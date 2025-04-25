Quant Fleet MT5

Presentazione: Quant Fleet MT5 2.0!

Quant Fleet opera su USDJPY utilizzando cinque strategie indipendenti per una diversificazione ampia. La differenza rispetto a Quant Fleet MT5 1.0 è che nella versione 2.0 ci sono sei sotto-strategie aggiuntive che supportano la performance.
Promo di lancio:
  • Il prezzo aumenterà dopo la vendita delle prime 20 copie.
Gruppo pubblico: Join

Documentazione e preset: click here

Segnale: click here


Caratteristiche principali:

  • Installazione semplice: Pronto in pochi passaggi—trascina l’algoritmo sul grafico USDJPY e carica i setfile.

  • Gestione del rischio sicura: Nessun martingala, griglia o altri metodi rischiosi. Rischio fisso per operazione come percentuale del saldo.

  • Crescita stabile: Progettato per una stabilità a lungo termine, ideale come algoritmo aggiuntivo nel tuo portafoglio.

  • Compatibile con Prop Firm: Basso drawdown giornaliero e storicamente bassa perdita massima.

  • Parametri personalizzabili: Configurazione flessibile per preferenze di trading individuali.

L’obiettivo era – e resta – sviluppare un algoritmo di trading trasparente, senza false promesse. Tutti i test e le ottimizzazioni sono stati effettuati il più vicino possibile alle condizioni reali di mercato.
Per proteggere il capitale, sono state implementate numerose misure di sicurezza: filtri su spread e slippage, oltre alla protezione contro brevi interruzioni di connessione – un evento piuttosto frequente su MetaTrader.

Grazie a questi fattori, combinati con dati tick, spread e slippage testati in backtest, posso affermare con sicurezza che i risultati storici sono molto vicini al comportamento reale sul mercato.

Il segnale fornito gira su Swissquote, un broker con sede in Svizzera. Swissquote non è il broker più competitivo in termini di spread e slippage. L’ho scelto comunque per offrire un segnale in condizioni “worst-case”. Se funziona lì, funzionerà quasi ovunque.

Note importanti:

  • Ricorda di caricare i setfile dopo l’installazione.

  • Per qualsiasi domanda sul prodotto, sentiti libero di scrivermi in privato, utilizzare il gruppo o la sezione commenti.

Perché scegliere questo algoritmo?

Con anni di esperienza nel trading algoritmico, questo algoritmo è stato sviluppato per cogliere opportunità di mercato in modo sistematico e preciso. I parametri garantiscono un comportamento flessibile, rendendolo uno strumento utile sia per trader privati che professionali.
La gestione del rischio è aggiornata e adatta alle regole delle prop firm.

Un altro vantaggio è la diversificazione già integrata. Tutte le strategie operative sono indipendenti l’una dall’altra, il che garantisce una minore concentrazione del rischio.

Informazioni sullo sviluppatore:

Sono attivo nei mercati finanziari da 6 anni, specializzato nello sviluppo di algoritmi da 4 anni. Lo scorso anno ho fondato una mia società di gestione patrimoniale in Svizzera.
Mi concentro su strategie di trading stabili, trasparenti e sicure, adatte sia per investitori privati che per ambienti istituzionali.


Filtro:
Gabrielo100
19
Gabrielo100 2025.06.25 15:26 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Timo Roth
1245
Risposta dello sviluppatore Timo Roth 2025.06.27 09:27
Thank you for the positive review!
Rispondi alla recensione