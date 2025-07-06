MACD divergency

Este indicador identifica com precisão as divergências altistas e baixistas entre os movimentos de preço e o histograma MACD, usando períodos de Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 5 (rápido), 34 (lento) e um período de linha de sinal de 5. O indicador destaca os pontos onde o momentum enfraquece, sinalizando possíveis reversões de tendência.

Regras para identificação correta de divergências:

A divergência altista é válida quando o preço forma mínimas mais baixas e o histograma MACD simultaneamente forma mínimas mais altas acima da linha zero.

A divergência baixista é válida quando o preço forma máximas mais altas e o histograma MACD simultaneamente forma máximas mais baixas abaixo da linha zero.

Os sinais de divergência são inválidos se os extremos do histograma e os extremos de preço não estiverem alinhados no mesmo lado da linha zero, pois isso pode gerar sinais falsos.

Este método representa a abordagem mais precisa e confiável para aplicar a análise de divergência MACD.

Características do indicador:

Marca claramente as divergências altistas e baixistas confirmadas.

Cumprimento rigoroso das regras de validação de divergência MACD para maior confiabilidade.

Informações adicionais: O indicador é fornecido como um arquivo EX5 compilado para MetaTrader 5. Não requer bibliotecas externas nem arquivos DLL. Os traders são aconselhados a usar esta ferramenta em conjunto com sua estratégia de negociação geral. Sempre teste de forma aprofundada em uma conta demo antes de operar ao vivo. Este indicador não garante lucros e serve como uma ajuda analítica para identificar divergências MACD genuínas.



