Haven Trend Tracker PRO
- Indicadores
- Maksim Tarutin
- Versão: 2.6
- Atualizado: 1 dezembro 2025
- Ativações: 10
Haven Trend Tracker PRO - Seu navegador no mundo das tendências
Apresentando Haven Trend Tracker PRO – um poderoso indicador multi-timeframe criado para traders que desejam negociar em harmonia com o mercado. Seu principal objetivo é eliminar suas dúvidas, mostrando a direção da tendência simultaneamente em seu timeframe de trabalho (LTF) e no superior (HTF).
Negociar com a tendência é a estratégia mais confiável. O indicador ajuda a identificar a força dominante no mercado e a encontrar pontos de entrada ideais quando as tendências local e global coincidem, aumentando significativamente a probabilidade de sucesso.
A Ideia Chave – A Força de Dois Timeframes
LTF (Lower Timeframe / Timeframe Inferior) – esta é a tendência em seu gráfico atual. É exibida como uma linha pontilhada fina e setas, mostrando os movimentos de preço de curto prazo. Ideal para encontrar pontos de entrada precisos.
HTF (Higher Timeframe / Timeframe Superior) – esta é a tendência global que você seleciona nas configurações (por exemplo, H1 ou H4). É desenhada como uma linha grossa e setas grandes, definindo a direção principal para a negociação e filtrando o ruído do mercado.
Os sinais mais fortes e confiáveis aparecem quando ambas as tendências coincidem!
O que torna o Trend Tracker PRO uma ferramenta indispensável?
Este indicador vai além de simples linhas e setas, oferecendo recursos profissionais para uma análise abrangente:
Painel de Informações (Dashboard)
Seu centro de comando para análise de tendências. O painel mostra em tempo real a direção da tendência em todos os timeframes principais (M5, M15, H1, H4, D1). Você não precisa mais alternar entre gráficos — todo o cenário do mercado está diante de seus olhos.
Visualização Dupla da Tendência
Exibição clara de duas tendências em um único gráfico. Você vê instantaneamente quando uma correção local (LTF) termina e o preço retorna ao movimento global (HTF), fornecendo o momento perfeito para entrar em uma negociação.
Sistema de Alertas Avançado
Nunca perca um sinal importante! O indicador irá notificá-lo imediatamente sobre uma mudança de tendência no LTF ou HTF através de Alertas no terminal, notificações Push no seu celular e mensagens por E-mail.
Todos os Recursos do Haven Trend Tracker PRO:
Análise de tendência em dois timeframes: atual (LTF) e superior (HTF).
Painel de informações multifuncional (Dashboard) para uma visão geral da tendência em todos os TFs principais.
Visualização clara de sinais com linhas e setas.
Sistema de notificação flexível: Alertas, Push e E-mail.
Personalização completa da aparência: cores, estilos, tamanhos, deslocamento e códigos de seta.
Opção de desativar a exibição de LTF ou HTF para focar em apenas um.
Ajuste de sensibilidade da tendência (Amplitude) separadamente para LTF e HTF.
O parâmetro HistoryBars para limitar os cálculos no histórico e economizar recursos do PC.
O indicador não repinta, garantindo a confiabilidade dos sinais.
Otimizado para funcionar em qualquer instrumento financeiro e timeframe.
Configurações Principais:
HTFTimeframe – seleção do timeframe superior para análise da tendência global.
LTF_Amplitude / HTF_Amplitude – sensibilidade da detecção de tendência. Um valor menor = uma reação mais rápida às mudanças de preço.
ShowLTF / ShowHTF – ativar/desativar a exibição de linhas e setas para cada timeframe.
Arrow Settings – ajuste dos códigos e deslocamento das setas para uma visualização única.
Alerts Settings – ativação e configuração dos tipos de notificação desejados.
Dashboard Settings – gerenciamento da exibição, posição, tamanho e cores do painel de informações.
HistoryBars – número de barras para análise (0 = todo o histórico disponível).
Para quem é este indicador?
Para traders de tendência: uma ferramenta ideal para confirmar a força da tendência e filtrar negociações contra a tendência.
Para day traders e scalpers: ajuda a entrar rapidamente em negociações na direção da tendência superior.
Para swing traders: facilita a manutenção de posições enquanto a tendência global permanecer em vigor.
Para iniciantes: uma excelente ferramenta de aprendizado que demonstra claramente a importância da análise multi-timeframe.
Pare de adivinhar para onde o preço irá. Comece a negociar em harmonia com o mercado com a ajuda do Haven Trend Tracker PRO!
Great indicator