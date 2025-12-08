MT5 Support Resistance


Support & Resistance – Intelligente Marktstruktur-Levels

Ein übersichtlicher, intelligenter und hochzuverlässiger Support- und Resistance-Indikator, entwickelt für professionelle Trader und automatisierte Systeme.

Support & Resistance erkennt mithilfe eines fortschrittlichen Clustering-Algorithmus, der Fraktale, ATR-basierte Preissegmentierung und Multi-Timeframe-Analyse kombiniert, tatsächliche Marktniveaus. Anstatt zufällige oder verrauschte Linien zu zeichnen, generiert dieser Indikator statistisch validierte Levels, auf die der Kurs wiederholt reagiert hat. Dadurch eignet er sich ideal für diskretionäres Trading, algorithmisches Trading, Risikomanagement und die Validierung von Ausbrüchen.

Hauptmerkmale
Fortschrittliche Support- und Widerstandsanalyse
Nutzt ATR-skalierte Rastersegmentierung
Gruppiert obere und untere Fraktale zu hochpräzisen Strukturniveaus
Filtert Rauschen mithilfe von Genauigkeitsmodi (Hoch/Mittel/Niedrig)

Multi-Timeframe-kompatibel
Scannt Support- und Widerstandsniveaus aus:
Aktuellem Chart-Zeitrahmen oder
M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
Ideal für Trader, die beim Handel in niedrigeren Zeitrahmen auf die Struktur höherer Zeitrahmen angewiesen sind.

Übersichtliche Visualisierung
Automatisches Zeichnen von Support- und Widerstandslinien
Optionale Support- und Widerstandszonen (Rechtecke) basierend auf einem Distanzschwellenwert
Benutzerdefinierte Farben und Linienstärke

Was diesen Indikator auszeichnet
Die meisten Support- und Widerstandsanalyse-Tools markieren lediglich Hochs und Tiefs.
Dieser Indikator erstellt Niveaus statistisch, indem er fraktale Ereignisse in volatilitätsskalierten Rastern gruppiert – und erzeugt so Niveaus, die sich wie echte institutionelle Preiszonen verhalten und nicht nur visuelle Linien darstellen.

Es funktioniert in allen Märkten:
Forex
Metalle (XAUUSD, XAGUSD)
Indizes
Kryptowährungen
Synthetische Indizes

Zusammenfassung: Support Resistance ist ein leistungsstarker Marktstrukturindikator, der für professionelle Entscheidungsfindung und Automatisierung entwickelt wurde.

Ob Sie manuell handeln oder ein vollautomatisiertes System erstellen – diese Support-Resistance-Engine bietet Ihnen eine übersichtliche, zuverlässige und handlungsrelevante Marktübersicht.

Wenn Sie Wert auf Struktur, Sicherheit, Volatilitätsbewusstsein und klare Handelszonen legen, ist dieses Tool genau das Richtige für Sie.
