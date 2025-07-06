MACD divergency

Этот индикатор точно определяет бычьи и медвежьи дивергенции между движением цены и гистограммой MACD, используя экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 5 (быстрая), 34 (медленная) и сигнал линию с периодом 5. Индикатор выделяет точки, где ослабляется импульс, сигнализируя о возможных разворотах тренда.

Правила для правильной идентификации дивергенций:

  • Бычья дивергенция действительна, когда цена формирует более низкие минимумы, а гистограмма MACD одновременно формирует более высокие минимумы выше нулевой линии.

  • Медвежья дивергенция действительна, когда цена формирует более высокие максимумы, а гистограмма MACD одновременно формирует более низкие максимумы ниже нулевой линии.

  • Сигналы дивергенции недействительны, если экстремумы гистограммы и экстремумы цены не совпадают по одну сторону от нулевой линии, так как это может привести к ложным сигналам.

Этот подход представляет собой наиболее точный и надежный метод для применения анализа дивергенции MACD.

Особенности индикатора:

  • Ясно выделяет подтвержденные бычьи и медвежьи дивергенции.

  • Строгое соблюдение правил проверки дивергенции MACD для повышения надежности.

  • Дополнительная информация: индикатор предоставляется в виде скомпилированного файла EX5 для MetaTrader 5. Он не требует внешних библиотек или DLL файлов. Рекомендуется использовать этот инструмент в сочетании с общей торговой стратегией. Всегда тщательно тестируйте на демо-счете перед торговлей на реальном счете. Этот индикатор не гарантирует прибыль и служит аналитическим помощником для определения настоящих дивергенций MACD.


MatyasK2
564
MatyasK2 2025.12.13 21:07 
 

Very precise indicator, thanks! I would gladly pay something for the version with alerts and signals in buffers.

Update 23/12/2025:

Many thanks to Ivan for adding alerts and the subsequent lightning fast update with notifications. I'm giving 10 stars !

Kedrov
1149
Kedrov 2025.10.10 16:59 
 

Каждый индикатор подходит под те задачи, для решения которых он и создавался. Нормальный индикатор. Спасибо!

