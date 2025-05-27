VWAP Signal
- Indikatoren
- Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
- Version: 1.1
Kostenlos bis 1. Januar 2026
VWAR 2.2 (Volume Weighted Average Roadmap) ist ein fortschrittlicher MT5-Indikator für institutionelle Anleger, der Ihnen die leistungsfähigste Multi-Zeitrahmen-VWAP-Analyse (Volume Weighted Average Price) sowie gefilterte Handelssignale mit robusten Trend- und Momentum-Bestätigungen bietet.
Hauptmerkmale:
-
Multi-Timeframe VWAP-Linien:
Tägliche, wöchentliche und monatliche VWAP-Linien für einen sofortigen Einblick in die Marktstruktur.
-
Dynamische Kauf-/Verkaufssignale:
-
Große, fettgedruckte Pfeile zeigen bestätigte Kauf- oder Verkaufschancen an, ausgelöst durch:
-
Preis kreuzt den VWAP
-
Trend-Filter: SMMA(180)
-
Momentum-Filter: EMA(20)
-
Jüngster SMMA(9/50)-Crossover (benutzerdefiniertes "Bestätigungsfenster")
-
-
Graue Pfeile heben alle rohen VWAP-Kreuzungen hervor, selbst wenn keine strenge Bestätigung erfolgt - so verpassen Sie nie eine Gelegenheit für diskretionären Handel oder Studien.
-
-
All-in-one-Anzeige:
Visualisiert alle Einstiege, Ausstiege und Markt-Pivots direkt im Chart - keine externen Tools erforderlich.
-
Benutzer-Kontrollen:
Wählen Sie aus, welche VWAP-Zeitrahmen gezeichnet werden sollen, und passen Sie das MA-Crossover-Rückblickfenster an den von Ihnen bevorzugten Grad der Bestätigungsstrenge an.
Für wen ist es geeignet?
VWAR 2.2 ist ideal für:
-
Scalper, Daytrader, Swingtrader
-
Trendfolge- und Mean-Reversion-Händler
-
Diskretionäre oder systematische Ansätze
-
Jeder, der institutionelle VWAP-Logik plus Signalbestätigung auf Profi-Niveau wünscht!
Was ist neu in VWAR 2.2
-
Signal-Flexibilität:
Zeichnet jetzt einen Signalpfeil auf jedes Preiskreuz von täglichen, wöchentlichen und monatlichen VWAPs - verpassen Sie keine Bewegung mehr!
-
Erweiterte Bestätigungslogik:
-
Große farbige Pfeile werden nur angezeigt, wenn alle Bestätigungen erfüllt sind (VWAP-Kreuzung, SMMA(180)-Trend, EMA(20)-Momentum, SMMA(9/50)-Crossover innerhalb eines vom Benutzer eingestellten Fensters).
-
Graue (kleinere) Pfeile zeigen alle anderen VWAP-Crosses an, auch wenn die Bestätigungen fehlschlagen - so sehen Sie immer den Marktkontext.
-
-
Anpassbares Bestätigungsfenster:
Der Benutzer kann einstellen, wie viele Kerzen zurück auf das SMMA(9/50)-Crossing geprüft werden sollen, so dass Sie die Strenge gegenüber der Signalfrequenz wählen können.
-
Visuelle Überarbeitung:
-
Größe und Farbe der Pfeile unterscheiden deutlich zwischen starken Signalen und rohen VWAP-Kreuzungen.
-
Alle Funktionen können für tägliche, wöchentliche oder monatliche Signale umgeschaltet werden.
-
-
Fehlerbehebungen & Optimierungen:
-
Bessere Anzeige und Pufferverwaltung für MT5,
-
Keine fehlenden Plots oder Signalverzögerungen,
-
Schnell, leichtgewichtig und robust auf allen Chart-Zeitrahmen.
-