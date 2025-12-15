Carbon 2 EA
- Experten
- Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
Carbon 2 EA - Grid-basierter Expert Advisor mit Wiederherstellung für MetaTrader 5
Carbon 2 EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Trades mit einem kontrollierten Grid-Recovery-Ansatz mit benutzerdefinierten Parametern und transparentem Verhalten zu verwalten.
Dieses Produkt ist für erfahrene Trader gedacht, die Grid-basierte Strategien und die damit verbundenen Risiken verstehen.
Plattform & Kompatibilität
-
Plattform: MetaTrader 5 (nur MT5)
-
Kontotypen: Absicherung und Netting
-
Symbole: Forex-Paare (Benutzerauswahl)
-
Zeitrahmen: Beliebig
-
Vollständig automatisierter Expert Advisor
Handelslogik (Explizit & Transparent)
Carbon 2 EA arbeitet nach der folgenden Logik:
-
Eröffnet eine erste Marktposition basierend auf internen Bedingungen
-
Wenn sich der Preis gegen die Position bewegt, können zusätzliche Trades in vordefinierten Abständen eröffnet werden
-
Trades werden als Korb verwaltet
-
Positionen werden geschlossen, wenn der Korb das konfigurierte Ziel erreicht
⚠️ Zusätzliche Trades werden nur bei ungünstigen Preisbewegungen eröffnet, nicht zufällig.
Risiko & Handelsmanagement
Benutzerkonfigurierbare Eingaben umfassen:
-
Feste Losgröße oder Progression
-
Abstand zwischen Gitterpositionen
-
Maximale Anzahl von Positionen
-
Korbbasierte Ausstiegslogik
-
Kontrolle der magischen Zahl
Stop Loss wird standardmäßig nicht verwendet.
Dieses Verhalten ist beabsichtigt und muss vom Benutzer verstanden werden.
Wichtiger Risikohinweis
Grid-basierte Strategien können einen erheblichen Drawdown erzeugen.
Eine unsachgemäße Konfiguration kann zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des Kontos führen.
Dieser EA garantiert keine Gewinne und versucht nicht, Verluste künstlich zu vermeiden.
Was dieser EA NICHT behauptet oder tut
Zur Einhaltung der MQL5-Marktregeln, Carbon 2 EA:
-
Garantiert keine Gewinne oder verlustfreien Handel
-
Er behauptet nicht, dass er sicher, risikofrei oder immer profitabel ist
-
Zeichnet keine Historie nach oder manipuliert Ergebnisse
-
Verwendet keine Arbitrage, Latenzausnutzung oder verbotene Methoden
-
Verlässt sich nicht auf maklerspezifische Bedingungen
Empfohlene Nutzung
-
Demo-Tests werden vor dem Live-Einsatz dringend empfohlen
-
Eine konservative Losgröße wird empfohlen
-
Vermeiden Sie aufsehenerregende Nachrichtenereignisse
-
VPS für Dauerbetrieb empfohlen
Anpassungen
Das gesamte Verhalten wird über Eingaben gesteuert:
-
Rasterabstand
-
Größe der Lots
-
Maximale Trades
-
Ausstiegslogik
Keine versteckten Parameter. Keine externen Abhängigkeiten.
Haftungsausschluss
Der Handel mit Devisen und CFDs birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Nutzer trägt die volle Verantwortung für alle Handelsentscheidungen.