Quant Fleet MT5

重磅推出：Quant Fleet MT5 2.0！

Quant Fleet 专为 USDJPY 货币对打造，采用五套独立策略，实现广泛的多样化。与 Quant Fleet MT5 1.0 不同的是，现在有六个子策略进一步提升整体性能。

限时促销：
  • 前 20 份售出后价格将上调。
官方群组： Join

文档与预设参数： click here

信号页面： click here


主要特性：

  • 安装便捷： 只需几个步骤即可完成安装 —— 将算法拖入 USDJPY 图表，加载预设文件即可开始运行。

  • 安全的风险管理： 无马丁格尔、无网格、无其他高风险资金管理方式。每笔交易采用固定风险百分比。

  • 稳定增长： 专为长期稳定设计，适合作为您投资组合中的辅助算法。

  • 适用于基金评估平台： 日内回撤小，历史最大回撤也极低。

  • 参数可调： 灵活配置，适配不同交易风格和偏好。

本算法的初衷与目标始终如一：开发一个透明、无虚假承诺的交易算法。所有测试与优化过程都尽可能接近真实市场环境。为了降低账户风险，采取了多项保护机制，包括点差和滑点过滤器，以及连接中断保护 —— 在 MetaTrader 中这类情况时有发生。

在这些因素的加持下，再结合真实的历史点差和滑点数据回测结果，我可以自信地说：该算法的历史测试表现与真实市场环境高度一致。

当前提供的信号运行在 Swissquote（瑞士证券），一家位于瑞士的经纪商。Swissquote 在点差和滑点方面并非最优，但我依然选择用它作为信号展示平台，是为了展现一种“最差环境”的运行效果 —— 如果能在这里稳定运行，那在几乎所有平台上都能运行良好。

重要提醒：

  • 安装完成后记得加载参数文件。

  • 若您对产品有任何疑问，欢迎私信、加入群组或在评论区留言。

为什么选择这个算法？

凭借多年算法交易经验，该算法专为系统化、精准捕捉交易机会而开发。灵活的参数设定使其在应对多种市场情况时表现稳定，是私人交易者与专业交易员都值得拥有的实用工具。风险控制机制现代且适配基金评估平台的要求。

此外，算法本身具备天然的多样化。所有策略相互独立运行，有效降低集中性风险。

关于开发者：

我活跃于金融市场已有 6 年，专注开发交易算法已达 4 年。去年，我在瑞士创立了自己的资产管理公司。
我的重点在于构建稳定、透明、且安全的交易算法，既适合私人投资者，也能满足机构级需求。


推荐产品
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
专家
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Geek Engine
VALU VENTURES LTD
专家
Geek Engine EA is a professional-grade automated trading system that combines multiple proven technical analysis strategies with sophisticated risk management and performance tracking capabilities. Designed for both novice and experienced traders seeking consistent, rule-based trading execution. KEY FEATURES Multi-Strategy Trading System - MA Crossover Strategy with multi-timeframe confirmation - RSI Momentum Strategy with divergence detection - MACD Signal Strategy with histogram analysis -
Grid MT5 Recovery
Volodymyr Hrybachov
专家
具有用於“解決”一籃子訂單的自適應系統的網格顧問也可用於恢復賬戶上無利可圖的頭寸。 在線性回歸通道內工作，在多種條件下輸入。該信號使用線性回歸通道的方向、指數移動平均線、平均每日波動率，然後在價格偏離時構建訂單網格。 網格步長是可配置的，如果價格與我們相反，那麼在一定數量的訂單後，賬戶恢復功能（減少回撤）被激活，最遠的無利可圖的訂單通過與有利潤的相反訂單平倉來減少。 因此，EA 幾乎克服了任何無後坐力運動和回撤。該圖表顯示有關利潤的信息並繪製回歸通道本身。 Expert Advisor 還可以伴隨以手動模式開立的交易或由另一個 Expert Advisor 開立的交易 - 它可以解決這些問題並使賬戶受益。 建議存款金額從 $500 起。 時間表 M15 在自動模式下，您必須有 VPS。 MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/69116 選項： START_LOT - FROM_BALANCE 的初始手數 - N 個餘額單位 LOT_MULTIPLIER - 訂單網格中的手數乘數； MAX_LOT - 最大手數； PER
Sparking Rush
Vladyslav Buhera
专家
This advisor is designed to work with a trading platform and implements an automated strategy for opening and closing positions based on technical indicators. It analyzes the current price in relation to a Simple Moving Average (SMA) over a specified period and uses the Average True Range (ATR) to determine potential stop-loss levels. The advisor aims to take action when the price deviates from the mean, applying user-defined input parameters such as lot size, stop-loss and take-profit levels, a
EUR 8 of 8
Tomas Michalek
专家
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The eighth strategy, the last one from the EUR-8 portfolio , uses BollingerBands mean reversal method for setting up the pending order. To have a whole portfolio of strategies, which trades for you is incredibly efficient, don't miss that opportunity. Check my other strategies today! and assemble your portfolio. Benefits for you Plug & Play system , designed to have   simple initial setup . That's saved
Forex 4up Grid Recovery MT5
Volodymyr Hrybachov
专家
具有“解決”一籃子無利可圖訂單系統的網格顧問、新聞過濾器、其他交易工具上未平倉頭寸的過濾器以及將交易信號發送到您的 Telegram 頻道的功能。 智能交易系統可用於恢復賬戶上無利可圖的頭寸，作為一種實用工具，使您用雙手或其他智能交易系統開立的交易達到盈虧平衡。 在線性回歸通道內工作，在多種條件下輸入。該信號使用線性回歸通道的方向、通道寬度、指數移動平均線的交集、平均每日波動率、訂單平均。 主要功能： 交易包含在策略中的信號 用按鈕交易 新聞過濾器 按其他交易工具的未平倉頭寸過濾 在賬戶上結算無利可圖的頭寸 位置平均 頭寸的追踪止損利潤 轉移到盈虧平衡點 向電報發送貿易信號 向電報發送消息 網格步被配置，如果價格與我們相反，那麼在一定數量的訂單後，賬戶恢復功能（回撤減少）被激活，最遠的無利可圖的訂單通過與有利潤的相反訂單平倉來減少。因此，EA 幾乎克服了任何無後坐力運動和回撤。圖表顯示有關利潤、新聞的信息，並繪製回歸通道本身。 WebRequest 設置： 在交易終端中，在菜單中打開“服務”->“設置”->“EA 交易”-> 在字段中添加地址   http://ca
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
专家
TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD Таймфрейм: m15 Минимальный депозит 500 единиц валюты. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Profile+Seller Характеристики: Работает на нескольких парах. Функции множественного контроля входа (3888 типов входа) Торговые операции на
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
专家
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
News Catcher Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4.73 (15)
专家
