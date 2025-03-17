Haven Trend Tracker PRO

5

Haven Trend Tracker PRO - Ваш навигатор в мире трендов

Представляем  Haven Trend Tracker PRO – это мощный мультитаймфреймовый индикатор, созданный для трейдеров, которые хотят торговать в гармонии с рынком. Его главная задача — избавить вас от сомнений, показывая направление тренда одновременно на вашем рабочем (LTF) и старшем (HTF) таймфреймах.

Торговля по тренду — самая надежная стратегия. Индикатор помогает определить доминирующую силу на рынке и найти оптимальные точки входа, когда локальный и глобальный тренды совпадают, значительно повышая вероятность успеха.

Ключевая Идея – Сила Двух Таймфреймов

  • LTF (Lower Timeframe / Младший Таймфрейм) – это тренд на вашем текущем графике. Он отображается тонкой пунктирной линией и стрелками, показывая краткосрочные движения цены. Идеально подходит для поиска точных точек входа.

  • HTF (Higher Timeframe / Старший Таймфрейм) – это глобальный тренд, который вы выбираете в настройках (например, H1 или H4). Он рисуется жирной линией и крупными стрелками, задавая основное направление для торговли и отфильтровывая рыночный шум.

Самые сильные и надежные сигналы появляются, когда оба тренда совпадают!

Что делает Trend Tracker PRO незаменимым инструментом?

Этот индикатор выходит за рамки простых линий и стрелок, предлагая профессиональные функции для комплексного анализа:

  1. Информационная Панель (Dashboard)
    Ваш командный центр для анализа тренда. Панель в реальном времени показывает направление тренда на всех ключевых таймфреймах (M5, M15, H1, H4, D1). Вам больше не нужно переключаться между графиками — вся картина рынка перед вашими глазами.

  2. Двойная Визуализация Тренда
    Наглядное отображение двух трендов на одном графике. Вы мгновенно видите, когда локальная коррекция (LTF) заканчивается и цена возвращается к глобальному движению (HTF), предоставляя идеальный момент для входа в сделку.

  3. Продвинутая Система Оповещений
    Никогда не пропускайте важный сигнал! Индикатор немедленно уведомит вас о смене тренда на LTF или HTF через  Alerts в терминале, Push-уведомления на телефон и сообщения на Email.

Все Функции Haven Trend Tracker PRO:

  • Анализ тренда на двух таймфреймах:  текущем (LTF) и старшем (HTF).

  • Многофункциональная информационная панель (Dashboard) для обзора тренда на всех основных ТФ.

  • Четкая визуализация сигналов с помощью линий и стрелок.

  • Гибкая система уведомлений: Alerts, Push и Email.

  • Полная настройка внешнего вида: цвета, стили, размеры, смещение и коды стрелок.

  • Возможность отключать отображение LTF или HTF, чтобы сфокусироваться на чем-то одном.

  • Настройка чувствительности тренда (Amplitude) отдельно для LTF и HTF.

  • Параметр HistoryBars для ограничения расчетов на истории и экономии ресурсов ПК.

  • Индикатор  не перерисовывается, обеспечивая надежность сигналов.

  • Оптимизирован для работы на любом финансовом инструменте и таймфрейме.

Основные Настройки:

  • HTFTimeframe – выбор старшего таймфрейма для анализа глобального тренда.

  • LTF_Amplitude / HTF_Amplitude – чувствительность определения тренда. Меньшее значение = более быстрая реакция на изменения цены.

  • ShowLTF / ShowHTF – включить/выключить отображение линий и стрелок для каждого таймфрейма.

  • Arrow Settings – настройка кодов и смещения стрелок для уникальной визуализации.

  • Alerts Settings – включение и настройка нужных вам типов уведомлений.

  • Dashboard Settings – управление отображением, положением, размером и цветами информационной панели.

  • HistoryBars – количество баров для анализа (0 = вся доступная история).

Для кого этот индикатор?

  • Для тренд-трейдеров: идеальный инструмент для подтверждения силы тренда и фильтрации контртрендовых сделок.

  • Для дейтрейдеров и скальперов: помогает быстро входить в сделки по направлению старшего тренда.

  • Для свинг-трейдеров: облегчает удержание позиций, пока глобальный тренд остается в силе.

  • Для новичков: прекрасный обучающий инструмент, который наглядно демонстрирует важность мультитаймфреймового анализа.

Перестаньте гадать, куда пойдет цена. Начните торговать в гармонии с рынком с помощью  Haven Trend Tracker PRO!

H20Real
569
H20Real 2025.11.16 09:35 
 

Great indicator

Ответ на отзыв