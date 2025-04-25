Quant Fleet MT5 2.0 のご紹介

Quant Fleet は USDJPY（ドル円）にて動作し、5つの独立した戦略によって広範な分散を実現しています。前バージョンの Quant Fleet MT5 1.0 との違いは、パフォーマンスを補強する6つのサブ戦略が追加されている点です。





主な特長

簡単なインストール：数ステップで完了。アルゴリズムをUSDJPYチャートにドラッグして、セットファイルを読み込むだけです。

安全なリスク管理：マーチンゲールやグリッドなどのリスクの高い資金管理手法は一切使用していません。取引ごとのリスクは、口座残高に対する固定のパーセンテージで設定されています。

安定した成長：長期的な安定性を追求しており、ポートフォリオに追加するアルゴリズムとして最適です。

prop firm にも対応：日次ドローダウンが低く、過去の最大ドローダウンも抑えられています。

カスタマイズ可能なパラメーター：個々の取引スタイルに合わせて柔軟に設定できます。

目標は、誇張のない透明性のある取引アルゴリズムを開発することでしたし、それは今も変わっていません。すべてのテストと最適化は、可能な限りリアルな市場環境に近づけて実施されています。

資金に対するリスクを最小限に抑えるため、さまざまな保護対策を講じています。具体的には、スプレッドやスリッページのフィルター、そして接続障害（MetaTraderでは頻繁に起こり得る）への対策が含まれます。

これらの要素に、ティックデータやスリッページ・スプレッドのバックテスト結果が組み合わさることで、バックテスト結果は実際の市場環境に非常に近いと自信を持って言えます。

提供しているシグナルは、スイスに拠点を置くブローカー「Swissquote」で稼働しています。スプレッドとスリッページの観点では、Swissquote は最良のブローカーではありません。それでもあえて Swissquote を選んだのは、最悪のケースを想定した環境でのシグナルを提供したかったからです。ここで正常に動作すれば、ほぼどこでも動作するという確信があります。

重要な注意点

インストール後、セットファイルを必ず読み込んでください。

製品について質問がある場合は、DM・グループ・コメント欄をご利用ください。

なぜこのアルゴリズムなのか？

長年のアルゴリズム取引の経験を活かして、このアルゴリズムは取引チャンスをシステマチックかつ正確に捉えるように設計されました。パラメーターは柔軟性が高く、個人投資家にもプロフェッショナルにも適したツールです。リスク管理は最新基準に対応しており、prop firm環境にも適合します。

もう一つの理由は、すでに組み込まれている分散性です。すべての戦略が互いに独立しており、リスクが一点に集中することを防ぎます。

開発者について

私は6年間にわたり金融市場で活動しており、過去4年間はアルゴリズムの開発に専念してきました。昨年、スイスで自身の資産運用会社を設立しました。

私の主な関心は、個人投資家にも機関投資家にも対応可能な、安定性・透明性・安全性の高い取引戦略の開発にあります。