News Catcher Pro is a mean-reversion strategy that uses intraday seasonal volatility patterns caused by high-impact news events. It enters the market at a certain time shortly before a high-impact news event occurs . It does not trade frequently! Supported currency pairs: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Recommended timeframe: M5 MT4 version can be found here EA is   FIFO compatible To backtest the EA you should download the news events data file ' NewsEvents.txt ' and copy it to the common MT4/5 direc
The easiest 3 ema technique plus grid scalping
Onyekachi Franklin Agbo
1 (1)
专家
"The Easiest 3 EMA Technique + Grid Scalping (High WinRate)" describes a specific strategy in the realm of financial trading, with a focus on simplicity and effectiveness. Let's break down the key components: 1. **3 EMA Technique**: EMA stands for Exponential Moving Average, a type of moving average that places a greater weight and significance on the most recent data points. The '3 EMA' likely refers to a technique that uses three different EMAs with varying time frames to identify potential
FREE
Unicorn Ultimate EA
Harifidy Razafindranaivo
实用工具
BRIEF INTRODUCTION : This new product is a complete application developed to automate trader trading tasks with a winning trading strategy modern. This new brand product provides two types of functionality such as a manual and a fully automatic trading. Unicorn is adapted with multicurrency. This application utilizes Moving Average indicator as market price trend directional and Stochastic indicator as price Oscillation. Unicorn possesses an automatical Breakeven BE Checker and an automate CRASH
AuRange Hunter EA
Akapop Srisang
5 (1)
专家
AuRange Hunter EA AuRange Hunter EA is an Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD). It executes trades at two scheduled times each day, focusing on high probability breakout opportunities. The EA automatically calculates breakout levels and places both Buy Stop and Sell Stop orders around these levels. Once one side is activated, the opposite order is instantly canceled, ensuring that only a single position is ever open. The system employs two distinct strategies to capture
Kikyo
Yuta Hirae
专家
[Target currency pair / time] [EURUSD/15M] Recommended. Variable lot MT5EA for compound interest operation! [About EA operation] After purchasing an EA, it is recommended to operate with a real account after operating with a demo account for a certain period of time. [About kikyo/logic overview] Kikyo is an EA that supports EURUSD/15M. Adopts a variable lot system that can easily realize compound interest operation according to the amount of funds (the default is a fixed lot. Please change
GoldWay EA
Oleksandr Myrhorodskyi
专家
GoldWay EA  is a trending Expert Advisor for various instruments . The EA does not use either martingale or grid. It has an automatic increase in lot size, the size of which can be adjusted in the EA settings. By default, three orders are opened at once with different take profits. When the first take profit is reached, the remaining open positions are transferred to breakeven, when the second take profit is reached, the remaining third order is transferred to the first take profit. That ensures
Pips Harvester MT5
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
5 (1)
专家
Pips Harvester This expert is the result of hard work and tests for a whole year and an extraordinary study of the most successful models. It is the next generation type that uses a very complex method to open and identify trades.  pairs, which is the currency pair  It contains very complex codes that have been prepared. It was formulated and tested for more than a full year, and it is the best expert I have created so far, and it has shown amazing results while trading on the account. This expe
