EMA ReversalScout EA MT4

Entdecken Sie die Macht des Counter-Trend Trading

Der EMA ReversalScout EA wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Flexibilität bei der Identifizierung von Umkehrmöglichkeiten suchen. Dieser Expert Advisor nutzt die Stärke der Exponential Moving Averages (EMAs), um mit unübertroffener Genauigkeit Gegen-Trend-Signale zu erkennen. Mit einem Preis von nur 65 $ ist er die perfekte Lösung für Händler, die ihre Strategien optimieren möchten.

Warum EMA ReversalScout wählen?

Dieser EA wurde entwickelt, um einen robusten Rahmen für den Handel mit Gegentrends zu bieten und Ihnen gleichzeitig die Freiheit zu geben, ihn nach Ihren Vorstellungen zu optimieren. Mit anpassbaren EMA-Einstellungen, Stop-Loss, Take-Profit und Strategie-Exits haben Sie alles, was Sie brauchen, um diesen EA an Ihre Handelsbedürfnisse anzupassen.

Wie es funktioniert:

Dynamische Signal-Erkennung: Der EA berechnet schnelle und langsame EMAs, um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen.

Einstiegs- und Ausstiegspunkte: Trades werden eröffnet, wenn bestimmte EMA-Crossovers eine Verschiebung der Marktdynamik signalisieren.

Risikomanagement: Eingebaute Stop-Loss- und Take-Profit-Parameter sichern Ihr Kapital.

Strategie-basierte Ausstiege: Für fortgeschrittene Benutzer ermöglicht der EA strategiedefinierte Ausstiege, um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen.

Entfesseln Sie sein volles Potenzial

Dieser EA ist nicht voroptimiert - er wurde für Sie entwickelt, damit Sie ihn feineinstellen können! Passen Sie die EMA-Perioden und andere Eingaben an Ihren bevorzugten Handelsstil an, ob Scalping, Daytrading oder Swingtrading.

Hauptmerkmale:

Einfache und intuitive Benutzeroberfläche

Vollständig anpassbare Einstellungen

Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Währungspaaren

Kompatibel mit MT5

Investieren Sie noch heute in Ihren Handelserfolg

Mit dem EMA ReversalScout EA erhalten Sie eine zuverlässige Grundlage für den Aufbau Ihrer persönlichen Handelsstrategie. Optimieren Sie ihn, testen Sie ihn, und beobachten Sie, wie er Ihre Handelsergebnisse verändert.

