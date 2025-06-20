GoldSense AI
- Experten
- Narnet Oxim O'g'li
- Version: 3.7
- Aktualisiert: 20 Juni 2025
- Aktivierungen: 5
Nach dem Kauf dieses Roboters, schreiben Sie mir eine private Nachricht und ich sende Ihnen die vollständige Anleitung, wie es zu benutzen!!!!
GoldSense AI - Ihr professioneller Handelsassistent für XAUUSD (Gold) !!! 2h--3H !!!
GoldSense AI ist ein leistungsstarker MT5 Expert Advisor, der für den präzisen Intraday- und Swing-Handel mit Gold entwickelt wurde.
Er kombiniert fortschrittliche Methoden, darunter:
✅ Trendfilter (EMA 50 / EMA 200)
✅ Fibonacci-Levels (Einstieg durch Retracement, TP durch Extension)
✅ Kerzenmuster (Momentum Bars, Pin Bars, Engulfings)
✅ Smart Trailing Stop durch Gewinn
✅ Sicherer Handel: Kein Martingal, kein Raster
📊 Empfohlenes Symbol: XAUUSD
⏱️ Zeitrahmen: H2--3H
💰 Mindesteinlage: $200
🕐 Sessions: London und New York
🛠️ Kompatibel mit Real- und Demokonten, funktioniert mit jedem Broker
➕ Enthält:
-
PDF-Handbuch
-
Gebrauchsfertige Voreinstellungen
-
Unterstützung und Updates