Haven Trend Tracker PRO

TrendFactor Vitalii Zakharuk Индикаторы

Trend Factor - это индикатор, в основе которого лежат расчеты значений цены, для ответа на вопросы о том, какой направленности тренд действует на рынке в данный момент и когда этот тренд завершится. Запустив индикатор Trend Factor, пользователь увидит две линии и бары разных цветов, которые могут менять цвет на зеленый во время восходящего тренда, на красный во время нисходящего или быть желтой во время неопределенности. Трейдер использует индикатор Trend Factor для определения рыночной ситуа