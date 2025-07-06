MACD divergency

5

Este indicador identifica com precisão as divergências altistas e baixistas entre os movimentos de preço e o histograma MACD, usando períodos de Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 5 (rápido), 34 (lento) e um período de linha de sinal de 5. O indicador destaca os pontos onde o momentum enfraquece, sinalizando possíveis reversões de tendência.

Regras para identificação correta de divergências:

  • A divergência altista é válida quando o preço forma mínimas mais baixas e o histograma MACD simultaneamente forma mínimas mais altas acima da linha zero.

  • A divergência baixista é válida quando o preço forma máximas mais altas e o histograma MACD simultaneamente forma máximas mais baixas abaixo da linha zero.

  • Os sinais de divergência são inválidos se os extremos do histograma e os extremos de preço não estiverem alinhados no mesmo lado da linha zero, pois isso pode gerar sinais falsos.

Este método representa a abordagem mais precisa e confiável para aplicar a análise de divergência MACD.

Características do indicador:

  • Marca claramente as divergências altistas e baixistas confirmadas.

  • Cumprimento rigoroso das regras de validação de divergência MACD para maior confiabilidade.

  • Informações adicionais: O indicador é fornecido como um arquivo EX5 compilado para MetaTrader 5. Não requer bibliotecas externas nem arquivos DLL. Os traders são aconselhados a usar esta ferramenta em conjunto com sua estratégia de negociação geral. Sempre teste de forma aprofundada em uma conta demo antes de operar ao vivo. Este indicador não garante lucros e serve como uma ajuda analítica para identificar divergências MACD genuínas.


Comentários 3
MatyasK2
564
MatyasK2 2025.12.13 21:07 
 

Very precise indicator, thanks! I would gladly pay something for the version with alerts and signals in buffers.

Update 23/12/2025:

Many thanks to Ivan for adding alerts and the subsequent lightning fast update with notifications. I'm giving 10 stars !

Kedrov
1149
Kedrov 2025.10.10 16:59 
 

Каждый индикатор подходит под те задачи, для решения которых он и создавался. Нормальный индикатор. Спасибо!

