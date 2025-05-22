Aroon Cross Signal EA MT4

- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategie-Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

- Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.

- Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenGRATIS EA als Geschenk zu erhalten.

Revolutionäres Grid-Trading mit der fortschrittlichen Aroon Signal Technologie

- Das ultimative Grid Trading System

Verwandeln Sie Ihren Handel mit dem anspruchsvollsten Grid Trading System, das jemals für MetaTrader 4 entwickelt wurde. Der Aroon Cross Signal EA kombiniert modernste Signalerkennung mit intelligentem Grid-Management und liefert eine konsistente Performance unter allen Marktbedingungen.

Kern-Handelsstrategie

Aroon Oscillator Signalgenerierung

Präzise Signal-Erkennung : Nutzt den leistungsstarken Aroon Up/Down Oszillator zur Erkennung von Marktmomentumverschiebungen

: Nutzt den leistungsstarken Aroon Up/Down Oszillator zur Erkennung von Marktmomentumverschiebungen Anpassbarer Schwellenwert : Stellen Sie Ihren bevorzugten Aroon-Schwellenwert (Standardwert 70) für die Signalempfindlichkeit ein.

: Stellen Sie Ihren bevorzugten Aroon-Schwellenwert (Standardwert 70) für die Signalempfindlichkeit ein. Intelligentes Signal-Timing : Eingebautes Barren-Verzögerungssystem verhindert Over-Trading und falsche Signale

: Eingebautes Barren-Verzögerungssystem verhindert Over-Trading und falsche Signale Cross-Signal-Validierung: Handelt nur, wenn Aroon Up den Schwellenwert überschreitet, während Aroon Down unter dem inversen Schwellenwert bleibt

Wie es funktioniert

Signal-Erkennung: EA überwacht die Aroon Up/Down Werte kontinuierlich Signal-Validierung: Wenn die Aroon Cross-Bedingungen erfüllt sind, validiert EA die Handelsbedingungen Erster Grid-Einstieg: Platziert die erste Order basierend auf dem validierten Signal Grid-Erweiterung: Platziert automatisch zusätzliche Orders, wenn sich der Preis gegen die Position bewegt Intelligenter Ausstieg: Verwendet ein fortschrittliches VWAP-basiertes virtuelles TP/SL-System für optimale Ausstiege

Revolutionäres Gittersystem

Progressive Rasterabstandstechnologie

Anders als herkömmliche Raster mit festem Abstand verwendet unser EA exponentielle Abstände, die sich der Marktvolatilität anpassen:

Stufe 1 : Basis-Rasterabstand (z. B. 50 Punkte)

: Basis-Rasterabstand (z. B. 50 Punkte) Stufe 2 : Basis + (Basis × Multiplikator) = 150 Punkte insgesamt

: Basis + (Basis × Multiplikator) = 150 Punkte insgesamt Stufe 3 : Bisherige Summe + (Bisherige Summe × Multiplikator) = 450 Punkte insgesamt

: Bisherige Summe + (Bisherige Summe × Multiplikator) = 450 Punkte insgesamt Stufe 4 : Exponentiale Expansion setzt sich fort = 1.350 Punkte insgesamt

: Exponentiale Expansion setzt sich fort = 1.350 Punkte insgesamt Stufe 5: Maximaler Abstand erreicht = 4.050 Punkte insgesamt

Warum progressive Raster besser funktionieren:

Erfasst kleine Umkehrungen mit engen Anfangsabständen

Schützt vor großen Zügen mit wachsenden Abständen

Reduziert die Rasterdichte unter volatilen Bedingungen

Maximiert das Gewinnpotenzial bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos

Signalbasierte Rasterlogik

Erster Auftrag : Erfordert ein gültiges Aroon-Signal - sichert den Qualitätseinstieg

: Erfordert ein gültiges Aroon-Signal - sichert den Qualitätseinstieg Nachfolgende Befehle : Ausgelöst nur durch Rasterpegel - kein Signal erforderlich

: Ausgelöst nur durch Rasterpegel - kein Signal erforderlich Unabhängiger Betrieb: Netzsystem arbeitet nach Signalbestätigung selbstständig

Fortschrittliches virtuelles TP/SL-System

VWAP-basiertes kollektives Management

Revolutionärer Ansatz, bei dem alle Rasteraufträge als eine einzige Position behandelt werden:

Volumengewichteter Durchschnittspreis : Berechnet den tatsächlichen durchschnittlichen Einstiegspreis für alle Aufträge

: Berechnet den tatsächlichen durchschnittlichen Einstiegspreis für alle Aufträge Gemeinsame Gewinnziele : Ein einziger TP/SL für die gesamte Grid-Position

: Ein einziger TP/SL für die gesamte Grid-Position Kosten-Integration : Automatische Einbeziehung von Swaps, Provisionen und Gebühren in die Berechnungen

