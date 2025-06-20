GoldSense AI

Nach dem Kauf dieses Roboters, schreiben Sie mir eine private Nachricht und ich sende Ihnen die vollständige Anleitung, wie es zu benutzen!!!!


GoldSense AI - Ihr professioneller Handelsassistent für XAUUSD (Gold) !!! 2h--3H !!!

GoldSense AI ist ein leistungsstarker MT5 Expert Advisor, der für den präzisen Intraday- und Swing-Handel mit Gold entwickelt wurde.
Er kombiniert fortschrittliche Methoden, darunter:
✅ Trendfilter (EMA 50 / EMA 200)
✅ Fibonacci-Levels (Einstieg durch Retracement, TP durch Extension)
✅ Kerzenmuster (Momentum Bars, Pin Bars, Engulfings)
✅ Smart Trailing Stop durch Gewinn
✅ Sicherer Handel: Kein Martingal, kein Raster

📊 Empfohlenes Symbol: XAUUSD
⏱️ Zeitrahmen: H2--3H
💰 Mindesteinlage: $200
🕐 Sessions: London und New York

🛠️ Kompatibel mit Real- und Demokonten, funktioniert mit jedem Broker

➕ Enthält:

  • PDF-Handbuch

  • Gebrauchsfertige Voreinstellungen

  • Unterstützung und Updates

Empfohlene Produkte
Gold Cracker AI
J Gomat
Experten
Nur die ersten 5 Exemplare kosten 50$ und werden dann auf ihren ursprünglichen Preis umgerechnet. Einzahlung 500$ Gewinn 2500$+ in 1 Monat Goldhandel. Dieser Roboter funktioniert sehr gut auf Gold. Bietet guten Gewinn. Hauptmerkmale: Sehr einfach zu bedienen Arbeitssymbole: XAUUSD(GOLD) Arbeiten Timeframe: M1, M5, M30 Alle Zeitrahmen Die Mindesteinlage $100, $500 Hier können Sie Lot Size, Auto Lot, SL, TP, Trading Time, Profit pips, Percentage Equity, fixed ratio delta volume für Lot Size incre
RangeBreakout EA
Phantom Trading Inc.
5 (1)
Experten
Der Range Breakout Expert Advisor ist eine professionelle Handelslösung, die von Intraday-Ausbruchschancen profitiert. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die sich auf komplexe Raster- oder Martingale-Strategien stützen, verfolgt dieser EA einen klaren, logischen Ansatz zur Marktdynamik. Bitte hinterlassen Sie eine Bewertung, wenn dieses Tool für Sie nützlich ist. Vielen Dank! :) Hauptmerkmale: - Zeitbasierte Bereichsberechnung für präzise Einstiegspunkte - Risikobasierte Positionsgrößenbere
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Berater handelt auf der Grundlage der Signale der Bollinger-Bänder-Indikatoren: Er kauft bei den unteren Niveaus, wenn der Preis zurückkommt, und verkauft bei den oberen. Er hat die Möglichkeit, Positionen auf das Rückgabesignal, den Take Profit oder den Stop Loss zu schließen. Viele Händler verwenden den Bollinger Bands-Indikator, und einige verwenden mehrere Bollinger-Indikatoren auf demselben Chart. In diesem Ratgeber können Sie bis zu 3 dieser Indikatoren verwenden. Wenn Sie den erste
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
The Last Pharaon
Alexander Oropesa Marrero
Experten
Setzen Sie jetzt arbeiten The Last Pharaon diese unglaubliche EA wurde sorgfältig gemacht und für den EUR/USD-Markt ausschließlich in der 5m Zeitrahmen getestet, der Zweck dieser EA ist es, Ihr Kapital sicher hinter dieser unglaublichen EA zu halten und Ihr Konto erreicht nie zu $ 0. Dieser EA kann mit wenig Kapital $ 100 verwendet werden, ich habe es mit $ 50 getestet und es funktioniert perfekt, aber es ist ratsam, mit einem Minimum von $ 100 zu starten, empfehle ich die Verwendung eines VPS.
The Rise MT5
Marta Gonzalez
Experten
The Rise: Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, den Handel nach den Präferenzen des Handels vorzuplanen . Ist eine Revolution in der Anpassung des Handels. The Rise ist ein Expert Advisor, der auf dem Indikator Der Aufstieg von Sky Walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44511) Dieses System verwendet Operationsgruppen, die immer den Markt schlagen Sie können die Demo herunterladen und es selbst testen. Seh
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Experten
