Quick Draw Panel
- Indikatoren
- Samuel Munyaradzi Gama
- Version: 2.30
- Aktivierungen: 8
Mit dem Quick Draw Panel zeichnen Sie im Handumdrehen benutzerdefinierte Handelsobjekte (Zonen und Trendlinien) – mit nur einem Klick direkt aus dem Panel, das übersichtlich in jeder Chartecke platziert ist.
Kein Suchen mehr in Symbolleisten oder Menüs: Ein Klick, ein Objekt, fertig. Farben, Linienstärke und Stil sind vollständig anpassbar.
Ideal für:
- Institutionelle Händler / Smart Money Concept (SMC) / Händler, die Angebot und Nachfrage analysieren.
- Markierung von Angebots- und Nachfragezonen.
- Markierung von technischen Analysen.
- Markierung von Liquiditäts- und ICT-Orderblöcken.
- Klare, minimalistische Chartdarstellung.
- Sorgt für übersichtliche und minimalistische Charts.