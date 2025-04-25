Quant Fleet MT5

Tanıtım: Quant Fleet MT5 2.0

Quant Fleet, USDJPY paritesinde beş bağımsız strateji kullanarak geniş çaplı bir çeşitlendirme sunar. Quant Fleet MT5 1.0 sürümüne kıyasla fark, performansı destekleyen altı alt-stratejinin eklenmiş olmasıdır.

Lansman promosyonu:
  • İlk 20 kopya satıldıktan sonra fiyat artacaktır.
Herkese açık grup: Join

Dokümantasyon ve hazır ayarlar: click here

Sinyal: click here


Temel özellikler:

  • Kolay kurulum: Sadece birkaç adımda hazır—algoritmayı USDJPY grafiğine sürükleyin ve set dosyalarını yükleyin.

  • Güvenli risk yönetimi: Martingale, grid veya diğer riskli para yönetimi yöntemleri yoktur. İşlem başına sabit risk, bakiye yüzdesi olarak belirlenir.

  • İstikrarlı büyüme: Uzun vadeli istikrar için tasarlanmıştır, portföyünüze ek algoritma olarak uygundur.

  • Prop firm dostu: Düşük günlük çekilme ve tarihsel olarak düşük maksimum çekilmeler.

  • Özelleştirilebilir parametreler: Bireysel ticaret tercihleri için esnek yapılandırma.

Hedef, her zaman olduğu gibi, sahte vaatler olmadan şeffaf bir ticaret algoritması geliştirmekti. Tüm testler ve optimizasyonlar, gerçek piyasa koşullarına mümkün olduğunca yakın bir ortamda yapıldı.
Bakiyeye yönelik riskleri azaltmak için birçok koruma önlemi alındı: spread ve kayma filtreleri ile kısa bağlantı kesintilerine karşı koruma — ki bu MetaTrader’da oldukça sık yaşanır.

Bu unsurların yanı sıra tick verileri ve test edilmiş spread/kayma senaryolarıyla yapılan geriye dönük testler sayesinde, sonuçların gerçek piyasa koşullarına son derece yakın olduğunu güvenle söyleyebilirim.

Sağlanan sinyal Swissquote üzerinde çalışmaktadır. Swissquote, İsviçre merkezli bir brokerdır. Spread ve kayma açısından en iyi broker değildir. Buna rağmen, sinyali "en kötü senaryo" ortamında sunmak amacıyla Swissquote'u tercih ettim. Orada çalışıyorsa, neredeyse her yerde çalışacaktır.

Önemli notlar

  • Kurulumdan sonra set dosyalarını yüklemeyi unutmayın.

  • Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, bana özel mesaj atabilir, grubu veya yorum bölümünü kullanabilirsiniz.

Neden bu algoritma?

Yıllara dayanan algoritmik ticaret tecrübesiyle, bu algoritma sistematik ve hassas şekilde işlem fırsatlarını yakalamak üzere geliştirildi. Parametreler, algoritmanın esnek bir şekilde çalışmasını sağlayarak hem bireysel hem de profesyonel yatırımcılar için değerli bir araç haline getiriyor.
Risk yönetimi güncel standartlara uygundur ve prop firm koşullarına dosttur.

Bir diğer avantaj ise entegre çeşitlendirmedir. Tüm stratejiler birbirinden bağımsız çalışır. Bu da riskin yoğunlaşmasını azaltır.

Geliştirici hakkında

6 yıldır finansal piyasalarda aktifim ve 4 yıldır algoritma geliştirme konusunda uzmanlaştım. Geçtiğimiz yıl İsviçre'de kendi portföy yönetim şirketimi kurdum.
Odak noktam, hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal ortamlar için uygun olan istikrarlı, şeffaf ve güvenli ticaret stratejileri geliştirmektir.


Gabrielo100
19
Gabrielo100 2025.06.25 15:26 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Timo Roth
1245
Geliştiriciden yanıt Timo Roth 2025.06.27 09:27
Thank you for the positive review!
İncelemeye yanıt