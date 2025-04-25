Quant Fleet MT5

Quant Fleet MT5 2.0 소개!

Quant Fleet는 USDJPY를 대상으로 다섯 개의 독립적인 전략을 통해 폭넓은 분산 투자를 실행합니다. Quant Fleet MT5 1.0과의 차이점은, 여섯 개의 하위 전략이 성과를 보조하고 있다는 점입니다.

출시 프로모션:
  • 최초 20개가 판매되면 가격이 인상됩니다.
공개 그룹: Join

설명서 및 프리셋: click here

신호: click here


주요 특징

  • 간편한 설치: 몇 단계만으로 준비 완료 – USDJPY 차트에 알고리즘을 드래그하고 set파일을 로드하면 됩니다.

  • 안전한 리스크 관리: 마틴게일, 그리드 등 위험한 자금 운용 방식은 일절 사용하지 않으며, 거래당 고정된 리스크(잔고 대비 비율)를 적용합니다.

  • 안정적인 성장: 장기적인 안정성을 목표로 설계되어, 포트폴리오에 추가 가능한 알고리즘입니다.

  • Prop 펌 친화적: 낮은 일일 손실률 및 역사적으로 낮은 최대 손실률

  • 사용자 설정 가능: 개인의 거래 성향에 맞게 유연한 설정 가능

저희의 목표는 처음부터 지금까지 허황된 약속 없이 투명한 거래 알고리즘을 개발하는 것이었습니다. 테스트 및 최적화는 실제 시장 환경에 최대한 가깝게 진행되었으며, 잔고에 위협이 될 수 있는 요소들을 방지하기 위해 다양한 보호 장치가 탑재되어 있습니다: 스프레드 및 슬리피지 필터, 짧은 연결 손실에 대한 보호 – 이는 MetaTrader에서 자주 발생합니다.

이러한 요소들이 틱 데이터, 슬리피지와 스프레드를 반영한 백테스트와 결합됨으로써, 저는 백테스트 결과가 실제 시장 환경과 매우 유사하다고 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다.

신호는 스위스에 위치한 브로커 Swissquote에서 운영되고 있습니다. Swissquote는 스프레드와 슬리피지 측면에서 최적의 브로커는 아니지만, 일부러 최악의 시나리오를 기준으로 설정하기 위해 선택했습니다. 이곳에서 잘 작동한다면, 대부분의 브로커에서도 문제없이 작동할 것입니다.

중요 사항:

  • 설치 후 반드시 set파일을 로드하세요.

  • 제품에 대한 질문이 있으시면 DM, 그룹 또는 댓글을 통해 언제든지 문의해 주세요.

왜 이 알고리즘인가요?

수년간 알고리즘 트레이딩에 경험을 쌓아온 결과, 이 알고리즘은 체계적이고 정밀하게 매매 기회를 포착하도록 설계되었습니다. 매개변수는 알고리즘의 유연한 동작을 보장하며, 개인 투자자와 전문 트레이더 모두에게 가치 있는 도구가 될 수 있습니다. 리스크 관리 또한 최신 기준에 부합하며, Prop 펌 기준에도 적합합니다.

또 다른 중요한 이유는 이미 내재된 다각화입니다. 모든 전략은 서로 독립적으로 작동하여, 리스크가 집중되지 않도록 설계되었습니다.

개발자 소개

저는 지난 6년간 금융 시장에서 활동해 왔으며, 이 중 4년은 알고리즘 개발에 집중했습니다. 작년에는 스위스에서 제 자산운용사를 설립하였습니다.
저의 초점은 안정적이고, 투명하며, 안전한 거래 전략을 개발하는 것이며, 이는 개인 투자자뿐만 아니라 기관 투자 환경에도 적합합니다.


