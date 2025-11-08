Quick Draw Panel

Mit dem Quick Draw Panel zeichnen Sie im Handumdrehen benutzerdefinierte Handelsobjekte (Zonen und Trendlinien) – mit nur einem Klick direkt aus dem Panel, das übersichtlich in jeder Chartecke platziert ist.

Kein Suchen mehr in Symbolleisten oder Menüs: Ein Klick, ein Objekt, fertig. Farben, Linienstärke und Stil sind vollständig anpassbar.

Ideal für:

  • Institutionelle Händler / Smart Money Concept (SMC) / Händler, die Angebot und Nachfrage analysieren.
  • Markierung von Angebots- und Nachfragezonen.
  • Markierung von technischen Analysen.
  • Markierung von Liquiditäts- und ICT-Orderblöcken.
  • Klare, minimalistische Chartdarstellung.
  • Sorgt für übersichtliche und minimalistische Charts.

Meta Trader 4 Version

PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Currency Strength Meter MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indikatoren
Die Kenntnis der Stärke und Schwäche der einzelnen Währungen ist für jeden Devisenhändler unerlässlich. Unser Indikator "Currency Strength Meter" misst die Stärke der acht wichtigsten Währungen (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) mit Hilfe des Relative Strength Index (RSI). Der Indikator Currency Strength Meter zeigt Ihnen einfach und schnell an, wann eine Währung überverkauft, überkauft oder im "normalen Bereich" ist. Auf diese Weise können Sie erkennen, welche Währung am stärksten und we
Beholder
Joao Marcilio
Indikatoren
BEHOLDER - DER INDIKATOR, DER VERBORGENE MUSTER IN DER ZEIT AUFDECKT DAS ECHTE TRADERPROBLEM: TEMPORÄRE BLINDHEIT Jede Woche stehen Tausende von Tradern vor dem gleichen Dilemma: Eine Flut von wirtschaftlichen Ereignissen (NFP, CPI, Zinssätze, Einzelhandelsumsätze...) Sehr wenig Zeit, um Korrelationen zu analysieren Entscheidungen aus dem "Bauch heraus", ohne verlässlichen historischen Kontext Der Versuch, dies manuell zu tun, ist irrsinnig: Dutzende von Wochen im Kalender zurückblätter
Fibrillar
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Es ist sehr einfach, den Fibrillar-Indikator zu verwenden, da die einfachste ist, auf das Diagramm schauen und handeln nach den Angaben der farbigen Pfeile. Der Algorithmus berücksichtigt die Messung der Preise, und diese Methode konzentriert sich auch auf die Messung jedes der Preisabfälle (H / C, H / O, LC, LO) - das gibt mehr detaillierte Informationen, sondern auch mehr gemittelt. Bei der Berechnung dieses Indikators werden zunächst die logarithmischen Gewinne zum Schlusskurs berechnet, wo
HedgingTrading
Evgeniy Zhdan
Utilitys
Berater für den Hedging-Handel oder den Paarhandel. Über ein praktisches Panel können Sie Positionen für die erforderlichen Handelsinstrumente und Lots eröffnen. Automatisch wird die Art des Handelskontos bestimmt - Netting oder Hedging. Advisor kann alle Positionen bei Erreichen von Gewinn oder Verlust (in den Einstellungen festgelegt) schließen. Zur Verlustkontrolle ist ein negativer Wert erforderlich (z. B. -100, -500 usw.). Wenn die entsprechenden Felder 0 sind, wird der EA diese Funkti
E2C Lines
Eduardo Cristian De Carvalho
Indikatoren
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit unseres hochpräzisen Indikators, der entwickelt wurde, um die Ziel- und Erschöpfungsregionen eines jeden Vermögenswerts zu identifizieren. Seit über 3 Jahren an den Märkten für Mini-Dollars und Mini-Indizes getestet und validiert, bietet er eine unübertroffene Zuverlässigkeit und Effektivität. Verändern Sie Ihre Handelsstrategie und erreichen Sie neue Erfolgshöhen mit unserem innovativen Tool.