AutoFib EA ist ein hochmoderner Expert Advisor, der die Leistungsfähigkeit der Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels für den automatisierten Handel nutzt. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, AutoFib EA verleiht Ihrer Handelsstrategie Präzision und Effizienz. Test   The EA Before Risking Real Money.  Passen Sie die Einstellung basierend auf Ihren   Testergebnissen an. Fragen? Bitte   fragen Sie einfach. Hauptmerkmale: Automatisierter Handel:   Öffnen Sie Kauf- und V
FREE
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Funktioniert mit allen Symbolen; Verwendung für EURUSD; Verwendung auf M5. Signale: Es ist ein guter rationaler Algorithmus. Arbeit von zwei Indikatoren: Ichimoku und Alligator (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix L
Aurics Gold
Muhamad Rizal Fahlepi
Experten
Auric Gold EA- Ein intelligentes Gittersystem mit proprietärer Kernlogik Auric Gold EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das ausschließlich für den XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Es wurde nicht nur für den Handel, sondern auch für den intelligenten Umgang mit der einzigartigen Volatilität von Gold entwickelt. Unsere Kernphilosophie besteht darin, ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum aufzubauen, indem wir einen disziplinierten und systematischen Ansatz für den
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experten
EURUSD London Breakout Pro Entwickelt mit Unterstützung fortschrittlicher KI-Tools, bietet der EURUSD London Breakout Pro sauberen, effizienten Code, optimiert für Geschwindigkeit und Stabilität. Dieser Expert Advisor verwendet ein institutionelles Risikomanagement-Framework und vermeidet risikoreiche Strategien wie Martingale, Grid-Averaging oder unkontrolliertes Hedging. Für Trader, die Präzision und Sicherheit verlangen, kombiniert das System ein bewährtes London-Session-Breakout-Konzept mit
FREE
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experten
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - Für die erfolgreich geschaffenen Trainingsbasen werde ich einen Berater für die vorübergehende Nutzung kostenlos zur Verfügung stellen. - Die Trainingsgrundlagen werden im Verlauf des Trainings festgelegt. - Das Training erfordert ungefähr 20 Epochen. weil Der Expert Advisor ist ressourcenintensiv und der Markt kann ihn nicht verarbeiten. Der Parameter TypeOfWork mit dem Marktwert wurde eingeführt. Es muss auf einen anderen ge
FREE
ATRx Martingale EA 5
Prafull Manohar Nikam
Experten
This is a simple trading robot which works on the EMA crossover strategy. It uses ATR indicator based hard Stop Loss and Take Profit levels on every trade. Also uses very risky Martingale Lot System. As mentioned early, this is a martingale system which may or may not wipe your trading account. You must use it with proper input settings and proper money-risk management. Symbol: EURUSD Zeitrahmen: H1 KONTOANFORDERUNGEN: Mindestguthaben = $1000 Mindest-Hebelwirkung = 1:500 Empfohlener Saldo = $1
Eyes Storm MT5
Vu Tuan Nguyen
Experten
Bot-Beschreibung Der Trading-Bot wurde entwickelt, um Markttrends zu verfolgen ( Trendfolge ) und Aufträge durch das Setzen von Stop-Loss (SL) und Take-Profit (TP) Punkten zu verwalten. Er verfügt über die folgenden erweiterten Funktionen: Nutzt das Engulfing Candles-Muster : Ein leistungsstarkes technisches Tool zur Bestimmung von Einstiegspunkten auf der Grundlage der Preisentwicklung. Trendbasierte Signalfilterung : Der Bot kann Handelssignale entsprechend dem primären Markttrend identifizier
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Experten
