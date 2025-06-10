Gold Impulse Scalper

🇬🇧 Beschreibung (vollständig)

Gold Impulse Scalper v6.4 ist ein hoch optimierter, Momentum-basierter Expert Advisor (EA), der ausschließlich für das Scalping von XAUUSD (Gold) auf MT5 entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Automatisierung und strenge Risikokontrolle in volatilen Märkten suchen. Er kombiniert bewährte technische Filter und Preisaktionslogik, um hochwahrscheinliche Ausbruchsmöglichkeiten mit minimalem Risiko zu finden.

✅ Ideal für:

  • Scalper und Daytrader, die auf Gold (XAUUSD) setzen

  • ECN/Raw Spread-Broker mit niedriger Latenzzeit

  • Nutzer, die mechanischen, emotionslosen Handel bevorzugen

  • Schnelllebige Marktbedingungen (z. B. London/NY-Sessions)

🎯 Hauptmerkmale:

  • Nicht-Martingale-Logik - kein Raster, keine Mittelwertbildung, keine Erholungsfalle

  • Stochastische Bestätigung und Ausbruchszone

  • Pending Order System zur Reduzierung von Slippage und Requotes

  • ATR-basierter Stop-Loss mit dynamischem Volatilitätsfilter

  • Auto-Break-Even zur Minimierung des Risikos

  • Trailing Stop zur Gewinnabsicherung

  • Vollständig anpassbare Risiko-, Einstiegs- und Ausstiegsparameter

⚙️ Empfohlenes Setup:

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M1 / M5

  • Konto-Typ: Nur ECN oder Raw Spread

  • VPS: Ja, vorzugsweise < 20ms Latenzzeit zum Broker-Server

  • Nur während liquider, trendstarker Stunden nutzen (große Nachrichtenereignisse vermeiden)

🟢 Vorteile:

  • ✔️ Hochpräzise Einträge auf Basis der Confluence-Logik

  • ✔️ Schnelle Handelsausführung mit reduzierter Slippage

  • ✔️ Minimaler Drawdown durch Volatilitätsfilterung

  • ✔️ Keine Abhängigkeit von Kurvenanpassung oder Optimierung

  • ✔️ Funktioniert über mehrere Brokerumgebungen hinweg (mit den richtigen Bedingungen)

  • ✔️ Strenge Risikokontrolle durch vollständig definierte SL- und TP-Logik

🔴 Beschränkungen:

  • ❌ Nicht geeignet für Seitwärtsbewegungen/Choppy-Märkte

  • ❌ Frühzeitiger Ausstieg bei langen Trends (zum Schutz des Kapitals)

  • ❌ Erfordert eine saubere, stabile Internetverbindung und konstante VPS-Betriebszeit

  • ❌ Nur MT5-Plattform (keine MT4-Version verfügbar)

  • ❌ Kann unter extremen Bedingungen mit hoher Streuung oder geringer Liquidität unterdurchschnittlich abschneiden

🔐 Lizenz & Schutz:

Dieser EA verwendet eine kontobasierte Lizenzsperre. Nach dem Kauf kontaktieren Sie bitte den Autor mit Ihrer Kontonummer, um den vollen Zugriff zu aktivieren. Ein Konto pro Lizenz (Demo/Live Reaktivierung unterstützt).

📞 Support:

Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung, Fragen zur Optimierung oder fortgeschrittene Anleitungen benötigen, wenden Sie sich bitte per privater Nachricht an MQL5 oder treten Sie unserer Discord-Community bei (Link im Profil). Vollständige Dokumentation und Einrichtungsanleitung werden beim Kauf bereitgestellt.

🏷️ Tags:

gold scalping mt5 xauusd geringes risiko expert advisor momentum atr stoploss no martingale


Empfohlene Produkte
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Dieses System verarbeitet eine durch Kommas getrennte Liste von Symbolen und iteriert diese, um für jedes Symbol ein neuronales Netzwerk zu erstellen, das entsprechend trainiert wird. Diese neuronalen Netzwerke beziehen Werte aus Kursbewegungen, Bollinger-Bändern, MACD und RSI. Die Anzahl der Neuronen in jeder der drei Schichten jedes Netzwerks ist konfigurierbar, und das genetische Training der Indikatorparameter kann in festgelegten Intervallen erfolgen. Konfidenzniveaus für die Neuronen lasse
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experten
AU 79 Gold EA ist ein Expertenberater für den Goldhandel, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Es handelt sich um einen 5-Minuten-Zeitrahmen-Scalper und seine Strategie ist einzigartig und wird von Institutionen für den Goldhandel verwendet. Er wird einige Stunden lang nachts gehandelt, wenn das Volumen niedrig ist und keine Nachrichten vorliegen, um seine Genauigkeit zu maximieren und das Risiko zu minimieren. Tritt unser ... bei       MQL5-Gruppe       um die neuesten Set-Dateien
CGTxau
Ciaran Alan Butcher
Experten
CGT XAU EA Ich habe dieses Expert Advisor für die letzten zwei Jahre entwickelt und die Ergebnisse waren außergewöhnlich, der Experte ist gebaut, um alle Trends auf XAUUSD zu fangen, während das Ziel, Break-even dazwischen zu halten. Dieser EA kommt mit einer Reihe von Einstellungen rund um Handel und Risikomanagement. Der EA KANN mit Prop-Firmen mit angepassten Einstellungen oder speziell ein FTMO Swing-Konto mit den empfohlenen Einstellungen verwendet werden. Empfehlungen: Haupt-Paar: XAUUSD Z
Goldstar Gold Trend Trading EA
Edward Berko
Experten
Der Goldstar Gold Trend Trading EA verwendet gleitende Durchschnitte, um die Richtung des Goldtrends in einem bestimmten Zeitrahmen abzuschätzen, und wenn die Bedingungen für den Kauf oder Verkauf erfüllt sind, werden je nach den Einstellungen im EA eine oder zwei Positionen eröffnet. Der stärkste Vorteil des EA ist, wenn der Trend über dem gleitenden 5-Durchschnitt liegt. Der EA kann jederzeit und an jedem Tag arbeiten, abhängig von den Parametern in den EA-Einstellungen. Der EA kann mit den r
Imbalance HFT
Mei Yang
Experten
Bei dieser Strategie werden die Kursveränderungen kontinuierlich überwacht, wobei die gesamte Liquidität des Marktes absorbiert wird. Es ist ihr egal, wohin sich der Preis des Vermögenswerts entwickelt; solange es Preisschwankungen gibt, wird sie weiterhin Liquidität absorbieren. Ja, so unglaublich ist das. Die Strategie funktioniert besser bei Gold. Wenn sie auf Nicht-Goldwerten läuft, müssen die Parameter angepasst werden. Zeit: Am besten 5 Minuten Fester Stop-Loss: 800 Punkte Fester Gewinn:
AI Gold Master
Jian Jie
Experten
AI Gold Master ist ein außergewöhnlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (GOLD) auf den Zeitrahmen M1 und M5 entwickelt wurde. Durch die Nutzung der Leistung von fortschrittlichen GPT-basierten Modellen und der Deep-Learning-Fähigkeiten von DeepSeek wurde AI Gold Master auf über zehn Jahren historischer Daten trainiert, die von 2014 bis Februar 2025 reichen. Diese Strategie, die mit einer Anfangsinvestition von nur $1000 getestet wurde, hat sich als absolutes Kraftpaket er
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
Gold Sheesh
Renenjo Odonio Valente
Experten
Gold Sheesh — Adaptiver Hochpräzisions-Trading-Algorithmus Gold Sheesh ist ein automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Trades auf der Grundlage von Frühsitzungs-Momentum und technischer Mustererkennung zu identifizieren und auszuführen. Ursprünglich für Gold (XAU/USD) entwickelt, erweitert der Algorithmus seine Methodik auf wichtige Währungspaare und Indizes durch die Analyse von Ausbruchsmustern und Marktstruktur. Kernmethodik Das System arbeitet auf Basis des Opening Range Brea
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Experten
Dieser Tag veränderte alles. Er begann wie jeder andere - ein Milchkaffee, ein europäisches Café, der Duft von frischem Gebäck. Dann sah ich ihn: elegant, in Eile, in ein schnittiges Auto steigend. Als er sich bewegte, fiel etwas herunter - ein USB-Stick. Er war nicht gewöhnlich. Schwer. Eingraviert: "R.D." Das Auto verschwand. Ich hob es auf und drückte auf die Türklingel des Gebäudes, aus dem er gekommen war. Stille. Ich steckte ihn in meine Tasche und spürte, dass dies nur der Anfang war. St