Gold Targets 5
Sergei Linskii
Indikatoren
Goldziele sind der beste Trendindikator. Der einzigartige Algorithmus des Indikators analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung von Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, ermittelt die profitabelsten Einstiegspunkte, gibt ein Signal in Form eines Pfeils und des Preisniveaus (KAUF-Einstieg / VERKAUF-Einstieg) aus eine Bestellung eröffnen. Der Indikator zeigt außerdem sofort das Preisniveau für Stop Loss und fünf Preisniveaus für Take Profit an. ACHTUNG:  
BW Indicators
Sergei Gurov
Indikatoren
Ein Tool zur Erstellung von Bill-Williams-Indikatoren Unser Tool bietet die Möglichkeit, Bill-Williams-Indikatoren per Mausklick auf einem Chart zu setzen. - Der Awesome Oscillator (AO) Indikator hilft, die treibende Kraft des Trends zu beurteilen. - Alligator-Indikator - bestimmt den aktuellen Zustand des Trends und mögliche Einstiegs- und Ausstiegspunkte. - Fraktal-Indikator - hilft bei der Identifizierung signifikanter Niveaus - Accelerator Oscillator (AC) Indikator - zeigt die Veränderung d
FREE
PowerZones Premium MT5
Christophe Pa Trouillas
Indikatoren
Strategischen Zonen 3, 4, 5, die der Markt testen wird  |  Automatisch TP1/TP2/TP3 in Punkten oder im Wert  | Überprüfen Sie sofort, ob Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis angemessen ist.  Zeitlich begrenztes Angebot - dann zurück auf >>  99$   |   Nach dem Kauf,  bitte kontaktieren Sie mich auf diesem Kanal  für empfohlene Einstellungen MT5  -  MT4   version   |   Überprüfen Sie unsere 3-Schritte-   MetaMethod , um Ihre Gewinne zu maximieren:     1. TrendDECODER  2. PowerZONES  3. BladeSCALPER   Möc
ToolBox 360 MT5
Timo Kosiol
Indikatoren
ToolBox 360 ist das Schweizer Messer unter den Indikatoren. Sie ist vollgepackt mit nützlichen Werkzeugen, die Ihnen bei Ihrem Handel helfen. Sie kann verwendet werden, um die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden und Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob Sie einen Handel eröffnen sollten oder nicht. Er zeigt Markttrends, Candlestick-Formationen außerhalb/innerhalb von Bars und Sie können zeitbasierte Allerts einstellen. Hauptmerkmale: Zeitbasierte Fibonacci-Linien Wählen Sie eine
Smart Trading Signals
Jinsong Zhang
Indikatoren
Es ist ein selbstlernender Indikator. Sie müssen einen Startzeitpunkt festlegen und die relevanten historischen Daten herunterladen, damit er lernen kann. Lernen Sie so wenig Regeln wie möglich und geben Sie den Indikatoren die größtmögliche Freiheit. Das Prinzip, das beste Ergebnis während der Lernphase zu wählen, garantiert also nicht, dass jede Transaktion profitabel ist. Im Allgemeinen gilt: Je länger die Lernphase, desto zuverlässiger die Ergebnisse. Im Strategietester müssen Sie den Zeitpa
MarketBookInfo
Evgenii Akselrod
Indikatoren
Der Indikator sammelt Daten aus dem Börsenstapel und fasst die ausstehenden Kauf- oder Verkaufsaufträge zusammen. Die Summe der Aufträge bestimmt dann die allgemeine Richtung, in die die Marktteilnehmer blicken. Wenn die Summe der Käufe/Verkäufe einen bestimmten Koeffizienten überschreitet, wird ein Signal erzeugt. Einstellungen: Timer=5 // gibt an, wie oft die Marktdaten in Sekunden aktualisiert werden sollen. Es wird nicht empfohlen, diesen Wert öfter als einmal in 10 Sekunden einzustellen. X-
FREE
Kangaroo Forex MT5
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator ist ein Handelssystem für die Währungspaare AUDUSD oder NZDUSD. Der Indikator wurde für Zeiträume entwickelt: M15, M30. Gleichzeitig ist es möglich, ihn nach dem Testen auch für andere Instrumente und Zeiträume zu verwenden. "Kangaroo Forex" hilft, die Richtung der Transaktion zu bestimmen, zeigt Einstiegspunkte an und verfügt über ein Alarmsystem. Wenn sich der Preis in die Richtung der Transaktion bewegt, wird die maximale Länge der Bewegung in Punkten angezeigt. Der Indika
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
