Haven Trend Tracker PRO - Ваш навигатор в мире трендов
Представляем Haven Trend Tracker PRO – это мощный мультитаймфреймовый индикатор, созданный для трейдеров, которые хотят торговать в гармонии с рынком. Его главная задача — избавить вас от сомнений, показывая направление тренда одновременно на вашем рабочем (LTF) и старшем (HTF) таймфреймах.
Торговля по тренду — самая надежная стратегия. Индикатор помогает определить доминирующую силу на рынке и найти оптимальные точки входа, когда локальный и глобальный тренды совпадают, значительно повышая вероятность успеха.
Ключевая Идея – Сила Двух Таймфреймов
-
LTF (Lower Timeframe / Младший Таймфрейм) – это тренд на вашем текущем графике. Он отображается тонкой пунктирной линией и стрелками, показывая краткосрочные движения цены. Идеально подходит для поиска точных точек входа.
-
HTF (Higher Timeframe / Старший Таймфрейм) – это глобальный тренд, который вы выбираете в настройках (например, H1 или H4). Он рисуется жирной линией и крупными стрелками, задавая основное направление для торговли и отфильтровывая рыночный шум.
Самые сильные и надежные сигналы появляются, когда оба тренда совпадают!
Что делает Trend Tracker PRO незаменимым инструментом?
Этот индикатор выходит за рамки простых линий и стрелок, предлагая профессиональные функции для комплексного анализа:
-
Информационная Панель (Dashboard)
Ваш командный центр для анализа тренда. Панель в реальном времени показывает направление тренда на всех ключевых таймфреймах (M5, M15, H1, H4, D1). Вам больше не нужно переключаться между графиками — вся картина рынка перед вашими глазами.
-
Двойная Визуализация Тренда
Наглядное отображение двух трендов на одном графике. Вы мгновенно видите, когда локальная коррекция (LTF) заканчивается и цена возвращается к глобальному движению (HTF), предоставляя идеальный момент для входа в сделку.
-
Продвинутая Система Оповещений
Никогда не пропускайте важный сигнал! Индикатор немедленно уведомит вас о смене тренда на LTF или HTF через Alerts в терминале, Push-уведомления на телефон и сообщения на Email.
Все Функции Haven Trend Tracker PRO:
-
Анализ тренда на двух таймфреймах: текущем (LTF) и старшем (HTF).
-
Многофункциональная информационная панель (Dashboard) для обзора тренда на всех основных ТФ.
-
Четкая визуализация сигналов с помощью линий и стрелок.
-
Гибкая система уведомлений: Alerts, Push и Email.
-
Полная настройка внешнего вида: цвета, стили, размеры, смещение и коды стрелок.
-
Возможность отключать отображение LTF или HTF, чтобы сфокусироваться на чем-то одном.
-
Настройка чувствительности тренда (Amplitude) отдельно для LTF и HTF.
-
Параметр HistoryBars для ограничения расчетов на истории и экономии ресурсов ПК.
-
Индикатор не перерисовывается, обеспечивая надежность сигналов.
-
Оптимизирован для работы на любом финансовом инструменте и таймфрейме.
Основные Настройки:
-
HTFTimeframe – выбор старшего таймфрейма для анализа глобального тренда.
-
LTF_Amplitude / HTF_Amplitude – чувствительность определения тренда. Меньшее значение = более быстрая реакция на изменения цены.
-
ShowLTF / ShowHTF – включить/выключить отображение линий и стрелок для каждого таймфрейма.
-
Arrow Settings – настройка кодов и смещения стрелок для уникальной визуализации.
-
Alerts Settings – включение и настройка нужных вам типов уведомлений.
-
Dashboard Settings – управление отображением, положением, размером и цветами информационной панели.
-
HistoryBars – количество баров для анализа (0 = вся доступная история).
Для кого этот индикатор?
-
Для тренд-трейдеров: идеальный инструмент для подтверждения силы тренда и фильтрации контртрендовых сделок.
-
Для дейтрейдеров и скальперов: помогает быстро входить в сделки по направлению старшего тренда.
-
Для свинг-трейдеров: облегчает удержание позиций, пока глобальный тренд остается в силе.
-
Для новичков: прекрасный обучающий инструмент, который наглядно демонстрирует важность мультитаймфреймового анализа.
Перестаньте гадать, куда пойдет цена. Начните торговать в гармонии с рынком с помощью Haven Trend Tracker PRO!