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experten
Fortschrittliches automatisiertes Handelssystem für Gold Gold Catalyst EA MT5 ist eine vollständig automatisierte Handelslösung, speziell optimiert für XAU/USD (Gold) . Durch die Kombination von Trendfolge-Strategien , Preisaktions-Bestätigungen und einer dynamischen Risikosteuerung zeigte dieser EA während über einjähriger Tests unter realen Marktbedingungen eine stabile und zuverlässige Performance. 1. Strategieüberblick Gold Catalyst EA MT5 verfolgt einen systematischen Ansatz, der Folgendes
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experten
Keine Notwendigkeit für Strategien oder Denken, einfach mieten ihn für $ 300 oder kaufen ihn. Ich sehe, dass dieser Experte ist gut in Forex im Jahr 2026! Tipps: Hinweis: Diese Einstellungen gelten für die Pfeile; Sie können die Einstellungen ändern. Schauen Sie sich das Video mehr als einmal an, da Sie jedes Mal auf neue Informationen stoßen werden. Sie werden es nicht verstehen oder davon profitieren, wenn Sie sich nicht das ganze Video ansehen, da die Menge an Informationen überwältigend is
CalcWave
Mohit Kumar
Experten
CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor basierend auf der Strategie von Larry Connors, der den Abstand zwischen gleitenden Durchschnitten überwacht und es Ihnen ermöglicht, die Parameter für Überkauf und Überverkauf sowie die Funktion des ADX-Handelsabschlusssystems ohne wesentliche Änderungen zu konfigurieren. Mit einem Stop-Loss-System, das auf der prozentualen Preisänderung basiert, erhöht sich das Los und das Risiko sinkt mit steigendem Saldo. Die Ausführung des Expert Advisors wird gestoppt, wenn während des Prozes
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experten
Automatischer Advisor für das Instrument Bitcoin , Zeitrahmen H1. Terminal MT5 Ich habe diesen Advisor speziell für ein Prop-Unternehmen entwickelt. Alle Bemühungen von fünf Jahren gingen in die Schaffung eines sicheren Produkts. Der Advisor besteht aus 8 kleinen Advisors und ist ein vorgefertigtes Portfolio. Achtung ! Der Advisor verwendet zwei große Handelsstrategien (!): Trend Trading; Handel nach saisonalen Mustern (Zeitzyklen) Der Advisor verwendet KEINE toxischen Strategien: Strategie Ve
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experten
Atomic Multi-Strategy EA: Ihr ultimatives Handels-Toolkit Willkommen bei Atomic, dem vielseitigsten und leistungsfähigsten Handelsautomaten für MetaTrader 5. Ich habe diesen Expert Advisor nicht nur als ein einzelnes Tool, sondern als ein komplettes Trading-Framework entwickelt. Es handelt sich um ein Multi-Strategie- und Multi-Symbol-Kraftpaket, das auf einem Fundament aus hochentwickeltem Handels- und Risikomanagement aufbaut. Egal, ob Sie ein Trendfolger, ein Scalper oder ein Grid-Trader sin
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
ScalpelBarUVL
Andriy Sydoruk
Experten
ScalpelBarUVL ist ein universeller Skalpell-Bot der neuen Generation. Er kann auf jeder Art von Konten arbeiten. Auf jedem Instrument, ohne Ausnahme. Vorteile : Passt automatisch alle Pip-Parameterwerte für das Instrument an (Stopps, Volatilität, Spread). Das heißt, wenn Sie Ihren Stop-Loss optimieren, zum Beispiel von 100 bis 1000, dann wird ein solcher Bereich auf jedem Instrument (auf allen Währungspaaren), der tatsächliche Stop-Loss wird in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen dieses Instr
LineTrader 2 MT5
Sergei Evstiunichev
Experten
LineTrader 2.0 MT5 MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/67566 Überwachung der Arbeit eines Experten auf einem Live-Konto in Echtzeit: 1. Das Live-Konto, ein Startguthaben von $ 5.000, wurde im Mai 2020 gestartet: https://www.mql5.com/en/signals/773977 2. Das Live-Konto, ein Startguthaben von $ 10.000, wurde im April 2022 gestartet:  Die Idee, die in die Arbeit des Beraters eingebettet ist: Jeder weiß, dass der Preis niemals unendlich in eine Richtung und ohne Korrekturen geht. Di
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Experten
