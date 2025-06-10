🇬🇧 Beschreibung (vollständig)

Gold Impulse Scalper v6.4 ist ein hoch optimierter, Momentum-basierter Expert Advisor (EA), der ausschließlich für das Scalping von XAUUSD (Gold) auf MT5 entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Automatisierung und strenge Risikokontrolle in volatilen Märkten suchen. Er kombiniert bewährte technische Filter und Preisaktionslogik, um hochwahrscheinliche Ausbruchsmöglichkeiten mit minimalem Risiko zu finden.

✅ Ideal für:

Scalper und Daytrader, die auf Gold (XAUUSD) setzen

ECN/Raw Spread-Broker mit niedriger Latenzzeit

Nutzer, die mechanischen, emotionslosen Handel bevorzugen

Schnelllebige Marktbedingungen (z. B. London/NY-Sessions)

🎯 Hauptmerkmale:

Nicht-Martingale-Logik - kein Raster, keine Mittelwertbildung, keine Erholungsfalle

Stochastische Bestätigung und Ausbruchszone

Pending Order System zur Reduzierung von Slippage und Requotes

ATR-basierter Stop-Loss mit dynamischem Volatilitätsfilter

Auto-Break-Even zur Minimierung des Risikos

Trailing Stop zur Gewinnabsicherung

Vollständig anpassbare Risiko-, Einstiegs- und Ausstiegsparameter

⚙️ Empfohlenes Setup:

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M1 / M5

Konto-Typ: Nur ECN oder Raw Spread

VPS: Ja , vorzugsweise < 20ms Latenzzeit zum Broker-Server

Nur während liquider, trendstarker Stunden nutzen (große Nachrichtenereignisse vermeiden)

🟢 Vorteile:

✔️ Hochpräzise Einträge auf Basis der Confluence-Logik

✔️ Schnelle Handelsausführung mit reduzierter Slippage

✔️ Minimaler Drawdown durch Volatilitätsfilterung

✔️ Keine Abhängigkeit von Kurvenanpassung oder Optimierung

✔️ Funktioniert über mehrere Brokerumgebungen hinweg (mit den richtigen Bedingungen)

✔️ Strenge Risikokontrolle durch vollständig definierte SL- und TP-Logik

🔴 Beschränkungen:

❌ Nicht geeignet für Seitwärtsbewegungen/Choppy-Märkte

❌ Frühzeitiger Ausstieg bei langen Trends (zum Schutz des Kapitals)

❌ Erfordert eine saubere, stabile Internetverbindung und konstante VPS-Betriebszeit

❌ Nur MT5-Plattform (keine MT4-Version verfügbar)

❌ Kann unter extremen Bedingungen mit hoher Streuung oder geringer Liquidität unterdurchschnittlich abschneiden

🔐 Lizenz & Schutz:

Dieser EA verwendet eine kontobasierte Lizenzsperre. Nach dem Kauf kontaktieren Sie bitte den Autor mit Ihrer Kontonummer, um den vollen Zugriff zu aktivieren. Ein Konto pro Lizenz (Demo/Live Reaktivierung unterstützt).

📞 Support:

Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung, Fragen zur Optimierung oder fortgeschrittene Anleitungen benötigen, wenden Sie sich bitte per privater Nachricht an MQL5 oder treten Sie unserer Discord-Community bei (Link im Profil). Vollständige Dokumentation und Einrichtungsanleitung werden beim Kauf bereitgestellt.

🏷️ Tags:

gold scalping mt5 xauusd geringes risiko expert advisor momentum atr stoploss no martingale



