Bitcoin Swing King
- Experten
- Tien Binh Nguyen
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
🟦 Bitcoin Swing King - Professioneller BTCUSD Swing Trading EA
Bitcoin Swing King ist ein vollautomatischer Swing-Trading Expert Advisor, der speziell für BTCUSD entwickelt wurde.
Er kombiniert Preis-Aktions-Kerzen-Strukturen mit dynamischen ATR-basierten Volatilitätsfiltern, um eine stabile, langfristige Rentabilität zu erzielen und gleichzeitig den Drawdown unter Kontrolle zu halten.
Der EA wurde von 2020 bis 2025 mit einer 100-prozentigen Qualität der Historie getestet und weist eine hohe Konsistenz, eine ausgezeichnete Risikokontrolle und Anpassungsfähigkeit sowohl in Bullen- als auch in Bären-Bitcoin-Zyklen auf.
Perfekt für Trader, die ein gleichmäßiges Aktienwachstum, keine Martingale und kein Grid suchen.🚀 Hauptmerkmale
- ✔ Dediziert für BTCUSD
- ✔ Funktioniert am besten in der H1-D1 Swing-Trading-Struktur
- ✔ Keine Martingale, kein Raster, kein Averaging
- ✔ Feste SL & TP mit dynamischen ATR-Filtern
- ✔ Trailing Stop Option enthalten
- ✔ Unterstützt Hedge-Konten
- ✔ Einfache und saubere Eingabeeinstellungen
- ✔ Behandelt Bitcoin-Volatilität effizient
- ✔ Geeignet für kleine und große Konten
(Direkt aus Ihrem Bericht übernommen)
- Gewinn-Faktor: 1.47
- Erholungsfaktor: 8,49
- Gesamtnettogewinn: 3.852.953,64
- Bruttogewinn: 16.262.882
- Bruttoverlust: -8.273.928
- Gesamte Trades: 394
- Durchgeführte Deals: 788
- Modellierungsqualität: 100%
- Max Balance Drawdown: 438,301 (21.11%)
- Max Equity Drawdown: 453,796 (21.77%)
- Erwartete Auszahlung: 9.779
- Sharpe-Ratio: 1,83
- LR-Korrelation: 0.89
- Größter aufeinanderfolgender Gewinn: 689.066
- Größter aufeinanderfolgender Verlust: -331.227
➤ Aktienkurve
Gleichmäßige, stabile Aufwärtsbewegung ohne kritische Einbrüche - ideal für langfristige Investoren.
Bitcoin Swing King analysiert:
- ATR-basierte Volatilitätskompression & -expansion
- Hochwertige Kerzenausbrüche
- Impuls-Korrektur-Verhalten
- Bestätigung der Trendstruktur
- Marktsitzungsverhalten (Asien, Europa, USA)
Der EA führt nur Trades aus, wenn:
✔ die Volatilität die Trendfortsetzung unterstützt
✔ die Struktur sauber und nicht abgehackt ist
✔ die ATR eine gültige Bewegung bestätigt
✔ das Marktrauschen herausgefiltert wird
Dies führt zu:
- Weniger, aber hochwertigere Trades
- Geringerer Drawdown
- Verbesserte langfristige Performance
|Parameter
|Beschreibung
|% Risiko in Prozent
|Festes Bruchteilrisiko pro Position
|Bedingungskoeffizient
|Empfindlichkeitsmultiplikator für die Signalqualität
|Stop-Loss-Faktor
|ATR-basierter SL-Multiplikator
|Take-Profit-Faktor
|ATR-basierter TP-Multiplikator
|Long zulassen / Short zulassen
|Aktivieren/Deaktivieren von Kauf- oder Verkaufssignalen
|Magische Zahl
|Einzigartige Kennung für den EA
|Trailing Stop verwenden
|Eingebauter Trailing-Stop einschalten
|Gewinnmitnahme bei Trailing Stop verwenden
|Steuert das TP-Verhalten, wenn der TS aktiviert wird
|Bedingung Stop Loss bei Trailing Stop
|ATR-Bedingung für TS-basierten SL
Der EA ist absichtlich einfach zu konfigurieren - Plug-and-Play bereit.📌 Empfohlene Einstellungen
- Symbol: BTCUSD
- Zeitrahmen: H1-D1
- Konto-Typ: Absicherung
- Mindesteinlage: $200+
- Hebelwirkung: 1:100 oder höher
- Spread: Niedriger BTCUSD-Spread bevorzugt
- VPS erforderlich: Ja (empfohlen für beste Performance)
Bitcoin Swing King verwendet eine strenge Risikokontrolle:
- Harter Stop-Loss bei jedem Handel
- ATR-adaptiver Volatilitätsschutz
- Nachlaufender Stopp (optional)
- Keine Martingale
- Keine Verdoppelung der Positionsgrößen
- Maximales Risiko pro Handel leicht konfigurierbar
Dies gewährleistet, dass der EA auch bei extremen BTC-Volatilitätsspitzen sicher bleibt.
1️⃣ Installieren Sie den EA
- Laden Sie den EA von MQL5 herunter
- Öffnen Sie MetaTrader 5
- Gehen Sie zu File → Open Data Folder
- Navigieren Sie zu:
MQL5 → Experten
- Kopieren Sie Bitcoin Swing King.ex5 in den Ordner
- MT5 neu starten
2️⃣ Hängen Sie den EA an den Chart an
- Öffnen Sie den BTCUSD-Chart
- Wählen Sie den Zeitrahmen H1 oder höher
- Ziehen Sie Bitcoin Swing King aus Navigator → Experten
- Aktivieren Sie:
✔ Algo-Handel
✔ Live-Handel zulassen
✔ DLL-Importe zulassen
3️⃣ Risiko konfigurieren
- Setzen Sie % Risikoprozent zwischen 0,5%-2% pro Handel
- SL & TP Multiplikatoren je nach Volatilitätspräferenz einstellen
- Funktioniert in allen Bitcoin-Markttypen
- Keine Überanpassung, einfache, robuste Logik
- Behandelt extreme Volatilität elegant
- Konsistente Ergebnisse über Jahre hinweg
- Klare, transparente Einstellungen
- Entwickelt für langfristiges Kontowachstum
Vollständiger Support umfasst:
- Unterstützung bei der Einrichtung
- Anleitung zur Optimierung
- Hilfe bei der Risikokonfiguration
- Schnelle Antwort durch MQL5-Nachrichten