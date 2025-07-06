MACD divergency

이 지표는 지수이동평균(EMA) 기간을 5(빠름)와 34(느림), 신호선 기간을 5로 설정하여 가격 움직임과 MACD 히스토그램 간의 강세 및 약세 다이버전스를 정확하게 식별합니다. 지표는 모멘텀이 약화되는 지점을 강조 표시하여 잠재적 추세 반전을 알립니다.

올바른 다이버전스 식별 규칙:

  • 강세 다이버전스는 가격이 더 낮은 저점을 형성하면서 MACD 히스토그램이 동시에 0선 위에서 더 높은 저점을 형성할 때 유효합니다.

  • 약세 다이버전스는 가격이 더 높은 고점을 형성하면서 MACD 히스토그램이 동시에 0선 아래에서 더 낮은 고점을 형성할 때 유효합니다.

  • 히스토그램의 극값과 가격의 극값이 0선의 같은 쪽에 있지 않으면 다이버전스 신호는 무효로 간주되며, 이는 잘못된 신호를 초래할 수 있습니다.

이 접근법은 MACD 다이버전스 분석을 적용하는 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 방법을 제시합니다.

지표 특징:

  • 확인된 강세 및 약세 다이버전스를 명확하게 표시합니다.

  • 신뢰성을 높이기 위해 MACD 다이버전스 검증 규칙을 엄격히 준수합니다.

  • 추가 정보: 이 지표는 MetaTrader 5용 컴파일된 EX5 파일로 제공되며, 외부 라이브러리나 DLL 파일이 필요 없습니다. 트레이더는 이 도구를 전체 거래 전략과 함께 사용하는 것이 좋으며, 실거래에 앞서 반드시 데모 계정에서 충분히 테스트해야 합니다. 이 지표는 수익을 보장하지 않으며, 실제 MACD 다이버전스를 식별하는 분석 보조 도구로 작동합니다.


리뷰 5
cham
554
cham 2026.01.01 17:28 
 

Хорошо

Molefi Mokhethi
513
Molefi Mokhethi 2025.12.30 18:02 
 

i love this indicator.it saves my spaces

MatyasK2
584
MatyasK2 2025.12.13 21:07 
 

Very precise indicator, thanks! I would gladly pay something for the version with alerts and signals in buffers.

Update 23/12/2025:

Many thanks to Ivan for adding alerts and the subsequent lightning fast update with notifications. I'm giving 10 stars !

cham
554
cham 2026.01.01 17:28 
 

Хорошо

Molefi Mokhethi
513
Molefi Mokhethi 2025.12.30 18:02 
 

i love this indicator.it saves my spaces

MatyasK2
584
MatyasK2 2025.12.13 21:07 
 

Very precise indicator, thanks! I would gladly pay something for the version with alerts and signals in buffers.

Update 23/12/2025:

Many thanks to Ivan for adding alerts and the subsequent lightning fast update with notifications. I'm giving 10 stars !

Kedrov
1149
Kedrov 2025.10.10 16:59 
 

Каждый индикатор подходит под те задачи, для решения которых он и создавался. Нормальный индикатор. Спасибо!

Findolin
1920
Findolin 2025.07.08 15:40 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ivan Stefanov
5349
개발자의 답변 Ivan Stefanov 2025.07.24 11:27
Reply to review Findolin 2025.07.08 15:40 # Vielen Dank! Ein ausgesprochen präziser und eleganter Indikator und noch dazu kostenlos. Vielen Dank für die netten Worte! Möge er Ihnen nur Gewinne bringen.