: Automatische Einbeziehung von Swaps, Provisionen und Gebühren in die Berechnungen Überwachung in Echtzeit : Kontinuierliche preis- und gewinnbasierte Auslöser für den Ausstieg

: Kontinuierliche preis- und gewinnbasierte Auslöser für den Ausstieg Double-Check-Sicherheit: Doppeltes Überprüfungssystem verhindert verpasste Ausstiege

Flexible TP/SL-Modi

Punkte-Modus (Standard):

Take Profit: 50 Punkte vom VWAP

Stop Loss: 3.800 Punkte vom VWAP (oder deaktiviert)

Automatische Kostenanpassung in Punkten

Geld-Modus:

Take Profit: $10 Zielgewinn

Stop Loss: $100 maximaler Verlust

Perfekt für die Verwaltung von Kontoprozenten

Professionelles Lot-Management

Vier fortschrittliche Methoden zur Lotberechnung

1. Feste Losgröße

Konsistente Losgröße für alle Rasterstufen

Perfekt für konservatives Risikomanagement

Vorhersehbare Positionsgröße

2. Martingal-System

Die Losgröße nimmt exponentiell zu: 0.1 → 0.2 → 0.4 → 0.8

Beschleunigte Erholung von Verlustpositionen

Anpassbarer Multiplikator (Standard 2,0)

3. Lot-Reduktionsmethode

Abnehmende Losgrößen: 0.1 → 0.05 → 0.025

Reduziert das Risiko bei der Erweiterung des Netzes

Ideal für unsichere Marktbedingungen

4. Lot-Summen-Methode

Arithmetische Progression: 0,1 → 0,2 → 0,3 → 0,4

Ausgewogener Wachstumsansatz

Moderate Risikoeskalation

Umfassende Sicherheitsmerkmale

Risiko-Management

Maximales Lot-Limit : Harte Obergrenze verhindert eine übermäßige Verschuldung

: Harte Obergrenze verhindert eine übermäßige Verschuldung Margin-Sicherheitsfaktor : 150% Margin-Puffer verhindert Margin-Calls

: 150% Margin-Puffer verhindert Margin-Calls Order-Limits : Getrennte Limits für Kauf-/Verkaufsaufträge (standardmäßig jeweils 5)

: Getrennte Limits für Kauf-/Verkaufsaufträge (standardmäßig jeweils 5) Grid-Level-Limits: Maximal 5 Levels verhindern das Ausufern von Grids

Handelskontrollen

Bidirektionale Steuerung : Wählen Sie den Handel in eine oder zwei Richtungen

: Wählen Sie den Handel in eine oder zwei Richtungen Ein Handel pro Bar : Verhindert übermäßigen Handel auf einem einzelnen Bar

: Verhindert übermäßigen Handel auf einem einzelnen Bar Freeze Level Schutz : Respektiert Broker-Beschränkungen

: Respektiert Broker-Beschränkungen Magisches Zahlensystem: Perfekt für Multi-EA-Setups

Anpassung der Marktbedingungen

Spread-Überwachung : Automatische Spread-basierte Anpassungen

: Automatische Spread-basierte Anpassungen Margin Level Checks : Durchsetzung eines 200%igen Mindest-Margin Levels

: Durchsetzung eines 200%igen Mindest-Margin Levels Validierung der Handelserlaubnis: Respektiert die Einschränkungen der Handelssitzung

Professionelles visuelles Panel

Anzeige von Informationen in Echtzeit

EA-Status : Live-Arbeitsbestätigung

: Live-Arbeitsbestätigung Aktuelle Aroon-Werte : Up/Down Messwerte in Echtzeit

: Up/Down Messwerte in Echtzeit Raster-Status : Aktive Kauf/Verkaufs-Rasterzählungen

: Aktive Kauf/Verkaufs-Rasterzählungen Signal-Informationen : Letzter Signaltyp und Zeitpunkt

: Letzter Signaltyp und Zeitpunkt Balken-Zähler : "Balken seit letztem Signal" Verfolgung

: "Balken seit letztem Signal" Verfolgung Signalverlauf: Die letzten 3 gültigen Signale mit Zeitstempeln

Anpassbare Schnittstelle

Positionskontrolle : Wählen Sie eine beliebige Chartecke

: Wählen Sie eine beliebige Chartecke Farbige Themes : Professionelles dunkles Thema mit anpassbaren Farben

: Professionelles dunkles Thema mit anpassbaren Farben Schriftgröße : Einstellbar für jede Bildschirmgröße

: Einstellbar für jede Bildschirmgröße Geschützte Elemente : Nicht verschiebbare, nicht auswählbare Schnittstelle

: Nicht verschiebbare, nicht auswählbare Schnittstelle Sauberes Design: 330×220 Pixel optimiertes Layout

Erweiterte Konfigurationsoptionen

Raster-Parameter

Rastergröße : Basisabstand zwischen den Ebenen (Standardwert 50 Punkte)

