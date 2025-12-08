MT5 Support Resistance





Support & Resistance – Intelligente Marktstruktur-Levels





Ein übersichtlicher, intelligenter und hochzuverlässiger Support- und Resistance-Indikator, entwickelt für professionelle Trader und automatisierte Systeme.





Support & Resistance erkennt mithilfe eines fortschrittlichen Clustering-Algorithmus, der Fraktale, ATR-basierte Preissegmentierung und Multi-Timeframe-Analyse kombiniert, tatsächliche Marktniveaus. Anstatt zufällige oder verrauschte Linien zu zeichnen, generiert dieser Indikator statistisch validierte Levels, auf die der Kurs wiederholt reagiert hat. Dadurch eignet er sich ideal für diskretionäres Trading, algorithmisches Trading, Risikomanagement und die Validierung von Ausbrüchen.





Hauptmerkmale

Fortschrittliche Support- und Widerstandsanalyse

Nutzt ATR-skalierte Rastersegmentierung

Gruppiert obere und untere Fraktale zu hochpräzisen Strukturniveaus

Filtert Rauschen mithilfe von Genauigkeitsmodi (Hoch/Mittel/Niedrig)





Multi-Timeframe-kompatibel

Scannt Support- und Widerstandsniveaus aus:

Aktuellem Chart-Zeitrahmen oder

M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

Ideal für Trader, die beim Handel in niedrigeren Zeitrahmen auf die Struktur höherer Zeitrahmen angewiesen sind.





Übersichtliche Visualisierung

Automatisches Zeichnen von Support- und Widerstandslinien

Optionale Support- und Widerstandszonen (Rechtecke) basierend auf einem Distanzschwellenwert

Benutzerdefinierte Farben und Linienstärke





Was diesen Indikator auszeichnet

Die meisten Support- und Widerstandsanalyse-Tools markieren lediglich Hochs und Tiefs.

Dieser Indikator erstellt Niveaus statistisch, indem er fraktale Ereignisse in volatilitätsskalierten Rastern gruppiert – und erzeugt so Niveaus, die sich wie echte institutionelle Preiszonen verhalten und nicht nur visuelle Linien darstellen.





Es funktioniert in allen Märkten:

Forex

Metalle (XAUUSD, XAGUSD)

Indizes

Kryptowährungen

Synthetische Indizes





Zusammenfassung: Support Resistance ist ein leistungsstarker Marktstrukturindikator, der für professionelle Entscheidungsfindung und Automatisierung entwickelt wurde.





Ob Sie manuell handeln oder ein vollautomatisiertes System erstellen – diese Support-Resistance-Engine bietet Ihnen eine übersichtliche, zuverlässige und handlungsrelevante Marktübersicht.





Wenn Sie Wert auf Struktur, Sicherheit, Volatilitätsbewusstsein und klare Handelszonen legen, ist dieses Tool genau das Richtige für Sie.