Produtos recomendados
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indicadores
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
Indicadores
Multi-timeframe trend indicator, based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; to determine any trend, it is
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicadores
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indicadores
O indicador identifica quando ocorre uma divergência entre o preço e um indicador ou oscilador. Ele identifica divergências regulares e ocultas. Combinado com suas próprias regras e técnicas, este indicador permitirá que você crie (ou aprimore) seu próprio sistema poderoso. Recursos Pode detectar divergências para os seguintes osciladores / indicadores:       MACD, OsMA, Stochastics, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, Índice composto, MFI e Momentum. Apenas um oscilador / indicador pode ser
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
Indicadores
This is a free version of the indicator, the period between the vertical lines is always 30 bars. In the paid version the period can be set by user, so a configuration with many ThreePointsChannel indicators with different periods is possible. The principle of construction - on top of any number of bars set by the user, a channel is constructed with maximum and minimum lines so that the bars touch the maximum and minimum of the channel at exactly three points. The name of the indicator follows
FREE
VR Donchian MT5
Vladimir Pastushak
4.87 (15)
Indicadores
O indicador VR Donchian é uma versão melhorada do canal Donchian. As melhorias afetaram quase todas as funções do canal, mas o algoritmo operacional principal e a construção do canal foram preservados. Uma mudança na cor dos níveis foi adicionada ao indicador de bola dependendo da tendência atual - isso mostra claramente ao trader uma mudança na tendência ou estagnação. Foi adicionada a capacidade de informar o trader sobre a quebra de um dos dois níveis de canal em um smartphone, e-mail ou no p
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicadores
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
STM Signal MT5
Aren Davidian
5 (1)
Indicadores
Introducing the Professional Arka STM Signal Indicator With Arka Candle Close Time – 100% Free Version Fast, Accurate, and Unmatched in Identifying Trading Opportunities This indicator is the result of combining advanced price action analysis with specialized market algorithms, delivering clear, timely, and profitable signals. Completely Free – No Installation or Usage Limits ️ An automated trading bot, fully synchronized with it, is also ready to run. The Power of ARKA STM Signa
FREE
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
Indicadores
Trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; if ADX is less than or equal to the filter value specified in the parameters, then there is no movement state. Input parameters of the indicator: Calculate Timeframe - timeframe for calculation; ADX Type - type of ADX calculation based
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indicadores
Indicador Heiken Ashi MT5 Eleve sua análise de mercado com o Indicador Heiken Ashi MT5. Esta poderosa ferramenta transforma os dados de preços padrão em velas mais suaves, focadas em tendências, facilitando a identificação de tendências de mercado e potenciais pontos de reversão. Características principais: Identificação clara de tendências: Distingue visualmente entre tendências de alta e baixa com cores de velas distintas. Redução de ruído: Filtra as flutuações de preços, proporcionando uma v
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
AdaptiveCCiMt5
Francis Dube
4 (2)
Indicadores
The Commodity Channel Index computes the deviation of the typical price of each bar from the average price over a particular time period. Multiplying the median deviation by 0.015 facilitates normalization, which makes all deviations below the first standard deviation less than  -100, and all deviations above the first standard deviation more than 100. This adaptive version is based on the indicator described by John Ehlers, in the book Rocket Science for traders. The indicator uses the homodyne
FREE
TrailingStop MA
Andrej Nikitin
3.5 (2)
Indicadores
O indicador desenha duas médias móveis simples utilizando preços máximos e mínimos A linha de MA_High é exibido quando a média móvel é direcionada para baixo. Ele pode ser usado para definir uma ordem de stop para uma posição de venda. A linha de MA_Low é exibido quando a média móvel é dirigida para cima. Ela pode ser usado para definir uma ordem de stop para uma posição comprada. O indicador é usado no Expert Advisor TrailingStop . Parâmetros Period - Período de cálculo da média móvel. Deviatio
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicadores
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Auto Fibonacci
Ali Gokay Duman
5 (3)
Indicadores
This indicator calculates fibonacci levels via moving averages trend and draw these lines. You can change fast and slow Moving Averages settings for customization. Inputs: Fast MA Time Period :  64 Fast MA Shift: 0 Fast MA Method: Smoothed Fast MA Apply To: Median Price Slow MA Time Period: 32 Slow MA Shift: 0 Slow MA Method: Smoothed Slow MA Apply To: Median Price ZigZag: False ZigZag Color: Red ZigZag Type: DashDot ZigZag Width: VeryThin Fibo Settings TrendFibonacci: True FiboTrendColor: Black
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nos mercados financeiros dinâmicos, identificar sinais de reversão de tendência é essencial para uma negociação eficaz. O RSI Divergence Scanner foi projetado para ajudá-lo a detectar sinais de divergência RSI em vários pares de moedas e prazos de forma precisa e eficiente. Veja mais a v
