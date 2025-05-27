VWAP Signal

VWAR 2.2 (Volume Weighted Average Roadmap) ist ein fortschrittlicher MT5-Indikator für institutionelle Anleger, der Ihnen die leistungsfähigste Multi-Zeitrahmen-VWAP-Analyse (Volume Weighted Average Price) sowie gefilterte Handelssignale mit robusten Trend- und Momentum-Bestätigungen bietet.

Hauptmerkmale:

  • Multi-Timeframe VWAP-Linien:
    Tägliche, wöchentliche und monatliche VWAP-Linien für einen sofortigen Einblick in die Marktstruktur.

  • Dynamische Kauf-/Verkaufssignale:

    • Große, fettgedruckte Pfeile zeigen bestätigte Kauf- oder Verkaufschancen an, ausgelöst durch:

      • Preis kreuzt den VWAP

      • Trend-Filter: SMMA(180)

      • Momentum-Filter: EMA(20)

      • Jüngster SMMA(9/50)-Crossover (benutzerdefiniertes "Bestätigungsfenster")

    • Graue Pfeile heben alle rohen VWAP-Kreuzungen hervor, selbst wenn keine strenge Bestätigung erfolgt - so verpassen Sie nie eine Gelegenheit für diskretionären Handel oder Studien.

  • All-in-one-Anzeige:
    Visualisiert alle Einstiege, Ausstiege und Markt-Pivots direkt im Chart - keine externen Tools erforderlich.

  • Benutzer-Kontrollen:
    Wählen Sie aus, welche VWAP-Zeitrahmen gezeichnet werden sollen, und passen Sie das MA-Crossover-Rückblickfenster an den von Ihnen bevorzugten Grad der Bestätigungsstrenge an.

Für wen ist es geeignet?

VWAR 2.2 ist ideal für:

  • Scalper, Daytrader, Swingtrader

  • Trendfolge- und Mean-Reversion-Händler

  • Diskretionäre oder systematische Ansätze

  • Jeder, der institutionelle VWAP-Logik plus Signalbestätigung auf Profi-Niveau wünscht!

Was ist neu in VWAR 2.2

  • Signal-Flexibilität:
    Zeichnet jetzt einen Signalpfeil auf jedes Preiskreuz von täglichen, wöchentlichen und monatlichen VWAPs - verpassen Sie keine Bewegung mehr!

  • Erweiterte Bestätigungslogik:

    • Große farbige Pfeile werden nur angezeigt, wenn alle Bestätigungen erfüllt sind (VWAP-Kreuzung, SMMA(180)-Trend, EMA(20)-Momentum, SMMA(9/50)-Crossover innerhalb eines vom Benutzer eingestellten Fensters).

    • Graue (kleinere) Pfeile zeigen alle anderen VWAP-Crosses an, auch wenn die Bestätigungen fehlschlagen - so sehen Sie immer den Marktkontext.

  • Anpassbares Bestätigungsfenster:
    Der Benutzer kann einstellen, wie viele Kerzen zurück auf das SMMA(9/50)-Crossing geprüft werden sollen, so dass Sie die Strenge gegenüber der Signalfrequenz wählen können.

  • Visuelle Überarbeitung:

    • Größe und Farbe der Pfeile unterscheiden deutlich zwischen starken Signalen und rohen VWAP-Kreuzungen.

    • Alle Funktionen können für tägliche, wöchentliche oder monatliche Signale umgeschaltet werden.

  • Fehlerbehebungen & Optimierungen:

    • Bessere Anzeige und Pufferverwaltung für MT5,

    • Keine fehlenden Plots oder Signalverzögerungen,

    • Schnell, leichtgewichtig und robust auf allen Chart-Zeitrahmen.

