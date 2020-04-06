🟦 Bitcoin Swing King - Professioneller BTCUSD Swing Trading EA

Bitcoin Swing King ist ein vollautomatischer Swing-Trading Expert Advisor, der speziell für BTCUSD entwickelt wurde.

Er kombiniert Preis-Aktions-Kerzen-Strukturen mit dynamischen ATR-basierten Volatilitätsfiltern, um eine stabile, langfristige Rentabilität zu erzielen und gleichzeitig den Drawdown unter Kontrolle zu halten.

Der EA wurde von 2020 bis 2025 mit einer 100-prozentigen Qualität der Historie getestet und weist eine hohe Konsistenz, eine ausgezeichnete Risikokontrolle und Anpassungsfähigkeit sowohl in Bullen- als auch in Bären-Bitcoin-Zyklen auf.

Perfekt für Trader, die ein gleichmäßiges Aktienwachstum, keine Martingale und kein Grid suchen.

✔ Dediziert für BTCUSD

✔ Funktioniert am besten in der H1-D1 Swing-Trading-Struktur

✔ Keine Martingale, kein Raster, kein Averaging

✔ Feste SL & TP mit dynamischen ATR-Filtern

✔ Trailing Stop Option enthalten

✔ Unterstützt Hedge-Konten

✔ Einfache und saubere Eingabeeinstellungen

✔ Behandelt Bitcoin-Volatilität effizient

✔ Geeignet für kleine und große Konten





(Direkt aus Ihrem Bericht übernommen)

Gewinn-Faktor: 1.47

1.47 Erholungsfaktor: 8,49

8,49 Gesamtnettogewinn: 3.852.953,64

3.852.953,64 Bruttogewinn: 16.262.882

16.262.882 Bruttoverlust: -8.273.928

-8.273.928 Gesamte Trades: 394

394 Durchgeführte Deals: 788

788 Modellierungsqualität: 100%

100% Max Balance Drawdown: 438,301 (21.11%)

438,301 (21.11%) Max Equity Drawdown: 453,796 (21.77%)

453,796 (21.77%) Erwartete Auszahlung: 9.779

9.779 Sharpe-Ratio: 1,83

1,83 LR-Korrelation: 0.89

0.89 Größter aufeinanderfolgender Gewinn: 689.066

689.066 Größter aufeinanderfolgender Verlust: -331.227





➤ Aktienkurve

Gleichmäßige, stabile Aufwärtsbewegung ohne kritische Einbrüche - ideal für langfristige Investoren.



