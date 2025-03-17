Haven Trend Tracker PRO

5

Haven Trend Tracker PRO - 您在趋势世界中的导航器

隆重推出  Haven Trend Tracker PRO – 这是一款功能强大的多时间框架指标，专为希望与市场和谐交易的交易者而设计。其主要目标是通过同时在您的工作 (LTF) 和更高 (HTF) 时间框架上显示趋势方向来消除您的疑虑。

我的其他产品 -> 此处.

顺势交易是最可靠的策略。当局部趋势和全球趋势一致时，该指标可帮助您确定市场的主导力量并找到最佳入场点，从而显着提高成功的可能性。

核心理念——双时间框架的力量

  • LTF (Lower Timeframe / 较低时间框架) – 这是您当前图表上的趋势。它以细虚线和箭头的形式显示，指示短期价格变动。非常适合寻找精确的入场点。

  • HTF (Higher Timeframe / 较高时间框架) – 这是您在设置中选择的全球趋势（例如，H1 或 H4）。它以粗线和​​大箭头的形式绘制，为交易设定主要方向并滤除市场噪音。

当两种趋势重合时，就会出现最强、最可靠的信号！

是什么让 Trend Tracker PRO 成为不可或缺的工具？

该指标超越了简单的线条和箭头，提供了用于综合分析的专业功能：

  1. 信息面板 (Dashboard)
    您的趋势分析指挥中心。该面板实时显示所有关键时间框架（M5、M15、H1、H4、D1）的趋势方向。您不再需要在图表之间切换——整个市场情况尽在您眼前。

  2. 双重趋势可视化
    在单个图表上清晰显示两种趋势。您可以立即看到局部回调 (LTF) 何时结束以及价格何时回归全球走势 (HTF)，从而提供进入交易的绝佳时机。

  3. 高级警报系统
    绝不错过重要信号！该指标将通过  终端警报、手机推送通知和电子邮件立即通知您 LTF 或 HTF 上的趋势变化。

Haven Trend Tracker PRO 的所有功能：

  • 在两个时间框架上进行趋势分析：  当前 (LTF) 和更高 (HTF)

  • 多功能信息面板 (Dashboard) 用于概览所有主要时间框架的趋势。

  • 用线条和箭头清晰地显示信号。

  • 灵活的通知系统： 警报、推送和电子邮件。

  • 完全自定义外观：颜色、样式、大小、偏移和箭头代码。

  • 可以选择禁用 LTF 或 HTF 的显示，以专注于其中之一。

  • 为 LTF 和 HTF 单独调整趋势敏感度 (Amplitude)。

  •  HistoryBars 参数可限制历史计算并节省 PC 资源。

  • 该指标  不会重绘，确保信号的可靠性。

  • 经过优化，可在任何金融工具和时间框架上工作。

主要设置：

  • HTFTimeframe – 选择用于全球趋势分析的更高时间框架。

  • LTF_Amplitude / HTF_Amplitude – 趋势检测的灵敏度。数值越小 = 对价格变化的反应越快。

  • ShowLTF / ShowHTF – 启用/禁用每个时间框架的线条和箭头显示。

  • Arrow Settings – 调整箭头代码和偏移量以实现独特的可视化。

  • Alerts Settings – 启用和配置您想要的通知类型。

  • Dashboard Settings – 管理信息面板的显示、位置、大小和颜色。

  • HistoryBars – 用于分析的柱数（0 = 所有可用历史记录）。

该指标适合谁？

  • 对于趋势交易者： 确认趋势强度和过滤逆势交易的理想工具。

  • 对于日内交易者和剥头皮交易者： 有助于快速进入顺应更高趋势方向的交易。

  • 对于波段交易者： 只要全球趋势保持不变，就更容易持有头寸。

  • 对于初学者： 一个出色的学习工具，清晰地展示了多时间框架分析的重要性。

别再猜测价格会走向何方。开始使用  Haven Trend Tracker PRO与市场和谐交易吧！

评分 2
H20Real
569
H20Real 2025.11.16 09:35 
 

Great indicator

Geek Engine
VALU VENTURES LTD
专家
Geek Engine EA is a professional-grade automated trading system that combines multiple proven technical analysis strategies with sophisticated risk management and performance tracking capabilities. Designed for both novice and experienced traders seeking consistent, rule-based trading execution. KEY FEATURES Multi-Strategy Trading System - MA Crossover Strategy with multi-timeframe confirmation - RSI Momentum Strategy with divergence detection - MACD Signal Strategy with histogram analysis -
G Channel Indicator
Dinh Hoan Luu
指标
G Channels – Efficient Adaptive Channel Indicator Introduction Channel indicators are widely used in technical analysis, offering valuable insights into price movements, trend identification, and volatility. Most channel-based indicators, such as Bollinger Bands and Keltner Channels, rely on a central tendency estimator (e.g., a moving average) combined with a volatility component to define upper and lower bands. The G Channels indicator takes this concept further by leveraging a highly efficie
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Visual Trend Flux Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Visual Trend Flux Analyzer: Your Ultimate Guide to Market Momentum Unlock a clearer, more intuitive way to view market trends and momentum with the Visual Trend Flux Analyzer. This powerful indicator for MetaTrader 5 is designed to cut through market noise and provide you with a clean, visual representation of trend strength and potential reversals. Stop guessing the market's direction and start making informed decisions based on a sophisticated, multi-layered analysis. For just $30, you can eq
Heat Map Pro mt5
Augusto Martins Lopes
指标
热图指标 - 高级成交量分析 介绍热图指标 - 专业的市场成交量分析工具！ **主要特点** **可视化热图** - 通过颜色即时可视化成交量强度 - 蓝色：低成交量 - 绿色：中等成交量 - 黄色/橙色：增加的成交量 - 红色：高成交量 **直观的界面** - 动态颜色刻度 - 实时百分比指示器 - 当前水平指示器 - 可定制颜色和透明度 **智能警报系统** - 可定制通知 - 移动警报 - 关键成交量水平设置 - 自动监控 **可配置设置** **主要参数：** - 可调分析周期 - 可定制热强度 - 实际或滴答成交量选项 - 自适应归一化因子 **警报：** - 可定制警报水平 - 上/下水平选项 - 推送通知 - 冷却系统 **应用** **日内交易** - 高流动性识别 - 成交量爆发检测 - 重要运动确认 **波段交易** - 成交量趋势分析 - 累积/分布识别 - 反转确认 **剥头皮交易** - 快速机会识别 - 实时动量分析 - 突破确认 **技术特性** - 低资源消耗 - 实时更新 - 兼容所有时间框架 - 缓存系统以提高性能 **竞争
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
专家
This EA has been developed, tested and traded live on NASDAQ M15 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on  EXPANSION ON THE DAILY CHART .   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR STOP LOSS.   To catch the profits is a  TRAILING PROFIT  function in the strategy.  EA has been backtested on more than 10-year long tick data with 99% quality of mo
TrendFactor
Vitalii Zakharuk
指标
Trend Factor is an indicator based on the calculation of price values ​​to answer questions about what direction the trend is acting on the market at the moment and when this trend will end. By launching the Trend Factor indicator, the user will see two lines and bars of different colors, which can change color to green during an uptrend, to red during a downtrend or to be yellow during an uncertainty. The trader uses the Trend Factor indicator to determine the market situation. This is a tre
Commissioner
Ivan Simonika
指标
The Commissioner indicator is very sensitive to current price activity and displays signals quite well. Reacts quickly to trend changes, clearly shows the price movement. The colored version of the indicator signals a trend change. The indicator allows you to see a rising or falling trend. In addition to the direction of the trend, the indicator shows the change in the slope, the analysis of which allows you to filter signals using filters by angle, this can be used when building a bot with th
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
指标
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
MT5 Support Resistance
Agus Santoso
指标
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/157679 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/157680 支撑阻力指标 — 智能市场结构水平 一款简洁、智能且高度可靠的支撑阻力指标，专为专业交易者和自动化交易系统打造。 支撑阻力指标采用先进的聚类算法，结合分形、基于 ATR 的价格分割和多时间框架分析，旨在检测真实的市场水平。 该指标并非绘制随机或嘈杂的线条，而是生成经过统计验证的水平线，这些水平线代表价格反复出现反应的位置，因此非常适合主观交易、算法交易、风险管理和突破验证。 主要特性 高级支撑阻力引擎 采用 ATR 缩放网格分割 将上下分形聚类，形成高精度的结构水平 使用精度模式（高/中/低）过滤噪声 兼容多时间框架 扫描支撑阻力位： 当前图表时间框架，或 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、MN1 非常适合在较低时间框架交易时依赖较高时间框架结构的交易者。 清晰的可视化效果 自动绘制支撑线和阻力线 可选的基于距离阈值的
Order Block Detector
Cao Minh Quang
5 (2)
指标
Automatically detect bullish or bearish order blocks to optimize your trade entries with our powerful indicator. Ideal for traders following ICT (The Inner Circle Trader). Works with any asset type, including cryptocurrencies, stocks, and forex. Displays order blocks on multiple timeframes, from M2 to W1. Alerts you when an order block is detected, migrated, or a higher timeframe order block is created/migrated. Perfect for both scalping and swing trading. Enhanced by strong VSA (Volume Spread A
John Carters TTM Squeeze with MACD Multitimeframe
Danil Poletavkin
指标
The same indicator as here  https://www.mql5.com/ru/market/product/105089?source=Site+Market+My+Products+Page  but with timeframe change possibility. It is convinient to see picture from different timeframes in the single chart. When using multiple timeframes, it is recommended (A.Elder "The new trading for a living") to adhere to a coefficient of 5 or 6. That is, the two older timeframes for a 5-minute chart will be 30 minutes and 3 hours.
回复评论