추천 제품
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Experts
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Geek Engine
VALU VENTURES LTD
Experts
Geek Engine EA is a professional-grade automated trading system that combines multiple proven technical analysis strategies with sophisticated risk management and performance tracking capabilities. Designed for both novice and experienced traders seeking consistent, rule-based trading execution. KEY FEATURES Multi-Strategy Trading System - MA Crossover Strategy with multi-timeframe confirmation - RSI Momentum Strategy with divergence detection - MACD Signal Strategy with histogram analysis -
Grid MT5 Recovery
Volodymyr Hrybachov
Experts
주문 바구니를 "해결"하기 위한 적응형 시스템을 갖춘 그리드 고문은 계정에서 수익성이 없는 위치를 복원하는 데 사용할 수도 있습니다. 선형 회귀 채널 내에서 작동하며 여러 조건에 대해 입력합니다. 신호는 선형 회귀 채널의 방향, 지수 이동 평균, 평균 일일 변동성을 사용한 다음 가격이 벗어날 경우 주문 그리드를 구축합니다. 그리드 단계를 구성할 수 있으며 가격이 우리에게 불리한 경우 일정 수의 주문 후 계정 복구 기능(인출 감소)이 활성화되고 가장 먼 수익성이 없는 주문은 이익이 있는 반대 주문으로 마감하여 감소됩니다. 따라서 EA는 거의 모든 반동 없는 움직임과 하락을 극복합니다. 차트는 이익에 대한 정보를 표시하고 회귀 채널 자체를 그립니다. Expert Advisor는 또한 수동 모드로 개설되거나 다른 Expert Advisor가 개설한 거래를 동반할 수 있습니다. 이는 거래를 해결하고 계정을 플러스로 만듭니다. 권장 입금액은 $500부터입니다. 타임프레임 M15
Sparking Rush
Vladyslav Buhera
Experts
This advisor is designed to work with a trading platform and implements an automated strategy for opening and closing positions based on technical indicators. It analyzes the current price in relation to a Simple Moving Average (SMA) over a specified period and uses the Average True Range (ATR) to determine potential stop-loss levels. The advisor aims to take action when the price deviates from the mean, applying user-defined input parameters such as lot size, stop-loss and take-profit levels, a
News Catcher Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4.73 (15)
Experts
News Catcher Pro is a mean-reversion strategy that uses intraday seasonal volatility patterns caused by high-impact news events. It enters the market at a certain time shortly before a high-impact news event occurs . It does not trade frequently! Supported currency pairs: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Recommended timeframe: M5 MT4 version can be found here EA is   FIFO compatible To backtest the EA you should download the news events data file ' NewsEvents.txt ' and copy it to the common MT4/5 direc
EUR 8 of 8
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The eighth strategy, the last one from the EUR-8 portfolio , uses BollingerBands mean reversal method for setting up the pending order. To have a whole portfolio of strategies, which trades for you is incredibly efficient, don't miss that opportunity. Check my other strategies today! and assemble your portfolio. Benefits for you Plug & Play system , designed to have   simple initial setup . That's saved
Forex 4up Grid Recovery MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
무익한 주문 바구니, 뉴스 필터, 다른 거래 수단의 미결 포지션 필터 및 거래 신호를 텔레그램 채널로 보내는 기능을 "해결"하는 시스템을 갖춘 그리드 고문. Expert Advisor는 귀하의 손이나 다른 Expert Advisors로 개설한 거래를 손익분기점으로 끌어올리는 유틸리티로 계정에서 수익성이 없는 위치를 복원하는 데 사용할 수 있습니다. 선형 회귀 채널 내에서 작동하며 여러 조건에 대해 입력합니다. 신호는 선형 회귀 채널의 방향, 채널 너비, 지수 이동 평균의 교차점, 평균 일일 변동성, 주문 평균을 사용합니다. 주요 기능: 전략에 포함된 신호에 대한 거래 버튼으로 거래 뉴스 필터 다른 거래 상품의 오픈 포지션으로 필터링 계정에서 수익성이 없는 포지션 정산 위치 평균화 포지션의 후행 정지 이익 손익분기점으로 전환 전보에 무역 신호 보내기 전보로 뉴스 보내기 그리드 단계가 구성되어 가격이 우리에게 불리한 경우 특정 주문 수 후에 계정 복구 기능(인출 감소)이 활
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Experts
TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD Таймфрейм: m15 Минимальный депозит 500 единиц валюты. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Profile+Seller Характеристики: Работает на нескольких парах. Функции множественного контроля входа (3888 типов входа) Торговые операции на
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experts
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
The easiest 3 ema technique plus grid scalping
Onyekachi Franklin Agbo
1 (1)
Experts
"The Easiest 3 EMA Technique + Grid Scalping (High WinRate)" describes a specific strategy in the realm of financial trading, with a focus on simplicity and effectiveness. Let's break down the key components: 1. **3 EMA Technique**: EMA stands for Exponential Moving Average, a type of moving average that places a greater weight and significance on the most recent data points. The '3 EMA' likely refers to a technique that uses three different EMAs with varying time frames to identify potential
FREE
Unicorn Ultimate EA
Harifidy Razafindranaivo
유틸리티
BRIEF INTRODUCTION : This new product is a complete application developed to automate trader trading tasks with a winning trading strategy modern. This new brand product provides two types of functionality such as a manual and a fully automatic trading. Unicorn is adapted with multicurrency. This application utilizes Moving Average indicator as market price trend directional and Stochastic indicator as price Oscillation. Unicorn possesses an automatical Breakeven BE Checker and an automate CRASH
AuRange Hunter EA
Akapop Srisang
5 (1)
Experts
AuRange Hunter EA AuRange Hunter EA is an Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD). It executes trades at two scheduled times each day, focusing on high probability breakout opportunities. The EA automatically calculates breakout levels and places both Buy Stop and Sell Stop orders around these levels. Once one side is activated, the opposite order is instantly canceled, ensuring that only a single position is ever open. The system employs two distinct strategies to capture
Kikyo
Yuta Hirae
Experts
[Target currency pair / time] [EURUSD/15M] Recommended. Variable lot MT5EA for compound interest operation! [About EA operation] After purchasing an EA, it is recommended to operate with a real account after operating with a demo account for a certain period of time. [About kikyo/logic overview] Kikyo is an EA that supports EURUSD/15M. Adopts a variable lot system that can easily realize compound interest operation according to the amount of funds (the default is a fixed lot. Please change
GoldWay EA
Oleksandr Myrhorodskyi
Experts
GoldWay EA  is a trending Expert Advisor for various instruments . The EA does not use either martingale or grid. It has an automatic increase in lot size, the size of which can be adjusted in the EA settings. By default, three orders are opened at once with different take profits. When the first take profit is reached, the remaining open positions are transferred to breakeven, when the second take profit is reached, the remaining third order is transferred to the first take profit. That ensures
Pips Harvester MT5
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
5 (1)
Experts
Pips Harvester This expert is the result of hard work and tests for a whole year and an extraordinary study of the most successful models. It is the next generation type that uses a very complex method to open and identify trades.  pairs, which is the currency pair  It contains very complex codes that have been prepared. It was formulated and tested for more than a full year, and it is the best expert I have created so far, and it has shown amazing results while trading on the account. This expe
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
Free for limited time Starting of Jan 2026 price return to 7777$ Carbon 2 EA – Grid-Based Recovery Expert Advisor for MetaTrader 5 Carbon 2 EA is an automated Expert Advisor developed for MetaTrader 5 , designed to manage trades using a controlled grid recovery approach with user-defined parameters and transparent behavior. This product is intended for experienced traders who understand grid-based strategies and associated risks. Platform & Compatibility Platform: MetaTrader 5 (MT5 only) Account
FREE
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experts
Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.  Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable.  Even with a profitable robot
Adaptive Swings EA
Joshua Eloho Edafemuno
Experts
Adaptive Swings EA Swing • Levels • Risk Managed Backtested H1 • Excellent results on XAUUSD, GBPUSD, USDJPY, EURUSD Adaptive Swings EA is a level-based swing trading Expert Advisor that intelligently identifies market swings, aligns entries to high-probability psychological levels, and manages risk automatically. Designed to be flexible — it works beautifully for intraday trading as well as for riding multi-bar swings. No fixed profit targets — exits rely on trailing stops and time-based rules
Real Time Spread Display Tool
Yue Wen Wang
유틸리티
Real-Time Spread Display Tool A   real-time spread display tool   is a specialized software or application designed to provide traders and investors with instant, live data on the   spread —the difference between the bid price (the price at which buyers are willing to purchase an asset) and the ask price (the price at which sellers are willing to sell it)—for various financial instruments. This tool is critical in markets such as forex (FX), stocks, futures, and cryptocurrencies, where price f
News Hedging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
News Hedging Pro  is a unique robot that allows you to trade during the most critical news announcement periods by your predefined strategy. You can preset the strategy to trade, and then it will trade that news automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now with this tool, trading news become easier, more flexible and more exciting than ever. No waiting, no confusing anymore. Product Links Fully  Description
AG scalper pro
Shamriz Hakimi
Experts
AG SCALPER PRO 1.0 The Ultimate Gold Growth Engine Experience the power of precision with AG SCALPER PRO , an elite MetaTrader 5 Expert Advisor designed exclusively for Gold (XAUUSD). This isn't just a trading bot; it's a high-frequency sniper built to protect and grow small-to-medium accounts with surgical accuracy. Core Technologies: ️ Zero-Loss Logic (The Guardian System): The "AG" stands for Advanced Guard. Once a trade hits your profit target, the robot locks in the gains. If the p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT 버전 11.0 - 한국어 Mean Machine GPT 버전 11.0 - 기관 인텔리전스와 전문 트레이딩의 만남 알고리즘 트레이딩에서 진정한 AI 통합을 개척한 이래, 우리는 여러 시장 사이클, 경제 체제, 기술 진화를 통해 이 접근 방식을 다듬어왔습니다. 적응형 기계 학습이 정량적 트레이딩의 자연스러운 발전을 나타낸다는 우리의 확신으로 시작된 것이 업계 방향이 되었습니다. 버전 11.0은 지금까지 우리의 가장 정교한 구현을 나타냅니다. 이것은 마케팅 용어로서의 AI가 아닙니다. 이것은 다양한 시장 조건에 걸친 수년간의 프로덕션 배포를 통해 정제된, 전문 트레이딩 전략에 기관 수준의 엄격함으로 적용된 계산 인텔리전스입니다. 버전 11.0을 지원하는 인프라는 적응형 포지션 관리, 다중 모델 합의 시스템, 신경망 가중치 최적화에서 지속적인 연구 개발의 정점을 나타냅니다. 버전 11.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Experts
