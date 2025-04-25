Presentazione: Quant Fleet MT5 2.0!

Quant Fleet opera su USDJPY utilizzando cinque strategie indipendenti per una diversificazione ampia. La differenza rispetto a Quant Fleet MT5 1.0 è che nella versione 2.0 ci sono sei sotto-strategie aggiuntive che supportano la performance.

Promo di lancio:

Il prezzo aumenterà dopo la vendita delle prime 20 copie. Gruppo pubblico: Join



Documentazione e preset: click here



Segnale: click here





Caratteristiche principali:

Installazione semplice: Pronto in pochi passaggi—trascina l’algoritmo sul grafico USDJPY e carica i setfile.

Gestione del rischio sicura: Nessun martingala, griglia o altri metodi rischiosi. Rischio fisso per operazione come percentuale del saldo.

Crescita stabile: Progettato per una stabilità a lungo termine, ideale come algoritmo aggiuntivo nel tuo portafoglio.

Compatibile con Prop Firm: Basso drawdown giornaliero e storicamente bassa perdita massima.

Parametri personalizzabili: Configurazione flessibile per preferenze di trading individuali.

L’obiettivo era – e resta – sviluppare un algoritmo di trading trasparente, senza false promesse. Tutti i test e le ottimizzazioni sono stati effettuati il più vicino possibile alle condizioni reali di mercato.

Per proteggere il capitale, sono state implementate numerose misure di sicurezza: filtri su spread e slippage, oltre alla protezione contro brevi interruzioni di connessione – un evento piuttosto frequente su MetaTrader.

Grazie a questi fattori, combinati con dati tick, spread e slippage testati in backtest, posso affermare con sicurezza che i risultati storici sono molto vicini al comportamento reale sul mercato.

Il segnale fornito gira su Swissquote, un broker con sede in Svizzera. Swissquote non è il broker più competitivo in termini di spread e slippage. L’ho scelto comunque per offrire un segnale in condizioni “worst-case”. Se funziona lì, funzionerà quasi ovunque.

Note importanti:

Ricorda di caricare i setfile dopo l’installazione.

Per qualsiasi domanda sul prodotto, sentiti libero di scrivermi in privato, utilizzare il gruppo o la sezione commenti.

Perché scegliere questo algoritmo?

Con anni di esperienza nel trading algoritmico, questo algoritmo è stato sviluppato per cogliere opportunità di mercato in modo sistematico e preciso. I parametri garantiscono un comportamento flessibile, rendendolo uno strumento utile sia per trader privati che professionali.

La gestione del rischio è aggiornata e adatta alle regole delle prop firm.

Un altro vantaggio è la diversificazione già integrata. Tutte le strategie operative sono indipendenti l’una dall’altra, il che garantisce una minore concentrazione del rischio.

Informazioni sullo sviluppatore:

Sono attivo nei mercati finanziari da 6 anni, specializzato nello sviluppo di algoritmi da 4 anni. Lo scorso anno ho fondato una mia società di gestione patrimoniale in Svizzera.

Mi concentro su strategie di trading stabili, trasparenti e sicure, adatte sia per investitori privati che per ambienti istituzionali.