Dies basiert auf dem doppelten beweglichen mittleren Kreuz- und Pfeilzeichen unter der Erstellung von benutzerdefinierten Indikatoren EA. Wenn der blaue Pfeil erscheint, machen Sie eine lange Reihenfolge. Wenn der rote Pfeil erscheint, kürzen Sie die Reihenfolge. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach oben kreuzt, ist die rosa Linie oben, die grüne Linie ist unten, die goldene Gabel erscheint und der blaue Pfeil erscheint. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach unten kreuzt, ist die ros
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experten
Wir stellen Ihnen Maxi Daxi vor, einen sorgfältig ausgearbeiteten Expert Advisor, der für einen beständigen, langfristigen Erfolg im Markt des Deutschen Aktienindex (DAX) entwickelt wurde. Maxi Daxi wird Ihr Konto NICHT sprengen. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging, keine AI/ML, keine Quantum Gimmicks. Wir haben ihn so entwickelt, dass er beständig und nicht riskant ist. MACHEN SIE SICH KEINE SORGEN! WIR WERDEN DEN PREIS NICHT ERHÖHEN! Stattdessen werden wir den Verkauf einstellen, sobal
Gold Candle Bot
Maksim Kononenko
4.59 (32)
Experten
Candle Bot - ist ein einfacher und effektiver Expert Advisor (EA) für den Goldhandel auf der Meta Trader 5 Plattform. Der Experte wartet darauf, dass Balken 1 eine große Kerze und Balken 2 eine kleine Kerze ist und eröffnet dann eine Position in Richtung der kleinen Kerze. Die Richtung der kleinen Kerze (bullish oder bearish) spielt dabei keine Rolle. Empfehlungen: Währungspaar: XAUUSD (GOLD). Zeitrahmen: M1,M5,M30 Mindesteinlage: $300 (empfohlen $1000) Hebelwirkung: Beliebig Kontotyp: Beliebig
FREE
Stochastic Strategy Revealer
Jabulane Makanyane Khoza
Experten
Stochastik Strategie Revealer Dieser EA verwendet den Stochastik Oszillator, um Strategien für fast alle Märkte zu generieren und diese mit diesem EA zu handeln. Wie wird Ihnen dieser EA helfen? Wir alle wissen, dass der Handel schwierig ist, und die Erstellung einer Strategie ist noch schwieriger, so dass dieser EA lässt uns zurücklehnen und lassen Sie die Strategien offenbaren sich uns und wählen Sie die, die wir mögen. diese ea wurde gemacht, um loszuwerden, sich zu fragen und Kopfschmerzen u
Neuro Quant Trade for Gold
Kim Seongyu
Experten
NeuroQuant: Gebaut für GOLD NeuroQuant ist eine Handelslösung der nächsten Generation, die speziell für GOLD entwickelt wurde und fortschrittliche künstliche Intelligenz und neuronale Netzwerke nutzt, um diesen Markt mit hohem Potenzial zu dominieren. Symbol: XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen: 4H & 1H Kapital: $1,000+ Makler: Jeder Makler Konto-Typ: Niedrigerer Spread bevorzugt Hebelwirkung: 1:25 ~ 1:500 VPS: Bevorzugt, um Ihren Gewinn zu maximieren Losgröße: 0.01 ~ Warum NeuroQuant in GOLD überragend
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
Trang Holding
Thu Huyen Trang Nguyen
Experten
Trang Holding EA - Verwenden Sie die Trendlinie von H4, um die Kauf-/Verkaufszone zu bestätigen, dann öffnen Sie den ersten Eintrag, wenn die Kerze ausbricht - Halten Sie den Gewinn mit Trailing Stop. Wir haben 2 Optionen: + geringes Risiko; halten Sie nur 3 (füllen Sie die Anzahl, die Sie wollen) Trades, schließen Sie einen Teil der Combo, wenn die Märkte sich negativ bewegen + hohes Risiko: alle Trades der Kombo bis zum TP der Kombo halten - Ich mag die Hochrisiko-Option mit maximalem Autolot
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Experten
Crypto Price Action EA ist ein Trading Roboter, der speziell für das Forex-Trading und das Trading mit Krypto-Währungen konzipiert ist (sobald letztere wieder mit annehmbaren Spreads gehandelt werden können). Der EA verwendet den ATR-Indikator. Ein Trade wird eröffnet, wenn der Kurs innerhalb einer Kerze sich um einen einstellbaren ATR-Faktor ("Open trade factor") vom Eröffnungskurs wegbewegt. Viele Währungspaare haben dabei die Eigenschaft, einen einmal eingeschlagenen Trend fortzusetzen, sodas
Lucky Slagosh FX EA
Sanele Celumusa Ngidi
Experten
Verwendet Unterstützung und Widerstand zur Eröffnung von Geschäften und ist auch in der Lage, die Analyse unter Verwendung von Nachrichten Ereignis Daten die Ea ist sehr gut auf EURUSD und seine Konfiguration umfassen EurUsd die erste und EurGbp die zweite sein und GbpUsd ist die letzte, mit jedem Zeitrahmen. Diese Ea kann für jedes Paar verwendet werden, bei dem es in der Lage ist, die Bewegungen der beiden anderen Paare zu betrachten und eine Korrelation zu diesen Paaren zu finden. Paare und
Bantam
Calvin Andile Mahlangu
Experten
Bantam EA - Strukturiertes Scalping auf EUR/USD (H1) Bantam ist ein automatisierter Expert Advisor, der für das Währungspaar EUR/USD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Preisausbrüche um die letzten Hoch- und Tiefstände zu identifizieren und zu handeln, basierend auf einer internen Logik, die von der Preisstruktur abgeleitet ist. Der EA platziert schwebende Orders zu ausgewählten Preispunkten und verwaltet Positionen mit einem integrierten Trailing-Stop-S
Magma Venom
Natoya N Barnes
Experten
MAGMA VENOM EA - Die ultimative Präzisionshandelswaffe Entfesseln Sie marktschmelzende Genauigkeit bei XAUUSD, EURUSD & allen wichtigen Paaren Magma Venom ist nicht einfach nur ein weiterer Trading-Bot - es ist eine Preis-Aktions-Engine der nächsten Generation, geschmiedet aus einem hybriden Algorithmus, der auf den Markt reagiert wie lebende Lava. Magma Venom wurde für Trader entwickelt, die Leistung, Konsistenz und echte Handelspräzision verlangen. Er kombiniert institutionelle Smart-Money-
Advance Gold Pro MT5
Vikas Rundla
Experten
Advance Gold Pro EA - Überblick Erschließen Sie die Kraft des Präzisionshandels mit Advance Gold Pro , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der exklusiv für Gold (XAUUSD) im M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Angetrieben von quanteninspirierten Algorithmen definiert dieser EA die Genauigkeit neu, indem er hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiegspunkte festlegt, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, Advance
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Gold Sniper Alpha AI Robot MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
Upgraded Version V200 Latest-23DEC - Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5-Multi-Currency EA-Plug & PLAY -NEU UPGRADED VERSION-BUY NOW FOR ALL FUTURE UPGRADES FOR FREE Bahnbrechender AI-gesteuerter Gold Trading Expert Advisor Next 10 copies available for $288, next price $499  Also Note MY Original EA is available on & Sold only on MQL5 Market- Anywhere else it's fake     (Back test video Uploaded for Results-Do Watch!!)- Use Every tick & OHLC Mode ONLY Der Ultimate Breakout Sniper AI EA MT5 ist e
Smart BOS
MB Ledger Innovation
Experten
Smart Break of Structure Expert Advisor, wie der Name schon sagt, handelt nach dem Smart Money Konzept - BOS. Mit zusätzlichen Konfluenzprüfungen auf Stärke des Ausbruchs und Divergenz beim Ausbruch, um Rauschen und falsche Ausbrüche herauszufiltern. Expert Advisort hat auch die Fähigkeit, DCA (Dollar Cost Average) in den Handel, wenn der Preis bewegt sich gegen den ursprünglichen Auftrag. Virtuelle Gewinnmitnahmen und Stop-Loss-Logik helfen Ihnen, Risiken zu minimieren. Länge des Fensters zum A
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weitere Produkte dieses Autors
AutoGrid Sensei
Narnet Oxim O'g'li
Experten
AutoGrid Sensei ist ein leistungsstarker und disziplinierter Grid-Trading-Roboter, der auf der Logik des Kijun-sen (aus Ichimoku) oder EMA basiert und vom Nutzer auswählbar ist. Der Roboter öffnet und verwaltet automatisch ein Raster von Orders mit anpassbaren Lot-Größen, Abständen und Take-Profit-Werten. Er ist ideal für sowohl trendende als auch seitwärts laufende Märkte. Beginnen Sie mit dem Testen ab Mai bis zum heutigen Tag. Der Grund dafür ist, dass durch den Krieg Gold und alle Währungspa
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension