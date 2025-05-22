Aroon Cross Signal EA MT4
- Experten
- AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
- Version: 1.50
- Aktualisiert: 22 Mai 2025
- Aktivierungen: 5
Aroon Cross Signal EA v1.50 - Das ultimative Grid Trading System
Revolutionäres Grid-Trading mit der fortschrittlichen Aroon Signal Technologie
Verwandeln Sie Ihren Handel mit dem anspruchsvollsten Grid Trading System, das jemals für MetaTrader 4 entwickelt wurde. Der Aroon Cross Signal EA kombiniert modernste Signalerkennung mit intelligentem Grid-Management und liefert eine konsistente Performance unter allen Marktbedingungen.
Kern-Handelsstrategie
Aroon Oscillator Signalgenerierung
- Präzise Signal-Erkennung: Nutzt den leistungsstarken Aroon Up/Down Oszillator zur Erkennung von Marktmomentumverschiebungen
- Anpassbarer Schwellenwert: Stellen Sie Ihren bevorzugten Aroon-Schwellenwert (Standardwert 70) für die Signalempfindlichkeit ein.
- Intelligentes Signal-Timing: Eingebautes Barren-Verzögerungssystem verhindert Over-Trading und falsche Signale
- Cross-Signal-Validierung: Handelt nur, wenn Aroon Up den Schwellenwert überschreitet, während Aroon Down unter dem inversen Schwellenwert bleibt
Wie es funktioniert
- Signal-Erkennung: EA überwacht die Aroon Up/Down Werte kontinuierlich
- Signal-Validierung: Wenn die Aroon Cross-Bedingungen erfüllt sind, validiert EA die Handelsbedingungen
- Erster Grid-Einstieg: Platziert die erste Order basierend auf dem validierten Signal
- Grid-Erweiterung: Platziert automatisch zusätzliche Orders, wenn sich der Preis gegen die Position bewegt
- Intelligenter Ausstieg: Verwendet ein fortschrittliches VWAP-basiertes virtuelles TP/SL-System für optimale Ausstiege
Revolutionäres Gittersystem
Progressive Rasterabstandstechnologie
Anders als herkömmliche Raster mit festem Abstand verwendet unser EA exponentielle Abstände, die sich der Marktvolatilität anpassen:
- Stufe 1: Basis-Rasterabstand (z. B. 50 Punkte)
- Stufe 2: Basis + (Basis × Multiplikator) = 150 Punkte insgesamt
- Stufe 3: Bisherige Summe + (Bisherige Summe × Multiplikator) = 450 Punkte insgesamt
- Stufe 4: Exponentiale Expansion setzt sich fort = 1.350 Punkte insgesamt
- Stufe 5: Maximaler Abstand erreicht = 4.050 Punkte insgesamt
Warum progressive Raster besser funktionieren:
- Erfasst kleine Umkehrungen mit engen Anfangsabständen
- Schützt vor großen Zügen mit wachsenden Abständen
- Reduziert die Rasterdichte unter volatilen Bedingungen
- Maximiert das Gewinnpotenzial bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos
Signalbasierte Rasterlogik
- Erster Auftrag: Erfordert ein gültiges Aroon-Signal - sichert den Qualitätseinstieg
- Nachfolgende Befehle: Ausgelöst nur durch Rasterpegel - kein Signal erforderlich
- Unabhängiger Betrieb: Netzsystem arbeitet nach Signalbestätigung selbstständig
Fortschrittliches virtuelles TP/SL-System
VWAP-basiertes kollektives Management
Revolutionärer Ansatz, bei dem alle Rasteraufträge als eine einzige Position behandelt werden:
- Volumengewichteter Durchschnittspreis: Berechnet den tatsächlichen durchschnittlichen Einstiegspreis für alle Aufträge
- Gemeinsame Gewinnziele: Ein einziger TP/SL für die gesamte Grid-Position
- Kosten-Integration: Automatische Einbeziehung von Swaps, Provisionen und Gebühren in die Berechnungen
- Überwachung in Echtzeit: Kontinuierliche preis- und gewinnbasierte Auslöser für den Ausstieg
- Double-Check-Sicherheit: Doppeltes Überprüfungssystem verhindert verpasste Ausstiege
Flexible TP/SL-Modi
Punkte-Modus (Standard):
- Take Profit: 50 Punkte vom VWAP
- Stop Loss: 3.800 Punkte vom VWAP (oder deaktiviert)
- Automatische Kostenanpassung in Punkten
Geld-Modus:
- Take Profit: $10 Zielgewinn
- Stop Loss: $100 maximaler Verlust
- Perfekt für die Verwaltung von Kontoprozenten
Professionelles Lot-Management
Vier fortschrittliche Methoden zur Lotberechnung
1. Feste Losgröße
- Konsistente Losgröße für alle Rasterstufen
- Perfekt für konservatives Risikomanagement
- Vorhersehbare Positionsgröße
2. Martingal-System
- Die Losgröße nimmt exponentiell zu: 0.1 → 0.2 → 0.4 → 0.8
- Beschleunigte Erholung von Verlustpositionen
- Anpassbarer Multiplikator (Standard 2,0)
3. Lot-Reduktionsmethode
- Abnehmende Losgrößen: 0.1 → 0.05 → 0.025
- Reduziert das Risiko bei der Erweiterung des Netzes
- Ideal für unsichere Marktbedingungen
4. Lot-Summen-Methode
- Arithmetische Progression: 0,1 → 0,2 → 0,3 → 0,4
- Ausgewogener Wachstumsansatz
- Moderate Risikoeskalation
Umfassende Sicherheitsmerkmale
Risiko-Management
- Maximales Lot-Limit: Harte Obergrenze verhindert eine übermäßige Verschuldung
- Margin-Sicherheitsfaktor: 150% Margin-Puffer verhindert Margin-Calls
- Order-Limits: Getrennte Limits für Kauf-/Verkaufsaufträge (standardmäßig jeweils 5)
- Grid-Level-Limits: Maximal 5 Levels verhindern das Ausufern von Grids
Handelskontrollen
- Bidirektionale Steuerung: Wählen Sie den Handel in eine oder zwei Richtungen
- Ein Handel pro Bar: Verhindert übermäßigen Handel auf einem einzelnen Bar
- Freeze Level Schutz: Respektiert Broker-Beschränkungen
- Magisches Zahlensystem: Perfekt für Multi-EA-Setups
Anpassung der Marktbedingungen
- Spread-Überwachung: Automatische Spread-basierte Anpassungen
- Margin Level Checks: Durchsetzung eines 200%igen Mindest-Margin Levels
- Validierung der Handelserlaubnis: Respektiert die Einschränkungen der Handelssitzung
Professionelles visuelles Panel
Anzeige von Informationen in Echtzeit
- EA-Status: Live-Arbeitsbestätigung
- Aktuelle Aroon-Werte: Up/Down Messwerte in Echtzeit
- Raster-Status: Aktive Kauf/Verkaufs-Rasterzählungen
- Signal-Informationen: Letzter Signaltyp und Zeitpunkt
- Balken-Zähler: "Balken seit letztem Signal" Verfolgung
- Signalverlauf: Die letzten 3 gültigen Signale mit Zeitstempeln
Anpassbare Schnittstelle
- Positionskontrolle: Wählen Sie eine beliebige Chartecke
- Farbige Themes: Professionelles dunkles Thema mit anpassbaren Farben
- Schriftgröße: Einstellbar für jede Bildschirmgröße
- Geschützte Elemente: Nicht verschiebbare, nicht auswählbare Schnittstelle
- Sauberes Design: 330×220 Pixel optimiertes Layout
Erweiterte Konfigurationsoptionen
Raster-Parameter
- Rastergröße: Basisabstand zwischen den Ebenen (Standardwert 50 Punkte)
- Abstandsmultiplikator: Exponentialer Expansionsfaktor (Standardwert 2.0)
- Maximale Levels: Risikokontrollgrenze (Standardwert 5)
- Volumen-Multiplikator: Zusätzliche Los-Skalierungsoption
Aroon-Einstellungen
- Zeitraum: Rückblickzeitraum für Berechnungen (Standardwert 14)
