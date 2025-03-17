Haven Trend Tracker PRO
- Indicateurs
- Maksim Tarutin
- Version: 1.6
- Mise à jour: 10 novembre 2025
- Activations: 10
Haven Trend Tracker PRO est un indicateur professionnel pour la détermination précise de la tendance sur tous les marchés financiers. Il suit les mouvements de prix et aide les traders à prendre des décisions commerciales éclairées sur la base de signaux clairs.
Caractéristiques principales :
- Visualisation claire de la tendance - Affichage coloré de la ligne de tendance avec un système intuitif : bleu pour la tendance haussière, rouge pour la tendance baissière
- Signaux de trading clairs - Des flèches indiquent les points d'entrée lorsque la tendance change
- Analyse multi-timeframe - Possibilité de suivre la tendance sur un timeframe supérieur pour prendre des décisions stratégiques
- Paramètres personnalisables - Paramètres flexibles pour adapter l'indicateur à n'importe quel style de trading
Avantages de l'utilisation :
- Réduit considérablement le nombre de faux signaux
- Aide à identifier les tendances à long terme pour des transactions plus rentables
- Idéal pour les débutants comme pour les traders expérimentés
- Application universelle sur divers marchés :
- Marché des devises (Forex)
- Marché boursier (actions, ETF)
- Marché des futures
- Marché des matières premières
- Marché des cryptomonnaies
- Marché obligataire
- Contrats CFD
- Indices
L'indicateur propose un système clair pour déterminer la tendance, ce qui aide les traders à entrer sur le marché dans la direction du mouvement dominant du prix et à maintenir leurs positions jusqu'à un changement de tendance.
