MACD divergency
- Indicadores
- Ivan Stefanov
- Versão: 1.20
- Atualizado: 22 dezembro 2025
Este indicador identifica com precisão as divergências altistas e baixistas entre os movimentos de preço e o histograma MACD, usando períodos de Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 5 (rápido), 34 (lento) e um período de linha de sinal de 5. O indicador destaca os pontos onde o momentum enfraquece, sinalizando possíveis reversões de tendência.
Regras para identificação correta de divergências:
-
A divergência altista é válida quando o preço forma mínimas mais baixas e o histograma MACD simultaneamente forma mínimas mais altas acima da linha zero.
-
A divergência baixista é válida quando o preço forma máximas mais altas e o histograma MACD simultaneamente forma máximas mais baixas abaixo da linha zero.
-
Os sinais de divergência são inválidos se os extremos do histograma e os extremos de preço não estiverem alinhados no mesmo lado da linha zero, pois isso pode gerar sinais falsos.
Este método representa a abordagem mais precisa e confiável para aplicar a análise de divergência MACD.
Características do indicador:
-
Marca claramente as divergências altistas e baixistas confirmadas.
-
Cumprimento rigoroso das regras de validação de divergência MACD para maior confiabilidade.
-
Informações adicionais: O indicador é fornecido como um arquivo EX5 compilado para MetaTrader 5. Não requer bibliotecas externas nem arquivos DLL. Os traders são aconselhados a usar esta ferramenta em conjunto com sua estratégia de negociação geral. Sempre teste de forma aprofundada em uma conta demo antes de operar ao vivo. Este indicador não garante lucros e serve como uma ajuda analítica para identificar divergências MACD genuínas.
Very precise indicator, thanks! I would gladly pay something for the version with alerts and signals in buffers.
Update 23/12/2025:
Many thanks to Ivan for adding alerts and the subsequent lightning fast update with notifications. I'm giving 10 stars !