalen Gewinn um jeden Preis“


Die arbeitsfähigen Paare sind nicht zufällig gewählt: Sie haben stabile Bewegungsstruktur, vorhersehbare Volatilität und minimalen Rauschen. Für korrekte Tests nur diese verwenden.

Autorentipp: Den Berater auf einem Echtkonto nur auf einem Paar starten, das nach eigenem Test ausgewählt wurde.

Fragen? Schreiben Sie mir privat!


Was Sie nach dem Kauf erhalten?

• Vollständige Anleitung zur Installation und Einrichtung

• Persönlichen Support vom Autor (nach Kauf privat schreiben)

• Zugang zu allen zukünftigen Updates


Zusammenfassung

Market Pulse AI ist das perfekte Tool für die, die schon verstanden haben, dass Stabilität nicht aus Glück entsteht, sondern aus Disziplin, Kontrolle und ehrlichem Ansatz.

Wenn Sie Berater satt haben, die in einer Woche explodieren – laden Sie ein, den MARKTPULS zu spüren!

Testen Sie jetzt!


Was ist die Preispolitik des Beraters?

Um hochwertigen Support und Exklusivität des Produkts zu wahren, wird der Preis des Beraters mit zunehmender Anzahl verkaufter Kopien steigen.
Meine Kunden wissen, dass ich mein Wort immer halte! Beachten Sie, dass Preiserhöhung kein Marketingtrick ist, sondern eine Notwendigkeit – ich schätze und respektiere alle Kunden und strebe an, ihnen den besten Service und Support zu bieten, was sehr teuer ist.
Deshalb empfehle ich dringend, den Berater jetzt zu testen und zu kaufen! Ich bin fast sicher, dass Sie nach dem Test sofort kaufen wollen.

Verkäufe Preis Verbleibend
1-10 $99
11-20 $149
21-30 $199
31-40 $249 3
41-50 $299 10


Unabhängig von Ihrem Start – bescheidenes Konto oder globaler Hedge – Market Pulse AI rüstet Sie mit dem Elite-Arsenal eines Pros aus, geschliffen in meinem Trading-Labor: handeln Sie mit unerschütterlicher Präzision, balancieren Sie Risiken mit Anmut.

Testen Sie im Demo und starten Sie Ihr aufregendes Trading mit Market Pulse AI heute.

Verschieben Sie es nicht auf „später“, das nie kommt.

Handeln Sie jetzt!

Bewertungen 8
smith45tv4
19
smith45tv4 2025.11.23 15:22 
 

Tested for a week — stable entries, no strange behavior, and consistent logic. Exactly what I needed.

jessiejackson
19
jessiejackson 2025.11.23 15:10 
 

Impressed with how straightforward it is. Minimal settings, clear results, steady operation. Recommended!!!

ravil1976.rustemov
19
ravil1976.rustemov 2025.11.21 12:58 
 

OMG guys this Market Pulse AI is fire!!! Yury is the best developer ever, replies super fast even on weekend, gives pro advice like a friend. No fake promises, honest trading. Running smooth on my favorite crosses. If you hesitate - just buy it already!!!

