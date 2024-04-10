BB Reversal Arrows

Das technische Handelssystem von BB Reverse Arrows wurde entwickelt, um umgekehrte Punkte für Einzelhandelsentscheidungen vorherzusagen.
Die aktuelle Marktsituation wird durch den Indikator analysiert und für mehrere Kriterien strukturiert: die Erwartung von Umkehrmomenten, potenziellen Wendepunkten, Kauf- und Verkaufssignalen.

Der Indikator enthält keine überschüssigen Informationen, verfügt über eine visuelle verständliche Schnittstelle, mit der Händler angemessene Entscheidungen treffen können.
Alle Pfeile scheinen die Kerze zu schließen, ohne neu zu zeichnen, es gibt verschiedene Arten von Warnungen.
Mit den Eingabeparametern können Sie den Anzeigen für jedes Zeitrahmen und das Werkzeug konfigurieren.


Arbeitsstrategie des Indikators
Für Verkaufspositionen
Grüne Kreuze - Der Trend steigt, die Erwartung einer Rückwärtsdown. Wenn ein blauer Pfeil erscheint - Bestätigung der Kurve, können Sie kurze Positionen eingeben, zusätzliche Signale - kleine blaue Pfeile.

Für Kaufpositionen
Gelbe Kreuze - Der Trend sinkt, die Erwartung der Umkehrung. Wenn ein roter Pfeil erscheint - Bestätigung der Kurve, können Sie in langen Positionen, zusätzlichen Signalen - kleine rote Pfeile eingeben.

Zusätzliche Informationen zur Arbeit mit dem Indikator auf dem Foto.
