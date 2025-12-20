Instant Pitchfork for MT5

Ein Klick. Perfekte Heugabelstruktur.



Instant Pitchfork verwendet präzise, regelbasierte Berechnungen, um in Sekundenschnelle die am besten passende Andrews' Pitchfork zu finden und zu zeichnen.

Ziehen Sie einfach eine vertikale Linie, um sie auf die aktuelle Preisaktion anzuwenden, und entfernen Sie sie dann mit einem einzigen Klick, um Ihren Chart sauber zu halten.

Schnell, genau und konsistent - entwickelt für Händler, die sich auf eine sofortige Struktur für Stopps, Einstiege und Ziele verlassen.

Unterstützt Andrews', Schiff- und modifizierte Schiff-Pitchforks. Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen.