: Basisabstand zwischen den Ebenen (Standardwert 50 Punkte) Abstandsmultiplikator : Exponentialer Expansionsfaktor (Standardwert 2.0)

: Exponentialer Expansionsfaktor (Standardwert 2.0) Maximale Levels : Risikokontrollgrenze (Standardwert 5)

: Risikokontrollgrenze (Standardwert 5) Volumen-Multiplikator: Zusätzliche Los-Skalierungsoption

Aroon-Einstellungen

Zeitraum : Rückblickzeitraum für Berechnungen (Standardwert 14)

: Rückblickzeitraum für Berechnungen (Standardwert 14) Schwellenwert : Signalempfindlichkeitsstufe (Standardwert 70)

: Signalempfindlichkeitsstufe (Standardwert 70) Balken-Verzögerung: Mindesttakte zwischen den Signalen (Standardwert 30)

Trading-Steuerungen

Beide Richtungen : Erlaubt gleichzeitige Kauf-/Verkaufsraster

: Erlaubt gleichzeitige Kauf-/Verkaufsraster Order-Limits : Individuelle Kauf-/Verkaufspositionslimits

: Individuelle Kauf-/Verkaufspositionslimits Einmal pro Takt : Kontrolle der Signalfrequenz

: Kontrolle der Signalfrequenz Magische Zahl: Multi-EA-Kompatibilität

Perfekt für diese Handelsstile

Range-Handel

Hervorragend geeignet für seitwärts tendierende Märkte

Progressives Raster erfasst mehrere Umkehrungen

VWAP-Ausgänge optimieren Range-Gewinne

Trendfolge

Aroon-Signale erfassen Trendanfänge

Grid-System bildet Durchschnittswerte für starke Bewegungen

Virtuelles TP-System fängt Trendgewinne ein

Volatilitätshandel

Progressive Grids passen sich der Volatilität an

Mehrere Lot-Methoden für unterschiedliche Bedingungen

Sicherheitsfunktionen verhindern Volatilitätskatastrophen

Setzen-und-Vergessen-Handel

Autonomer Betrieb nach Signal

Vollständiges Risikomanagement eingebaut

Visuelles Panel für einfache Überwachung

Wesentliche Leistungsvorteile

Intelligentes Zugangssystem

Qualitätssignale aus der bewährten Aroon-Methodik

Keine zufälligen Einträge - jeder Handel hat einen Grund

Anpassbare Empfindlichkeit für verschiedene Märkte

Überlegenes Risikomanagement

VWAP-basierte Exits eliminieren Einzelorder-Risiken

Progressive Raster reduzieren das durchschnittliche Risiko pro Level

Mehrere Sicherheitsebenen verhindern katastrophale Verluste

Operative Exzellenz

Wartungsfreier Betrieb

Professionelles visuelles Feedback

Vollständige Kontrolle über die Anpassung

Broker-unabhängige Kompatibilität

Technische Daten

Plattform : MetaTrader 4

: MetaTrader 4 Kompatibilität : Alle Währungspaare und Zeitrahmen

: Alle Währungspaare und Zeitrahmen Broker-Typ : Funktioniert mit allen Brokertypen

: Funktioniert mit allen Brokertypen Mindesteinlage : Flexibel - abhängig von der eingestellten Losgröße

: Flexibel - abhängig von der eingestellten Losgröße CPU-Belastung : Optimiert für minimalen Ressourcenverbrauch

: Optimiert für minimalen Ressourcenverbrauch Speicherverbrauch: Effiziente Verwaltung virtueller Aufträge

Warum Aroon Cross Signal EA wählen?

Professionelle Entwicklung

Geschrieben von erfahrenen MQL4-Entwicklern

Befolgt die besten Praktiken der Industrie

Ausführlich getestet und optimiert

Regelmäßige Updates und Verbesserungen

Vollständige Lösung

Keine zusätzlichen Indikatoren erforderlich

Alle notwendigen Funktionen eingebaut

Professionelle visuelle Schnittstelle inklusive

Umfassende Dokumentation

Flexible Implementierung

Funktioniert mit jeder Handelsstrategie

Anpassungsfähig an alle Marktbedingungen

Geeignet für alle Kontogrößen

Perfekt für Anfänger und Profis

Sind Sie bereit, Ihr Trading zu verändern?

Der Aroon Cross Signal EA stellt den Höhepunkt der automatisierten Grid-Trading-Technologie dar. Mit seiner ausgefeilten Signalerkennung, dem progressiven Grid-System und dem fortschrittlichen Risikomanagement ist er darauf ausgelegt, unter allen Marktbedingungen eine konsistente Performance zu liefern.

Geben Sie sich nicht mit einfachen Grid EAs zufrieden, wenn Sie das fortschrittlichste System auf dem Markt haben können.

Transformieren Sie Ihr Trading noch heute mit dem Aroon Cross Signal EA - wo Präzision auf Profitabilität trifft.

Version 1.50 | Professional Grade | Vollautomatisch | Risikomanagement