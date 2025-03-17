Haven Trend Tracker PRO - Seu navegador no mundo das tendências Apresentando Haven Trend Tracker PRO – um poderoso indicador multi-timeframe criado para traders que desejam negociar em harmonia com o mercado. Seu principal objetivo é eliminar suas dúvidas, mostrando a direção da tendência simultaneamente em seu timeframe de trabalho (LTF) e no superior (HTF).

Meus outros produtos -> AQUI.

Negociar com a tendência é a estratégia mais confiável. O indicador ajuda a identificar a força dominante no mercado e a encontrar pontos de entrada ideais quando as tendências local e global coincidem, aumentando significativamente a probabilidade de sucesso.

A Ideia Chave – A Força de Dois Timeframes

LTF (Lower Timeframe / Timeframe Inferior) – esta é a tendência em seu gráfico atual. É exibida como uma linha pontilhada fina e setas, mostrando os movimentos de preço de curto prazo. Ideal para encontrar pontos de entrada precisos.

HTF (Higher Timeframe / Timeframe Superior) – esta é a tendência global que você seleciona nas configurações (por exemplo, H1 ou H4). É desenhada como uma linha grossa e setas grandes, definindo a direção principal para a negociação e filtrando o ruído do mercado.

Os sinais mais fortes e confiáveis aparecem quando ambas as tendências coincidem!

O que torna o Trend Tracker PRO uma ferramenta indispensável?

Este indicador vai além de simples linhas e setas, oferecendo recursos profissionais para uma análise abrangente:

Painel de Informações (Dashboard)

Seu centro de comando para análise de tendências. O painel mostra em tempo real a direção da tendência em todos os timeframes principais (M5, M15, H1, H4, D1). Você não precisa mais alternar entre gráficos — todo o cenário do mercado está diante de seus olhos. Visualização Dupla da Tendência

Exibição clara de duas tendências em um único gráfico. Você vê instantaneamente quando uma correção local (LTF) termina e o preço retorna ao movimento global (HTF), fornecendo o momento perfeito para entrar em uma negociação. Sistema de Alertas Avançado

Nunca perca um sinal importante! O indicador irá notificá-lo imediatamente sobre uma mudança de tendência no LTF ou HTF através de Alertas no terminal, notificações Push no seu celular e mensagens por E-mail.

Todos os Recursos do Haven Trend Tracker PRO:

Análise de tendência em dois timeframes: atual (LTF) e superior (HTF) .

Painel de informações multifuncional (Dashboard) para uma visão geral da tendência em todos os TFs principais.

Visualização clara de sinais com linhas e setas.

Sistema de notificação flexível: Alertas, Push e E-mail.

Personalização completa da aparência: cores, estilos, tamanhos, deslocamento e códigos de seta.

Opção de desativar a exibição de LTF ou HTF para focar em apenas um.

Ajuste de sensibilidade da tendência (Amplitude) separadamente para LTF e HTF.

O parâmetro HistoryBars para limitar os cálculos no histórico e economizar recursos do PC.

O indicador não repinta , garantindo a confiabilidade dos sinais.

Otimizado para funcionar em qualquer instrumento financeiro e timeframe.

Configurações Principais:

HTFTimeframe – seleção do timeframe superior para análise da tendência global.

LTF_Amplitude / HTF_Amplitude – sensibilidade da detecção de tendência. Um valor menor = uma reação mais rápida às mudanças de preço.

ShowLTF / ShowHTF – ativar/desativar a exibição de linhas e setas para cada timeframe.

Arrow Settings – ajuste dos códigos e deslocamento das setas para uma visualização única.

Alerts Settings – ativação e configuração dos tipos de notificação desejados.

Dashboard Settings – gerenciamento da exibição, posição, tamanho e cores do painel de informações.

HistoryBars – número de barras para análise (0 = todo o histórico disponível).

Para quem é este indicador?

Para traders de tendência: uma ferramenta ideal para confirmar a força da tendência e filtrar negociações contra a tendência.

Para day traders e scalpers: ajuda a entrar rapidamente em negociações na direção da tendência superior.

Para swing traders: facilita a manutenção de posições enquanto a tendência global permanecer em vigor.

Para iniciantes: uma excelente ferramenta de aprendizado que demonstra claramente a importância da análise multi-timeframe.

Pare de adivinhar para onde o preço irá. Comece a negociar em harmonia com o mercado com a ajuda do Haven Trend Tracker PRO!