StudentK Sync Chart
Chui Yu Lui
Indikatoren
--- StudentK Sync Chart --- 1. Diagramme zur gleichen Zeit verschieben 2. Cross-Check zwischen verschiedenen Symbolen und Timeframes 3. Planen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien --- Kontext --- StudentK wird nicht als Meister oder K Sir für eine erfahrene Person bezeichnet, die behauptet, immer zu gewinnen. (Aber viele Trader sollten die Tatsache kennen, dass dies selten der Wahrheit entspricht, besonders in schwankenden Zeiträumen) StudentK ist eine Gruppe langjährig erfahrener Trader, die e
Hamzai SR Levels Pro Gold
Denis Hamza
Indikatoren
Hamzai SR Levels Pro Gold Support Resistance ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator für MT5, der automatisch die reaktivsten Unterstützungs- und Widerstandsebenen von M5 bis H4 abbildet. Er wurde für den diskretionären Goldhandel entwickelt, ist aber flexibel genug für jedes Symbol. Der Indikator scannt die historische Preisentwicklung, isoliert die Höchst- und Tiefststände und gruppiert sie, um saubere horizontale Niveaus zu zeichnen, wobei die Mindestabstände pro Zeitrahmen eingehalten werden, um
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indikatoren
Die Angebots- und Nachfragezonen sind das Herzstück des Handels mit Angebot und Nachfrage . Diese Zonen sind Bereiche, die Liquidität zu einem bestimmten Preis anzeigen. Die Angebotszone wird auch als Distributionszone bezeichnet, während die Nachfragezone als Akkumulationszone bezeichnet wird . Unser Indikator zeichnet automatisch Angebots- und Nachfragezonen in Metatrader 5. Er bietet die Möglichkeit, Handelszonen zu verstehen und Risiken zu vermeiden.
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Rocket Trend-Indikator befindet sich im Trend. Der Indikator zeichnet zweifarbige Punkte, die durch Linien entlang des Charts verbunden sind. Dies ist ein Trendindikator, es ist ein algorithmischer Indikator. Er ist einfach zu bedienen und zu verstehen, wenn ein blauer Kreis erscheint, müssen Sie kaufen, wenn ein roter Kreis erscheint, verkaufen. Der Indikator wird für Scalping und Pipsing verwendet und hat sich gut bewährt. Rocket Trend ist für die Analyse der Trendrichtung für einen besti
Market Structures Pro MT5
Andrei Novichkov
Indikatoren
Der Market Structures Pro Indikator findet und zeigt 5 (fünf) Muster des Smart Money Concepts (SMC) Systems auf dem Chart an, nämlich: Bruch der Strukturen (BoS ) Wechsel des Charakters (CHoCH) Gleiche Hochs und Tiefs Premium, Equilibrium und Discount Zonen mit Fibo-Gitter Hoch-Hoch, Tief-Tief, Hoch-Tief und Tief-Hoch Extremwerte Die Muster werden in zwei Modi angezeigt - Swing und Internal - und sind durch die Farbe auf dem Chart leicht zu unterscheiden. Der interne Modus zeichnet sich durch k
MT5 Rectangle Extender Indicator
Muhammad Shamsuddeen Muhammad
Indikatoren
Der MT5 Rectangle Extender Indicator ist ein einfaches Tool, das automatisch jedes auf dem Chart gezeichnete Rechteck bis zum rechten Rand des Bildschirms erweitert. Dieses Tool kann zum einfachen Zeichnen von Zonen verwendet werden und kann bei der Bestimmung zukünftiger Bereiche von Interesse auf dem Chart helfen, sobald der Preis wieder auf diese Niveaus zurückkehrt. Es eignet sich sehr gut für die Darstellung von Angebot und Nachfrage, Orderblöcken und POI's (Points of Interest) auf Charts.
Trading Session Multisession
Yibeltal Beyabel Eneyew
Indikatoren
Visueller Leitfaden, der die 24 Stunden in drei Handelssitzungen unterteilt. Standardmäßig werden die Sitzungen in Asien , London und New York angezeigt. Die Anfangs- und Endstunden der Sitzungen können jedoch nach Bedarf angepasst werden. Der Indikator ist nützlich für die Entwicklung von Handelsstrategien, da er das Marktverhalten während der drei Sitzungen leicht erkennen lässt. Eingaben Zeitzone Start- und Endstunden (Bitte geben Sie die Werte im Format HH:MM an, z. B. 02:00, nicht 2:00.
