Haven Trend Tracker PRO: su navegador en el mundo de las tendencias

Presentamos  Haven Trend Tracker PRO : un potente indicador multitemporal diseñado para traders que desean operar en armonía con el mercado. Su objetivo principal es eliminar sus dudas mostrándole la dirección de la tendencia simultáneamente en su marco de tiempo de trabajo (LTF) y en uno superior (HTF).

Mis otros productos -> AQUÍ.

Operar con la tendencia es la estrategia más fiable. El indicador le ayuda a identificar la fuerza dominante en el mercado y a encontrar puntos de entrada óptimos cuando las tendencias locales y globales coinciden, lo que aumenta significativamente la probabilidad de éxito.

La idea clave: el poder de dos marcos de tiempo

  • LTF (Lower Timeframe / Marco de tiempo inferior) : es la tendencia en su gráfico actual. Se muestra como una delgada línea de puntos y flechas, que indican los movimientos de precios a corto plazo. Es ideal para encontrar puntos de entrada precisos.

  • HTF (Higher Timeframe / Marco de tiempo superior) : es la tendencia global que selecciona en la configuración (por ejemplo, H1 o H4). Se dibuja como una línea gruesa y flechas grandes, estableciendo la dirección principal para operar y filtrando el ruido del mercado.

¡Las señales más fuertes y fiables aparecen cuando ambas tendencias coinciden!

¿Qué hace que Trend Tracker PRO sea una herramienta indispensable?

Este indicador va más allá de simples líneas y flechas, y ofrece funciones profesionales para un análisis exhaustivo:

  1. Panel de información (Dashboard)
    Su centro de mando para el análisis de tendencias. El panel muestra la dirección de la tendencia en tiempo real en todos los marcos de tiempo clave (M5, M15, H1, H4, D1). Ya no necesita cambiar de gráfico: todo el panorama del mercado está ante sus ojos.

  2. Visualización dual de tendencias
    Una visualización clara de dos tendencias en un solo gráfico. Puede ver al instante cuándo termina una corrección local (LTF) y el precio vuelve al movimiento global (HTF), lo que proporciona el momento perfecto para entrar en una operación.

  3. Sistema de alertas avanzado
    ¡No se pierda nunca una señal importante! El indicador le notificará inmediatamente un cambio de tendencia en el LTF o HTF a través de  alertas en el terminal, notificaciones push a su teléfono y mensajes de correo electrónico.

Todas las características de Haven Trend Tracker PRO:

  • Análisis de tendencias en dos marcos de tiempo:  actual (LTF) y superior (HTF).

  • Panel de información multifuncional (Dashboard) para una visión general de la tendencia en todos los TF principales.

  • Visualización clara de señales con líneas y flechas.

  • Sistema de notificaciones flexible: alertas, push y correo electrónico.

  • Personalización completa de la apariencia: colores, estilos, tamaños, desplazamiento y códigos de flecha.

  • Opción de desactivar la visualización de LTF o HTF para centrarse en uno solo.

  • Ajuste de sensibilidad de tendencia (Amplitude) por separado para LTF y HTF.

  • El parámetro HistoryBars para limitar los cálculos en el historial y ahorrar recursos del PC.

  • El indicador  no se repinta, lo que garantiza la fiabilidad de las señales.

  • Optimizado para funcionar en cualquier instrumento financiero y marco de tiempo.

Configuración principal:

  • HTFTimeframe : selección del marco de tiempo superior para el análisis de la tendencia global.

  • LTF_Amplitude / HTF_Amplitude : sensibilidad de la detección de tendencias. Un valor más bajo = una reacción más rápida a los cambios de precios.

  • ShowLTF / ShowHTF : activar/desactivar la visualización de líneas y flechas para cada marco de tiempo.

  • Arrow Settings : ajuste de los códigos y el desplazamiento de las flechas para una visualización única.

  • Alerts Settings : activación y configuración de los tipos de notificaciones que desee.

  • Dashboard Settings : gestione la visualización, la posición, el tamaño y los colores del panel de información.

  • HistoryBars : número de barras para el análisis (0 = todo el historial disponible).

¿Para quién es este indicador?

  • Para traders de tendencias: una herramienta ideal para confirmar la fuerza de la tendencia y filtrar las operaciones a contratendencia.

  • Para day traders y scalpers: ayuda a entrar rápidamente en operaciones en la dirección de la tendencia superior.

  • Para swing traders: facilita el mantenimiento de posiciones mientras la tendencia global se mantenga.

  • Para principiantes: una excelente herramienta de aprendizaje que demuestra claramente la importancia del análisis multitemporal.

Deje de adivinar hacia dónde irá el precio. ¡Comience a operar en armonía con el mercado con la ayuda de  Haven Trend Tracker PRO!

Comentarios 2
H20Real
569
H20Real 2025.11.16 09:35 
 

Great indicator

H20Real
569
H20Real 2025.11.16 09:35 
 

Great indicator

JotunnOnus
51
JotunnOnus 2025.05.12 13:35 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

