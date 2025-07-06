MACD divergency
- 指标
- Ivan Stefanov
- 版本: 1.20
- 更新: 22 十二月 2025
该指标准确地识别出价格走势与MACD柱状图之间的牛市和熊市背离，使用的指数移动平均线（EMA）周期为5（快速），34（慢速），信号线周期为5。该指标突出显示了动能减弱的点，提示可能的趋势反转。
正确识别背离的规则：
-
当价格形成更低的低点，而MACD柱状图同时在零线之上形成更高的低点时，牛市背离有效。
-
当价格形成更高的高点，而MACD柱状图同时在零线以下形成更低的高点时，熊市背离有效。
-
如果柱状图的极值和价格的极值没有位于零线的同一侧，则背离信号无效，因为这可能导致假信号。
这种方法代表了应用MACD背离分析最准确和可靠的方法。
指标特点：
-
清晰地标记已确认的牛市和熊市背离。
-
严格遵守MACD背离验证规则，提高可靠性。
-
其他信息：该指标作为MetaTrader 5的EX5编译文件提供。它不需要外部库或DLL文件。建议交易者将此工具与整体交易策略一起使用。在进行真实交易前，请务必在模拟账户中充分测试。该指标不保证盈利，仅作为帮助识别真实MACD背离的分析工具。
Very precise indicator, thanks! I would gladly pay something for the version with alerts and signals in buffers.
Update 23/12/2025:
Many thanks to Ivan for adding alerts and the subsequent lightning fast update with notifications. I'm giving 10 stars !