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indikatoren
Bevor Sie den HeatMap-Indikator installieren, vergewissern Sie sich, dass Sie einen Broker verwenden, der Ihnen Zugang zum Depth of Market (DOM) gibt! Dieser Indikator erstellt eine Heatmap auf Ihrem Chart, die es Ihnen ermöglicht, die Kauf- oder Verkaufs-Limit-Orders einfach und in Echtzeit zu sehen. Sie haben die Möglichkeit, die Einstellung und die Farben der HeatMap zu ändern, um sie an alle Märkte und alle Charts anzupassen. Hier ist ein Beispiel für eine Einstellung, die Sie für den NASDA
SmartComboSignalDashboard
Norbert Mihaly Tenger
Indikatoren
Übersicht SmartComboSignalDashboard ist ein Multi-Strategie-Signal-Scanner und visuelles Dashboard für MetaTrader 5. Es kombiniert sechs technische Indikatorenkombinationen, um Kauf-/Verkaufsgelegenheiten zu erkennen und sie auf dem Chart zu visualisieren. Es beinhaltet: Signaltabelle mit Echtzeit-Updates Push-Benachrichtigungen (mit zeitrahmenbasierter Drosselung) Visuelle Einstiegsniveaus auf dem Chart (Kauf-/Verkaufsstopps) Interaktive Schaltflächen pro Strategie zum Umschalten der Ei
VectorOcillator
Alberto Cejudo
Indikatoren
Auf der Grundlage des physikalischen Konzepts der "Bewegungsgröße" bauen wir diesen Indikator/Oszillator, der uns eine Vorstellung von Marktein- und -ausstiegen vermitteln soll. In der klassischen Mechanik ist die Bewegungsgröße definiert als das Produkt aus der Masse des Körpers (Volumen) und seiner Geschwindigkeit (Geschwindigkeit, mit der sich der Preis ändert) zu einem bestimmten Zeitpunkt. p=M*V Dies ist ein Indikator/Oszillator, der darauf abzielt, Einstiegs- und Ausstiegsmomente auf der
Power Market Strength Panel PRO
Oleksandr Sheyko
Indikatoren
Power Market Strength Panel Pro – Ein einziges Panel mit allen wichtigen Indikatoren Power Market Strength Panel Pro ist kein gewöhnlicher Indikator. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Trading-Tool , das mehrere entscheidende technische Indikatoren kombiniert und den Markt automatisch für dich analysiert. Enthält folgende Schlüsselindikatoren: EMA (Exponentieller gleitender Durchschnitt) – bestimmt die Trendrichtung ADX + DI+/- – misst die Trendstärke und den Kauf-/Verkaufsdruck RSI
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
Indikatoren
"Blow It Up!" - Der Handelsindikator, der Ihre Lebensentscheidungen in Frage stellt Haben Sie genug von langweiligen Indikatoren? Lernen Sie Ihren neuen Marktbegleiter kennen, der liefert: "YOLO BUY!"-Pfeile , wenn Sie wahrscheinlich in Panik geraten sollten Explosives Rechteck-Konfetti ( denn warum nicht? 200+ seelenzerfetzende Zitate wie "Ihr Stop-Loss ist imaginär" und "Das ist kein Handel, sondern eine Spende für Wale" Zufällige Warnungen, die Ihre Strategie durchkreuzen D
Precision Indicator
Kian Guan Lok
Indikatoren
Elite Market Precision Indicator: Überlisten Sie institutionelle Manipulationen mit Fibonacci- und Pivot-Synergie Die institutionelle Falle: Warum die meisten Trader scheitern Die Finanzmärkte sind ein Schlachtfeld, auf dem institutionelle Händler Kursbewegungen manipulieren, um falsche Ausbrüche, Liquiditätsjagden und konstruierte Umkehrungen zu erzeugen. Die meisten Privatanleger fallen diesen trügerischen Bewegungen zum Opfer, was zu emotionalem Handel, gefälschten Signalen und Kapitalverlust
Symbol1 2Changer MT5
JIHUN NAM
Indikatoren
Hallo, Dies ist ein einfaches Symbol ändern Panel. Dies ist eine Vollversion von Symbol1 2Changer Die Symbole müssen in Ihrer Market Watch Liste aktiv sein. Parameter: SymbolList - Sie können weitere Symbole mit einem Komma(,) hinzufügen ratio - ändern Sie die Größe LineNumber - Sie können einstellen, wie viele Symbole pro Zeile angezeigt werden sollen. button_width - ändert die Größe der Schaltfläche button_height - Ändern Sie die Größe der Schaltfläche Dankeschön.
