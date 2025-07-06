MACD divergency
- 지표
- Ivan Stefanov
- 버전: 1.20
- 업데이트됨: 22 12월 2025
이 지표는 지수이동평균(EMA) 기간을 5(빠름)와 34(느림), 신호선 기간을 5로 설정하여 가격 움직임과 MACD 히스토그램 간의 강세 및 약세 다이버전스를 정확하게 식별합니다. 지표는 모멘텀이 약화되는 지점을 강조 표시하여 잠재적 추세 반전을 알립니다.
올바른 다이버전스 식별 규칙:
-
강세 다이버전스는 가격이 더 낮은 저점을 형성하면서 MACD 히스토그램이 동시에 0선 위에서 더 높은 저점을 형성할 때 유효합니다.
-
약세 다이버전스는 가격이 더 높은 고점을 형성하면서 MACD 히스토그램이 동시에 0선 아래에서 더 낮은 고점을 형성할 때 유효합니다.
-
히스토그램의 극값과 가격의 극값이 0선의 같은 쪽에 있지 않으면 다이버전스 신호는 무효로 간주되며, 이는 잘못된 신호를 초래할 수 있습니다.
이 접근법은 MACD 다이버전스 분석을 적용하는 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 방법을 제시합니다.
지표 특징:
-
확인된 강세 및 약세 다이버전스를 명확하게 표시합니다.
-
신뢰성을 높이기 위해 MACD 다이버전스 검증 규칙을 엄격히 준수합니다.
-
추가 정보: 이 지표는 MetaTrader 5용 컴파일된 EX5 파일로 제공되며, 외부 라이브러리나 DLL 파일이 필요 없습니다. 트레이더는 이 도구를 전체 거래 전략과 함께 사용하는 것이 좋으며, 실거래에 앞서 반드시 데모 계정에서 충분히 테스트해야 합니다. 이 지표는 수익을 보장하지 않으며, 실제 MACD 다이버전스를 식별하는 분석 보조 도구로 작동합니다.