FREE
FractalEfficiencyIndicatorMT5
Todd Terence Bates
Indicadores
FractalEfficiencyIndicator   A ratio between 0 and 1 with the higher values representing a more efficient or trending market,  It is used in the calculation of Perry J. Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA), dividing the price change over a period by the absolute sum of the price movements that occurred to achieve that change. The Fractal Efficiency or also known as Efficiency Ratio was first published by Perry J. Kaufman in his book   ‘Smarter Trading‘. This is mostly considered a filter for v
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicadores
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
HighLow MT5
Azamat Mullayanov
4 (2)
Indicadores
The indicator plots two lines by High and Low prices. The lines comply with certain criteria. The blue line is for buy. The red one is for sell. The entry signal - the bar opens above\below the lines. The indicator works on all currency pairs and time frames It can be used either as a ready-made trading system or as an additional signal for a custom trading strategy. There are no input parameters. Like with any signal indicator, it is very difficult to use the product during flat movements. You
FREE
RSI with Moving Average
Thiago Duarte
4.8 (15)
Indicadores
RSI com média móvel é ótima para ver quando o preço está sobrecomprado ou sobrevendido em vez de apenas o RSI. PARÂME TROS DE EN TRADA : RSI: Period -  período do RSI. Price -  aplicação do preço do RSI. Color scheme -  esquema de cores do RSI (4 disponíveis). MOVING AVERAGE: Period -  período da média. Type -   tipo da média . Apply -  aplicação da média . Shift -  correção horizon tal da . PRICE LINE: Show -  de termina se será linha com preço, somen te linha ou nada. Style -  es tilo d
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicadores
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descrição O Indicador IMI (Intraday Momentum Index) é uma poderosa ferramenta de análise técnica desenvolvida para identificar a força do momentum e potenciais reversões no mercado. Este indicador quantifica a relação entre ganhos e perdas durante um período específico, ajudando traders a avaliar a dinâmica atual do mercado. Características Oscila entre 0 e 100, facilitando a interpretação das condições de mercado Identifica com precisão áreas de sobrecomp
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
Indicadores
The SuperTrend Strategy is a widely-used technical indicator based on the Average True Range (ATR), primarily employed as a trailing stop tool to identify prevailing market trends. The indicator is designed for ease of use while providing reliable insights into the current market trend. It operates based on two key parameters: the period and the multiplier . By default, it uses a period of 15  for the ATR calculation and a multiplier of 3 . The Average True Range (ATR) plays a crucial role in th
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indicadores
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
PZ Inside Bars MT5
PZ TRADING SLU
4.5 (12)
Indicadores
Enhance your price action strategy: inside bar breakouts at your fingertips This indicator detects inside bars of several ranges, making it very easy for price action traders to spot and act on inside bar breakouts. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and understand Customizable color selections The indicator implements visual/mail/push/sound alerts The indicator does not repaint or backpaint An inside bar is a bar or series of bars which is/a
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Mais do autor
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
“Naturu” é um indicador manual que usa a simetria da natureza como seu algoritmo. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta! Ao carregar o indicador, você verá duas linhas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Clique uma vez em uma linha para ativá-la. Para movê-la, basta clicar na vela onde deseja posicioná-la. Você define um ponto alto e um ponto baixo, e o indicador calcula automaticamente: Uma zona magenta que mostra onde os interesses de touros e ursos estão mais próximo
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador é uma ferramenta interativa de marcação das Ondas de Elliott para MetaTrader 4 e 5. Ele permite que o usuário coloque manualmente rótulos de ondas diretamente no gráfico, selecionando o tamanho do rótulo, a cor e o tipo de onda (correções ABC, impulsos de cinco ondas ou estruturas WXY) a partir de um menu no próprio gráfico. Com um único clique no gráfico, o indicador posiciona sequencialmente os rótulos de ondas apropriados no preço e no tempo escolhidos, ajudando os traders a vi
FREE
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicadores
O indicador mede o desequilíbrio entre os touros e os ursos durante um período escolhido e mostra uma linha reta entre os dois pontos. Se os touros tiverem mais volume do que os ursos, a linha fica verde.  Se os ursos tiverem mais volume, a linha fica vermelha. A linha também mostra a diferença percentual no volume. O indicador mostra os mesmos dados numa janela separada. Também é possível ver o volume dividido. O indicador tem dois modos. Para este efeito, existe um botão no canto superio
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
2 SNAKES é um sistema de escalpelamento de primeira classe. Como as entradas são bastante precisas, é provável que você se torne viciado nesse sistema muito rapidamente.  Você tem 2 cobras. Quando você vê uma vela acima ou abaixo delas que não as toca, esse é o seu sinal de escalpelamento. Se você usar um período de tempo maior, o scalping pode se tornar um acompanhamento de tendência. As snakes são calculadas precisamente em relação ao estado atual do mercado. Elas NÃO SÃO médias móveis.
