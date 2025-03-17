Haven Trend Tracker PRO

5

Haven Trend Tracker PRO - Seu navegador no mundo das tendências

Apresentando  Haven Trend Tracker PRO – um poderoso indicador multi-timeframe criado para traders que desejam negociar em harmonia com o mercado. Seu principal objetivo é eliminar suas dúvidas, mostrando a direção da tendência simultaneamente em seu timeframe de trabalho (LTF) e no superior (HTF).

Negociar com a tendência é a estratégia mais confiável. O indicador ajuda a identificar a força dominante no mercado e a encontrar pontos de entrada ideais quando as tendências local e global coincidem, aumentando significativamente a probabilidade de sucesso.

A Ideia Chave – A Força de Dois Timeframes

  • LTF (Lower Timeframe / Timeframe Inferior) – esta é a tendência em seu gráfico atual. É exibida como uma linha pontilhada fina e setas, mostrando os movimentos de preço de curto prazo. Ideal para encontrar pontos de entrada precisos.

  • HTF (Higher Timeframe / Timeframe Superior) – esta é a tendência global que você seleciona nas configurações (por exemplo, H1 ou H4). É desenhada como uma linha grossa e setas grandes, definindo a direção principal para a negociação e filtrando o ruído do mercado.

Os sinais mais fortes e confiáveis aparecem quando ambas as tendências coincidem!

O que torna o Trend Tracker PRO uma ferramenta indispensável?

Este indicador vai além de simples linhas e setas, oferecendo recursos profissionais para uma análise abrangente:

  1. Painel de Informações (Dashboard)
    Seu centro de comando para análise de tendências. O painel mostra em tempo real a direção da tendência em todos os timeframes principais (M5, M15, H1, H4, D1). Você não precisa mais alternar entre gráficos — todo o cenário do mercado está diante de seus olhos.

  2. Visualização Dupla da Tendência
    Exibição clara de duas tendências em um único gráfico. Você vê instantaneamente quando uma correção local (LTF) termina e o preço retorna ao movimento global (HTF), fornecendo o momento perfeito para entrar em uma negociação.

  3. Sistema de Alertas Avançado
    Nunca perca um sinal importante! O indicador irá notificá-lo imediatamente sobre uma mudança de tendência no LTF ou HTF através de  Alertas no terminal, notificações Push no seu celular e mensagens por E-mail.

Todos os Recursos do Haven Trend Tracker PRO:

  • Análise de tendência em dois timeframes:  atual (LTF) e superior (HTF).

  • Painel de informações multifuncional (Dashboard) para uma visão geral da tendência em todos os TFs principais.

  • Visualização clara de sinais com linhas e setas.

  • Sistema de notificação flexível: Alertas, Push e E-mail.

  • Personalização completa da aparência: cores, estilos, tamanhos, deslocamento e códigos de seta.

  • Opção de desativar a exibição de LTF ou HTF para focar em apenas um.

  • Ajuste de sensibilidade da tendência (Amplitude) separadamente para LTF e HTF.

  • O parâmetro HistoryBars para limitar os cálculos no histórico e economizar recursos do PC.

  • O indicador  não repinta, garantindo a confiabilidade dos sinais.

  • Otimizado para funcionar em qualquer instrumento financeiro e timeframe.

Configurações Principais:

  • HTFTimeframe – seleção do timeframe superior para análise da tendência global.

  • LTF_Amplitude / HTF_Amplitude – sensibilidade da detecção de tendência. Um valor menor = uma reação mais rápida às mudanças de preço.

  • ShowLTF / ShowHTF – ativar/desativar a exibição de linhas e setas para cada timeframe.

  • Arrow Settings – ajuste dos códigos e deslocamento das setas para uma visualização única.

  • Alerts Settings – ativação e configuração dos tipos de notificação desejados.

  • Dashboard Settings – gerenciamento da exibição, posição, tamanho e cores do painel de informações.

  • HistoryBars – número de barras para análise (0 = todo o histórico disponível).

Para quem é este indicador?

  • Para traders de tendência: uma ferramenta ideal para confirmar a força da tendência e filtrar negociações contra a tendência.

  • Para day traders e scalpers: ajuda a entrar rapidamente em negociações na direção da tendência superior.

  • Para swing traders: facilita a manutenção de posições enquanto a tendência global permanecer em vigor.

  • Para iniciantes: uma excelente ferramenta de aprendizado que demonstra claramente a importância da análise multi-timeframe.

Pare de adivinhar para onde o preço irá. Comece a negociar em harmonia com o mercado com a ajuda do  Haven Trend Tracker PRO!

Comentários 2
H20Real
569
H20Real 2025.11.16 09:35 
 

Great indicator

H20Real
569
H20Real 2025.11.16 09:35 
 

Great indicator

