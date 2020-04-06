EMA ReversalScout EA MT4

Entdecken Sie die Macht des Counter-Trend Trading

Der EMA ReversalScout EA wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Flexibilität bei der Identifizierung von Umkehrmöglichkeiten suchen. Dieser Expert Advisor nutzt die Stärke der Exponential Moving Averages (EMAs), um mit unübertroffener Genauigkeit Gegen-Trend-Signale zu erkennen. Mit einem Preis von nur 65 $ ist er die perfekte Lösung für Händler, die ihre Strategien optimieren möchten.

Warum EMA ReversalScout wählen?
Dieser EA wurde entwickelt, um einen robusten Rahmen für den Handel mit Gegentrends zu bieten und Ihnen gleichzeitig die Freiheit zu geben, ihn nach Ihren Vorstellungen zu optimieren. Mit anpassbaren EMA-Einstellungen, Stop-Loss, Take-Profit und Strategie-Exits haben Sie alles, was Sie brauchen, um diesen EA an Ihre Handelsbedürfnisse anzupassen.

Wie es funktioniert:

  • Dynamische Signal-Erkennung: Der EA berechnet schnelle und langsame EMAs, um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen.
  • Einstiegs- und Ausstiegspunkte: Trades werden eröffnet, wenn bestimmte EMA-Crossovers eine Verschiebung der Marktdynamik signalisieren.
  • Risikomanagement: Eingebaute Stop-Loss- und Take-Profit-Parameter sichern Ihr Kapital.
  • Strategie-basierte Ausstiege: Für fortgeschrittene Benutzer ermöglicht der EA strategiedefinierte Ausstiege, um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen.

Entfesseln Sie sein volles Potenzial
Dieser EA ist nicht voroptimiert - er wurde für Sie entwickelt, damit Sie ihn feineinstellen können! Passen Sie die EMA-Perioden und andere Eingaben an Ihren bevorzugten Handelsstil an, ob Scalping, Daytrading oder Swingtrading.

Hauptmerkmale:

  • Einfache und intuitive Benutzeroberfläche
  • Vollständig anpassbare Einstellungen
  • Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Währungspaaren
  • Kompatibel mit MT5

Entdecken Sie mehr
Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie weitere innovative Trading-Tools wie den "ReversePro SmartSMA EA" und den "SMA Grid Visual Indicator". Verbessern Sie Ihren Handelsweg mit unserer kompletten Suite von Expertenberatern und Indikatoren.

Investieren Sie noch heute in Ihren Handelserfolg
Mit dem EMA ReversalScout EA erhalten Sie eine zuverlässige Grundlage für den Aufbau Ihrer persönlichen Handelsstrategie. Optimieren Sie ihn, testen Sie ihn, und beobachten Sie, wie er Ihre Handelsergebnisse verändert.

Für Fragen oder Support stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung!