The Official Automated Version of the Powerful Indicator PipFinite Trend PRO EA Trend PRO trades the signal of PipFinite Trend PRO and manages the trade depending on the user's preference. The EA includes many customizable features that can further enhance the Trend PRO trading strategy. Features like Entry and Exit Filters, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter and MORE! The Innovative Solution EA Trend PRO was created to make your trading more
Automated Forex Trailing Stop Loss Program
Jairzino Rivelino Williams
유틸리티
Metatrader5 Trailing Stop Loss Program Platform Compatibility : This program is designed for the MetaTrader 5 platform. Functionality : The program scans all open Forex currency pair trades on MetaTrader 5 and adjusts their STOP LOSSES to a PROFIT position based on your specified input parameters. Parameters and Example : Example Trade : EURUSD Long (BUY) trade @ 1.0800 STOP LOSS (-50 pips) @ 1.0750 TAKE PROFIT (+50 pips) @ 1.0850 Program Settings : WhenToTrail = 20 PIPS (Pips profit amount to
Intrade Sentinel Bos Assistant
Christian Alexander Foehl
Experts
Intrade Sentinel BOS Assistant – 스마트 시장 구조 실행 엔진 정밀한 구조 인식. 자동화된 BOS 로직. Intrade Sentinel BOS Assistant 는 MetaTrader 5용 강력한 EA입니다. S&P 500 (US500 / SPX500) 에 특화되어 설계되었으며, 스마트 머니 로직과 통제된 리스크 관리, 차트 패널을 통한 완전한 수동 제어를 제공합니다. 완전자동 및 반자동 모두 운용 가능하며, 구조 붕괴(BOS)를 자동 감지하고 확인된 임펄스에만 반응합니다. 마팅게일/위험한 물타기 전략은 사용하지 않습니다. 주요 기능 BOS 실시간 감지 통합 패널을 통한 자동/반자동 트레이딩 모든 브로커 프로파일 지원 (AUTO / SET_01 / SET_0.01 / DIRECT) S&P 500 사전 최적화 — 제한 없이 DIRECT 로 모든 자산에 최적화 가능 에쿼티 단계 기반 로트 관리 다단계 동적 트레일링 스탑 계정 단위 Equity 스탑 & 테이크프로
Pro Scalping Tool
Mohammad Nazmul Hassan
유틸리티
### **ProScalpingToolEA.mq5 Analysis & Description** **Overview:**   The `ProScalpingToolEA.mq5` script is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, designed to assist with automated trading. It includes features for placing, managing, and monitoring trades. --- ### **Key Functionalities:** 1. **Trade Execution & Management:**    - Uses the `CTrade` class from `Trade.mqh` to manage trading operations.    - Allows placing buy and sell orders with a configurable lot size.    - Trades are iden
Equity Gaurd
Eredewei Henry Tiemo
유틸리티
️ Equity Protector EA – Auto SL & Trailing Stop for MT5 Protect your capital. Automate your risk. Maximize your control. The Equity Protector EA is a powerful risk management tool designed for Meta Trader 5 traders who prioritize capital preservation and smart trade automation. Whether you're a scalper, swing trader, or long-term investor, this EA ensures your account stays protected while optimizing trade exits with precision. Key Benefits Drawdown Shield Automatically monitors your accoun
Buffalo Trader BOT
Douglas Serra Braga Junior
Experts
The Buffalo Trader BOT is the most complete QUANT solution on the market. With it you'll be able to create any strategy you want, and better, without tying yourself to specialist models that only perform specific tasks. With Buffalo, you will have a true ally for your operations, as you will have the freedom to define, test and train the best Quantitative Trading models using a single and powerful tool. See what you can do with your Buffalo Robot BASIC DEFINITIONS OF STRATEGY Define names for
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화 함수를 사
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.34 (29)
Experts
Aria Connector EA – V4 (학습 머신 + XGBoost 학습 모델 +112개 유료 및 무료 AI + 투표 시스템 + 외부 및 편집 가능한 프롬프트) 시장의 대부분 EA들이 "AI"나 "신경망"을 사용한다고 주장하면서도 실제로는 기본적인 스크립트만 실행하는 반면, Aria Connector EA V4 는 진정한 AI 기반 거래의 의미를 재정의합니다. 이것은 이론도 마케팅 과장도 아닙니다. 이는 귀하의 MetaTrader 5 플랫폼과 112개의 실제 AI 모델 간의 직접적이고 검증 가능한 연결이며, 차세대 XGBoost 엔진, 편집 가능한 프롬프트, 그리고 멀티 AI 투표 시스템과 결합되어 있습니다. 첫날부터 Aria는 투명하고 진화하는 생태계로 설계되었습니다: 먼저 직접 GPT 연결, 그 다음 자동화, 그 다음 전략 감사. 이제 V4에서 Aria는 진정한 학습 머신이 됩니다 . 시장 조건에 적응하고, 실시간으로 전략을 최적화하며, 외부의 편집 가능한 프롬프트로 지
