Nach dem Kauf dieses Roboters, schreiben Sie mir eine private Nachricht und ich sende Ihnen die vollständige Anleitung, wie es zu benutzen!!!!





GoldSense AI - Ihr professioneller Handelsassistent für XAUUSD (Gold) !!! 2h--3H !!!

GoldSense AI ist ein leistungsstarker MT5 Expert Advisor, der für den präzisen Intraday- und Swing-Handel mit Gold entwickelt wurde.

Er kombiniert fortschrittliche Methoden, darunter:

✅ Trendfilter (EMA 50 / EMA 200)

✅ Fibonacci-Levels (Einstieg durch Retracement, TP durch Extension)

✅ Kerzenmuster (Momentum Bars, Pin Bars, Engulfings)

✅ Smart Trailing Stop durch Gewinn

✅ Sicherer Handel: Kein Martingal, kein Raster

📊 Empfohlenes Symbol: XAUUSD

⏱️ Zeitrahmen: H2--3H

💰 Mindesteinlage: $200

🕐 Sessions: London und New York

🛠️ Kompatibel mit Real- und Demokonten, funktioniert mit jedem Broker

➕ Enthält: