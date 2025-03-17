Haven Trend Tracker PRO - トレンドの世界のナビゲーター ご紹介します Haven Trend Tracker PRO – 市場と調和して取引したいトレーダーのために作られた、強力なマルチタイムフレームインジケーターです。その主な目的は、あなたのワーキングタイムフレーム（LTF）と上位タイムフレーム（HTF）の両方でトレンドの方向性を同時に示すことで、あなたの疑問を解消することです。

トレンドに従った取引は、最も信頼性の高い戦略です。このインジケーターは、市場の支配的な力を特定し、ローカルとグローバルのトレンドが一致したときに最適なエントリーポイントを見つけるのに役立ち、成功の確率を大幅に高めます。

重要なアイデア – 2つのタイムフレームの力

LTF (Lower Timeframe / 下位タイムフレーム) – これは現在のチャートのトレンドです。細い点線と矢印で表示され、短期的な価格の動きを示します。正確なエントリーポイントを見つけるのに最適です。

HTF (Higher Timeframe / 上位タイムフレーム) – これは設定で選択するグローバルなトレンドです（例：H1またはH4）。太い線と大きな矢印で描かれ、取引の主要な方向性を示し、市場のノイズを除去します。

最も強力で信頼性の高いシグナルは、両方のトレンドが一致したときに現れます！

Trend Tracker PROが不可欠なツールである理由とは？

このインジケーターは、単なる線や矢印を超えて、包括的な分析のためのプロフェッショナルな機能を提供します：

情報パネル（ダッシュボード）

トレンド分析のためのコマンドセンターです。パネルは、すべての主要なタイムフレーム（M5、M15、H1、H4、D1）のトレンド方向をリアルタイムで表示します。もうチャートを切り替える必要はありません — 市場の全体像が目の前にあります。 デュアルトレンドの視覚化

1つのチャートで2つのトレンドを明確に表示します。ローカルな調整（LTF）が終わり、価格がグローバルな動き（HTF）に戻る瞬間を即座に確認でき、取引に最適なタイミングを提供します。 高度なアラートシステム

重要なシグナルを見逃すことはありません！インジケーターは、LTFまたはHTFのトレンド転換を ターミナルのアラート、携帯電話へのプッシュ通知、Eメールメッセージを通じて即座に通知します。

Haven Trend Tracker PROの全機能：

2つのタイムフレームでのトレンド分析： 現在（LTF）と上位（HTF） 。

多機能情報パネル（ダッシュボード） で、すべての主要なTFのトレンドを概観。

線と矢印によるシグナルの明確な視覚化。

柔軟な通知システム： アラート、プッシュ、Eメール。

外観の完全なカスタマイズ：色、スタイル、サイズ、オフセット、矢印コード。

LTFまたはHTFの表示を無効にして、一方に集中するオプション。

LTFとHTFで個別にトレンド感度（Amplitude）を調整。

HistoryBars パラメータで、過去の計算を制限し、PCリソースを節約。

インジケーターは リペイントしません ので、シグナルの信頼性を保証します。

あらゆる金融商品とタイムフレームで動作するように最適化されています。

主な設定：

HTFTimeframe – グローバルなトレンド分析のために上位タイムフレームを選択。

LTF_Amplitude / HTF_Amplitude – トレンド検出の感度。値が小さいほど、価格変動への反応が速くなります。

ShowLTF / ShowHTF – 各タイムフレームの線と矢印の表示を有効/無効にします。

Arrow Settings – ユニークな視覚化のために矢印のコードとオフセットを調整します。

Alerts Settings – 希望する通知タイプを有効にして設定します。

Dashboard Settings – 情報パネルの表示、位置、サイズ、色を管理します。

HistoryBars – 分析するバーの数（0 = 利用可能なすべての履歴）。

このインジケーターは誰のため？

トレンドトレーダー向け： トレンドの強さを確認し、カウンタートレンド取引をフィルタリングするための理想的なツール。

デイトレーダーとスキャルパー向け： 上位トレンドの方向に素早く取引を開始するのに役立ちます。

スイングトレーダー向け： グローバルなトレンドが続いている限り、ポジションを保持しやすくなります。

初心者向け： マルチタイムフレーム分析の重要性を明確に示す優れた学習ツール。

価格がどこへ行くか推測するのはやめましょう。 Haven Trend Tracker PROを使って、市場と調和して取引を始めましょう！