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
Utilitys
In diesem Artikel möchten wir Ihnen das Handelspanel-Produkt mit dem Martingale-Panel vorstellen. Dieses Panel ist so gestaltet, dass es den Bedürfnissen der Händler in hohem Maße gerecht wird. Dieses Handelspanel besteht eigentlich aus zwei Handelspanels gleichzeitig, mit dem ersten können Sie Positionen mit bestimmten Gewinn- und Verlustlimits einnehmen, und mit dem zweiten können Sie Positionen mit Gewinnlimits, aber ohne Verlustlimits haben. Wenn Positionen verlieren, wird eine neue Position
Heatmap Indicator
Ganegama Ganithage Rumesh Erangana
Indikatoren
XAUUSD Heat Map Scalping-Indikator Perfekt für 1M, 3M, 5M, 15M Scalping auf Gold (XAUUSD) Bringen Sie Ihr Scalping auf die nächste Stufe mit diesem exklusiven Heat Map Indikator , der speziell für XAUUSD entwickelt und optimiert wurde. Dieses Tool ist ein leistungsstarker visueller Assistent, der Ihnen hilft, Marktstärke, Druckzonen und potenzielle Einstiegspunkte in Echtzeit zu erkennen. Hauptmerkmale: Optimiert für schnelles Scalping : Funktioniert am besten auf 1-Minuten-, 3-Minuten
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Bank Session Lines
Samuel Munyaradzi Gama
Indikatoren
Banken-Session-Linien-Indikator Die Banken-Session-Linien heben automatisch die Tageszeiten hervor, zu denen sich der Kurs bewegt. Er hilft erfahrenen Händlern, die wichtigsten institutionellen Handelssitzungen der Banken – Asien, London und New York – klar zu markieren und zu verfolgen. Die Linien sind vollständig anpassbar und können in Ihre Charts eingebunden werden. Entwickelt für Händler, die Klarheit und Präzision bei der Verfolgung von Volatilitätszyklen benötigen. Warum Banken-Sessio
Quick Draw Panels
Samuel Munyaradzi Gama
Indikatoren
Mit Quick Draw Panels können Sie sofort benutzerdefinierte Handelsobjekte (Zonen und Trendlinien) mit einem Klick aus dem Panel zeichnen, das in jeder Chartecke platziert ist. Dies ist die mt4-Version des Produkts. Kein Suchen mehr in Symbolleisten oder Menüs - ein Klick, ein Objekt, fertig. Vollständig anpassbare Farben, Liniengröße und Stil. Ideal für: Institutionelle / Smart Money Concept (SMC) / Angebots- und Nachfragehändler. Markierung von Angebots- und Nachfragezonen. Markierung der tech
Banks Session Lines
Samuel Munyaradzi Gama
Indikatoren
Banken-Session-Linien-Indikator Die Banken-Session-Linien heben automatisch die Tageszeiten hervor, zu denen sich der Kurs bewegt. Er hilft erfahrenen Händlern, die wichtigsten institutionellen Handelssitzungen der Banken – Asien, London und New York – klar zu markieren und zu verfolgen. Die Linien sind vollständig anpassbar und können in Ihre Charts eingebunden werden. Entwickelt für Händler, die Klarheit und Präzision bei der Verfolgung von Volatilitätszyklen benötigen. Warum Banken-Sessio
Candlestick Overlay
Samuel Munyaradzi Gama
Indikatoren
Überlagern Sie Kerzen mit höherem Zeitrahmen mit Kerzen mit niedrigerem Zeitrahmen sowohl für den Live-Handel als auch für Backtests, um zu sehen, wie Kerzen mit höherem Zeitrahmen mit Kerzen mit niedrigerem Zeitrahmen gebildet werden. Hilft Händlern, die Multi-Timeframe-Ausrichtung zwischen den Timeframes in jedem Moment zu sehen, um einen verfeinerten Einstieg in die Marktstruktur zu finden. Gibt dem Händler einen vollständigen Überblick über den Preis in allen Zeitrahmen, indem er nur einen Z
