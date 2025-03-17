Haven Trend Tracker PRO est un indicateur professionnel pour la détermination précise de la tendance sur tous les marchés financiers. Il suit les mouvements de prix et aide les traders à prendre des décisions commerciales éclairées sur la base de signaux clairs.

Caractéristiques principales :

Visualisation claire de la tendance - Affichage coloré de la ligne de tendance avec un système intuitif : bleu pour la tendance haussière, rouge pour la tendance baissière

- Affichage coloré de la ligne de tendance avec un système intuitif : bleu pour la tendance haussière, rouge pour la tendance baissière Signaux de trading clairs - Des flèches indiquent les points d'entrée lorsque la tendance change

- Des flèches indiquent les points d'entrée lorsque la tendance change Analyse multi-timeframe - Possibilité de suivre la tendance sur un timeframe supérieur pour prendre des décisions stratégiques

- Possibilité de suivre la tendance sur un timeframe supérieur pour prendre des décisions stratégiques Paramètres personnalisables - Paramètres flexibles pour adapter l'indicateur à n'importe quel style de trading

Avantages de l'utilisation :

Réduit considérablement le nombre de faux signaux

Aide à identifier les tendances à long terme pour des transactions plus rentables

Idéal pour les débutants comme pour les traders expérimentés

Application universelle sur divers marchés : Marché des devises (Forex) Marché boursier (actions, ETF) Marché des futures Marché des matières premières Marché des cryptomonnaies Marché obligataire Contrats CFD Indices



L'indicateur propose un système clair pour déterminer la tendance, ce qui aide les traders à entrer sur le marché dans la direction du mouvement dominant du prix et à maintenir leurs positions jusqu'à un changement de tendance.