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador é uma ferramenta interativa de marcação das Ondas de Elliott para MetaTrader 4 e 5. Ele permite que o usuário coloque manualmente rótulos de ondas diretamente no gráfico, selecionando o tamanho do rótulo, a cor e o tipo de onda (correções ABC, impulsos de cinco ondas ou estruturas WXY) a partir de um menu no próprio gráfico. Com um único clique no gráfico, o indicador posiciona sequencialmente os rótulos de ondas apropriados no preço e no tempo escolhidos, ajudando os traders a vi
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
O indicador analisa o volume a partir de qualquer ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Linhas principais do Meravith: Linha de exaustão de volume altista – serve como alvo. Linha de exaustão de volume baixista – serve como alvo. Linha de tendência – indica a tendência do mercado. A cor muda conforme o mercado esteja em alta ou em baixa e serve como suporte de tendência. Como usar: dê um clique duplo na linha vertical roxa e mova-a para a posição desejada. Você pode
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Níveis lendários de William Gann em um indicador MT5 totalmente automatizado. O GANN Master identifica zonas-chave onde o preço tem maior probabilidade de reverter ou continuar sua tendência, com base em dados diários, semanais e mensais. Recursos principais: Botões de período com um clique: clique em Daily, Weekly ou Monthly para traçar instantaneamente as zonas do dia, da semana ou do mês atuais Modos Automático e Manual • Automático: o GANN Master calcula todos os níveis para você, sem neces
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
O SENSE é um sistema automatizado que combina métodos GANN selecionados com cálculos fractais. O sistema diz-nos onde abrir e fechar as transacções. Já não precisa de perder tempo com cálculos complexos - o SENSE faz tudo por si. Basta instalar o indicador. Princípios básicos: O mercado está em alta quando o preço está acima das linhas brancas Comprar acima das linhas brancas, parar abaixo As linhas verdes são objectivos de subida O mercado está em baixa quando o preço está abaixo das linhas
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Este indicador baseia-se na experiência prática.  Insira a data/hora do seu topo/base. Calcula o nível mais visitado desde o topo/base até ao momento atual. Actualiza-se automaticamente a cada nova vela. Pode utilizar simultaneamente vários indicadores para diferentes tendências e períodos de tempo. O comprimento é sempre traçado desde o início do seu período até ao presente. Ferramenta PRO útil.
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels é um indicador de trading fácil de usar que fornece sinais claros de compra e venda juntamente com níveis de preço dinâmicos, ajudando os traders a planearem as suas entradas e saídas com mais confiança. A ferramenta é altamente flexível – pode ser usada como estratégia independente ou integrada em qualquer sistema de trading existente. Funciona em todos os prazos temporais e em todos os mercados : Forex, Ouro, Índices, Criptomoedas ou Ações. Balance Levels adapta-se a todos os es
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Este indicador separa efetivamente o volume de ticks no mercado forex em categorias de alta e de baixa. Além disso, ele fornece a funcionalidade para calcular e exibir a soma dos volumes de ticks de alta e de baixa para qualquer período selecionado de sua escolha. Pode ajustar facilmente o período movendo as duas linhas azuis no gráfico, permitindo uma análise de volume personalizável e precisa, adaptada às suas necessidades de negociação. Se achar útil, as suas opiniões serão apreciadas! B
FREE
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicadores
ENIGMERA: O núcleo do mercado Importante: A demonstração do MQL5.com funciona no Strategy Tester e pode não refletir completamente a funcionalidade do Enigmera. Verifique a descrição, as capturas de tela e o vídeo para mais detalhes. Fique à vontade para me enviar uma mensagem com qualquer dúvida! O código do indicador foi completamente reescrito. A versão 3.0 adiciona novas funcionalidades e corrige erros acumulados desde o início do indicador. Introdução Este indicador e sistema de negociação
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador LEVELSS mostra: - Zona diária de alta e de baixa. É visível todos os dias das 00:00 às 23:59.  - A zona semanal de alta e baixa. É visível de segunda-feira 0:00 a sexta-feira 23:59 todas as semanas. - Canal especialmente calculado a partir de um período de tempo específico que é exibido em todos os outros períodos de tempo. Por defeito, este é o período de 4 horas que pode ser alterado para qualquer outro período de tempo que deseje negociar. É calculado sem parar. No canto superi
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Os alvos precisos de GANN são calculados com base em seus métodos testados pelo tempo e apresentados bem à sua frente. Esta ferramenta foi projetada para tornar a negociação mais fácil e intuitiva. Ao mover a linha branca para cima ou a linha verde para baixo, você verá imediatamente por que as técnicas de GANN continuam a ser influentes no mundo do trading. As estratégias de GANN se concentram em prever movimentos de mercado com alta precisão, e esta ferramenta traz esse poder para suas mãos
Stefanov
Ivan Stefanov
Indicadores