!! WICHTIG!, BITTE DENKEN SIE DARAN, DIESE EA AUF DER 1 MINUTE ZEITRAHMEN UND BOOM1000 VERMÖGENSWERT NUR LAUFEN !! Dieses wunderbare Stück Software ist ein super intelligenter selbstlernender Algorithmus für mt5, schauen Sie sich die Beispiele am Ende der Seite an Engage hatte das Vergnügen, mit einem sehr talentierten, ehrlichen und gutwilligen Individuum namens Nardus van Staden zusammenzuarbeiten, um dieses wunderbare Produkt zu schaffen. Wenn Sie etwas so Großartiges wie dieses wollen, besuc
TfG
Faith Wairimu Kariuki
Experten
TfG Expert Advisor - Benutzerhandbuch/ Beschreibung TfG ist ein auf Präzision ausgerichteter Expert Advisor (EA), der für MetaTrader entwickelt wurde und hauptsächlich für den Goldhandel optimiert ist. TfG wurde mit Blick auf die Einfachheit entwickelt, erfordert nur minimale Benutzereingaben und ist ideal für Anfänger und erfahrene Händler, die ein automatisches Ausführungswerkzeug suchen. Erste Schritte Um TfG zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor: Verbinden Sie den EA mit einem Gold-Chart (XA
Reversal Catcher
Nickolay Ustyantsev
Experten
Automatisches Handelssystem. Die erste Version des ATS nahm an der Meisterschaft 2012 teil. Es wird seit 2015 aktiv weiterentwickelt. Die Strategie basiert auf der Erkennung von Umkehrungen in der Bewegung von Handelspaaren. Der einzige variable Parameter ist der Teilungskoeffizient der Einlage. Das Ziel, einen Gewinn zu erzielen (wie in dem bekannten Sprichwort): ein Spatz in der Hand ist besser als zwei im Busch. Arbeiten: 1) auf verschiedenen Zeitintervallen: von M2 bis M20, alles häng
Yellow mouse NEO MT5
Vasiliy Kolesov
Experten
Gelbe Maus neo Gelbe Maus neo - vollautomatische Expert Advisor entwickelt, um die Strategie der Gelben Maus Scalping Expert Advisor mit erweiterten Einstellungen und zusätzliche Filter zu testen. Um diese Version zu erwerben, können Sie in einem persönlichen Kontakt. Die Standardindikatoren RSI und ATR werden verwendet, um Einstiegspunkte zu finden. Die Schließung der Transaktionen erfolgt nach dem Algorithmus des Autors, was die Risikokontrolle und die Sicherheit des Depots deutlich verbessert
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experten
Small Account Scalper - Präzisionshandel für jeden Pip Entwickelt für Trader, die mit kleinen Konten konsistente Ergebnisse erzielen wollen. Der Small Account Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping entwickelt wurde und eine leistungsstarke Kombination aus Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) und Support & Resistance-Logik verwendet. Dieser EA konzentriert sich auf die Identifizierung von kurzfristigen Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit , während e
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
UAD Dashboard
Norapan Tonphim
Indikatoren
การพิจารณาคุณลักษณะ HUD ขณะนี้ผมกำลังมุ่งเน้นไปที่คำอธิบายภาษาอังกฤษสำหรับแดชบอร์ด GAPHUNTER UAD รุ่น Compact HUD ผมกำลังวิเคราะห์คุณสมบัติหลักของรุ่นนี้โดยเฉพาะ เป้าหมายของผมคือการสร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่แสดงจุดขายและประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายคือการเน้นย้ำถึงความกะทัดรัดและการใช้งาน การวิเคราะห์คุณสมบัติหลัก ตอนนี้ ผมกำลังเจาะลึกฟีเจอร์สำคัญๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของผู้ใช้ MQL5 Market โดยเน้นที่การติดตามกำไร/ขาดทุนแบบเรียลไทม์ของ Kompaktes HUD แ
FREE
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experten
GAPHUNTERVIP - Der institutionelle Vorteil EA Nutze das System aus. Spielen Sie nicht nach seinen Regeln. Tagline Ein professioneller KI-Agent, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen wie Stop Hunts und FVGs mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau und außergewöhnlich niedrigem Drawdown auszunutzen. Stop Trading Like Retail. Beginnen Sie, wie ein Hacker zu denken. Haben Sie es satt, dass Ihr Stop-Loss nachgezogen wird, nur damit der Kurs kurz darauf wieder zurückgeht? Das
Gold Momentum Master
Norapan Tonphim
Utilitys
Gold Momentum Master Professioneller Scalping EA für XAUUSD (M1) Überblick Gold Momentum Master ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Das System ist für den M1-Zeitrahmen konzipiert und konzentriert sich auf kurzfristige Momentum-basierte Scalping-Trades. Das Hauptziel dieses EA ist eine kontrollierte, regelbasierte Ausführung mit strengem Risikomanagement - kein aggressiver oder unkontrollierter Handel. Strategie-Konzept Di
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension