MACD divergency

Этот индикатор точно определяет бычьи и медвежьи дивергенции между движением цены и гистограммой MACD, используя экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 5 (быстрая), 34 (медленная) и сигнал линию с периодом 5. Индикатор выделяет точки, где ослабляется импульс, сигнализируя о возможных разворотах тренда.

Правила для правильной идентификации дивергенций:

Бычья дивергенция действительна, когда цена формирует более низкие минимумы, а гистограмма MACD одновременно формирует более высокие минимумы выше нулевой линии.

Медвежья дивергенция действительна, когда цена формирует более высокие максимумы, а гистограмма MACD одновременно формирует более низкие максимумы ниже нулевой линии.

Сигналы дивергенции недействительны, если экстремумы гистограммы и экстремумы цены не совпадают по одну сторону от нулевой линии, так как это может привести к ложным сигналам.

Этот подход представляет собой наиболее точный и надежный метод для применения анализа дивергенции MACD.

Особенности индикатора: