Haven Trend Tracker PRO - 您在趋势世界中的导航器 隆重推出 Haven Trend Tracker PRO – 这是一款功能强大的多时间框架指标，专为希望与市场和谐交易的交易者而设计。其主要目标是通过同时在您的工作 (LTF) 和更高 (HTF) 时间框架上显示趋势方向来消除您的疑虑。

我的其他产品 -> 此处.

顺势交易是最可靠的策略。当局部趋势和全球趋势一致时，该指标可帮助您确定市场的主导力量并找到最佳入场点，从而显着提高成功的可能性。

核心理念——双时间框架的力量

LTF (Lower Timeframe / 较低时间框架) – 这是您当前图表上的趋势。它以细虚线和箭头的形式显示，指示短期价格变动。非常适合寻找精确的入场点。

HTF (Higher Timeframe / 较高时间框架) – 这是您在设置中选择的全球趋势（例如，H1 或 H4）。它以粗线和​​大箭头的形式绘制，为交易设定主要方向并滤除市场噪音。

当两种趋势重合时，就会出现最强、最可靠的信号！

是什么让 Trend Tracker PRO 成为不可或缺的工具？

该指标超越了简单的线条和箭头，提供了用于综合分析的专业功能：

信息面板 (Dashboard)

您的趋势分析指挥中心。该面板实时显示所有关键时间框架（M5、M15、H1、H4、D1）的趋势方向。您不再需要在图表之间切换——整个市场情况尽在您眼前。 双重趋势可视化

在单个图表上清晰显示两种趋势。您可以立即看到局部回调 (LTF) 何时结束以及价格何时回归全球走势 (HTF)，从而提供进入交易的绝佳时机。 高级警报系统

绝不错过重要信号！该指标将通过 终端警报、手机推送通知和电子邮件立即通知您 LTF 或 HTF 上的趋势变化。

Haven Trend Tracker PRO 的所有功能：

在两个时间框架上进行趋势分析： 当前 (LTF) 和更高 (HTF) 。

多功能信息面板 (Dashboard) 用于概览所有主要时间框架的趋势。

用线条和箭头清晰地显示信号。

灵活的通知系统： 警报、推送和电子邮件。

完全自定义外观：颜色、样式、大小、偏移和箭头代码。

可以选择禁用 LTF 或 HTF 的显示，以专注于其中之一。

为 LTF 和 HTF 单独调整趋势敏感度 (Amplitude)。

HistoryBars 参数可限制历史计算并节省 PC 资源。

该指标 不会重绘 ，确保信号的可靠性。

经过优化，可在任何金融工具和时间框架上工作。

主要设置：

HTFTimeframe – 选择用于全球趋势分析的更高时间框架。

LTF_Amplitude / HTF_Amplitude – 趋势检测的灵敏度。数值越小 = 对价格变化的反应越快。

ShowLTF / ShowHTF – 启用/禁用每个时间框架的线条和箭头显示。

Arrow Settings – 调整箭头代码和偏移量以实现独特的可视化。

Alerts Settings – 启用和配置您想要的通知类型。

Dashboard Settings – 管理信息面板的显示、位置、大小和颜色。

HistoryBars – 用于分析的柱数（0 = 所有可用历史记录）。

该指标适合谁？

对于趋势交易者： 确认趋势强度和过滤逆势交易的理想工具。

对于日内交易者和剥头皮交易者： 有助于快速进入顺应更高趋势方向的交易。

对于波段交易者： 只要全球趋势保持不变，就更容易持有头寸。

对于初学者： 一个出色的学习工具，清晰地展示了多时间框架分析的重要性。

别再猜测价格会走向何方。开始使用 Haven Trend Tracker PRO与市场和谐交易吧！