SmartConcept

SmartConcepts 1.0 EA - Erweiterte Smart Money Concept Handelsautomatisierung

Funktioniert nur für Gold XAUUSD

Der SmartConcepts 1.0 EA ist ein leistungsstarker, präziser Expert Advisor für Händler, die das volle Potenzial der Smart Money Concepts (SMC) ausschöpfen möchten. Dieser EA nutzt institutionelle Handelsstrategien, um Premium- und Discount-Zonen zu identifizieren und so sicherzustellen, dass Ihre Trades mit Marktstrukturverschiebungen und Liquiditätspunkten übereinstimmen.





Hauptmerkmale:





Smart Money Konzept Logik: Erkennt automatisch Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB) und Fair Value Gaps (FVG), um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren.





Fortschrittliches Risikomanagement:





ATR-basierter Stop Loss und Take Profit: Passt SL und TP dynamisch auf der Grundlage der Marktvolatilität an.





Anpassbares Risiko-Ertrags-Verhältnis: Passen Sie Ihre Handelsstrategie an Ihre Risikobereitschaft an.





Feste und dynamische Positionsgrößen: Wählen Sie zwischen konsistenten Losgrößen oder passen Sie sie basierend auf dem Kontokapital an.









Trendanalyse und -bestätigung: Integrierte Trendfolgelogik für verbesserte Genauigkeit, die sicherstellt, dass die Trades mit der vorherrschenden Marktrichtung übereinstimmen.





Auftrags- und Handelsmanagement:





Max Active Orders Limit: Verhindert Overtrading durch Begrenzung der Anzahl offener Trades.





Break-even- und Trailing-Stop-Logik: Sichert Gewinne effizient ab und minimiert das Risiko.





Log on Tick: Verfolgung von Handelsentscheidungen und Performance in Echtzeit.









Optimiert für schnelle Ausführung: Entwickelt, um unter volatilen Bedingungen effizient zu arbeiten, Slippage zu minimieren und Handelsmöglichkeiten zu maximieren.









Warum SmartConcepts 1.0 EA wählen?





Ob Sie ein Scalper oder ein Swing Trader sind, der SmartConcepts 1.0 EA passt sich Ihrem Handelsstil mit präzisen Eingängen, robustem Risikomanagement und autonomer Entscheidungsfindung an. Mit einer sauberen, benutzerfreundlichen Oberfläche und anpassbaren Einstellungen behalten Sie die Kontrolle, während der EA die schwere Arbeit erledigt.