- Schwellenwert: Signalempfindlichkeitsstufe (Standardwert 70)
- Balken-Verzögerung: Mindesttakte zwischen den Signalen (Standardwert 30)
Trading-Steuerungen
- Beide Richtungen: Erlaubt gleichzeitige Kauf-/Verkaufsraster
- Order-Limits: Individuelle Kauf-/Verkaufspositionslimits
- Einmal pro Takt: Kontrolle der Signalfrequenz
- Magische Zahl: Multi-EA-Kompatibilität
Perfekt für diese Handelsstile
Range-Handel
- Hervorragend geeignet für seitwärts tendierende Märkte
- Progressives Raster erfasst mehrere Umkehrungen
- VWAP-Ausgänge optimieren Range-Gewinne
Trendfolge
- Aroon-Signale erfassen Trendanfänge
- Grid-System bildet Durchschnittswerte für starke Bewegungen
- Virtuelles TP-System fängt Trendgewinne ein
Volatilitätshandel
- Progressive Grids passen sich der Volatilität an
- Mehrere Lot-Methoden für unterschiedliche Bedingungen
- Sicherheitsfunktionen verhindern Volatilitätskatastrophen
Setzen-und-Vergessen-Handel
- Autonomer Betrieb nach Signal
- Vollständiges Risikomanagement eingebaut
- Visuelles Panel für einfache Überwachung
Wesentliche Leistungsvorteile
Intelligentes Zugangssystem
- Qualitätssignale aus der bewährten Aroon-Methodik
- Keine zufälligen Einträge - jeder Handel hat einen Grund
- Anpassbare Empfindlichkeit für verschiedene Märkte
Überlegenes Risikomanagement
- VWAP-basierte Exits eliminieren Einzelorder-Risiken
- Progressive Raster reduzieren das durchschnittliche Risiko pro Level
- Mehrere Sicherheitsebenen verhindern katastrophale Verluste
Operative Exzellenz
- Wartungsfreier Betrieb
- Professionelles visuelles Feedback
- Vollständige Kontrolle über die Anpassung
- Broker-unabhängige Kompatibilität
Technische Daten
- Plattform: MetaTrader 4
- Kompatibilität: Alle Währungspaare und Zeitrahmen
- Broker-Typ: Funktioniert mit allen Brokertypen
- Mindesteinlage: Flexibel - abhängig von der eingestellten Losgröße
- CPU-Belastung: Optimiert für minimalen Ressourcenverbrauch
- Speicherverbrauch: Effiziente Verwaltung virtueller Aufträge
Warum Aroon Cross Signal EA wählen?
Professionelle Entwicklung
- Geschrieben von erfahrenen MQL4-Entwicklern
- Befolgt die besten Praktiken der Industrie
- Ausführlich getestet und optimiert
- Regelmäßige Updates und Verbesserungen
Vollständige Lösung
- Keine zusätzlichen Indikatoren erforderlich
- Alle notwendigen Funktionen eingebaut
- Professionelle visuelle Schnittstelle inklusive
- Umfassende Dokumentation
Flexible Implementierung
- Funktioniert mit jeder Handelsstrategie
- Anpassungsfähig an alle Marktbedingungen
- Geeignet für alle Kontogrößen
- Perfekt für Anfänger und Profis
Sind Sie bereit, Ihr Trading zu verändern?
Der Aroon Cross Signal EA stellt den Höhepunkt der automatisierten Grid-Trading-Technologie dar. Mit seiner ausgefeilten Signalerkennung, dem progressiven Grid-System und dem fortschrittlichen Risikomanagement ist er darauf ausgelegt, unter allen Marktbedingungen eine konsistente Performance zu liefern.
Geben Sie sich nicht mit einfachen Grid EAs zufrieden, wenn Sie das fortschrittlichste System auf dem Markt haben können.
Transformieren Sie Ihr Trading noch heute mit dem Aroon Cross Signal EA - wo Präzision auf Profitabilität trifft.
Version 1.50 | Professional Grade | Vollautomatisch | Risikomanagement