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
专家
Free for limited time Starting of Jan 2026 price return to 7777$ Carbon 2 EA – Grid-Based Recovery Expert Advisor for MetaTrader 5 Carbon 2 EA is an automated Expert Advisor developed for MetaTrader 5 , designed to manage trades using a controlled grid recovery approach with user-defined parameters and transparent behavior. This product is intended for experienced traders who understand grid-based strategies and associated risks. Platform & Compatibility Platform: MetaTrader 5 (MT5 only) Account
FREE
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
专家
Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.  Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable.  Even with a profitable robot
Adaptive Swings EA
Joshua Eloho Edafemuno
专家
Adaptive Swings EA Swing • Levels • Risk Managed Backtested H1 • Excellent results on XAUUSD, GBPUSD, USDJPY, EURUSD Adaptive Swings EA is a level-based swing trading Expert Advisor that intelligently identifies market swings, aligns entries to high-probability psychological levels, and manages risk automatically. Designed to be flexible — it works beautifully for intraday trading as well as for riding multi-bar swings. No fixed profit targets — exits rely on trailing stops and time-based rules
Real Time Spread Display Tool
Yue Wen Wang
实用工具
实时点差显示工具 实时点差显示工具是一种专门的软件或应用程序，旨在为交易者和投资者提供各类金融工具的 点差 实时数据 —— 点差即买入价（买方愿意购买某资产的价格）与卖出价（卖方愿意出售该资产的价格）之间的差额。这类工具在外汇（FX）、股票、期货和加密货币等市场中至关重要，因为价格波动和流动性会直接影响交易决策。 核心功能 实时更新 实时显示买卖点差，通常每秒更新多次，以反映最新市场状况。 这对剥头皮交易者、日内交易者和高频交易者至关重要，他们依赖及时数据捕捉微小价格波动获利。 应用场景 交易策略制定 ：交易者通过点差数据识别流动性良好（点差窄）的资产，以便高效开仓 / 平仓，或避开交易成本高（点差宽）的非流动性资产。 风险管理 ：在市场剧烈波动期间（如经济数据发布、地缘政治事件），点差扩大预示风险上升，交易者可据此调整仓位规模或离场。 经纪商比较 ：投资者可用该工具对比不同经纪商对同一资产的点差，确保获得有竞争力的定价。 套利机会捕捉 ：寻求跨交易所价格差异的交易者可通过实时监控点差发现套利机会。 重要性 点差直接影响交易盈利能力，因其代表每笔交易的隐性成本。实时点差显示工具使用
News Hedging Pro MT5
Mean Pichponreay
专家
News Hedging Pro  is a unique robot that allows you to trade during the most critical news announcement periods by your predefined strategy. You can preset the strategy to trade, and then it will trade that news automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now with this tool, trading news become easier, more flexible and more exciting than ever. No waiting, no confusing anymore. Product Links Fully  Description
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
专家
Mean Machine GPT 版本 11.0 - 机构智能与专业交易的结合 自从我们率先在算法交易中实现真正的AI集成以来,我们通过多个市场周期、经济体制和技术演变完善了这种方法。最初作为我们的信念开始,即适应性机器学习代表量化交易的自然进步,已成为行业方向。版本11.0标志着我们迄今为止最复杂的实施。 这不是作为营销术语的AI。这是以机构严谨性应用于专业交易策略的计算智能,通过多年在不同市场条件下的生产部署而完善。支持版本11.0的基础设施代表了在适应性仓位管理、多模型共识系统和神经网络权重优化方面持续研发的高潮。 版本11.0提供超过300+个AI模型的访问,包括55+个免费集成模型、专业的均值回归和趋势跟踪策略、专有的Sacred Phi仓位管理系统、增强的神经网络权重训练,以及经验丰富的从业者继续发现的架构能力。系统以10倍速度执行增强的网络搜索以获取实时市场情报,监控突发新闻、经济事件和情绪,同时执行针对低波动性交易时段优化的复杂多策略方法。 关键演化增强: 300+个AI模型生态系统,包含55+个免费选项: 与机构级提供商直接API集成,包括OpenAI、Anthro
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
专家
The Official Automated Version of the Powerful Indicator PipFinite Trend PRO EA Trend PRO trades the signal of PipFinite Trend PRO and manages the trade depending on the user's preference. The EA includes many customizable features that can further enhance the Trend PRO trading strategy. Features like Entry and Exit Filters, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter and MORE! The Innovative Solution EA Trend PRO was created to make your trading more
Automated Forex Trailing Stop Loss Program
Jairzino Rivelino Williams
实用工具
Metatrader5 Trailing Stop Loss Program Platform Compatibility : This program is designed for the MetaTrader 5 platform. Functionality : The program scans all open Forex currency pair trades on MetaTrader 5 and adjusts their STOP LOSSES to a PROFIT position based on your specified input parameters. Parameters and Example : Example Trade : EURUSD Long (BUY) trade @ 1.0800 STOP LOSS (-50 pips) @ 1.0750 TAKE PROFIT (+50 pips) @ 1.0850 Program Settings : WhenToTrail = 20 PIPS (Pips profit amount to
Intrade Sentinel Bos Assistant
Christian Alexander Foehl
专家
Intrade Sentinel BOS Assistant – 智能市场结构执行引擎 精确结构识别。自动化 BOS 逻辑。 Intrade Sentinel BOS Assistant 是一款适用于 MetaTrader 5 的强大 EA， 专为 S&P 500（US500 / SPX500） 设计，融合 Smart Money 逻辑、可控风控以及图表面板的完整手动控制。 EA 支持 全自动 和 半自动 两种模式。 自动识别结构突破（BOS），仅在确认的冲 impulse 条件下入场；无马丁、无加仓、无过度杠杆。 主要功能 实时 BOS 结构突破识别 集成面板，支持全自动/半自动交易 适配所有经纪商（AUTO / SET_01 / SET_0.01 / DIRECT） 针对 S&P 500 预优化；通过 DIRECT 可无任何限制优化到任意品种 基于权益台阶的智能仓位管理 多阶段动态跟踪止损 账户层面的 Equity 止损与止盈 交互式面板（Start/Pause、Only Long、Only Short、Close Trade） 支持所有账户类型（对冲 & 净值） 无高风险加仓策略
Pro Scalping Tool
Mohammad Nazmul Hassan
实用工具
### **ProScalpingToolEA.mq5 Analysis & Description** **Overview:**   The `ProScalpingToolEA.mq5` script is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, designed to assist with automated trading. It includes features for placing, managing, and monitoring trades. --- ### **Key Functionalities:** 1. **Trade Execution & Management:**    - Uses the `CTrade` class from `Trade.mqh` to manage trading operations.    - Allows placing buy and sell orders with a configurable lot size.    - Trades are iden
Equity Gaurd
Eredewei Henry Tiemo
实用工具
️ Equity Protector EA – Auto SL & Trailing Stop for MT5 Protect your capital. Automate your risk. Maximize your control. The Equity Protector EA is a powerful risk management tool designed for Meta Trader 5 traders who prioritize capital preservation and smart trade automation. Whether you're a scalper, swing trader, or long-term investor, this EA ensures your account stays protected while optimizing trade exits with precision. Key Benefits Drawdown Shield Automatically monitors your accoun
Buffalo Trader BOT
Douglas Serra Braga Junior
专家
The Buffalo Trader BOT is the most complete QUANT solution on the market. With it you'll be able to create any strategy you want, and better, without tying yourself to specialist models that only perform specific tasks. With Buffalo, you will have a true ally for your operations, as you will have the freedom to define, test and train the best Quantitative Trading models using a single and powerful tool. See what you can do with your Buffalo Robot BASIC DEFINITIONS OF STRATEGY Define names for
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
专家
交易员们好！ 我向您介绍“Cleopatra” Cleopatra 的设计美观而智能，其恢复形式不断适应其多功能性。 其主要策略是阅读市场的弹性，我们可以用不同的方式分析进入范围。这在不同的 TF 和不同的范围内可能非常动态，并处理市场新闻查询。 Cleopatra 具有适应市场复苏的强大能力，其模式并不固定，我们也有不同类型的保护，无论是百分比还是浮动，都能够在任何 propfirm 或 mff 账户的规则下工作等。 应该注意的是，它适用于任何符号，无论是外汇还是其他符号，它对基于支撑和阻力的范围时间具有很好的控制，您还可以使整个策略反向工作，动态适应用户 重要提示：此专家在 API 新闻信息中保护其市场活动，您无法在回测中看到或激活此功能！ Cleopatra EA 它有一个内置系统，可以承担 x 金额的余额风险，如果市场在任何时候变得不稳定，它也可以恢复 它还具有我的智能算法系统，当 TP 从我的内置秘密指标中检测到正确的预测时，它可以关闭某些头寸，而不会关闭其他头寸。 我的策略 EA 有实时历史记录 实时性能 如果您想要我的信号的预设，请私下询问我