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.25 (8)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 지금까지 출시된 가장 진보된 EA 버전으로, AI 기반 의사결정 , 멀티 AI 투표 , 동적 거래 로직 이 완전히 통합되어 새롭게 설계되었습니다. 이제 EA는 XAUUSD(골드) M1뿐만 아니라, BTCUSD 와 ETHUSD 도 완전히 지원하며, 고빈도 진입, 스마트 리스크 관리, 완전한 적응성을 제공합니다. OpenRouter 연결 무료 AI 와 고급 필터를 결합하여, 어떤 시장 상황에서도 정밀한 거래를 실행할 수 있습니다. 인터랙티브 매뉴얼 V10.1 및 프리셋: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 공식 채널 (라이브 시그널 포함):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 주요 업그레이드: BTCUSD 및 ETHUSD 완전 통합 V10.1에서는 EA가 골드(XAUUSD)에만 제한되지 않습니다. 이제 BT
Normal MA Crossover EA with Filters
Ruslan Zaikin
5 (1)
Experts
<h1>MA Crossover Professional EA</h1> <h2>Overview</h2> <p>MA Crossover Expert Advisor is an automated trading system based on moving average crossover strategy with additional RSI and ADX filters for market analysis.</p> <h2>Key Features</h2> <ul> <li><strong>Dual MA Crossover Strategy</strong>: Uses fast and slow moving averages for trend detection</li> <li><strong>RSI Filter</strong>: Optional RSI filter to avoid overbought/oversold conditions</li> <li><strong>ADX Trend Filter</strong>: Op
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ 버전 5.0 - 기관 아키텍처를 통한 자율 지능 규칙 기반 자동화에서 진정한 자율 지능으로의 진화는 알고리즘 거래의 자연스러운 진보를 나타냅니다. 10년 전 기관 퀀트 데스크가 탐구하기 시작한 것이 실용적 구현으로 성숙했습니다. AIQ 버전 5.0은 이러한 성숙을 구현합니다: 정교한 다중 모델 AI 분석, 독립적 검증 아키텍처, 그리고 광범위한 프로덕션 배포를 통해 개선된 지속적 학습 시스템. 이것은 AI 기능이 추가된 자동화가 아닙니다. 이것은 기초부터 구축된 자율 지능으로, 기관 트레이딩 데스크가 의사 결정 검증을 구조화하고, 운영 신뢰성을 관리하며, 적응형 학습 시스템을 구현하는 방법에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다. 버전 5.0은 이러한 개발 접근 방식의 정점을 나타냅니다. 버전 5.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대한 액세스, 독립적 검증을 제공하는 이중 AI 분석가 및 리스크 관리자 역할, 무중단 운영을 보장하는 자
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (92)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experts
비트코인 스캘핑 MT4/MT5 소개 – 암호화폐 거래를 위한 스마트 EA 출시 프로모션: 현재 가격으로 남은 3개만! 최종 가격: 3333.33 $ 보너스 - 생애 비트코인 스캘핑 구매 시 무료 EA EURUSD 알고리즘 거래 (2개 계좌) 제공 => 더 자세한 내용은 개인적으로 문의하세요! EA 실시간 신호 MT4 버전 오늘날 비트코인이 중요한 이유 비트코인은 단순한 디지털 화폐를 넘어 금융 혁명을 일으켰습니다. 암호화폐의 선두주자로서 비트코인은 전 세계에서 가장 거래되고 인정받는 암호 자산입니다. 비트코인은 그 변동성과 증가하는 채택 덕분에 트레이더에게 엄청난 기회를 제공합니다. 그러나 이러한 기회에는 리스크도 따르며, 그 리스크를 관리하는 데 비트코인 스캘핑 MT4/MT5가 도와줍니다. 비트코인 스캘핑 MT4/MT5의 주요 기능 1. 고급 거래 전략 - 전날의 가격 행동과 모멘텀을 활용하여 높은 확률의 진입점을 결정합니다. - 하루에 한 번만 거래를 실행하여 규율 있고
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
블랙 프라이데이 50% 할인 - NANO MACHINE GPT 정상 가격: $997에서 블랙 프라이데이: $498.50 (할인 가격은 프로모션 기간 동안 반영됩니다.) 세일 시작: 2025년 11월 27일 - 기간 한정 블랙 프라이데이 이벤트. 블랙 프라이데이 경품 추첨: 블랙 프라이데이 이벤트 기간 동안 Nano Machine GPT를 구매하신 모든 고객은 다음 상품의 무작위 추첨에 참여할 수 있습니다: 1 x Syna 활성화 1 x AiQ 활성화 1 x Mean Machine GPT 활성화 참여 방법: 1) 구매 후, 개인 메시지를 보내 서 Nano Machine GPT 매뉴얼 및 권장 설정 파일을 받으세요. 2) 그런 다음 이 제품 페이지에 댓글을 게시 하여 구매를 확인하고 블랙 프라이데이 경품 추첨에 공식적으로 등록 하세요. 메시지를 보내고 댓글을 남긴 적격 블랙 프라이데이 구매자 중에서 세 명의 당첨자가 무작위로 선정됩니다. 블랙 프라이데이 프로모션 종료 후, Nano
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA는 강력한 평균 회귀 전략을 기반으로 하는 스마트하고 효율적인 자동 거래 시스템입니다. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP 등 상관 관계가 높은 통화쌍을 거래하여 큰 방향성 움직임 후 가격이 평균으로 되돌아가는 점을 활용합니다. 구매 후 전체 설정 안내를 받으시려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭 현재 가격 — 다음 10명의 구매자에게 단 $1337. FastWay EA는 복잡한 설정 없이도 높은 유연성의 자금 관리와 리스크 제어를 원하는 분께 적합합니다. “설정 후 방치” 철학으로 설계되어 수년간 안정적으로 운용될 수 있습니다. 단독 사용 또는 포트폴리오 보강용으로 활용 가능합니다. 차트에 부착만 하면 나머지는 EA가 처리합니다. FastWay EA 주요 특징: 통화쌍 시세뿐 아니라 다음 요소를 고려: 글로벌 주식 시장 변동성 기준 통화 금리 선물 변동성 해당 통화쌍 옵션 시장 신호 그리드 시스템 사용, 마
