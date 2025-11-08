Mit dem Quick Draw Panel zeichnen Sie im Handumdrehen benutzerdefinierte Handelsobjekte (Zonen und Trendlinien) – mit nur einem Klick direkt aus dem Panel, das übersichtlich in jeder Chartecke platziert ist.





Kein Suchen mehr in Symbolleisten oder Menüs: Ein Klick, ein Objekt, fertig. Farben, Linienstärke und Stil sind vollständig anpassbar.





Ideal für:





Institutionelle Händler / Smart Money Concept (SMC) / Händler, die Angebot und Nachfrage analysieren.

Markierung von Angebots- und Nachfragezonen.

Markierung von technischen Analysen.

Markierung von Liquiditäts- und ICT-Orderblöcken.

Klare, minimalistische Chartdarstellung.

Sorgt für übersichtliche und minimalistische Charts.

Meta Trader 4 Version