Binance Grid Pro
Joel Juanpere
实用工具
Binance Grid Pro offers an alternative to the built in Grid systems Binance Platform offers. This utility let you define a grid parameters for interact with your Binance account using an Isolated Margin account. This is, similar to Spot Grid in Binance. This is not for handle with derivatives contracts, is for handle with Spot through Isolated Margin Account. But obviosly this utility offers a different approach than built in Binance Grid to handle the Grid, which I have found useful based on
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
专家
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) 面向 XAUUSD 的精准交易 Live Signal Avalut X1 是一款用于 MetaTrader 5 上 XAUUSD（黄金） 自动化交易的专业智能交易系统（EA）。该系统在一个 EA 中集成四种互补策略，以应对不同的市场状态。它在 MT5 上独立运行，无需外部 DLL 或第三方安装程序。 关键功能 四策略合一：相互配合的策略覆盖趋势、震荡与波动等阶段。 专项风险管理：每笔交易均设硬性止损与止盈；动态 X 跟踪止损。 高级过滤方法：用于优化入场的高级 EZ 过滤器。 自动时区处理：策略基于 GMT+3 开发，自动检测并校正经纪商时差。 丰富参数：提供全面的配置输入；默认参数可直接使用，无需外部 set 文件。 EA 面板：图表内信息面板，支持可选主题（深色、浅色、Edgezone）。 开发与验证 机构级方法：走步优化（Walk-Forward）、样本外验证、蒙特卡罗重采样、参数稳定性与敏感性检查。 AI 辅助的研发与监控：研究与实时诊断由 AI 工具支持；仅在必要时更新参数
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
专家
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
专家
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
专家
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
专家
HFT AI FAST SCALPER V10.1 我们有史以来最先进的 EA 版本，完全重构，集成了 人工智能决策 、 多AI投票 和 动态交易逻辑 。 现在它不仅适用于 XAUUSD（黄金） M1，还全面支持 BTCUSD 和 ETHUSD ，具有高频入场、智能风险管理和完全适应性。 该 EA 结合了通过 OpenRouter 连接的免费AI 与高级过滤器，可在任何市场条件下实现精准交易。 交互式手册 V10.1 和预设: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公开频道 (含实时信号):   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 主要升级: BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 在 V10.1 中，EA 不再局限于黄金 (XAUUSD)。它现在提供 对 BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 ，包括预设、优化的手数管理和基于 AI 的决策逻辑。 这使得交易加密货币对时，可以享受与黄金相同的高级功能：多AI投票、动态风险管理
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
专家
KT Gold Nexus EA 是一款专业打造的交易系统，专为黄金现货市场 (XAUUSD) 设计。它基于大量高精度历史数据开发，并经过严格的压力测试和稳健性检查，以适应各种市场周期和变化。该 EA 利用先进的算法技术，包括机器学习优化，专注于长期稳定性，仅执行多头交易。 交易是一场需要耐心的旅程，每个系统都会经历起伏波动。为了更清晰、真实地理解其表现，建议至少使用一年时间进行观察。 本 EA 采用我们专有的机器学习模块， seamlessly integrates 多种技术指标，包括 Laguerre、ATR、平滑 RSI、DPO、CCI 和 AO，以构建强大的交易策略。当出现交易机会时，它会策略性地将头寸分成 10 个独立订单，并分别管理，以优化交易执行并适应市场动态。 本 EA 每年都会进行优化和更新，以保持与市场动态和情绪同步。 应用 交易品种: XAUUSD（黄金）。 时间周期: 4 小时 交易方向: 仅做多（买单）。 最低入金: $1200 回测时间: 从 2007 年至今。 账户类型: 任何账户 经纪商: 本 EA 不依赖任何特殊经纪商条件，您可自由选择任何经纪商。
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
专家
NEXUS – 随市场变化而演进的量化自适应网格系统 NEXUS 是一套 100% 全自动 的交易系统，会在实时数据上构建规则组合，通过 样本外验证（out-of-sample） 过滤，并且只在检测到统计优势且环境有效时入场。 快速参数概览 系统类型： 带 OOS（样本外）验证的自适应网格系统，内置环境过滤（新闻、波动率、交易时段/日期以及可选的成交量价值区域）。 交易品种： 主要及交叉外汇货币对（EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDCAD、EURJPY、AUDCHF、GBPCAD、AUDUSD）以及根据预设选择的 XAUUSD 。 内置风险配置： 保守型（Conservative）、经典型（Classic）和激进型（Aggressive）。 时间周期： 加载每个预设时会 自动设置 推荐周期，无需手动切换图表周期。 预设验证： 所有预设均在 2018–2025 年区间通过样本外验证。 风险管理： 基于波动率的网格间距、入场间的最小时间间隔、全局止损（Global Stop）以及可配置的分块平仓机制。 资金建议： 保守型配置建议每个品种至少 100 EUR/USD ，经典型配
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
专家
OrionXAU 是一款为 XAUUSD（黄金） 和 US100 / 纳斯达克 市场开发的算法交易系统。 系统结合了剥头皮策略与波段趋势策略，并具有严格的风险管理框架，旨在实现长期稳定性。 主要支持市场 • XAUUSD（黄金） • US100 / 纳斯达克 双策略架构 1. 剥头皮策略 • 日内交易 • 短时间持仓 • 针对小幅波动设计 • 风险控制严格 2. 波段趋势交易 • 捕捉趋势性大行情 • 交易频率低 • 小亏损频繁但受控 • 胜利交易通常 盈利巨大 ，驱动整体收益 3.5版本新增功能 OrionXAU 可： • 仅用于黄金 • 仅用于纳斯达克 • 或在同一账户中运行两个市场 系统限制： • 每日最多 2 单 • 每个市场最多 1 单 • 第一单亏损时，不会开第二单 尽管具备多市场功能，仍建议一次仅用于一个市场，以降低风险。 运行机制 • 自动结构与动量分析 • 可设置交易时段 • 自动平仓管理 • 根据资金自动调整仓位大小 • 自动止损、止盈与跟踪止损逻辑 推荐设置 • 周期：H1 • 经纪商：低点差 / Zero Spread 推荐 • 最低建议资金：100 US