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador FIFTY agora está disponível em uma versão automatizada, eliminando a necessidade de desenhar os níveis manualmente. Esta versão traça automaticamente os níveis diários, semanais, mensais e anuais no gráfico, garantindo precisão e economizando tempo. Além disso, há botões para alternar a visibilidade desses níveis, permitindo total personalização. Para aqueles que preferem, a versão gratuita do indicador continua disponível e totalmente funcional, permitindo que os traders escolham en
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
“Naturu” é um indicador manual que usa a simetria da natureza como seu algoritmo. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta! Ao carregar o indicador, você verá duas linhas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Clique uma vez em uma linha para ativá-la. Para movê-la, basta clicar na vela onde deseja posicioná-la. Você define um ponto alto e um ponto baixo, e o indicador calcula automaticamente: Uma zona magenta que mostra onde os interesses de touros e ursos estão mais próximo
Horizont
Ivan Stefanov
Indicadores
Horizont é um sistema de trading que fornece uma configuração completa de negociação: ponto de entrada, alvo 1, alvo 2 e stop loss, tudo calculado automaticamente. O sistema identifica automaticamente os topos e fundos do mercado e os conecta para definir a tendência atual. Você seleciona qual tendência negociar e o Horizont gera os níveis correspondentes de entrada, alvos e stop. O sistema inclui gestão automática de risco. Ele verifica o saldo da sua conta, calcula o risco e sugere o tamanho d
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicadores
ENIGMERA: O núcleo do mercado (Este é um indicador manual e contém funções que podem não ser compatíveis com o ambiente atual de testes do MetaTrader) Introdução Este indicador e sistema de trading representam uma abordagem única aos mercados financeiros. ENIGMERA utiliza ciclos fractais para calcular com precisão os níveis de suporte e resistência. Mostra a fase autêntica de acumulação e fornece direção e objetivos. É um sistema que funciona tanto em tendência quanto em correção. Como funciona
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
O indicador destaca as zonas onde há declaração de interesse no mercado e, em seguida, mostra a zona de acumulação de ordens . Ele funciona como um livro de ofertas em escala ampliada . Este é o indicador para o dinheiro grande . Seu desempenho é excepcional. Qualquer interesse que existir no mercado, você verá com clareza . (Esta é uma versão totalmente reescrita e automatizada — não é mais necessário fazer análise manual .) A Velocidade de Transação é um indicador de conceito novo que mostra o
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Um dos poucos indicadores que calcula níveis exclusivamente com base no preço. O indicador não é afetado por timeframes, tendências ou ciclos de mercado. Um dos indicadores mais lógicos já criados. O indicador FIFTY agora está disponível em uma versão automatizada, eliminando a necessidade de desenhar níveis manualmente. Esta versão traça automaticamente os níveis diários, semanais, mensais e anuais no gráfico, garantindo precisão e economia de tempo. Além disso, botões estão disponíveis para al
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
SPEKULATOR é um sistema de trading manual e um indicador que ajuda você a identificar zonas-chave de suporte e a direção do mercado. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta. Você escolhe qualquer topo (TOP) e fundo (BOTTOM) no gráfico, e o indicador desenha: Uma zona de suporte para a sua tendência. Para uma tendência de alta, aparece uma zona verde; para uma tendência de baixa, uma zona vermelha. A sensibilidade da zona de suporte pode ser ajustada nas configurações do in
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicadores
Time Zones Fifty O indicador resolve um problema fundamental: Como devemos contar o tempo? Quais zonas usar, como e por quê? Ele é totalmente baseado em lógica. Aplicação das zonas de tempo Para aplicar zonas de tempo precisamos de um ponto inicial. Esse ponto deve ser logicamente definido, não escolhido ao acaso. Alguns escolhem começar a partir de: o primeiro dia do ano, o primeiro dia do mês, o início de um trimestre ou de uma semana. Mas isso pressupõe que a atividade do mercado se repete ex
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indicadores
O indicador Volume Equilibrium mostra os níveis onde o volume de compra é igual ao volume de venda. Ele pode calcular esses níveis para cada dia, semana, mês e ano. Quando o preço está acima da linha, isso significa que o volume está do lado dos compradores e o mercado está em tendência de alta. Quando o preço está abaixo da linha, isso significa que o volume está do lado dos vendedores e o mercado está em tendência de baixa. O indicador utiliza o algoritmo do indicador “Meravith” para calcular
Filtro:
MatyasK2
564
MatyasK2 2025.12.13 21:07 
 

Very precise indicator, thanks! I would gladly pay something for the version with alerts and signals in buffers.

Update 23/12/2025:

Many thanks to Ivan for adding alerts and the subsequent lightning fast update with notifications. I'm giving 10 stars !

Kedrov
1149
Kedrov 2025.10.10 16:59 
 

Каждый индикатор подходит под те задачи, для решения которых он и создавался. Нормальный индикатор. Спасибо!

Findolin
1900
Findolin 2025.07.08 15:40 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Ivan Stefanov
5154
Resposta do desenvolvedor Ivan Stefanov 2025.07.24 11:27
Reply to review Findolin 2025.07.08 15:40 # Vielen Dank! Ein ausgesprochen präziser und eleganter Indikator und noch dazu kostenlos. Vielen Dank für die netten Worte! Möge er Ihnen nur Gewinne bringen.
Responder ao comentário