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experts
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Precision trading for XAUUSD Live Signal Avalut X1 is a professional Expert Advisor for automated trading on XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. The system combines four complementary strategies in a single EA to handle varying market regimes. It is self-contained for MT5 and requires no external DLLs or third-party installers. Key features Four strategies in one EA: coordinated strategies that complement each other to address trend, range, and volatil
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – 시장과 함께 진화하는 정량적 적응형 그리드 시스템 NEXUS는 실시간으로 규칙 조합을 생성하고, 이를 샘플 외 검증(out-of-sample) 으로 필터링하며, 유효한 시장 환경에서 통계적 이점이 감지될 때만 진입하는 100% 자동 거래 시스템입니다. 빠른 스펙 요약 시스템 유형: OOS(샘플 외) 검증이 포함된 적응형 그리드, 뉴스·변동성·세션/요일·선택적 거래량 가치 영역을 고려하는 환경 필터 탑재. 종목: 주요 및 교차 Forex 통화쌍 (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD) 및 세트에 따라 XAUUSD 포함. 포함된 리스크 프로필: Conservative(보수형), Classic(표준형), Aggressive(공격형). 타임프레임: 각 세트를 로드할 때 자동으로 설정 되며, 차트 주기를 수동으로 변경할 필요가 없습니다. 세트 검증: 모든 세트는 2018–2025 구간에 대해 샘플 외(o
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
제작자의 제품 더 보기
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
Experts
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management:   No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters:   Flexible configuration for individual tradin
FREE
SR Breakout EA MT4
Timo Roth
Experts
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management: No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters: Flexible configuration for individual trading pr
FREE
DAX Breakout System MT4
Timo Roth
Experts
Introducing: DAX Breakout System MT4! Optimized Breakout Strategy for the DAX A precise and proven trading strategy based on the classic Morning Breakout method. This Expert Advisor offers you an efficient way to automate the volatile market opening. IMPORTANT!   Please read the installation manual after downloading. Launch Promo: The price will increase after the first 25 copies are sold. Public group:  click here I nstallation manual and presets:   click here Key Features: Easy Installatio
Quant Fleet MT4
Timo Roth
Experts
Quant Fleet MT4 2.0 소개! Quant Fleet는 USDJPY를 대상으로 다섯 개의 독립적인 전략을 통해 폭넓은 분산 투자를 실행합니다. Quant Fleet MT5 1.0과의 차이점은, 여섯 개의 하위 전략이 성과를 보조하고 있다는 점입니다. 출시 프로모션: 최초 20개가 판매되면 가격이 인상됩니다. 공개 그룹:   Join 설명서 및 프리셋:   click here 신호:   click here 주요 특징 간편한 설치:   몇 단계만으로 준비 완료 – USDJPY 차트에 알고리즘을 드래그하고 set파일을 로드하면 됩니다. 안전한 리스크 관리:   마틴게일, 그리드 등 위험한 자금 운용 방식은 일절 사용하지 않으며, 거래당 고정된 리스크(잔고 대비 비율)를 적용합니다. 안정적인 성장:   장기적인 안정성을 목표로 설계되어, 포트폴리오에 추가 가능한 알고리즘입니다. Prop 펌 친화적:   낮은 일일 손실률 및 역사적으로 낮은 최대 손실률 사용자 설정 가
DAX Breakout System MT5
Timo Roth
Experts
Introducing:   DAX Breakout System MT5! Optimized Breakout Strategy for the DAX A precise and proven trading strategy based on the classic Morning Breakout method. This Expert Advisor offers you an efficient way to automate the volatile market opening. IMPORTANT!   Please read the installation manual after downloading. Launch Promo: The price will increase after the first 25 copies are sold. Public group:  click here I nstallation manual and presets:  click here Key Features: Easy Installati
필터:
Gabrielo100
19
Gabrielo100 2025.06.25 15:26 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Timo Roth
1273
개발자의 답변 Timo Roth 2025.06.27 09:27
Thank you for the positive review!
리뷰 답변