Gold Trend X
Thang Chu
5 (2)
专家
Gold Trend X  Live Signal  (trading 1.5% Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out   Nexus Portfolio   for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+ timefra
Nexus Scalper
Thang Chu
专家
Nexus Scalper Live Signal:  Signal  ( 2.5% Account Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management. Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out Nexus Portfolio for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+
Stock Index Scalper
Thang Chu
专家
Nexus Stock Index Scalper  Signal account  (3% Balance Risk) Join  Nexus Community Public Chat Stock Index Scalper is a short term scalping EA that trades Stock Indices exclusively. It will close all trades at end of day to avoid overnight risk and only consider opening new trades when there is an active market. Powered by the same AI engine that created Market Cycles Order Flow, Gold Trend X and most of my other algorithms aka contrarian trading based on retail trader sentiment. It is designe
作者的更多信息
SR Breakout EA MT4
Timo Roth
专家
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management: No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters: Flexible configuration for individual trading pr
FREE
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
专家
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management:   No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters:   Flexible configuration for individual tradin
FREE
DAX Breakout System MT4
Timo Roth
专家
Introducing: DAX Breakout System MT4! Optimized Breakout Strategy for the DAX A precise and proven trading strategy based on the classic Morning Breakout method. This Expert Advisor offers you an efficient way to automate the volatile market opening. IMPORTANT!   Please read the installation manual after downloading. Launch Promo: The price will increase after the first 25 copies are sold. Public group:  click here I nstallation manual and presets:   click here Key Features: Easy Installatio
Quant Fleet MT4
Timo Roth
专家
重磅推出：Quant Fleet MT4 2.0！ Quant Fleet 专为 USDJPY 货币对打造，采用五套独立策略，实现广泛的多样化。与 Quant Fleet MT5 1.0 不同的是，现在有六个子策略进一步提升整体性能。 限时促销： 前 20 份售出后价格将上调。 官方群组：  Join 文档与预设参数：  click here 信号页面：  click here 主要特性： 安装便捷： 只需几个步骤即可完成安装 —— 将算法拖入 USDJPY 图表，加载预设文件即可开始运行。 安全的风险管理： 无马丁格尔、无网格、无其他高风险资金管理方式。每笔交易采用固定风险百分比。 稳定增长： 专为长期稳定设计，适合作为您投资组合中的辅助算法。 适用于基金评估平台： 日内回撤小，历史最大回撤也极低。 参数可调： 灵活配置，适配不同交易风格和偏好。 本算法的初衷与目标始终如一：开发一个透明、无虚假承诺的交易算法。所有测试与优化过程都尽可能接近真实市场环境。为了降低账户风险，采取了多项保护机制，包括点差和滑点过滤器，以及连接中断保护 —— 在 MetaTrader 中这类情
DAX Breakout System MT5
Timo Roth
专家
Introducing:   DAX Breakout System MT5! Optimized Breakout Strategy for the DAX A precise and proven trading strategy based on the classic Morning Breakout method. This Expert Advisor offers you an efficient way to automate the volatile market opening. IMPORTANT!   Please read the installation manual after downloading. Launch Promo: The price will increase after the first 25 copies are sold. Public group:  click here I nstallation manual and presets:  click here Key Features: Easy Installati
筛选:
Gabrielo100
19
Gabrielo100 2025.06.25 15:26 
 

用户没有留下任何评级信息

Timo Roth
1265
来自开发人员的回复 Timo Roth 2025.06.27 09:27
Thank you for the positive review!
回复评论